10:21 25 марта
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В США разработали перспективную акустическую лазерную пушку

Ученые из лаборатории нелетального оружия Минобороны США создали прототип акустической лазерной пушки, передают Известия сообщение портала Defense One.



Пушка использует лазерное излучение для создания громких звуков, достигающих уровня в 150 децибел.


Издаваемые звуки крайне неприятны для человеческого уха и могут на некоторое время его дезориентировать. При этом они не являются смертоносными.

Подобные разработки США применяют в интересах силовых структур, начиная 1990-х.

«Пушка состоит из двух лазеров. Первый вырабатывает вспышку сфокусированного света в течение 10–15 секунд, что приводит к созданию шара плазмы. Второй, настроенный на максимально узкий диапазон, ударяет световой волной в полученное плазменное поле. Это приводит к созданию громкого звука и яркой вспышки», – поясняет ресурс.



Как сообщили разработчики, в ходе экспериментов им «удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров». Специалисты надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос.

По данным автора, новое изделие планируется применять при массовых беспорядках и для разгона несанкционированных демонстраций.

Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 20

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:05
    Негров будут гонять на митингах..?
    Уже скоро господа, готовьтесь ...Индейцы вам за все отомстят !
    МИХАН
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:12
      ОХ, опять они в эти бредни ударились. Помнится у них уже были и акустические пушки и СВЧ пушки (потом обгоревшим морпехам по 200 пластиковых операций делали) А на митингах тех же негров просто давали им грабить и буйствовать пару дней (как было в том же Фергусоне). Мне кажется это очередной распил. request
      RASKAT
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:10
    Как сообщили разработчики, в ходе экспериментов им «удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров». Специалисты надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос.
    По данным автора, новое изделие планируется применять при массовых беспорядках и для разгона несанкционированных демонстраций.

    с расстоянии в 30 км. демонстрации разгонять? belay
    LSA57
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:13
      Про плазменный шар на расстоянии 30 км.они что то загнули...Да и в милях там все..
      Цитата: LSA57
      Как сообщили разработчики, в ходе экспериментов им «удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров». Специалисты надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос.
      По данным автора, новое изделие планируется применять при массовых беспорядках и для разгона несанкционированных демонстраций.

      с расстоянии в 30 км. демонстрации разгонять? belay
      210окв
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:10
    Интересный девайс..Сейчас много ведётся разработок нелетального оружия.Кстати,эта статья уже была.
    210окв
  4. Яро Полк (Яро Полк) Сегодня, 09:11
    Еще на Кубинцев жалуются, видите ли их послов глушат) Сами всякую хрень придумывают, чтобы демонстрантов разгонять)
    Яро Полк
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:12
    В США разработали перспективную акустическую лазерную пушку
    То что американцы делают всякую хрень это понятно.Напечатанные деньги нужно куда то девать.А вот нашим если захочется акустическую пушку сотворить.Куда американцы деваться будут Наши за что не возьмутся ,у супостата сон пропадает. laughing
    Наблюдатель2014
  6. Vard Сегодня, 09:12
    Плазменный шар... лазером... на расстоянии 30 км... Мда... Сказочники...
    Vard
    1. Щелчок (Иван) Сегодня, 09:16
      Скорее журналюга от непонимания вопроса накалякал yes
      Щелчок
  7. Яро Полк (Яро Полк) Сегодня, 09:12
    А, если Россия "навальнят"-такой же хренью будет разгонять, вот вони то будет с ЗАПАДА)
    Яро Полк
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:16
    Как сообщили разработчики, в ходе экспериментов им «удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров». Специалисты надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос.
    Возможно использование как средство передачи информации на большие расстояния без радиоволн и соответственно потенциал в гражданской сфере . Хотя судя по этим данным - всё это в зачаточном состоянии..
    КВУ-НСвД
  9. filatik (Алексей) Сегодня, 09:19
    Вместо мигалок себе повесьте. Может мозги начнут в нужную сторону работать.
    filatik
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:21
    Побежал в аптеку, пока беруши не раскупили...
    mavrus
  11. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:28
    удалось создать шар плазмы

    я знаю этот шар!!! yes
    lol
    Masya Masya
  12. tchoni (Евгений) Сегодня, 09:38
    Нано шумосветовая граната))) Це перемога. Палюбому
    tchoni
  13. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:50
    "Первый вырабатывает вспышку сфокусированного света в течение 10–15 секунд,
    что приводит к созданию шара плазмы"////

    Ничего себе! belay
    Шара плазмы (искусственная шаровая молния?) уже достаточно. чтобы напугать
    людей до полусмерти. И шум делать не надо... stop
    voyaka uh
    1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 10:11
      Цитата: voyaka uh
      Шара плазмы (искусственная шаровая молния?)

      Зрим в корень, передача энергии на расстояние. Вот что приходит на ум в первую очередь. А всякие пугалки - это уже побочный эффект.
      АнтиFREEZ
  14. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 10:03
    Укробы уже выкладывали фотки со своих беспилотников, что ополченцы уже их такими огоньками подсвечивают.
    Так что их разработка вчерашний день.
    Ретвизан 8
  15. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 10:06
    А как же пыль дым туман грязь и т.п.? Да, Фольговые шапочки в дело!
    KonoGon
  16. федоров (Валерий) Сегодня, 10:16
    Да вроде история с конкретной бородой.
    А судебные иски в США, что операторы инвалидами на голову частенько становились ? Пентагон видимо не смущает. И тампаксы в уши не помогали и супер очки с кевларовой каской.
    федоров
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