14:01 25 марта
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Поток мирных жителей из Восточной Гуты не прекращается

Мирные жители продолжают выходить из сирийской Восточной Гуты, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжает выходить мирное население,
говорится в релизе.


Сообщается, что «всего за прошедшие сутки представители российского Центра обеспечили горячим питанием 2600 жителей, а также выдали более 1200 продуктовых наборов и 700 литров бутилированной воды».

В ведомстве также напомнили, что «на официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил"».

По данным Минобороны, с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты вышли 106182 человека.

Также в пресс-службе рассказали о проведенной операции по вывозу из района боевиков и членов их семей.



«В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)», – говорится в сообщении.

24 марта по гуманитарному коридору осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.


«На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», – добавили в военном ведомстве.

Накануне в результате достигнутых договоренностей с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) из населенного пункта Хараста (Восточная Гута) в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:12
    Опять боевики выскользают вместе со своим выводком , будем надеяться что в Идлибе они найдут свою могилу .
    Spartanez300
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:18
      Все равно замочим...! Сирия -это Россия..Нельзя,нам уходить от туда..
      МИХАН
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:24
        МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:18 ↑ Новый
        Все равно замочим...! Сирия -это Россия..Нельзя,нам уходить от туда..

        Мгновенно мерикатосы зайдут на большую часть территории Сирии...
        a.s.zzz888
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:43
          Цитата: a.s.zzz888
          МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:18 ↑ Новый
          Все равно замочим...! Сирия -это Россия..Нельзя,нам уходить от туда..

          Мгновенно мерикатосы зайдут на большую часть территории Сирии...

          Ну пусть заходят..Партизанская война у нас на уровне немцы знают и французы ! Русских просто так не выдавишь ... soldier
          МИХАН
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:31
        Боевиков будут вывозить автобусами туда, куда они сами укажут. winked
        сибиралт
      3. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:08
        Цитата: МИХАН
        Все равно замочим...! Сирия -это Россия..Нельзя,нам уходить от туда..

        И давно Сирия стала для вас Россией? Или только с сентября 2014 г, когда наши ВКС начали там операцию? А Украинцы нам братья или нет?
        Донской
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:41
          Цитата: Донской
          Цитата: МИХАН
          Все равно замочим...! Сирия -это Россия..Нельзя,нам уходить от туда..

          И давно Сирия стала для вас Россией? Или только с сентября 2014 г, когда наши ВКС начали там операцию? А Украинцы нам братья или нет?

          Много вопросов Василий Иванович ..!
          Вот анекдот :
          Василий Ивнович , что с пленными бандеровцами будем делать.. (Петька спрашивает) !
          Расстрелять , или повесить..?
          В.И, Патронов мало , да и веревок тоже..
          Петька: А давай Василий Иванович их напоем , а утром апохмелиться не дадим..))!
          В.И. Ну ты и садист Петька ...действуй! drinks
          МИХАН
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:35
      Зачем им выскальзывать?Они как и после десятков прошлых котлов выводятся вполне легально.В субботу 988 боевиков и членов их семей покинули по гумкоридору населенный пункт Арбил в Восточной Гуте, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Под камерами СМИ и с автоматами,садятся в автобусы и вывозятся для новых формирований под опекой инструкторов США..Затем вооружаются и отправляются на новые бои против САР и ВКС России.Я не понимаю такой политики нашего руководства.Если не может армия Сирии осилить их уничтожение,то зачем нужна такая армия,и как в таком случае мы сможем им помочь удержать власть,и победить?Одни вопросы?
      Мар.Тира
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:42
        Хорошо, что весь процесс доступен в онлайн, здесь не срепетируешь, как "белые каски".
        ul_vitalii
      2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 10:44
        Цитата: Мар.Тира
        Они как и после десятков прошлых котлов выводятся вполне легально

        Неохота об этом думать, но похоже, что проходы просто продают.
        мордвин 3
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:00
          Герасимов в открытую говорит,кто ими руководит,и для чего их переформировывают,и тем не менее мы идём на такие уступки США.Играют жизнями миллионов людей как шахматами.Кто кого перехитрит.Тревожит то,что война переходит на другой уровень.Враг в лице США не уйдёт оттуда так просто.Значит это надолго.
          Мар.Тира
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:38
            они закрываются мирными как живым щитом , поэтому их выпускают , что бы они перестали ими прикрываться.
            думаете что это плохо , то очень Вас прошу , отправьте своих жену , дочь , мать , что бы они заняли место сирийских мирных жителей (теры радостно поменяют их на мирных сирийских женщин , так как последних у них валом , а вот граждан РФ не очень) , хочу узнать , после такого Ваше мнение переменится или нет ? и что Вы будете писать тут на сайте после решения штурмовать с бомбежками и артиллерией позиций тех боевиков , чьи позиции прикрывают тела Ваших родных .
            просто экспл
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:18
          И нашим?Думайте,о чём пишете.Сейчас главная задача - очистить окрестности Дамаска.Согнать всю гниль в одно место.Пусть ещё там между собой подерутся.А после полного освобождения Дамаска и юга потихоньку,медленно,идя на небольшие обмены с турками,давить,жечь и не жалеть
          А вам хочется всё сразу.Так не бывает.
          ПалБор
      3. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:13
        Цитата: Мар.Тира
        Я не понимаю такой политики нашего руководства

        Политика - это искусство возможного. Война - это продолжение политики. Если бы могли, то на месте бы всех добили. А так как сразу не могут, то приходится играть в поддавки с американцами.
        Донской
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:21
    По данным Минобороны, с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты вышли 106182 человека.

    И всех надо накормить, куда то пристроить на ночь... request Да и проверить на предмет "затесания" в толпы бандюг.
    a.s.zzz888
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:09
      Цитата: a.s.zzz888
      Да и проверить на предмет "затесания" в толпы бандюг.

      Так, вроде бы, уже и так "мух от котлет" отделили. Мирняк выводят отдельно, а бармалеев отдельно. Вот только их бы не в Идлиб вывозить, а куда нибудь в арвийскую пустыню. Раны залижут, отъедятся, перекрасятся в "умеренных", пристроятся к матрасной коалиции и получим мы бесконечную войну
      Piramidon
  3. sib.ataman Сегодня, 10:22
    Цитата: Spartanez300
    Опять боевики выскользают вместе со своим выводком , будем надеяться что в Идлибе они найдут свою могилу .


    Им дают ещё один шанс сделать правильный выбор! Ну а если нет - кто не спрятался я не виноват!
    sib.ataman
  4. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:22
    Какая работа проведена!Только на Западе об этом не говорят.У меня друг детства в Шотландии живёт и работает.Рассказывает,если бы не было тырнета,а только британское ТВ и пресса,сам бы поверил в асадовских палачей и русских людоедов.Вот что СМИ лжетворящие делают.
    ПалБор
  5. sib.ataman Сегодня, 10:24
    Цитата: МИХАН
    Все равно замочим...! Сирия -это Россия..Нельзя,нам уходить от туда..


    Объясни это karish из Израиля, а то он в непонятках чё нас туда занесло!
    sib.ataman
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:50
    вот жили себе люди,жили,но заокеанский "дядя" подумал,а что то в этой стране всё спокойно,что то президент этой страны не приезжает ко мне с поклоном,и тут же появились местные навальные,которые вдруг решили,что спокойная жизнь это плохо,надо бороться с "кровавым режимом..."и вот мы видим результаты этой "борьбы..."самое обидное то,что все эти местные навальные уже давно по парижам гуляют,в дорогих костюмах изображают оппозицию,а простые люди вон они,грязные,усталые,напуганные ищут спасения у "кровавого" Асада...
    taiga2018
  7. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 11:10
    Очень жаль этих людей,чем они заслужили такую участь?.Жили себе спокойно,но не тут то было, если американцы решили что демократии мало,значит мало.И как после всего того что эти подонки натворили в Сирии,Ираке ,Ливии,до сих пор их называют партнёрами....
    Почему нельзя создать первоклассных киллеров,которые бы убивали всех этих кровожадных ястребов(американских),и всё...живи мир спокойно.
    Владыка-Вселенский
  8. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 12:47
    "Восточная Гута. Перелом в сирийской войне"
    Как всегда, блестящий видеорепортаж от ANNA NEWS 24.03.2018
    iaroslav.mudryi
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