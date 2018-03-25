Поток мирных жителей из Восточной Гуты не прекращается

По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжает выходить мирное население,

24 марта по гуманитарному коридору осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.