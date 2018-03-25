10:21 25 марта
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Меркель и Макрон пригрозили Москве новыми санкциями

Германия и Франция рассматривают возможность расширения антироссийских санкций в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля в британском Солсбери, передает Рамблер сообщение EUobserver.



Мы, Германия и Франция, согласились, что принятие подобных мер необходимо в дополнение к отзыву посла,
сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая состоялась после саммита ЕС.


Вместе с тем Меркель отказалась сообщить, о каких конкретно мерах идет речь, ограничившись лишь тем, что назвала инцидент в Солсбери «очень серьезным вызовом общей безопасности».

Макрон в свою очередь заявил, что Франция обязательно предпримет «дальнейшие действия».

Мы считаем это нападение серьезным вызовом нашей безопасности и европейскому суверенитету, поэтому оно требует от Европейского союза и его государств-членов скоординированного и решительного ответа,
сказал он журналистам.

По словам премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, обсуждение новых ограничений в отношении Москвы может состояться в июне на очередном саммите.

Что касается обещанной высылки российских дипломатов из стран ЕС, то она может начаться уже в понедельник. Среди стран, которые высказали такое намерение, – Чехия, прибалтийские республики, Дания, Франция и др.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что идея солидарности в рамках ЕС «выше здравого смысла».

Евросоюз в целом и каждая страна по отдельности, разумеется, могут принимать решения так, как они считают правильным, но последствия этих решений, разумеется, будут обоюдоострыми,
заявил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:17
    расширения антироссийских санкций в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля
    Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !
    Uncle Lee
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:24
      Владимир hi Пора уже прекратить "травить""англичанок."..Надо приниматься за "немок и француженок.. 'wassat
      Цитата: Uncle Lee
      расширения антироссийских санкций в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля
      Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !
      210окв
      1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 08:30
        Цитата: 210окв
        Надо приниматься за "немок и француженок.

        Думаете, стоит "это" трогать? Всё идет от их "заводил" - саксов, их надо приструнять жестко, остальные перебесятся со временем.
        zhekazs
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 09:39
          Цитата: zhekazs
          Думаете, стоит "это" трогать? Всё идет от их "заводил" - саксов, их надо приструнять жестко, остальные перебесятся со временем

          А я вот считаю, что зеркальные меры абсолютно неэффективны. Нужно планомерно, шаг за шагом перестраивать экономико-финансовый сектор.
          - нужно закрыть вывоз капитала из страны
          - вывести из западных банков все наши деньги
          - прекратить наше участие во всяких пасе, евросоветах, евросудах и т.д. Для избежания негативного фактора нужно создать высший суд по правам человека в России, в который войдут представители оппозиции на паритетной основе
          - лишить должностей чиновников, члены семей которых живут, либо учатся в странах, участвующих в антироссийских санкциях, либо имеют там недвижимость или финансовые активы
          - планомерно заниматься протекционистской экономической политикой, предварительно выйдя из таких структур, как ВТО.
          - убрать из правительства и госконцернов всех западных лоббистов типа Шувалова, Дворковича, Силуанова и т.д.
          - разработать программы продовольственной, промышленной, экономической безопасности страны
          - пошагово ограничивать с последовательным запретом вывоза из страны голого сырья: леса, нефти, морепродуктов и т.д. Одновременно нужно развивать перерабатывающую сферу.
          - мягкая национализация (выкуп по не рыночным, но разумным ценам) предприятий минерально сырьевого сектора, алкогольной, табачной, отрасли и т.д.

          Дел на самом деле гораздо больше. Для описания всего этого нужно написать цикл статей. Критики скажут откуда взять деньги? Внутренние займы, обеспеченные госсобственностью.
          Это не возврат к коммунизму, а ответ страны на внешние враждебные действия по разорению и уничтожению Русского мира. Будем реалистами, нынешний режим просто не может, не хочет и не заинтересован в таком комплексном решении по обеспечению безопасности страны выводу в мировые экономические лидеры. Такая глобальная программа была бы той самой национальной идеей, которую так все ищут последние 27 лет.
          Донской
          1. Татьяна Сегодня, 10:09
            Цитата: Uncle Lee
            расширения антироссийских санкций в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля
            Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !

            Скрипалю не смерть была нужна, а ДЕНЬГИ! На свою гордость ему наплевать!
            Татьяна
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:40
        Тут дело не в Скрипале, нашли бы другое чучело, тут были выборы, тут была попытка переломить ситуацию в Сирии, тут была попытка остановить разрушение мировой финансовой системы, где у Запада нет механизмов давить на РФ в виде продовольствия, военной мощи и пр. РФ самодостаточна и непобедима, а значит Мировой порядок уже не Мировой. Попытку травануть мирных в Гуте и нанести удар КР сорван угрозой сбивать самолеты и корабли, Путин тряхнул дубиной и только англичашки свою вонь и устроили, причем жалкую ... Хочу отметить по Сармату, верней по дезе, были специальные вбросы и мы их на ВО обсуждали, что Сармат будет вдвое легче Воеводы и пр., а сделали ракету еще мощнее и страшнее Сатаны wassat По Баргузину и Рубежу пустили црушных аналитиков, а сами сделали Кинжал и атомолет. Убедили их, что Статус-6 типа блеф, а сами сделали, причем носители не забывая good
        хрыч
        1. басмач (Константин) Сегодня, 09:01
          Да что Вы говорите-самодостаточна. А как насчёт "самодостаточности" в плане селекции в сельском хозяйстве. Зависимость по семенам от 60% до 100%9 сах. свёкла).Практически полностью зависимость от яиц ( те, которые закладывают в инкубаторы на птицефабриках), а также от добавок в корма для птице и животноводства. Зависимость от станков с ЧПУ-65-70%-если не смотреть внутрь( о мозги у тех, которые сами делаем- или Сименс-рязанские к примеру, либо ещё чьи то, своих нет). Тот же МС-21 ( и это не скрывается) почти на 60% -из импортных комплектующих ( у SSJ 100 было 80%, опустили до 60)
          А по Сармату-это принцип "китайца". Воевода- украинская ракета, срок её эксплуатации подходит к концу. Сармат-это перенос (т.е копирование) производства Воеводы на наши производственные мощности ( с учетом новых технологий)- в принципе просто копирование ( посмотрите фильм "Царь-ракета") Ничего нового от Воеводы там нет, да и пока дошло лишь до бросковых испытаний, и на вооружение в шахты поставят дай бог к 23-25 гг. А по поводу атомолёта- не надо повторять бред и поменьше читайте фантастики. А заодно откройте учебник физики.
          басмач
          1. Оператор (Андрей) Сегодня, 09:14
            Риторический вопрос - если Россия просто копирует "украинскую" Воеводу, то почему это простое действие не могут сделать, например, США? То же самое относится к Альбатросу, Посейдону, Авангарду и Кинжалу.

            P.S. Бред не пишите.
            Оператор
            1. басмач (Константин) Сегодня, 09:24
              Ну хотя бы потому, что Южмаш- это не "от болта до ракеты". Во вторых- посмотрите сами и найдите 10 отличий от Воеводы. Снять "мерки", с учётом каких то новых технологий что то добавить.
              И зачем амерам её копировать. Смысл. Ракета-это целый комплекс Да и ставка у амеров на другие средства доставки( не МБР шахтного базирования)
              А по поводу КР с ЯЭУ и неограниченным полётом- а что служит активной массой. Каким образом можно реактор вывести на рабочий режим за 3-4 с( время работы ускорителя) Вы себе хоть представляете, какая у него защита от излучения стоит. и как он фонит в рабочем режиме.
              Так что сначала подумайте, прежде чем писать свой бред. Я ж советовал-учебник физики откройте для начала.
              басмач
              1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 09:57
                Цитата: басмач
                Воевода- украинская ракета

                Можно по разному считать, но Ракету делал СССР, сотни НИИ, системы управления, двигатели, узлы и агрегаты. Конструкторы они же руководители и создатели КБ Южное Янгель-Иркутский, Уткин- Рязанский. Правоприемник СССР это Россия, которая имеет больше прав на эту ракету, тоже касается и авиазавода Антонова, завода вертолетных движков и турбин итд. Из Украинского там только территория и стечение идиотских обстоятельств когда селюкам просто досталось в наследство осколки имперской промышленности. В подтверждении этому факты: а факты говорят о том что Россия продолжает разрабатывать и делать какие угодно ракеты и самолеты, двигатели и танки. А вот Украина уже нечего не может...
                КОСМОС
            2. DenZ (Денис) Сегодня, 09:38
              Цитата: Оператор
              если Россия просто копирует "украинскую" Воеводу

              В смысле копирует? Сармат и Воевода одинаковы лишь в том что оба МБР.
              DenZ
              1. басмач (Константин) Сегодня, 10:17
                В прямом. Я ж написал-найдите 10 отличий( даже тот же принцип старта с пороховым аккумулятором давления). Улучшили энергетику топлива, применили новую элементную базу в СУ- появилась возможность увеличить дальность и полезную нагрузку ( или что то одно, но по максимуму), здесь каждый грамм играет роль. И в создании Воеводы принимал участие весь Союз, так что Сармат создавался не с нуля. Я ж написал-посмотрите "Царь-ракета". Наш фильм( 2-го канала вроде, от 2011 г.)
                басмач
      3. ser-pov (Сергей) Сегодня, 08:42
        Насколько я помню, Скрипаль жив, но находится в коме... Так что, возможно еще погордится.
        ser-pov
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:46
        Цитата: 210окв
        Владимир Пора уже прекратить "травить""англичанок."..Надо приниматься за "немок и француженок.. '

        а чем трибалтки, датчанки, чешки и другие хуже? могут обидится на дискриминацию по политическим мотивам. да и ядов всяких разных на всех хватит
        LSA57
    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:24
      Полковник ГРУ должен был понимать, что «им» могут ссыграть. Вот и ссыграли, остальным урок будет.
      maxim947
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:27
        Всегда есть надежда у этих утыркков уцелеть..У них же есть пример Резуна и Беленко..
        Цитата: maxim947
        Полковник ГРУ должен был понимать, что «им» могут ссыграть. Вот и ссыграли, остальным урок будет.
        210окв
        1. самоход (Даниил) Сегодня, 08:52
          Цитата: 210окв
          Всегда есть надежда у этих утыркков уцелеть..У них же есть пример Резуна и Беленко..

          надежда есть всегда. только есть "вездесущее НО".
          предатель, насколько ценным он бы ни был, остается предателем (что для стороны которую предал, что для стороны для которой предал). и судьба у них одна - судьба использованного презерватива. тот же Беленко поначалу был всем нужен - спецслужбам, СМИ... что с ним сейчас - толком не известно, толи спился, толи помер никому ненужный аки бездомная дворняга. и не вспоминают о нем ни СМИ, ни спецы по обе стороны забора
          такой вот маленький посыл для всех желающих продаться за рубеж
          самоход
    3. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:25
      Цитата: Uncle Lee
      Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !

      А что, он уже умер?
      Boris55
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:28
        Надеюсь что мучаться он будет долго..
        Цитата: Boris55
        Цитата: Uncle Lee
        Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !

        А что, он уже умер?
        210окв
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:48
        Цитата: Boris55
        А что, он уже умер?

        меня всё чаще стали терзать смутные сомнения, а был ли мальчик... литвиненко вон показывали публике через СМИ, а это молчок
        LSA57
    4. zhekazs (Евгений) Сегодня, 08:26
      Цитата: Uncle Lee
      вызовет такой резонанс

      Скорее психоз, во всей Европе. Если фюрершу германо-бизнес не одергивает в этом вопросе, то серьёзных экономических последствий они не ждут. И очередное весеннее обострение мы как-нибудь переживем.
      zhekazs
      1. ИНТЕР Сегодня, 08:36
        Не дают России покоя, это все связано с газом, Сирией, Украиной, да и хотят постоянно держать нас в напряжении.
        Нам нужна самодостаточная, справедливая экономика, а не зависимая ростовщическая.
        И труба их санкциям.
        ИНТЕР
    5. Терский (Виктор) Сегодня, 08:32
      Неудивительно no . Все гораздо прозаичней-сериал "Мыши плакали, кололись, но меню предлагало только кактусы" продолжается. yes
      Терский
    6. ser-pov (Сергей) Сегодня, 08:39
      Вот кони... Напугали ежа голой ж.....
      ser-pov
    7. Умник (Вася) Сегодня, 09:09
      Зачем российским спецслужбам убивать какого то васю газом? Можно было ледорубом как троцкого
      Умник
    8. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:17
      Отморозки сами не ведают что творят , к чему мир подталкивают .
      Spartanez300
    9. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:31
      Пора России менять тактику в мировой политики и переходить от обороны к атаке , а то совсем загнобят . Слишком много им позволяем вот они и развязались . Глядя на США , Германию и прочих сморчковые государства и то уже возомнили что могут указывать России , честно говоря стыдно за державу .
      Spartanez300
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:21
    Слова, слова, слова... Дальше слов не продвинутся, никчемного посла ЕС отозвали, на этом вся "солидарность" и закончится.
    Сергей985
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 08:33
      Цитата: Сергей985
      никчемного посла ЕС отозвали

      Скорее всего, примерно так и будет. "Неадекваты евро-солидарности", типа Орбана, в очередной раз наплюют на новый русофобский тренд.
      zhekazs
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:22
    Всё в мире развивается, по крайней мере есть учения где это рассматривается и даже вроде как подтверждается. Вот только англичане не меняются. Захватывали колонии и потом придумывали обоснование, вынужденного захвата колоний. И всегда кто то но был виноват в таких захватах. Вон даже *бремя белого человека* придумали и до сих пор обосновывают.
    РОССИЯ для них попросту будущая колония, которую они просто обязаны осчастливить . Конечно в РОССИИ есть армия и даже оружие, но ставка будущих колонистов на царьков и прочих папуасских вождей, готовых ради сытой безопасности на любую подлость, манит надеждой на захват колонии с аборигенами. А чего? Удалось с помощью горбачёва-ельцина, вдруг прокатит ещё с кем либо, тем более готовых услужить англичанам в РОССИИ от чего то холят-лилеют, и даже морды им не бьют.
    василий50
  4. новичок (garik) Сегодня, 08:22
    анегдот в тему. в здании ООН по корридору ходит туда сюда наш поспред, нервно курит и бормочит под носом: “Куда ещё пять, ну куда ещё пять?“ ну тут коллеги из других стран подошли и спрашивают:“Что случилось? О чём вы так сильно переживаете?“ наш и говорит: “Мы тут подсчитали, что на всю Британию хватит пяти головок, а на ракете их десять. вот и думаем, куда ещё пять?!“
    новичок
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:25
    уже даже не смешно.. опять и снова... санкции, санкции, санкции... снова и опять...
    Masya Masya
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:31
      Марина,добрый день..Ну куда же мы теперь без них!?Ну не могут они другого придумать.Пластинка заела.
      Цитата: Masya Masya
      уже даже не смешно.. опять и снова... санкции, санкции, санкции... снова и опять...
      210окв
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:40
        приветик, Дмитрий! love
        Цитата: 210окв
        Ну не могут они другого придумать.

        а зачем? мозг напрягать... за них штаты уже всё придумали... wink болезнь заразной оказалась... lol
        Masya Masya
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:25
    Новые санкции? what

    feel
    злой партизан
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 09:17
      Цитата: злой партизан
      Новые санкции?

      Не no , это гальский петух пытается перевоплотится в британского льва, а баварская курица в его партнершу. Привет, уральский Че Гевара!
      Терский
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:27
    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что идея солидарности в рамках ЕС «выше здравого смысла». Ну почему же, смысл есть. Знать точно, кто твой соперник-противник - враг, это уже не мало. Мне становиться очевидно, что не потянет ни ЕС ни США против России ни санкции ни шманции...адаптация - большое дело yes
    Теренин
    1. loginovich Сегодня, 09:03
      Цитата: Теренин
      Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что идея солидарности в рамках ЕС «выше здравого смысла». Ну почему же, смысл есть. Знать точно, кто твой соперник-противник - враг, это уже не мало. Мне становиться очевидно, что не потянет ни ЕС ни США против России ни санкции ни шманции...адаптация - большое дело yes

      Я вам напомню ,что советский союз погиб не в результате войны , не под санкциями ,а в результате деребана местечковыми начальниками ,а и бишь предательства.
      Запад успокоится только когда порвет РФ как тузик грелку.Мультиками про вундервафлю от них не отобьешься.
      loginovich
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:46
        Я вам напомню ,что советский союз погиб не в результате войны , не под санкциями ,а в результате деребана местечковыми начальниками ,а
        ... Вообще то я про Фому, а вы про Ерему. Ну, развалился СССР, ну дальше то, что? Образовалась Россия! Территория России уменьшилась? Правильно, увеличилась (Крым). По "щелчку" хозяина под козырёк берем? Нет. Во многих странах бываю и все со мной, как с русским, искренне общаются уважительно и дружелюбно, потому, что мне политика руководства моей страны обеспечило суверенитет. А про "тузика и грелку" спросите у наших ССО ВС России (Сил специальных операций) и успокойтесь.
        Теренин
  8. gla172 (Сергей) Сегодня, 08:29
    .....сколько поколений живут под ентими санкциями,и ни чего.....
    gla172
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:34
    Меркель и Макрон пригрозили Москве новыми санкциями
    Просто жутко интересно.Немцы с французами как ,решили всётаки чтобы газ у них за дорого был?
    Наблюдатель2014
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 09:52
      Финансовые потери в случае отказа от более дешевого российского газа, могут быть компенсированы в других областях межатлантического экономического(и не только) сотрудничества. И всё.
      Штатский
  10. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:36
    Спасибо за санкции господа..! Они нам сейчас очень нужны , для нового рывка..
    Ваша травля России и Путина ,только еще сильнее сплотила наш народ !
    Мы только смеемся над вашими потугами нас обвинять во всем хе хе
    МИХАН
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:36
    Высылка ( отзыв) посла ЕС, если бы о ней столько не говорили, прошла бы вовсе незамеченной.
    Санкции уже осточертели - слово в зубах навязло...придумайте что-то новое. Название какое нибудь грозное, не избитое, не затертое...
    Горный стрелок
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:03
      " система дискриминационных экономических мер" , " эмбарго" Как Вам такие " названия" ?
      Штатский
  12. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:44
    По-моему, результатами выборов народ ясно дал понять, что ждет от Президента и правительства жесткого ответа на провокации со стороны обезумевших от безнаказанности неофашистских правительств государств так называемого ЕС, а также США. Речь не идет о бизнесе и личных контактах, но марионетки, которыми являются большинство руководителей ЕС, не должны приниматься в России, с ними не должны вестись ни переговоры, ни какие-либо другие контакты. Само упоминание о них в правительственных СМИ России должно быть под запретом, по примеру известной террористической группировки.
    Посол России в Британии должен быть отозван (пока его не арестовали британские фашисты).
    1536
  13. sgazeev (Александр) Сегодня, 08:48
    Похоже старая кошёлка заигралась и втянула в игрище пацанчика.
    sgazeev
    1. japs (Юрий) Сегодня, 09:38
      У старой кошелки сейчас трудная ситуация, теологический спор с министром внутренних дел и однопартийцами. Не могут определиться, таки исламская страна Германия или нет? Выжившая из ума канцлерша считает, что ФРГ - мусульманская страна с 4,5 мил. исламистов.
      Допрыгаются фрицы до Конституции по законам шариата. Мало осталось...
      japs
  14. loginovich Сегодня, 08:48
    Цитата: Uncle Lee
    расширения антироссийских санкций в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля
    Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !

    Я не слышал , что бы он умер.
    loginovich
  15. mavrus (Андрей) Сегодня, 08:54
    Цитата: 210окв
    Надеюсь что мучаться он будет долго..
    Цитата: Boris55
    Цитата: Uncle Lee
    Если бы Скрипаль знал, что его смерть вызовет такой резонанс во всем мире, то умер бы от гордости !

    А что, он уже умер?

    Насколько я понял, осталось только выбрать дату и время для отключения систем жизнеобеспечения
    mavrus
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:55
    Не ладится что-то у сатанистушек
    Дормидонт
  17. Томпсон (Том) Сегодня, 09:18
    Лучше всех на эту тему,на мой взгляд, сказал один наш дипломат- "Великобритания, так и не покорившая космическое пространство, пытается компенсировать этот недостаток "ложью космических размеров о роли Москвы в трагедии в Солсбери".
    В глаз!
    Томпсон
  18. SarS ( Руслан) Сегодня, 09:18
    Я тут представил, какое фиерическое шоу будет "похороны Скрипаля". Все гниды соберутся - рыдать будут, бабы - волосы на себе рвать.
    SarS
  19. хмурый лис (павел) Сегодня, 09:40
    Харе Скрипаля пинать ! два сапога пара ,взялись за руки и пошли куда подальше .вы зависимые клоуны ОТ сга .уйдите со сцены харе мир смешить.
    хмурый лис
  20. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 10:03
    Слава богу! А то мы тут уже испугались, никакого движа в ЕС. Живы ли они там? Все в порядке,помощь не требуется
    Сибирячка
  21. japs (Юрий) Сегодня, 10:11
    "...По словам премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, обсуждение новых ограничений в отношении Москвы может состояться в июне на очередном саммите."

    Сколько времени до июня? За это время западные СМИ и думать забудут об "невинно убиенных" скрипалях.
    japs
  22. vinni-puk Сегодня, 10:18
    Добро пожаловать с санкциями. Марионетки подные.
    vinni-puk
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