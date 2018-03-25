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В США разработали перспективную акустическую лазерную пушку
Ученые из лаборатории нелетального оружия Минобороны США создали прототип акустической лазерной пушки, передают Известия сообщение портала Defense One.
Пушка использует лазерное излучение для создания громких звуков, достигающих уровня в 150 децибел.
Издаваемые звуки крайне неприятны для человеческого уха и могут на некоторое время его дезориентировать. При этом они не являются смертоносными.
Подобные разработки США применяют в интересах силовых структур, начиная 1990-х.
«Пушка состоит из двух лазеров. Первый вырабатывает вспышку сфокусированного света в течение 10–15 секунд, что приводит к созданию шара плазмы. Второй, настроенный на максимально узкий диапазон, ударяет световой волной в полученное плазменное поле. Это приводит к созданию громкого звука и яркой вспышки», – поясняет ресурс.
Как сообщили разработчики, в ходе экспериментов им «удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров». Специалисты надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос.
По данным автора, новое изделие планируется применять при массовых беспорядках и для разгона несанкционированных демонстраций.
Пушка использует лазерное излучение для создания громких звуков, достигающих уровня в 150 децибел.
Издаваемые звуки крайне неприятны для человеческого уха и могут на некоторое время его дезориентировать. При этом они не являются смертоносными.
Подобные разработки США применяют в интересах силовых структур, начиная 1990-х.
«Пушка состоит из двух лазеров. Первый вырабатывает вспышку сфокусированного света в течение 10–15 секунд, что приводит к созданию шара плазмы. Второй, настроенный на максимально узкий диапазон, ударяет световой волной в полученное плазменное поле. Это приводит к созданию громкого звука и яркой вспышки», – поясняет ресурс.
Как сообщили разработчики, в ходе экспериментов им «удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров». Специалисты надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос.
По данным автора, новое изделие планируется применять при массовых беспорядках и для разгона несанкционированных демонстраций.
Использованы фотографии: youtube.com
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