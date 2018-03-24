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Трамп готов выслать российских дипломатов? Москва ответит зеркально
Агенство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из США в связи с происшествием в британском Солсбери.
Согласно публикации Bloomberg, американский лидер может объявить о высылке российских дипломатов в понедельник, 26 марта.
При этом появилась информация, что решение Трампа пока не окончательное. По их словам осведомленных источников, перед тем, как выслать россиян, Трамп хочет быть уверенным, что европейские союзники США также предпримут шаги в отношении России.
В тоже время CNN сообщает, что «скорее всего» уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.
В Госдуме отметили, что если США пойдут на высылку российских дипломатов, Москва незамедлительно примет зеркальные меры, передает РИА Новости
Согласно публикации Bloomberg, американский лидер может объявить о высылке российских дипломатов в понедельник, 26 марта.
При этом появилась информация, что решение Трампа пока не окончательное. По их словам осведомленных источников, перед тем, как выслать россиян, Трамп хочет быть уверенным, что европейские союзники США также предпримут шаги в отношении России.
В тоже время CNN сообщает, что «скорее всего» уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.
В Госдуме отметили, что если США пойдут на высылку российских дипломатов, Москва незамедлительно примет зеркальные меры, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://globalnews.ca/
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