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Меркель и Макрон пригрозили Москве новыми санкциями
Германия и Франция рассматривают возможность расширения антироссийских санкций в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля в британском Солсбери, передает Рамблер сообщение EUobserver.
Вместе с тем Меркель отказалась сообщить, о каких конкретно мерах идет речь, ограничившись лишь тем, что назвала инцидент в Солсбери «очень серьезным вызовом общей безопасности».
Макрон в свою очередь заявил, что Франция обязательно предпримет «дальнейшие действия».
По словам премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, обсуждение новых ограничений в отношении Москвы может состояться в июне на очередном саммите.
Что касается обещанной высылки российских дипломатов из стран ЕС, то она может начаться уже в понедельник. Среди стран, которые высказали такое намерение, – Чехия, прибалтийские республики, Дания, Франция и др.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что идея солидарности в рамках ЕС «выше здравого смысла».
Мы, Германия и Франция, согласились, что принятие подобных мер необходимо в дополнение к отзыву посла,сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая состоялась после саммита ЕС.
Вместе с тем Меркель отказалась сообщить, о каких конкретно мерах идет речь, ограничившись лишь тем, что назвала инцидент в Солсбери «очень серьезным вызовом общей безопасности».
Макрон в свою очередь заявил, что Франция обязательно предпримет «дальнейшие действия».
Мы считаем это нападение серьезным вызовом нашей безопасности и европейскому суверенитету, поэтому оно требует от Европейского союза и его государств-членов скоординированного и решительного ответа,сказал он журналистам.
По словам премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, обсуждение новых ограничений в отношении Москвы может состояться в июне на очередном саммите.
Что касается обещанной высылки российских дипломатов из стран ЕС, то она может начаться уже в понедельник. Среди стран, которые высказали такое намерение, – Чехия, прибалтийские республики, Дания, Франция и др.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что идея солидарности в рамках ЕС «выше здравого смысла».
Евросоюз в целом и каждая страна по отдельности, разумеется, могут принимать решения так, как они считают правильным, но последствия этих решений, разумеется, будут обоюдоострыми,заявил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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