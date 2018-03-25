Почему японцы с нетерпением ждут отставки Лаврова

Несговорчивый министр иностранных дел РФ, который уже 12 лет не желает уступить японцам острова Курильской гряды, должен уйти со своего поста. Об этом писала японская пресса накануне визита Сергея Лаврова в Токио. По ее мнению, только тогда появится шанс на возврат островов, которые отошли России по итогам Второй Мировой войны.



Месяц назад в японской столице прошел общенациональный митинг за возвращение северных территорий. Я для действующего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которого в этом году ждут выборы, вопрос Курил является важнейшей внешнеполитической задачей.



Позиция России заключается во отрицании самой возможности передачи островов под контроль Японии. Однако для нормализации отношений с соседями мы предложили заниматься их обустройством совместно: построить совместные предприятия, жилье, дороги, развивать бизнес. При этом, мы были готовы дать Японии максимальные преференции и возможности.











