Индия перенесла запуск космического аппарата к Луне

Если ISRO начнет миссию с мая по сентябрь, из-за затмений у нас не получится использовать для экспериментов на Луне полный лунный день (около 14 земных суток). Таким образом, ISRO начнет миссию в первую неделю октября,

Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила запуск к Луне космического аппарата «Чандраян-2», который должен был состояться 23 апреля, передает РИА Новости По словам главы организации К. Сивана, «испытания космического аппарата продлятся еще 20 дней», но его запуск «для осуществления идеальной миссии» было решено перенести с апреля на октябрь.сказал Сиван газете Times of India.Ранее министр по развитию Северо-Восточного региона Индии доктор Джитендра Сингх подтвердил, что в 2018 году к Луне будет отправлен небольшой ровер, который выведет на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-2».Сообщается, что проект «Чандраян-2» – продолжение лунной программы Индии, начатой аппаратом «Чандраян-1». Он был запущен к спутнику Земли в октябре 2008 года и проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность исследовательский зонд.