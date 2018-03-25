13:59 25 марта
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Индия перенесла запуск космического аппарата к Луне

Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила запуск к Луне космического аппарата «Чандраян-2», который должен был состояться 23 апреля, передает РИА Новости.

Индия перенесла запуск космического аппарата к Луне


По словам главы организации К. Сивана, «испытания космического аппарата продлятся еще 20 дней», но его запуск «для осуществления идеальной миссии» было решено перенести с апреля на октябрь.


Если ISRO начнет миссию с мая по сентябрь, из-за затмений у нас не получится использовать для экспериментов на Луне полный лунный день (около 14 земных суток). Таким образом, ISRO начнет миссию в первую неделю октября,
сказал Сиван газете Times of India.

Ранее министр по развитию Северо-Восточного региона Индии доктор Джитендра Сингх подтвердил, что в 2018 году к Луне будет отправлен небольшой ровер, который выведет на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-2».

Сообщается, что проект «Чандраян-2» – продолжение лунной программы Индии, начатой аппаратом «Чандраян-1». Он был запущен к спутнику Земли в октябре 2008 года и проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность исследовательский зонд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Тралл Сегодня, 11:55
    Мутят что-то пятнолобые...
    Боливуд ещё не все кадры отснял лунной программы. smile
    Тралл
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:21
      Цитата: Тралл
      Боливуд ещё не все кадры отснял

      старых хватает laughing
      Deadушка
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:14
        В индийском кино дальше должна быть песня с танцами lol
        сибиралт
        1. Тралл Сегодня, 13:30
          В любой непонятной ситуации - танцуй! yes
          Тралл
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:32
      И Кубрик помер.
      Что ж туда все рвутся?Там же кроме лунатиков и какого-то гелия нет ничего.Понты дороже денег?
      ПалБор
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:34
      Чандраян-1 сфоткал место приземления Аполло-15.
      voyaka uh
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 13:07
        Чандраян-1 сфоткал место приземления Аполло-15.

        А негативы ? Всё равно врёте. wassat
        На всякий случай сверху - фото индусов cЧандраян-1 ,снизу фото с LRO. Только для вменяемых.... laughing

        и наш луноход-1 с LRO
        dauria
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:55
    Ну и не удивительно..хе хе
    Жалко Луну..)))
    МИХАН
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:00
    Не успели к расчётному окну довести аппарат до ума , посмотрим через полгода ... могут и опять не успеть ...
    КВУ-НСвД
    1. Тралл Сегодня, 13:31
      Цитата: КВУ-НСвД
      Не успели к расчётному окну довести аппарат до ума , посмотрим через полгода ... могут и опять не успеть ...

      Успеть бы посмотреть, да и не забыть бы smile
      Тралл
  4. ruivit1988 (Сергей Бакланов) Сегодня, 12:51
    Ну а что, не далече тот день когда полёты на луну будут подобны полётам на МКС.
    ruivit1988
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