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Поток мирных жителей из Восточной Гуты не прекращается
Мирные жители продолжают выходить из сирийской Восточной Гуты, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Сообщается, что «всего за прошедшие сутки представители российского Центра обеспечили горячим питанием 2600 жителей, а также выдали более 1200 продуктовых наборов и 700 литров бутилированной воды».
В ведомстве также напомнили, что «на официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил"».
По данным Минобороны, с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты вышли 106182 человека.
Также в пресс-службе рассказали о проведенной операции по вывозу из района боевиков и членов их семей.
«В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)», – говорится в сообщении.
«На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», – добавили в военном ведомстве.
Накануне в результате достигнутых договоренностей с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) из населенного пункта Хараста (Восточная Гута) в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.
По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжает выходить мирное население,говорится в релизе.
Сообщается, что «всего за прошедшие сутки представители российского Центра обеспечили горячим питанием 2600 жителей, а также выдали более 1200 продуктовых наборов и 700 литров бутилированной воды».
В ведомстве также напомнили, что «на официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил"».
По данным Минобороны, с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты вышли 106182 человека.
Также в пресс-службе рассказали о проведенной операции по вывозу из района боевиков и членов их семей.
«В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)», – говорится в сообщении.
24 марта по гуманитарному коридору осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.
«На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», – добавили в военном ведомстве.
Накануне в результате достигнутых договоренностей с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) из населенного пункта Хараста (Восточная Гута) в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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