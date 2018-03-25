13:58 25 марта
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Завершено строительство второго МС-21

Завершена сборка второго экземпляра пассажирского самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний, передает РИА Новости.

Завершено строительство второго МС-21


«На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия», – говорится в сообщении Минпромторга.


При строительстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины.

Завершение сборки второго самолета – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику,
приводит пресс-служба слова министра Дениса Мантурова.

Всего в летных испытаниях будут участвовать четыре самолета МС-21-300.

Сообщается также, что «в настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний».

Первый самолет проходит летные испытания в Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова.

Использованы фотографии: РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Комментарии 32

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  1. Vard Сегодня, 12:14
    Вот так и возрождается наша авиация...
    Vard
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:20
      Специалисты , скажите чьи двигатели используются?
      Идущий
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:22
        Пока Американиские.
        Muvka
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:24
          А наши ведут разработку ? или получится что самолет останется без двигателей.
          Идущий
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:27
            Ведутся. И уже давно на Ил-76 ЛЛ он испытывается. Просто несколько позднее будет версия с отечественными двигателями.
            Muvka
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:38
              Цитата: Muvka
              Ведутся. И уже давно на Ил-76 ЛЛ он испытывается. Просто несколько позднее будет версия с отечественными двигателями.

              Вы ПД-14 имеете в виду?
              "В производстве находятся три двигателя для летных испытаний для корпорации "Иркут" со сроками поставки - конец 2018 года. В мае будет собран первый из них, он пойдет на испытания на серийном стенде. На МС-21 мы должны увидеть его во втором квартале 2019 года", - сказал Попов.
              Анти-Корр.
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:36
                Цитата: Анти-Корр.
                Вы ПД-14 имеете в виду?

                На МС-21 будет стоять не ПД-14,а ПД-14М(или ПД-15)...у него тяга побольше,при примерно таких же габаритах и массе.
                НЕКСУС
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 13:48
                  Цитата: НЕКСУС
                  На МС-21 будет стоять не ПД-14,а ПД-14М(или ПД-15)...у него тяга побольше,при примерно таких же габаритах и массе.

                  Насколько я понял из публикаций в открытых источниках , то на экспортные будут ставить амеровские "праты", а на "внутренние" ПД. Могу ошибаться,поправьте. hi
                  Анти-Корр.
                  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:57
                    Цитата: Анти-Корр.
                    Насколько я понял из публикаций в открытых источниках , то на экспортные будут ставить амеровские "праты", а на "внутренние" ПД. Могу ошибаться,поправьте.

                    Нет,везде будут ставить наши ПД,потому он и проходит сертификацию. И вся линейка двигателей ПД ее же и будет проходить,включая и ПД-35 в будущем.
                    МС-21(В будущем видимо будет называться ЯК-242) создается как конкурент и арбузам и батонам( Boeing-737 MAX и Airbus A320neo) и наличие американских двигунов может сильно осложнить нам жизнь в этой конкуренции.
                    Проект МС-21 -это не просто проект одного самолета,а целой линейки с модульным принципом.
                    В рамках программы создания семейства пассажирских самолётов нового поколения в настоящее время разрабатываются лайнеры МС-21-300 (160—211 мест) и МС-21-200 (130—176 мест).

                    В перспективе семейство самолётов МС-21 предполагается расширить. В частности увеличенным, как по длине (до 256 мест в одноклассной конфигурации), так и по площади крыла МС-21-400 с взлётной массой 105 тонн и двигателем ПД-14М. В более отдалённой перспективе, МС-21-500, МС-21-600 и МС-21-700, точные параметры которых сейчас ещё уточняются. Также рассматриваются дальнемагистральные варианты МС-21-300LR и МС-21-400LR с коммерческой дальностью до 12000 км увеличенным запасом топлива и двигателями ПД-18Р. Предполагается, что в перспективе взлётная масса самолётов семейства может превысить 155 тонн, а тяга двигателей достигнет 20—25 и даже 30 тонн
                    НЕКСУС
            2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:45
              Muvka

              Так если он сейчас с амеровскими движками, испытывается, и как пишут будет проходить сертификацию.
              То после того, как доделают наш двигатель, ведь заново надо проходить весь цикл испытаний и заново сертифицировать?
              И под наш двигатель ведь придется много чего переделывать...
              Что то как то непонятно, мне лично....
              NN52
              1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:35
                Только сертификацию. Переделывать там немного. Его проектировали изначально под 2 движка.
                Muvka
          2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:29
            А вы им деньги на разработку движков дайте-тогда они их может быть создадут! Там финансирование идет по остаточному принципу! negative
            Геркулесыч
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:12
              Да по остаточному принципу - 500 миллиардов рублей до 2025ого.
              Вадим237
          3. Слесарь (Сергей) Сегодня, 12:45
            Цитата: Идущий
            А наши ведут разработку ? или получится что самолет останется без двигателей.

            Об этом уже сто раз писали -ПД14 ,готово серийное производство,идут летные испытания .Через пару лет будет готово и сертифицировано. wink
            Слесарь
          4. Комментарий был удален.
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:29
      Цитата: Vard
      Вот так и возрождается наша авиация...

      Потихоньку ..Пусть кричат либерасты и все же мы возродим ВСЕ!
      МИХАН
    3. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 12:36
      Цитата: Vard
      Вот так и возрождается наша авиация...

      Как то хреновенько возрождается, с учетом советской школы.
      Prapor-527
    4. iouris (iouris) Сегодня, 13:17
      Скорее, зарождается. Это - самолёт Можайского в XXI веке. Главное продвинуть продукт, а с этим проблемы.
      iouris
  2. Kurare Сегодня, 12:17
    Ждём с нетерпением первого полёте! good
    Kurare
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:39
      Цитата: Kurare
      Ждём с нетерпением первого полёте!

      так уже летает и во всю идут испытания
      Silvestr
  3. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 12:18
    Как показала жизнь, самое главное это даже не цена, а пластичная логистика компании производителя и отличный сервис в технической поддержке. Сюда бы еще и добавил гибкую кредитную политику для клиентов и хорошие условия лизинга. А самолет может быть хоть 10 раз качественным и даже экономичным. Но если у вас нет своих рынков сбыта и лоббистов, то вас обойдут компании даже с самолетом вчерашнего дня.
    Невский_ЗУ
    1. poquello (poquello) Сегодня, 12:29
      Цитата: Невский_ЗУ
      Как показала жизнь, самое главное это даже не цена, а пластичная логистика компании производителя и отличный сервис в технической поддержке.

      дело наживное
      poquello
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:47
      .
      Цитата: Невский_ЗУ
      если у вас нет своих рынков сбыта и лоббистов, то вас обойдут компании даже с самолетом вчерашнего дня.
      Аэрофлот – 51,17% в собственности РФ. Куда уже больше то лоббировать, когда контрольный пакет у государства. При этом в компании Airbus и Boeing более 180 бортов. В плане на 2020—2026 годах ожидается 169, но очень сомнительны производственные мощности с возможностью выпуска более 20 самолетов в год.
      Vita VKO
    3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:55
      Цитата: Невский_ЗУ
      вас обойдут компании даже с самолетом вчерашнего дня.

      Полноте, никто не хочет покупать "вчерашний день". Машина замечательная во всех отношениях. А с новым двиглом, так вообще лучше конкурентов получится:
      МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и новейшие самолёты Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.
      По утверждениям корпорации «Иркут», МС-21 имеет следующие преимущества над конкурентами: передовая аэродинамика, возможность использовать современные американские Pratt & Whitney и российские двигатели ПД-14, конкурентоспособная стоимость (72-85млн, в зависимости от комплектации), увеличенный диаметр фюзеляжа (позволяющий расширить пассажирский салон и багажные отсеки). Как следствие, самая плотная компоновка МС-21 предусматривает большее количество кресел (до 211!), чем у Boeing 737MAX и A320neo. Это позволяет МС-21 снизить потребление топлива почти на 1/4 в сравнении с другими самолётами аналогичного класса, уменьшить время обслуживания в аэропорту на 20 % и повысить комфорт пассажиров. Выброс вредных веществ в атмосферу у МС-21 снижен более чем на 20 % относительно существующих аналогов. Эксплуатационные затраты на МС-21 будут снижены на 12-15 % по сравнению с самолётами текущего поколения и на 6-7 % по сравнению с A320neo и Boeing 737 MAX
      Портфель заказов уже сейчас -- 285 ед. При том, что на 175 получен аванс!
      Удав КАА
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:04
        Цитата: Удав КАА
        При том, что на 175 получен аванс!

        laughing
        Владимирец
      2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 13:28
        Цитата: Удав КАА
        Портфель заказов уже сейчас -- 285 ед. При том, что на 175 получен аванс!

        Это получается ,что заказов на 15 лет?! belay
        Анти-Корр.
  4. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:25
    Дай бог будет летать потихоньку наша гражданская авиация. И мы хотя бы частично вернем утраченные позиции.
    ротмистр
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:31
      Цитата: ротмистр
      Дай бог будет летать потихоньку наша гражданская авиация. И мы хотя бы частично вернем утраченные позиции.

      Все вернем ! Это дело принципа и ради наших предков..
      МИХАН
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:29
    Да, это важное событие. Возможно, важнейшее во всей нашей гражданской авиации... Полностью наш СОВРЕМЕННЫЙ самолёт с новейшим углепластиковым крылом... Со своим двигателем... Авионика тоже своя. Мечтаю полететь на этом самолете. На "Суперджете" летал. Хорошая машина... Этот должен быть лучше.
    Горный стрелок
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:49
      Цитата: Горный стрелок
      На "Суперджете" летал. Хорошая машина..

      Командиром? wink
      Владимирец
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:04
        Цитата: Владимирец
        Командиром?

        Охотоведом. wink
        А чё там с Ил-96? Не в курсе, Коллега? hi
        Привет браконьерам средней полосы! drinks
        злой партизан
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:07
          Цитата: злой партизан
          Охотоведом.

          Злой, Вы, коллега. sad Привет участнику нерегулярных военный формирований! drinks
          Владимирец
        2. Комментарий был удален.
  6. Александр War (Александр) Сегодня, 13:09
    Перекатка 2-го самолета МС 21
    Александр War
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