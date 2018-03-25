14:01 25 марта

Почему японцы с нетерпением ждут отставки Лаврова

Несговорчивый министр иностранных дел РФ, который уже 12 лет не желает уступить японцам острова Курильской гряды, должен уйти со своего поста. Об этом писала японская пресса накануне визита Сергея Лаврова в Токио. По ее мнению, только тогда появится шанс на возврат островов, которые отошли России по итогам Второй Мировой войны.

Месяц назад в японской столице прошел общенациональный митинг за возвращение северных территорий. Я для действующего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которого в этом году ждут выборы, вопрос Курил является важнейшей внешнеполитической задачей.

Позиция России заключается во отрицании самой возможности передачи островов под контроль Японии. Однако для нормализации отношений с соседями мы предложили заниматься их обустройством совместно: построить совместные предприятия, жилье, дороги, развивать бизнес. При этом, мы были готовы дать Японии максимальные преференции и возможности.




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Комментарии 8

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  1. sib.ataman Сегодня, 10:39
    Хрен им а не острова! После 40 летней оккупации возомнили, что они ихние от сотворения мира! Они их даже обжить-то не смогли. Одни гарнизоны понатыкали! Имперцы выискались!
    sib.ataman
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 12:04
      С Лавровым или без Лаврова островов япошкам все равно не видать . Так и не научились правильную сторону выбирать , во вторую мировую под Гитлера легли после под под бомбивших их же американцев . Пусть теперь у своих хозяев попросят может отрежут кусочек от чего нибудь .
      Spartanez300
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:29
        Цитата: Spartanez300
        С Лавровым или без Лаврова островов япошкам все равно не видать .

        Нууу, в нашей стране хватает "примиренцев", готовых отдать хоть Курилы, хоть Крым. what
        Владимирец
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:54
    Скорее Японию поглотит Фудзияма, чем российские острова перейдут желтым. Кто бы не был вместо Лаврова, эта утопическая мечта останется неосуществимой. tongue
    Egorovich
  3. ваняватный Сегодня, 11:11
    а Громыко они не хотят?
    ваняватный
    1. Vard Сегодня, 11:42
      Громыко это ещё что! Захарова...
      Vard
  4. belui (Александер) Сегодня, 11:20
    А в америке кто должен уйти чтоб они перестали быть их халопами коими стали по итогам второй мировой?
    belui
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:20
    в японской столице прошел общенациональный митинг за возвращение северных территорий. Ну и что? У нас в деревне прошел аналогичный митинг об оставлении этих островов, на веки вечные, в составе России. Что же, я теперь должен от японцев требовать, что бы они из штанов выпрыгивали?
    Теренин
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