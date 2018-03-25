Меркель и Макрон пригрозили Москве новыми санкциями

Мы, Германия и Франция, согласились, что принятие подобных мер необходимо в дополнение к отзыву посла,

Мы считаем это нападение серьезным вызовом нашей безопасности и европейскому суверенитету, поэтому оно требует от Европейского союза и его государств-членов скоординированного и решительного ответа,

Евросоюз в целом и каждая страна по отдельности, разумеется, могут принимать решения так, как они считают правильным, но последствия этих решений, разумеется, будут обоюдоострыми,