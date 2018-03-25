14:00 25 марта
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Москва обеспокоена переброской афганских талибов вертолетами без опознавательных знаков

Россия обеспокоена использованием в Афганистане вертолетов без опознавательных знаков для переброски боевиков и оружия, передает РИА Новости сообщение МИД РФ.



В Ташкенте 26-27 марта состоится конференция по Афганистану с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.


В преддверии форума МИД отметил, что РФ обеспокоена «ростом террористической активности боевиков движения "Талибан ", осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия ИГ (обе организации запрещены в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ».

Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского "крыла" этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования,
говорится в релизе ведомства.

Там подчеркнули, что подтверждают «настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».

Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств…. Поддерживаем Ташкентскую конференцию по афганскому урегулированию как мероприятие в контексте развития Московского формата и деятельности Контактной группы "ШОС-Афганистан" и надеемся на достижение поставленных целей,
добавили в МИД.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:18
    Почему бы неустановленным хулиганам не сбивать из ПЗРК неизвестные вертолёты без опознавательных знаков?
    Дормидонт
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:23
      Цитата: Дормидонт
      Почему бы неустановленным хулиганам не сбивать из ПЗРК неизвестные вертолёты без опознавательных знаков?

      Потому что все хулиганы работают на американцев.
      dorz
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:25
        Жаль, что мы не хулиганы и их у нас нет. request
        ul_vitalii
      2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 13:11
        Потому что все хулиганы работают на американцев.
        А вот и проверим laughing
        ШУРУМ -БУРУМ
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:24
      Похоже, кто-то нелегальным извозом подрабатывает. winked
      сибиралт
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:24
      Лавров просто предупредил...! Теперь уже можно мочить . (тоже без опознавательных знаков))))
      МИХАН
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 11:48
        МИХАН.....Лавров просто предупредил...! Теперь уже можно мочить . (тоже без опознавательных знаков))))

        Где-то пол-года назад, на "валдайской встречи" в Сочи бывший президент Афгана, Карзай (сидевший рядом с Путиным) - озвучил инфу, о регулярных прилётах на территорию американской базы в Афгане вертолётов без опознавательных знаков. Это было очевидно - американцы перебрасывают недобитое "ядро ИГИЛ"в Среднею Азию. Лавров озвучил это официально, только сейчас, видимо имея достоверные сведения.
        askort154
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:34
          Цитата: askort154
          Это было очевидно - американцы перебрасывают недобитое "ядро ИГИЛ"в Среднею Азию

          А в это время "всеми любимый" Назарбаев делает ход конем
          США планируют использовать казахстанские порты Актау и Курык для транзита специальных грузов.
          Об этом на заседании парламента Казахстана сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передают в среду казахстанские СМИ.

          Может пора уже у себя в ОДКБ разобраться кто кого поддерживает и за что воюет.
          В частности в Казахстане ввели очень жесткую цензуру на форумах, но какая то она односторонняя банятся и преследуется только те высказывания, которые критикуют власть и выражают пророссийские взгляды. Вот наглядный пример "Астана прогулка с Путиным".
          https://www.altyn-orda.kz/astana-progulki-s-putin
          ym/
          Vita VKO
        2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:53
          Цитата: askort154
          Это было очевидно - американцы перебрасывают недобитое "ядро ИГИЛ"в Среднею Азию.

          А кроме того, еще и героин надо перевозить. Не на своих же, с опознавательными знаками...
          helmi8
    4. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 11:28
      Цитата: Дормидонт
      Почему бы неустановленным хулиганам не сбивать из ПЗРК неизвестные вертолёты без опознавательных знаков?

      ПЗРК тоже неизвестное и добытое неизвестным путем.
      Dimy4
    5. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:28
      Цитата: Дормидонт
      Почему бы неустановленным хулиганам не сбивать из ПЗРК неизвестные вертолёты без опознавательных знаков?

      И правильно. Чей вой поднимется, тот и "автор". Сразу станет понятно, для остальных. Не зашоренные и так знают чьи.
      К-50
      1. volodya (владимир) Сегодня, 12:33
        О чём тут беспокоиться? И так все знают, что террористическое государство вывозит своих, чтобы все террористы не закончились!
        volodya
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:23
    Сбить, а хозяин сам объявится, возможно с санкциями в кармане. smile
    ul_vitalii
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:40
    Озабоченность конечно хорошо , но американцев вразумит только факт крушения "неустановлнных" вертолётов по "неустановленным" причинам . Думаю в Афгане есть сеть "неустановленных" лиц , способных организовать применение ПЗРК "неустановленного" происхождения... А вообще - подготовка к вторжению в Туркестан идёт полным ходом...
    КВУ-НСвД
  4. Zomanus (Алексей) Сегодня, 11:44
    Ну что же. Мы публично сказали о том, что мы видим эту переброску.
    Высказали публично свое недовольство этим фактом.
    Может и до противодействия дело дойдет.
    Нам сейчас нужно гнать темпы перевооружения,
    а не заниматься возней в Украине и Афганистане.
    В речи Путина явно прозвучало сталинское "пробежать путь десяти лет за три года".
    И новые образцы оружия засветили для того,
    что бы дать нам время на этот рывок.
    Сталину года на перевооружение на хватило,
    вот и Путин решил дать нам этот год.
    Zomanus
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:07
      Что вы подразумеваете под вознёй В(?)Украине?Помощь Донбассу?
      Поэтому поменяли Суркова на Козака,что работа с народными республиками активизируется. И в Луганске Плотву убрали...Ждём только повода.
      При Сурке считали,что ни фига не надо делать,само как-нибудь образуется.Сейчас новая стратегия:на Киев наплевать,Донецк и Луганск в случае агрессии не просто поддержим,а закроем.
      Это политика,увы.
      ПалБор
  5. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 12:08
    Сбивать надо а не выражать обеспокоенность.
    Geisenberg
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 12:17
    Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков ...

    Дык это трактористы и шахтеры купившие вертолеты в военторге. Во как далеко забрели зеленые человечики. fellow
    профессор
  7. федоров (Валерий) Сегодня, 12:22
    Там какая-то хитрозадая политика.
    Точки США стоят вблиз маковых полей. Россия об этом знает, но ничего не делает внешне.
    Никто на шару боеприпасы не доставит. Тут у США почти козырь. Но покер никто не отменял, а если Россия толкнет через таджиков вооружение талибам против США ? Ответ Пакистану в Афгане.
    Ну там что за хрень - силенок возможно не хватает,на всех фронтах ? Или проще в страны бенелюкса наркоту толкать. Проще и доходнее. :request
    включу сериал "бригада" - мое время как бы.
    федоров
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:41
    Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств…. Вот вам и один из ответов России на западные санкции.
    Теренин
  9. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:53
    Сейчас в западной прессе идёт активная информационная атака на Россию, нас обвиняют в том, что мы вооружаем Талибов. такая же бездоказательная как и всё остальное. Заявление Лаврова как раз ответка в этой инфовойне.
    Аскет
  10. zombirusrev (Зомби Русской Революции) Сегодня, 13:07
    Уничтожили СССР и разогнали союзников, теперь удивляются, что нас хотят добить. Как дети ей Богу.
    zombirusrev
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