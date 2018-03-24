20:47 24 марта
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Трамп готов выслать российских дипломатов? Москва ответит зеркально

Агенство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из США в связи с происшествием в британском Солсбери.

Трамп готов выслать российских дипломатов? Москва ответит зеркально


Согласно публикации Bloomberg, американский лидер может объявить о высылке российских дипломатов в понедельник, 26 марта.


При этом появилась информация, что решение Трампа пока не окончательное. По их словам осведомленных источников, перед тем, как выслать россиян, Трамп хочет быть уверенным, что европейские союзники США также предпримут шаги в отношении России.

В тоже время CNN сообщает, что «скорее всего» уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.

В Госдуме отметили, что если США пойдут на высылку российских дипломатов, Москва незамедлительно примет зеркальные меры, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://globalnews.ca/
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Комментарии 121

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:56
    "В тоже время CNN сообщает, что «скорее всего» уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия"

    "Братская" Болгария опять в первых рядах. smile
    Владимирец
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:02
      Цитата: Владимирец
      "Братская" Болгария опять в первых рядах.

      В 80 -лохматом году ,горбач-гадина, собственно- ручно распустил Варшавский Договор и СЭВ, а что мы теперь хотим от той же Болгарии? Нам на себя пенять надо, а бабы любят только сильных.
      Анти-Корр.
      1. Тралл Сегодня, 19:05
        Грудинин выслал Почтой России Трампу свои усы. smile
        Если это и не лишит Трампа президентского кресла, то сделает его красивее...
        Тралл
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:31
          президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из США

          Президент России Путин согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать в США компромат на Трампа! tongue
          СРЦ П-15
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 19:51
            Всех - по домам

            Не забыть документы вывезти или сжечь

            Когда то самое начнется - суетится меньше придется
            bulvas
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 20:13
          Если Почтой России,то до понедельника не дойдёт.
          ПалБор
      2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:06
        Цитата: Анти-Корр.
        В 80 -лохматом году ,горбач-гадина, собственно ручно распустил Варшавский Договор и СЭВ, а что мы теперь хотим от той же Болгарии

        Ну да, перед ПМВ Николай 2 был виноват, перед ВМВ - коммунисты, а так братушки молодцы, а мы сами во всём виноваты. yes
        Владимирец
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:15
          Цитата: Владимирец
          Ну да, перед ПМВ Николай 2 был виноват, перед ВМВ - коммунисты, а так братушки молодцы, а мы сами во всём виноваты.

          Коллега, в данном случае, мы имеем РФ в качестве огрызка от СССР, занимая при этом, хвостовые места в мировых раскладах, а амбиций у нас ,как у супер-державы империи. Вы лично будете дружить с соседом алкашём-транжирой? думаю нет. Я летал в прошлом году в Болгарию,я Вас уверяю, что это дешевле Сочи в 2,5 раза, а "кайфа" в 2,5 раза больше(там даже пиво не бадяжат).А Вы можете объяснить почему? Вот когда объясните, тогда и зарубимся.
          Анти-Корр.
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:22
            Цитата: Анти-Корр.
            мы имеем РФ в качестве огрызка от СССР, занимая при этом, хвостовые места в мировых раскладах, а амбиций у нас ,как у супер-державы империи. Вы лично будете дружить с соседом алкашём-транжирой? думаю нет.

            Вы знаете, по доходам ППС Россия во всех рейтингах выше Болгарии. Если у Вас Россия ассоциируется с алкашом-транжирой, то мне грустно за Вас.
            Цитата: Анти-Корр.
            Вас уверяю, что это дешевле Сочи в 2,5 раза, а "кайфа" в 2,5 раза больше(там даже пиво не бадяжат).А Вы можете объяснить почему?

            Если не брать в расчет билеты, то в Зимбабве отдыхать ещё дешевле, знаете почему? А вот в Ницце дороже. wink
            Владимирец
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:33
              Цитата: Владимирец
              Вы знаете, по доходам ППС Россия во всех рейтингах выше Болгарии. Если у Вас Россия ассоциируется с алкашом-транжирой, то мне грустно за Вас.

              Вы на глобус посмотрите, что такое болгария и что такое РОССИЯ! А по уровню жизни мы гдето возле гандураса. Почему? Я не враг своей Родине, я всего лишь очень малая часть народа и высказываю своё мнение и при этом задаю вопросы.
              Цитата: Владимирец
              Если не брать в расчет билеты

              Если не брать в расчёт, что у нас можно по взлётке рассыпать 9 тонн рыжухи неизвестного происхождения и адресата, тогда у нас лучше и больше.
              Анти-Корр.
              1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:04
                Я не враг своей Родине, я всего лишь очень малая часть народа и высказываю своё мнение и при этом задаю вопросы...
                Ну так какие же это вопросы, когда утверждаете, что: "Россия это огрызок СССР", "хвостовые места в мировых раскладах", сравниваете Россию с "алкашом-транжирой", ну про "кайф" в 2,5 раза what этого вообще..., перегрелись в Болгарии? А ваш "коллега" Аристарх Людвигович (если только под этим ником тоже не вы) однозначно публикует таблицу с половым членом для каждого жителя России. Вы не вопросы задаете,а вбрасываете, что вам нужно.
                Теренин
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:32
                  Цитата: Теренин
                  Ну так какие же это вопросы, когда утверждаете, что: "Россия это огрызок СССР"

                  А разве не так? или правда глаза колет? Вам напомнить количественные показатели СССР?
                  Анти-Корр.
                  1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:44
                    А разве не так? или правда глаза колет? Вам напомнить количественные показатели СССР?
                    Я их без вас знаю, и кайфа в 2.5 раза при этом не испытываю. А, что колет мне глаза или другое место, это то вам зачем?
                    Теренин
            2. loginovich Сегодня, 19:44
              Владимирец в РФ в четыре раза нищих больше ,чем население всей Болгарии .
              А вы на ВВП ссылаетесь..
              loginovich
              1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 20:24
                Нищих или бедных? Факты именно за НИЩИХ предоставьте? Или только ба да бо лить можете?
                Околоточный
            3. karish (Александр) Сегодня, 20:34
              Цитата: Владимирец
              Вы знаете, по доходам ППС Россия во всех рейтингах выше Болгарии.

              разное в Болгарии , как и везде.
              Живут конечно бедно.
              Но очень много зависит от места.
              Как всегда в крупных городах побогаче , в селах беднее.
              Цены копеечные и однозначно ниже чем в России.
              Кстати минималка в Болгарии 235 Евро , чуть больше 17.000 руб.
              karish
          2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:23
            Цитата: Анти-Корр.
            Коллега, в данном случае, мы имеем РФ в качестве огрызка от СССР, занимая при этом, хвостовые места в мировых раскладах,

            Да, собственно так и есть. Уровень жизни у простых граждан низкий. 8 лет назад гарант назвал своей главной задачей — победу над бедностью. За это время на Россию свалились гигантские деньги от нефтегаза. Но сейчас в Резервном фонде 0. А более 20 миллионов россиян продолжают жить в нищете.
            Аристарх Людвигович
            1. kit88 (Александр) Сегодня, 19:58
              Жизнь в России конечно не сахар.
              Но страничка из методички либерастов то же как-то режет глаз.
              Причем тут счет ребенка в Норвегии.

              В России:
              Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 628,47 р.
              Единовременное пособие при рождении ребенка 16 759,09 р.
              Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 3795, 60 р. (68 320,80 р. за 1,5 года)
              Размер Материнского капитала 453 026 р.

              Пособия у нас имеются. Причем это, по-моему только федеральные. Есть еще региональные.
              А вот к гражданину Сечину и ему подобным конечно возникают вопросы.
              kit88
            2. Аскет (Станислав) Сегодня, 20:03
              Цитата: Аристарх Людвигович
              более 20 миллионов россиян продолжают жить в нищете.

              В 1 квартале 2016 года число граждан, живущих за чертой бедности, составляло 23,4 миллиона человек. В этом же году – 22 миллиона
              1992 год шоковой терапии младореформаторов – численность бедных была 49,3 миллиона человек (33,5% населения)

              2000 год - 42,3 миллиона человек (29% населения)

              2012 год – 15,4 миллиона человек (10,7% населения)

              2016 год – 19,8 миллиона человек (с учетом Крыма), 13,5% населения.
              Аскет
            3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:13
              Цитата: Аристарх Людвигович
              8 лет назад гарант назвал своей главной задачей — победу над бедностью. За это время на Россию свалились гигантские деньги от нефтегаза. Но сейчас в Резервном фонде 0. А более 20 миллионов россиян продолжают жить в нищете.

              Очень хорошо по этому поводу сказал наш давний и заклятый "друг" Черчилль: “У нас так много людей, которые знают, как управлять государством. Но к сожалению, все они уже работают таксистами или домработницами”. wink
              Владимирец
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:15
                Цитата: Владимирец
                сказал наш давний и заклятый "друг" Черчилль

                Голован Джек
            4. ПалБор (Павел) Сегодня, 20:36
              Слушайте,"болельщики" за Россию,а на самом деле ненавистники,прекратите педалировать тему нефтегаза.
              На 17-й год по экспорту нефти на душу населения Россия находилась на 22-м месте.Например,Казахстан,Габон и Ливия выше.Не надо преувеличивать значение экспорта углеводородов.
              А "любят" в политике не тех,кто богаче,а тех,кто страшней или кто элитам больше пообещает.
              Кстати,если переживаете за Россию,учите русский язык.Позорище.
              ПалБор
          3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 19:27
            А я в сочи и не езжу, и не надо дешевых сравнений, это вам на форумы туроператоров надо. Плоскость мозга позволит это сделать идеально.
            Кент0001
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:42
              Цитата: Кент0001
              А я в сочи и не езжу, и не надо дешевых сравнений, это вам на форумы туроператоров надо. Плоскость мозга позволит это сделать идеально.

              По делу есть что сказать? А с такими постами -эт. вам ,уважаемый, к "Михану". wink
              Анти-Корр.
              1. Mole (Леонид) Сегодня, 19:48
                Цитата: Анти-Корр.
                По делу есть что сказать? А с такими постами -эт. вам ,уважаемый, к "Михану".

                Я вот тоже в Сочи не езжу. Про дешевые сравнения - присоединяюсь. Видимо у меня тоже мозг плоский. request
                Mole
              2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:13
                Цитата: Анти-Корр.
                Цитата: Кент0001
                А я в сочи и не езжу, и не надо дешевых сравнений, это вам на форумы туроператоров надо. Плоскость мозга позволит это сделать идеально.

                По делу есть что сказать? А с такими постами -эт. вам ,уважаемый, к "Михану". wink

                А Вы что, уважаемый, пуп земли? hi Раз начали раздавать автографы, так всем, чтоб без обиды.
                ul_vitalii
          4. loginovich Сегодня, 19:39
            Анти-Корр.
            Аргумент насчет пива убийственный.
            Осталось узнать чем будут апеллировать сторонники разбавленного пива.
            loginovich
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:50
              Цитата: loginovich
              Аргумент насчет пива убийственный.
              Осталось узнать чем будут апеллировать сторонники разбавленного пива.

              С понимающими людьми надо апеллировать понятными категориями, рассказывать про маска и беспилотные такси -это лишняя трата времени и нервов. laughing drinks
              Анти-Корр.
              1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:19
                Цитата: Анти-Корр.
                рассказывать про маска и беспилотные такси -это лишняя трата времени и нервов.

                Самомнение у Вас, судя по всему, зашкаливает.
                Владимирец
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:39
                  Цитата: Владимирец
                  Самомнение у Вас, судя по всему, зашкаливает.

                  Это не самомнение -это объективная реальность и если мы друг другу будем рассказывать про наш "высокий" уровень жизни, то этот самый уровень у нас выше не станет и уличных клозетов у 50% населения не убавится, а олигархов не уменьшится. hi
                  Анти-Корр.
          5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:49
            Цитата: Анти-Корр.
            Вы лично будете дружить с соседом алкашём-транжирой?

            Друг он в любом случае Друг, только вот не друзья они нам и уж тем более не братья
            Василенко Владимир
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:00
              Цитата: Василенко Владимир
              Друг он в любом случае Друг, только вот не друзья они нам и уж тем более не братья

              Напрасно Вы за весь народ пытаетесь сказать.
              Цитата: Василенко Владимир
              а нейтральными остаться не судьба?

              А Вы о чём думали , когда вот эти сигареты курили?
              И "Слынчев Бряг" за воротник употребляли. wink
              Анти-Корр.
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:04
                Цитата: Анти-Корр.
                А Вы о чём думали , когда вот эти сигареты курили?

                О том, что они редкостная хрень. Ну, кроме БТ, может быть yes
                Голован Джек
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:24
                  Цитата: Голован Джек
                  О том, что они редкостная хрень. Ну, кроме БТ, может быть

                  Ну после "пайковых" "охотничьих" и львивской "ватры", "стюардесса"-это ....,мдяяя. good
                  Атут вот товарищ,
                  Цитата: Василенко Владимир
                  я не курю и не курил

                  Цитата: Василенко Владимир
                  не пью вообще

                  совсем маладэц. bully
                  Анти-Корр.
                2. karish (Александр) Сегодня, 20:36
                  Цитата: Голован Джек
                  О том, что они редкостное г. Ну, кроме БТ, может быть

                  не , ну Родопи то и Ту были в общем ничего и ну ничем не хуже СССРовских.
                  karish
              2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:05
                Цитата: Анти-Корр.
                Напрасно Вы за весь народ пытаетесь сказать.

                ну вот и посмотрим что скажет народ если такое произйдеи
                Цитата: Анти-Корр.
                А Вы о чём думали , когда вот эти сигареты курили?

                ни о чем я не курю и не курил
                Цитата: Анти-Корр.
                И "Слынчев Бряг" за воротник употребляли.

                не пью вообще
                Василенко Владимир
              3. Mole (Леонид) Сегодня, 20:07
                Цитата: Анти-Корр.
                И "Слынчев Бряг" за воротник употребляли.

                Не из Варны случаем?
                Mole
              4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:27
                Цитата: Анти-Корр.
                ...Напрасно Вы за весь народ пытаетесь сказать...

                Заявлять о собеседниках, что они понимают только в сравнении с пойлом - это уже перебор. Вам не кажется?
                Цитата: Анти-Корр.
                ...А Вы о чём думали , когда вот эти сигареты курили?...

                Как истинный заядлыцй курильщик, при Союзе курил исключительно Ленинградский "Космос" good
                Свой, Куйбышевский, мне не камильфо был - тяжёлый и кислый табак в него набивали. Потом вместе со всеми, когда курёха пропала - курил, то что успел купить. Армия спасла. В Приднестровье халявные "Нистру" и "Дойну", на блок-посты ящиками сбрасывали. А потом подсел на вражеский "Кемэл". Для дедушки пойдёт - табак крепкий, качественный. Ничего, 30 лет курю его - ругаю матрасов wink
                ...И "Слынчев Бряг" за воротник употребляли...

                Пойло действительно ещё то negative
                Из Болгарии друзья привозили ракию - «Цар Симеон». Достойная самогонка, но - наша лучше yes
                Андрей К
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:44
                  Цитата: Андрей К
                  Заявлять о собеседниках, что они понимают только в сравнении с пойлом - это уже перебор. Вам не кажется?

                  Вы выдернули часть из контекста, зачем утруждаться.
                  Цитата: Андрей К
                  Как истинный заядлыцй курильщик, при Союзе курил исключительно Ленинградский "Космос"

                  Где она теперь эта фабрика "Урицкого"?
                  Повторяться не буду, там выше прописал всё.А по теме, не хрена на болгаров гнать, коль у себя под носом из украинцев каклов сделали, своей "уиной" внешней политикой, тьфу ,блин...
                  Анти-Корр.
              5. Weyland (Константин) Сегодня, 20:33
                Цитата: Анти-Корр.
                А Вы о чём думали , когда вот эти сигареты курили?

                Думали, что вечером "Шипка", а утром "Опал". laughing
                Weyland
          6. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:15
            Цитата: Анти-Корр.
            Я летал в прошлом году в Болгарию,я Вас уверяю, что это дешевле Сочи в 2,5 раза,

            Был пару раз. Это чуть хуже и чуть дороже Египта или Турции, но на третий раз попал летом под двухнедельные дожди. Это была моя последняя болгарская поездка, далее только в страны с прогнозируемой погодой.
            Капитан Пушкин
          7. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:17
            Цитата: Анти-Корр.
            Я летал в прошлом году в Болгарию,я Вас уверяю, что это дешевле Сочи в 2,5 раза, а "кайфа" в 2,5 раза больше(там даже пиво не бадяжат).А Вы можете объяснить почему?

            Может, сравнить еще с Гоа и Майами? Стоимость обслуживания коррелирует с уровнем жизни - это не я, это институт Геллапа, 1977 год.
            sogdy
          8. karish (Александр) Сегодня, 20:31
            Цитата: Анти-Корр.
            Я летал в прошлом году в Болгарию,я Вас уверяю, что это дешевле Сочи в 2,5 раза, а "кайфа" в 2,5 раза больше(там даже пиво не бадяжат).А Вы можете объяснить почему? Вот когда объясните, тогда и зарубим

            на протяжении последних 5 лет регулярно в сентябре - октябре езжу в Болгарию.( Хейсар или Зеленград )
            Прекрасные впечатления.
            karish
          9. venik (Владимир) Сегодня, 20:38
            Цитата: Анти-Корр.
            а "кайфа" в 2,5 раза больше(там даже пиво не бадяжат).

            ========
            М-м-м-да! Ну, что ж, каждый видит, ИМЕННО ТО, что ЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО НАДО!!!!!!!
            venik
      3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:48
        Цитата: Анти-Корр.
        горбач-гадина, собственно- ручно распустил Варшавский Договор и СЭВ, а что мы теперь хотим от той же Болгарии?

        а нейтральными остаться не судьба?
        кстати горбачева ни 1914, ни в 1941 не было
        Василенко Владимир
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 20:26
          уже фиг знает который раз на этом сайте повторяю - небольшие европейские страны никогда не могли себе позволить вести независимую политику, им всегда нужен был "старший брат" - ссср в 91году по факту кинул страны восточной европы, результаты того кидалова мы пожинаем теперь...
          faiver
      4. Летунъ Сегодня, 20:40
        Цитата: Анти-Корр.
        а бабы любят только сильных.

        Балин, жёстко ты их. laughing
        Вот это то, что называется тонкий юмор wink
        Летунъ
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:03
      А может что ни делается то к лучшему?Поменьше расходов на дипкорпуса?
      210окв
      1. фа2998 (андрей) Сегодня, 19:37
        Может и к лучшему.Эти расходы государства особенно не афишируются. Все секретно.Раньше только посольство в стране прибывания.Теперь-собственность посольства по всей стране.Консульства, дачи, гаражи, дома отдыха, склады и все за счет налогоплательщика. Штаты у посольств огромные.Наверно детей своих пристраивают? Даже если объекты представляют бесплатно, то сама Россия здесь ихним дипломатом то Россия у нас здесь тоже представляют. Дипломаты разных стран здорово присосались к бюджету, их армия, и у всех достойные зарплаты.Оставить десяток в посольстве- и хватит! hi
        фа2998
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:37
        А что будет, когда дипломаты закончатся? request
        Piramidon
        1. bubalik (Сергей) Сегодня, 19:44
          А что будет, когда дипломаты закончатся?
          ,,,соль ,спички покупать? recourse
          bubalik
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:51
          Цитата: Piramidon
          А что будет, когда дипломаты закончатся?

          Старо как мир, "Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки"
          Терский
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 20:07
            Что-то подсказывает, что все эти действия и бритов и америкосов (Европу и в расчет брать не стоит, что рявкнут "коллеги" (читай-хозяева!) по НАТО, то и сделают, особенно "бывшие"!) мало того, что направлены конечно же на ослабление ( и на определенную блокаду России), но еще производятся как будто от бессилия и невозможности "достать" медведя и вывести его из себя (в Сирии определенные успехи-порвать Асада не дали, базы есть; допинг-скандал--однако россияне все-равно выступили и не так уж плохо; Путина выбрали-так он еще перед этим и озвучил о владении новыми видами оружия, каких вроде ни у кого нет и т.д.).
            Как-то такие мысли и ощущения... feel
            Подрезчик
          2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:26
            Цитата: Терский
            Старо как мир, "Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки"

            Вот это самое поганое , что может произойти, но будем надеяться на благоразумие.
            Анти-Корр.
        3. Аскет (Станислав) Сегодня, 20:08
          Цитата: Piramidon
          что будет, когда дипломаты закончатся?

          Когда молчат дипломаты начинают разговаривать пушки. Не хотите разговаривать с Лавровым будете беседовать с Шойгу.
          Аскет
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:11
            Цитата: Аскет
            Не хотите разговаривать с Лавровым будете беседовать с Шойгу.

            laughing У Кужугетовича не забалуешь. Станислав, hi
            Терский
          2. Александр War (Александр) Сегодня, 20:15
            Введем санкции против США ,Тирада 2-С smile
            Александр War
      3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:18
        Цитата: 210окв
        А может что ни делается то к лучшему?Поменьше расходов на дипкорпуса?

        Тут один плюс - можно будет в качестве ответа вычистить в посольствах специалистов по разведке и подрывной деятельности, они все хорошо известны.
        Капитан Пушкин
    3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:05
      Консульства наплодили, закрыть! Американцам не ответили, ответить! Всех шавок приструнить!
      Хватит "зеркалок", нужны полноценные "ответки"!
      Все гадюшники, фонды, общества под ковш бульдозера!
      ul_vitalii
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:15
        Цитата: ul_vitalii
        Хватит "зеркалок", нужны полноценные "ответки"!

        Есть такое понятие,как дипломатический язык и дипломатическая процедура. Этот язык совсем иной ...
        НЕКСУС
        1. Комментарий был удален.
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:41
            Цитата: roskot
            И умишко заточен в одном направлении. Белый флаг под диваном держишь?

            Уважаемый,умишко это у вас...
            По поводу белого флага...вы фуру кепок постирали,чтоб ими супостата закидывать?
            НЕКСУС
            1. Комментарий был удален.
          2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:53
            Цитата: roskot
            И умишко заточен в одном направлении
            Цитата: roskot
            Хамишь парнишка. Видно в голове ветер гуляет.

            Правила процитировать? Или сами прочтете?
            Терский
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:23
        Цитата: ul_vitalii
        Американцам не ответили, ответить!

        Можно будет ещё раз уравнять численность дипломатов, выслать сотни полторы американских дополнительно к количеству высылаемых из США. Дело в том, что при предыдущем "уравнивании" наши включили в общий перечень дипломатов России при ООН. Так что резерв для ответки имееется
        Капитан Пушкин
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:33
          Цитата: Капитан Пушкин
          Можно будет ещё раз уравнять численность дипломатов,

          И именно в самый неудобный момент для англо-саксов...
          НЕКСУС
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:06
      может хватит плестись с ответками в "зеркальном хвосте", зачем нам например посольства в странах шпротии, кого из русскоязычных не граждан они защитили и помогли ? закрыть полностью все посольства в России всех присоединившихся за компанию шавок англо-америкосов и бюджет сохраним на дармоедах. Лично мне было противно смотреть на интервью домочадцев семей дипломатов высланных с британии, они видите ли хотели там еще пожить (((( и ни слова в защиту Родины.
      предки с Дона
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:16
        Цитата: предки с Дона
        зачем нам например посольства в странах шпротии, кого из русскоязычных не граждан они защитили и помогли ?

        например туристов. всех тех Россиян кто находится на территории этих стран. русскоязычное население они не могут защищать, так как они не граждане РФ
        LSA57
      2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:34
        Цитата: предки с Дона
        Лично мне было противно смотреть на интервью домочадцев семей дипломатов высланных с британии, они видите ли хотели там еще пожить (((( и ни слова в защиту Родины.

        поэтому надо чаще производить ротацию дипломатов,а то кто то всю жизнь по европам,а кто то в Африке или в Средней Азии...конкретно этих надо отправить в Сирию или в Афганистан,может Родину начнут сильнее любить...
        taiga2018
    5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 19:24
      Забудьте о братской бОЛГАРИИ. Нет ее и никогда не было - временный попутчик и прихлебатель-это максимум.
      Кент0001
    6. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:46
      Цитата: Владимирец
      "Братская" Болгария опять в первых рядах.

      если это случится хотелось бы услышать "братушек" которые неделю назад тельняшку на груди рвали
      Василенко Владимир
    7. abvgdeika (Валера) Сегодня, 20:03
      Ничего, братский Иран не вышлет
      abvgdeika
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:38
        Цитата: abvgdeika
        ...Ничего, братский Иран не вышлет...

        Как хорошо, что Вы на российском сайте, в братской любви к Ирану признаётесь lol
        Ребятишки из "Шабак" Вам за такое могут и предъявить laughing
        Андрей К
      2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 20:39
        Цитата: abvgdeika
        Ничего, братский Иран не вышлет

        А как насчет Израиля?
        мордвин 3
  2. keeper03 (Александр) Сегодня, 18:58
    ...зеркальные меры...

    Меры нужно принимать не зеркальные, а зазеркальные, ибо против России снова встаёт нехристь в многоликом обличии !!! am Отвечать нужно так, чтоб неповадно было !!! stop
    keeper03
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:04
      Помнится уже по амерзскому посольству из гранатомёта уже стреляли.. what
      Цитата: keeper03
      ...зеркальные меры...

      Меры нужно принимать не зеркальные, а зазеркальные, ибо против России снова встаёт нехристь в многоликом обличии !!! am Отвечать нужно так, чтоб неповадно было !!! stop
      210окв
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:23
        Цитата: 210окв
        Помнится уже по амерзскому посольству из гранатомёта уже стреляли.

        Вы ж недавно к Пацифизму (извините за неприличное слово) призывали. Почему мнение изменилось ?
        Chertt
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:27
          Я не призываю ,а напоминаю...Это разные вещи.Особенно для забывчивых.И не призываю весь мир в труху.
          Цитата: Chertt
          Цитата: 210окв
          Помнится уже по амерзскому посольству из гранатомёта уже стреляли.

          Вы ж недавно к Пацифизму (извините за неприличное слово) призывали. Почему мнение изменилось ?
          210окв
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:33
            Да. Сегодня аргументированная дискуссия не мой конек. Баня знаете ли feel
            Chertt
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:44
              Да ладно,нам не привыкать...Сам оттуда недавно вылез.Я просто хочу напомнить,что бывают и глупые поступки,вроде того выстрела из РПГ..Есть средства не такие радикальные,но такие же действенные как из гранатомёта в окно.Жаль что у нас МИД хочет казаться всему миру "правильным" hi
              Цитата: Chertt
              Да. Сегодня аргументированная дискуссия не мой конек. Баня знаете ли feel
              210окв
    2. abvgdeika (Валера) Сегодня, 20:05
      Ага, перестаньте ездить в Куршавель
      abvgdeika
  3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 18:59
    На западе правда про Скрипалей была никому не интересна и не нужна с самого начала, не для этого их бриты травили, как в принципе по ситуации и с малазийским боингом. Они развели наш МИД как котят и заставили оправдываться. Короче уже 1-0 в их пользу. Ну а вышлют дипломатов наших, то мы вышлем их. Если не разорвем при этом дип отношения с бритами, то опять будем терпилами. Надо быть с ними как они с нами-наглыми и беспринципными.
    Кент0001
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:08
      Нужен полноценный дипломатический демарш.
      ul_vitalii
      1. Житель Урала Сегодня, 19:13
        С Бритами давно пора уже дип отношения разорвать без иллюзий восстановления. От этой шавки толку точно никакого
        Житель Урала
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:14
        Виталий,я согласен-нужно действовать на опережение.Только так угомонится.
        Цитата: ul_vitalii
        Нужен полноценный дипломатический демарш.
        210окв
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:22
          Заодно разогнать Высшую школу экономики, прозападный рассадник тех, кто не смог по ряду причин обучаться на западе.
          Rusland
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:54
            Цитата: Rusland
            Заодно разогнать Высшую школу экономики

            МГИМО из той же серии
            Василенко Владимир
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:02
            И с этой Высшей школой заодно прицепом пойдет все правительство,половина депутатов,крупных промышленников.Я не о том что пожалел,а настолько глубоко они тут корни пустили.
            Цитата: Rusland
            Заодно разогнать Высшую школу экономики, прозападный рассадник тех, кто не смог по ряду причин обучаться на западе.
            210окв
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:53
          Цитата: 210окв
          Виталий,я согласен-нужно действовать на опережение.Только так угомонится.

          Василенко Владимир
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:04
            А где знаменитое колесо обозрения?Давящее всех на Трафальгарской площади? what
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: 210окв
            Виталий,я согласен-нужно действовать на опережение.Только так угомонится.

            210окв
      3. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 19:57
        Цитата: ul_vitalii
        Нужен полноценный дипломатический демарш.

        ЧП на чьей территории произошло? На территории Великобритании.
        Пострадала чья гражданка? Гражданка Российской Федерации.
        Инструмент отравления? Химическое оружие.
        В итоге имеем применение химического оружия в отношении гражданки России на территории Великобритании. Налицо нарушение международного права. Вот пусть англичане и доказывают свою невиновность. Это нам нужно высылать дипломатов Великобритании и тех стран, кто с ней солидарен. Первыми. А не вечные озабоченности выражать и оправдываться.
        Офицер запаса
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:45
          Цитата: Офицер запаса
          Цитата: ul_vitalii
          Нужен полноценный дипломатический демарш.

          ЧП на чьей территории произошло? На территории Великобритании.
          Пострадала чья гражданка? Гражданка Российской Федерации.
          Инструмент отравления? Химическое оружие.
          В итоге имеем применение химического оружия в отношении гражданки России на территории Великобритании. Налицо нарушение международного права. Вот пусть англичане и доказывают свою невиновность. Это нам нужно высылать дипломатов Великобритании и тех стран, кто с ней солидарен. Первыми. А не вечные озабоченности выражать и оправдываться.

          С момента объявления об использовании боевого отравляющего вещества необходимо было обвинить Британию и лично Терезу Мей в нарушении Конвенции о запрещении химоружия и в применении отравляющих веществ против граждан России, потребовать представления примененного образца, потребовать инспекцию на всех центрах Британии, подозреваемых в разработке, отработке применения либо производстве химоружия. Потребовать проведения расследования под международным контролем и т.д., короче, спустить на бриттов всех собак первыми, пусть оправдывались бы. А так оправдываться придется нам.
          Капитан Пушкин
  4. polpot (Andru) Сегодня, 19:06
    Эти малохольные свои посольства у нас сами обескровят ,шпионов вышлем с большой радостью ,Лавров был прав д.е.б.и.л.ы.
    polpot
    1. evp (евгений) Сегодня, 19:09
      Да врятли они настолько прямолинейны и не просчитывают банальные ответы, но их это устраивает, значит бритам это на руку, а вот для каких целей вот тут вопрос, значит чего-то готовят может реально передел совбеза оон
      evp
  5. Scorpio05 (Scorpio) Сегодня, 19:07
    Кто ему завязывает галстуки ? И откуда он достает такую ужасную одежду ?
    Scorpio05
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:16
      Хотите предложить ему услугу спеца?Тот который Березовскому подвязал? wassat bully
      Цитата: Scorpio05
      Кто ему завязывает галстуки ? И откуда он достает такую ужасную одежду ?
      210окв
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:10
    При этом появилась информация, что решение Трампа пока не окончательное.

    не надо тешить себя иллюзиями, куда он, денется... сделает....
    Masya Masya
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:37
      Это точно hi На перегонки высылать начнут, кто быстрее и больше. Как говорится раз пошла такая пьянка, режь последний огурец smile
      Rusland
  7. mavrus (Андрей) Сегодня, 19:12
    Уже всем понятно, что нельзя с западом по человечески. Они этого языка не понимают.
    Надо как Эрдоган, "вынь Гулена и полож, долбили курдов и буду долбить", а ещё лучше, как Ын... "Ещё каку пакость против Кореи сделаете, кину вам бомбу... И не простую, а ядерную". Сразу как шёлковые, поворчат и утрутся...
    mavrus
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 20:08
      Жить тебе в северной Корее
      abvgdeika
  8. alekc75 Сегодня, 19:12
    болгары ясно-но тут ещё и чехи!!!! пора им напомнить всё!!!
    alekc75
    1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 20:09
      Пражские танки?
      abvgdeika
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:17
    На роль эрцгерцога Скрипаль пока не тянет. Согласен с Дмитрием 210окв. Сократить бы дипкорпуса было бы даже полезно.
    Рынок ценных бумаг в "РФ" сейчас на невысоком уровне. Стоимость акций невысокая. Хорошей бы ответной мерой было бы выдавить несколько "недружественных" корпораций из России. Вот это бы подействовало.
    samarin1969
  10. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 19:20
    Правильно, ответить зеркально и плюс в нагрузку "Экономическую изюминку" .
    Например, запретить деятельность иностранных коммерческих фирм, фондов, сообществ и объединений.
    Пусть дома у себя резвятся..
    Стас Снежин
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:24
      Лучше бы отказаться от доллара
      Дормидонт
      1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 20:10
        У кого много не откажется
        abvgdeika
  11. кедр (Евгений) Сегодня, 19:20
    У кого нервы сдадут тот и ляжет под того у кого они крепче... Так что уважаемые держитесь, впереди всех ждут крутые повороты ...
    кедр
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:23
    Почему-то Иран не боится высылки своих дипломатов сатанистами
    Дормидонт
  13. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 19:23
    Цитата: samarin1969
    На роль эрцгерцога Скрипаль пока не тянет. Согласен с Дмитрием 210окв. Сократить бы дипкорпуса было бы даже полезно.
    Рынок ценных бумаг в "РФ" сейчас на невысоком уровне. Стоимость акций невысокая. Хорошей бы ответной мерой было бы выдавить несколько "недружественных" корпораций из России. Вот это бы подействовало.

    Именно это и является целью провокаторов.
    Бизнес сопротивляется политиканским раскладам.
    Работайте братья.
    А дешевые политиканы пусть идут по известному маршруту.
    Livonetc
  14. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 19:26
    Сомневаюсь я, что Россия ответит ни зеркально, никак, Наше руководство будет объяснять народу, что надо быть умнее и не поддаваться на провокации. А по мне бы хоть раз ответить но с таким перебором, чтобы отбить охоту у друзей и партнеров Путина высказывать ложь и объявлять за свою же ложь санкции. Черчилль говорил "Тот кто предпочтет унижение войне получит и войну, и унижение.
    mikh-korsakov
    1. Kosmotoga Сегодня, 19:51
      вы никогда не думали что нам просто нечем ответить.Ну чем мы можем ответить европейцам не военным путём?
      Kosmotoga
      1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 20:17
        В отличие от США есть множество вариантов поставить европейцев на место. На сегодняшний день. В самом легком варианте, например, выслать в десять раз больше дипломатов из наиболее оголтелых стран, оставив дипломатический контингент в странах не поддержавших санкции, или колеблющихся, таких как Италия или Венгрия. Это приведет к переключению потока туристов за шенгенскими визами и соответственно к финансовым потерям у оголтелых. Например за финскими визами только в консульство в Питере обращаются около 0,4 млн туристов. Там произойдет уменьшение приграничной торговли. Для такой страны как Финляндия - большие потери, для Питера потерь нет, потому что небольшое количество регулярных челноков имеют многократки, а активацию шенгена для большинства туристов Финляндия потеряет. Можно наложить эмбарго на транзит через прибалтийские порты В более жестких вариантах - работа среди русского населения в Прибалтике Это только то, что пришло в голову, как видите никакого ядерного шантажа.
        mikh-korsakov
  15. japs (Юрий) Сегодня, 19:26
    Оставить консульство в Москве в составе 5-6 человек и всё!.
    Но тут есть закавыка, а как-же недвижимость и нажитые "тяжким и непомерным трудом" деньги? Как бросить чада впитывающие "западные ценности и науку" в их частных школах и ВУЗах?
    Резких движение не будет... Воры и чиновники-взяточники на это не пойдут, будут до последнего размазывать сопли и выражать крайнюю озабоченность...
    japs
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:41
      А ведь когда-то начинать надо, их об этом предупреждали. hi
      Rusland
  16. Kosmotoga Сегодня, 19:40
    выглядим позорно.Реально если без эмоций.Мир просто наблюдает как нас пресует стадо шакалов.
    Kosmotoga
  17. zulusuluz Сегодня, 19:44
    Послов обычно перед войной высылают. Может в качестве ответной меры "Статус" отправить на дежурство?
    zulusuluz
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:58
      Цитата: zulusuluz
      Послов обычно перед войной высылают.

      а что уже и посла высылают?!
      Василенко Владимир
  18. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 20:05
    Лондон признал производство ОВ а лаборатории в британском Портон-Дауне, находящемся недалеко от Солсбери,, а в то же время
    В тоже время CNN сообщает, что «скорее всего» уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.

    Интересно девки пляшут.
    Rostislav
  19. PiP (Павел) Сегодня, 20:13
    Англия! Молодец! А теперь.... ГазПром, даёт ИРЕ денег. Что будет, дальше...?
    PiP
  20. assa67 (андрей) Сегодня, 20:37
    пусть высылают....там "дипломатами"детишки числятся....из 30 атташе всего пара сотрудников......
    assa67
  21. Vic9113 (Виктор) Сегодня, 20:37
    Включите мозг. Ни кто в европейских МИДах не верит, что Асад атакует своих граждан химическим оружием, а химик-затейник Путин даёт приказы изощренным способом ликвидировать предателей...

    Просто США, Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и другие страны НАТО начали эвакуировать своих дипломатов из России... Подумайте, зачем?

    Наши ответили зеркально англичанам, а остальным (всем остальным) зеркально отвечать не будут с одной простой целью сорвать/затянуть эвакуацию дипломатов.

    Так вот, когда увидите отсутствие зеркальных ответов нашего МИДа, подумайте, что должно было бы лежать в вашей кладовой весной 1941 года...
    Vic9113
  22. Грац (Грац) Сегодня, 20:41
    дело ведут к войне потихоньку накаляя обстановку
    Грац
  23. prapor75m (андрей) Сегодня, 20:43
    Цитата: abvgdeika
    Жить тебе в северной Корее

    вроде не израйль обсуждают , Валера , что бесишься wink вот тебе песня laughing
    prapor75m
Картина дня