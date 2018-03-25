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Москва обеспокоена переброской афганских талибов вертолетами без опознавательных знаков
Россия обеспокоена использованием в Афганистане вертолетов без опознавательных знаков для переброски боевиков и оружия, передает РИА Новости сообщение МИД РФ.
В Ташкенте 26-27 марта состоится конференция по Афганистану с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В преддверии форума МИД отметил, что РФ обеспокоена «ростом террористической активности боевиков движения "Талибан ", осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия ИГ (обе организации запрещены в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ».
Там подчеркнули, что подтверждают «настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».
В Ташкенте 26-27 марта состоится конференция по Афганистану с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В преддверии форума МИД отметил, что РФ обеспокоена «ростом террористической активности боевиков движения "Талибан ", осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия ИГ (обе организации запрещены в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ».
Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского "крыла" этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования,говорится в релизе ведомства.
Там подчеркнули, что подтверждают «настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».
Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств…. Поддерживаем Ташкентскую конференцию по афганскому урегулированию как мероприятие в контексте развития Московского формата и деятельности Контактной группы "ШОС-Афганистан" и надеемся на достижение поставленных целей,добавили в МИД.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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