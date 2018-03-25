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Завершено строительство второго МС-21
Завершена сборка второго экземпляра пассажирского самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний, передает РИА Новости.
«На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия», – говорится в сообщении Минпромторга.
При строительстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины.
Всего в летных испытаниях будут участвовать четыре самолета МС-21-300.
Сообщается также, что «в настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний».
Первый самолет проходит летные испытания в Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова.
«На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия», – говорится в сообщении Минпромторга.
При строительстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины.
Завершение сборки второго самолета – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику,приводит пресс-служба слова министра Дениса Мантурова.
Всего в летных испытаниях будут участвовать четыре самолета МС-21-300.
Сообщается также, что «в настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний».
Первый самолет проходит летные испытания в Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова.
Использованы фотографии: РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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