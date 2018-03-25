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В Симферополе ответили на желание украинского омбудсмена посетить Крым
Избранного Верховной радой уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову на полуострове никто не ждет, передает РИА Новости заявление главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе.
В пятницу омбудсмен рассказала о планах посетить «временно оккупированные» территории Крыма и Донбасса.
По его словам, жители полуострова хорошо помнят, как в украинский период Денисова, «находясь на руководящих должностях в республике, участвовала в нескольких теневых и преступных схемах и была задержана за злоупотребление служебным положением».
Напомним, в конце прошлого года ООН приняла украинскую резолюцию, в которой Россия была обвинена в нарушении прав человека в Крыму. В Москве эти обвинения отвергли. Группа немецких депутатов, которая посетила полуостров в начале года, также никаких нарушений не обнаружила.
В пятницу омбудсмен рассказала о планах посетить «временно оккупированные» территории Крыма и Донбасса.
Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много "приятного" о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование,сказал агентству Иоффе.
По его словам, жители полуострова хорошо помнят, как в украинский период Денисова, «находясь на руководящих должностях в республике, участвовала в нескольких теневых и преступных схемах и была задержана за злоупотребление служебным положением».
Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела,подчеркнул глава общественной палаты.
Напомним, в конце прошлого года ООН приняла украинскую резолюцию, в которой Россия была обвинена в нарушении прав человека в Крыму. В Москве эти обвинения отвергли. Группа немецких депутатов, которая посетила полуостров в начале года, также никаких нарушений не обнаружила.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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