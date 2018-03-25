13:57 25 марта
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В Симферополе ответили на желание украинского омбудсмена посетить Крым

Избранного Верховной радой уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову на полуострове никто не ждет, передает РИА Новости заявление главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе.



В пятницу омбудсмен рассказала о планах посетить «временно оккупированные» территории Крыма и Донбасса.


Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много "приятного" о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование,
сказал агентству Иоффе.

По его словам, жители полуострова хорошо помнят, как в украинский период Денисова, «находясь на руководящих должностях в республике, участвовала в нескольких теневых и преступных схемах и была задержана за злоупотребление служебным положением».

Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела,
подчеркнул глава общественной палаты.

Напомним, в конце прошлого года ООН приняла украинскую резолюцию, в которой Россия была обвинена в нарушении прав человека в Крыму. В Москве эти обвинения отвергли. Группа немецких депутатов, которая посетила полуостров в начале года, также никаких нарушений не обнаружила.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 12:43
    Принципе Мадам ждет Русская фемида! Так, что милости просим......
    Котище
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:47
      Цитата: Котище
      Так, что милости просим......

      "Группа немецких депутатов, которая посетила полуостров в начале года, также никаких нарушений не обнаружила."

      Немцы всё проверили, Денисовой можно отдыхать, командировочные в карман. laughing
      Владимирец
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:54
        «находясь на руководящих должностях в республике, участвовала в нескольких теневых и преступных схемах и была задержана за злоупотребление служебным положением».

        Еще и совести хватает в гости напрашиваться... negative На "...временно оккупированные..."? Наглости нет предела... request Пусть на Донбасс сьездит, там ей покажут "права человека"!!!
        Подрезчик
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:42
          Цитата: Подрезчик
          Еще и совести хватает в гости напрашиваться... На "...временно оккупированные..."? Наглости нет предела...

          А как же санкции для посещающих Крым? Люстрации не боится?
          helmi8
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 13:47
            Цитата: helmi8
            Цитата: Подрезчик
            Еще и совести хватает в гости напрашиваться... На "...временно оккупированные..."? Наглости нет предела...

            А как же санкции для посещающих Крым? Люстрации не боится?

            Видимо нет, с разрешения...Да и вообще, "засланный казачок"!
            Подрезчик
            1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:48
              Цитата: Подрезчик
              Видимо нет, с разрешения

              А кастрюлеголовым по барабану разрешения, у них своя логика...
              helmi8
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:04
      Опять какую-то провокацию затевают. Всего делов - то, внести её в список не въездных в РК.
      сибиралт
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:12
        Керчинский мост их всех бесит..Это грандиозное сооружения на веки соединит нас с Крымом!
        Россия это бензоколонка ? хе хе Мы им всем еще покажем Силу русского оружия и не только !
        МИХАН
  2. jjj Сегодня, 12:43
    У этой Денисовой что-то из своей собственности в Крыму проверить надо и денежки снять
    jjj
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:50
      Там уже всё давно арестовано.
      Вадим237
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:48
    Попутала берега свои, укрокакловские, и совершенно ей чуждые теперь. Суши вёсла, чиновник укрокаклии. angry
    a.s.zzz888
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:49
    Денисова Людмила Леонтьевна...
    ...Головокружительная карьера «Людочки-Людоедки», как называют ее в Крыму, осуществилась благодаря трем принципиальным для нее и абсолютно гадким для любого порядочного человека вещам: изобретательности в создании схем разворовывания бюджета, дружбе с криминальными авторитетами и, как бы так поделикатнее выразиться, использовании внешних данных для завоевания симпатий обличенных властью стариканов.
    Вырвавшись из родной нищеты Заполярья, будущая королева аферистов полуострова в 1989 году попадает в Симферополь... (из вики...)
    Теренин
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:52
    Пусть приезжает ...Если не пускать , то вони будет немерянно , себе дороже.. Нехай попялится на "мосфильмовские фейки" и с людьми пообщается . Всё её пребывание фиксировать по максимуму на видео и всячески подчёркивать её доступ к общению с кем пожелает...Можно и иностранную прессу к освещению поездки подключить..
    КВУ-НСвД
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:01
      Таврида не проходной двор!
      Опер
      1. Vard Сегодня, 13:08
        Она ведь по возвращению такого насочиняет... Глядя на ту же Терезу Мей... что потом замучаемся доказывать что не было...
        Vard
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:14
          А мы не должны кому то, что то доказывать! Крым - русская земля! Всем спасибо - до свидания!
          Опер
        2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:16
          Цитата: Vard
          Она ведь по возвращению такого насочиняет... Глядя на ту же Терезу Мей... что потом замучаемся доказывать что не было...

          Для этого и нужно :
          Всё её пребывание фиксировать по максимуму на видео и всячески подчёркивать её доступ к общению с кем пожелает...Можно и иностранную прессу к освещению поездки подключить..
          hi
          КВУ-НСвД
    2. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 13:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      Пусть приезжает ..

      Предварительно возбудить в отношение нее уголовное дело (возобновить производство приостановленных, отменить постановление о прекращении...) вынести постановление о задержании... и пущай приезжает. Соберет богатый урожай неожиданных впечатлений.
      ARES623
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:56
    ну,если получит разрешение в росспосольстве,то пущай съездит wassat
    изя топ
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 13:06
      laughing good Замечательная идея! А мы о оружие, армиях, танках ...., для всеукраинского замеса достаточно километра гвардейской ленты . laughing
      Терский
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:08
    Если не пропустим Денисову через пограничные переходы, то её могут закинуть по воздуху с парашютомsmile
    ul_vitalii
  8. Александр War (Александр) Сегодня, 13:13
    laughing Если приедет ,сразу под арест с требованием выпустить Савченко и что-бы евросоюз ввел санкции против верхушки хунты
    Александр War
  9. Александр War (Александр) Сегодня, 13:14
    Если честно ,то вообще вести запрет на посещение Крыма всей хунте
    Александр War
  10. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:40
    Я бы, ИМХО, позволил ей проехать по Крыму (даже помог с транспортом), но чтобы все снималось на камеру(независимую) со всеми комментариями.
    Piramidon
  11. BMW535IA (Александр) Сегодня, 13:42
    Пусть приезжает. В последнее время в Крыму Следком раскрывает старые украинские преступления. А ее вместе с Сенченко есть за что отправить тундру от снега чистить.
    А Иоффе пусть откроет учебники по географии и астрономии и ознакомится, что Крым находится на планете Земля, а планета является космическим телом.
    BMW535IA
  12. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:44
    Да пусть едет.Мужчину ей элегантного в помощь.
    ПалБор
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