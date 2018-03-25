Завершено строительство второго МС-21

Завершение сборки второго самолета – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику,

Завершена сборка второго экземпляра пассажирского самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний, передает РИА Новости «На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия», – говорится в сообщении Минпромторга.При строительстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины.приводит пресс-служба слова министра Дениса Мантурова.Всего в летных испытаниях будут участвовать четыре самолета МС-21-300.Сообщается также, что «в настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний».Первый самолет проходит летные испытания в Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова.