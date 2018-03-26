Соперничество линейных крейсеров: "Фон-дер-Танн" против "Индефатигебл". Ч.2

"Индефатигебл" после вступления в строй

Создание сразу трех линейных крейсеров типа «Инвинсбл» очевидно выводило Великобританию в мировые лидеры по части линейных крейсеров. Вслед за Англией к строительству кораблей того же класса приступила только Германия, да и то не сразу, заложив сперва достаточно невразумительный «большой» крейсер «Блюхер». Вне всякого сомнения, последовавший за ним «Фон-дер-Танн» превосходил любой из «Инвинсиблов», но проблема заключалась в том, что флот Его Величества получил три линейных крейсера, когда «Фон-дер-Танн» еще достраивался у причальной стенки.Таким образом, Великобритания взяла блестящий старт, но, увы, не смогла удержать темп. Лорд Каудор, передавший в 1905 к полномочия Первого морского лорда Д. Фишеру, писал о необходимости закладки четырех кораблей в год, тогда, при сроке постройки тяжелого боевого корабля в два года, в каждый момент времени в Англии строилось бы восемь таких кораблей. Увы, эти темпы Д. Фишеру удалось выдержать только в программе 1905-1906 гг., когда были заложены «Дредноут» и три «Инвинсибла», а затем (хотя и не без бурных дебатов) правительство решило, что и трех кораблей будет достаточно. В результате в 1906-1907 и в 1907-1908 гг. были заложены по три линейных корабля типов «Беллерофон» и «Сент-Винсент» соответственно, а вот линейных крейсеров не закладывалось вообще.Это, разумеется, не означало, что всякие работы по линейным крейсерам были заброшены. Англичане продолжали проектировать корабли этого класса, пытаясь подобрать оптимальный сплав тактико-технических характеристик.Пожалуй, наиболее новаторским предложением стал проект Х4, который, правду говоря, не имел отношения к линейным крейсерам, а предлагался к постройке в программе 1906-1907 гг. «на правах» линейного корабля. В нем англичане сформулировали концепцию быстроходного линкора будущего – Х4 должен был иметь тот же главный калибр, что и «Дредноут» (10-305-мм/45 орудий), 279-мм бронепояс, барбеты и башни и скорость линейного крейсера, то есть 25 узлов. Идея была блестящая, но ее сгубила экономия – водоизмещение такого линкора даже по предварительным расчетам должно было составить 22 500 т., и правительство сочло, что это будет чрезмерно дорогой корабль. В результате проект Х4 отправился в архив, а на стапеля встали весьма, надо сказать, заурядные линкоры типа «Беллерофон».Но в следующую кораблестроительную программу 1907-1908 гг. флот все же рассчитывал «выбить» закладку линейного крейсера, и проектирование кораблей этого класса возобновилось. Как всегда в подобных случаях, был составлен целый ряд различных проектов. Удивительно, но факт – в этот раз проектировщики взяли твердый курс на германскую концепцию линейных крейсеров. Если первые проекты представляли собой почти те же самые «Инвинсиблы» с чуть улучшенным бронированием, но уменьшенной скоростью, то на последующих предлагалась толщина брони даже и 254 мм. Наиболее перспективным был признан вариант «Е», представленный 5 декабря 1906 г, и если бы вторая серия британских линейных крейсеров имела в своей основе этот проект, то англичане получили весьма интересные корабли. Вариант «Е», как и «Инвинсибл», вооружался восемью 305-мм орудиями, но это были более мощные и тяжелые пятидесятикалиберные пушки. Если орудия «Инвинсибла» стреляли 386 кг снарядами с начальной скоростью 831 м/сек, то новые пушки разгоняли тот же самый снаряд до 869 м/сек. Впрочем, следует отметить, что новые британские двенадцатидюймовки получились не слишком удачными, отчего, собственно, флот Его Величества и перешел на 343-мм орудия. Предполагалась диагональная схема размещения главного калибра, при этом все восемь орудий могли участвовать в бортовом залпе, и в целом вариант «Е» выглядел более мощным, чем «Инвинсибл» или «Фон-дер-Танн».При этом вариант «Е» предполагалось защитить весьма мощным и протяженным 229-мм бронепоясом, кроме того, по всей видимости, планировалось усиливать бронирование и других частей корабля относительно линейных крейсеров первой серии. Общий вес брони у варианта «Е» должен был составить 5 200 т против 3 460 т у «Инвинсибла». При этом, и в отличие от прочих проектов линейного крейсера, в проекте «Е» предусматривалось достижение 25-узловой скорости.Проект «Е», будь он воплощен в металле, стал бы «крепким орешком» для германских линейных крейсеров. Его 229 мм броня весьма хорошо защищала корабль от немецких 280-мм снарядов на средних дистанциях боя: напомним, что орудия «Фон-дер-Танна» пробивали 200 мм брони только на 65 кабельтовых, в то же время британские 305-мм/50 орудия были мощнее германских. В принципе, проект «Е» выглядел не так уж плохо и на фоне следующих германских линейных крейсеров, «Мольтке» и «Гебен». Но, к сожалению, британский флот не получил этого корабля. В программу кораблестроения 1907-1908 гг. линейные крейсера не попали вообще, тем не менее проектные работы по варианту «Е» продолжались, в надежде на то, что когда-нибудь Великобритания все же вернется к строительству линейных крейсеров.Увы – в июне 1907 г британское правительство предложило отказаться от дальнейшего строительства крейсеров с 305-мм орудиями (термина «линейный крейсер» тогда еще не существовало, и «Инвинсиблы» считались броненосными) и в будущем заложить два крейсера с 234-мм артиллерией. На этом фоне «продвижение» варианта «Е», чье водоизмещение в первоначальном проекте составляло 21 400 т, но к июню 1907 г выросло до 22 000 т, было бы крайне затруднено – строящиеся «Сент-Винсенты» и планирующийся к постройке «Нептун» имели менее 20 000 т нормального водоизмещения. Обосновать правительству, что стране нужен крейсер, превосходящий по своим размерам линкор, в таких условиях было бы крайне нетривиальной задачей.Тем не менее, быть может, морякам бы это и удалось, если бы не взгляды Первого морского лорда Д. Фишера. Он искренне считал, что линейному крейсеру более чем достаточно шести дюймов бронепояса и одного дюйма бронепалубы, и совсем не видел основания для того, чтобы защищать корабли этого класса лучше, чем «Инвинсибл». В результате взгляды Первого морского лорда и правительства до известной степени совпали, что и предопределило компромисс – линейный крейсер «Индефатигебл». Что за корабль получился у англичан?Рассмотрим весовую сводку «Индефатигебла» (в скобочках – соответствующий показатель линейного крейсера «Инвинсибл»):Оборудование – 750 (680) т;Артиллерия – 2 440 (2 580) т;Машины и механизмы – 3 300 (3 655) т;Нормальный запас топлива – 1 000 (1 000) т;Броня – 3 460 (3 735) т;Корпус – 6 200 (7 000) т;Запас водоизмещения – 100 (100) т;Итого, нормальное водоизмещение – 17 250 (18 750) т.Иными словами, корпус потяжелел почти на 13%, машины и механизмы – на 10,75%, артиллерия – на 5,73%, и совершенно недостаточное бронирование «Инвинсибла» - всего только на 8%, т.е. в приросте веса статей броня заняла «почетное» предпоследнее место. В целом же указанные цифры неопровержимо свидетельствуют, что англичане, по сути, создали лишь слегка отредактированные «Инвинсиблы».Англичане предпочли по максимуму засекретить сведения о новом проекте линейного крейсера. Журнал «Naval und Military Record» намекал на 343-мм пушки на «Индефатигебле» и строящимся с ним по программе 1908-1909 гг. дредноуте «Нептун». Джейн утверждал, что новый линейный крейсер защищен 203 мм поясом по ватерлинии, 76 мм палубой, а броня его башен достигает 254 мм, но при всем при этом крейсер развивает 29-30 узлов. Как ни странно, но туман, окутавший истинные ТТХ крейсера, не развеялся до конца и в наше время.Ряд авторов, в том числе весьма авторитетных, каковым, например, является О. Паркс, утверждает, что вторая серия британских линейных крейсеров получила на вооружение новейшее британское 305-мм/50 орудие, которым, кстати, вооружался также строящийся одновременно с «Индефатигеблом» «Нептун». Другие источники (Д. Робертс) пишут о том, что корабли вооружались старыми 305-мм/45 орудиями, в точности такими же, какие были установлены на «Инвинсибле». А вот, к примеру, уважаемый В.Б. Мужеников сообщает, ссылаясь на «официальные чертежи и другие первичные источники», что 305-мм/45 пушки стояли только на «Индефатигебле», а последующие за ним «Нью Зиланд» и «Австралия» получили-таки 305-мм/50 артиллерию. Автор настоящей статьи не берется выставить окончательную точку над «i» в данном вопросе, но склоняется к версии В.Б. Муженикова. Противоминная артиллерия – 16 102-мм пушек – не отличалась от таковой на «Инвинсибле», но несколько изменилось их размещение. Пушки больше не ставили на крыши башен, а полностью расположили в надстройках: шесть в носовой и десять в кормовой.Что до торпедных аппаратов, то их количество было уменьшено с пяти до трех, или даже до двух – в этом источники также не пришли к единому мнению.При чтении многочисленных публикаций, посвященных линейному крейсеру «Индефатигебл», складывается впечатление, что защита этого корабля осталась на уровне его предшественников, «Инвинсиблов». Тем не менее, это совершенно не так: как ни странно, но в новом проекте англичанам удалось ухудшить и без того слабую защиту линейных крейсеров типа «Инвинсибл». Но обо всем по порядку.Как мы уже говорили раньше, артиллерия «Инвинсибла» располагались по диагональной схеме, но «траверзные» (бортовые) башни стояли слишком близко друг к другу, что препятствовало их одновременной стрельбе на один борт. Соответственно, в проекте «Индефатигебла» эти башни разнесли ближе к оконечностям, с тем чтобы вторая серия линейных крейсеров англичан могла вести бой всеми восемью орудиями одновременно. Однако подобная компоновка привела к необходимости переноса носовой и кормовой башни ближе к оконечностям.Если перевести в цифры, то корпус «Индефатигебла» стал на 7 метров длиннее, чем был у «Инвинсибла». Но при этом носовая башня «Индефатигебла» располагалась в не в 42 м от форштевня, а только в 36, в то же время кормовая отстояла от кормового среза не на 38,4 м, а только на 31,3 м. Соответственно, расстояние между осями носовой и кормовой башни увеличилось на 20,1 м (у В.Б. Муженикова почему-то указан 21 м).Но увеличение расстояния между носовой и кормовой башнями требовало увеличения длины цитадели. Иными словами, чтобы обеспечить ту же защиту, что была у «Инвинсибла», в проекте «Индефатигебла» 152-мм бронепояс должен был стать на 20,1 метр длиннее! Однако подобное увеличение требовало увеличения массы брони, а никакого запаса водоизмещения на это не было.И вот результат – если у «Инвинсиблов» их 152 мм пояс защищал не только котельные и машинные отделения, но и подачные трубы и погреба боеприпасов главного калибра носовой и кормовой башен (правда, на кормовую башню «не хватило» и «Инвинсиблам», но ее защищал траверз, расположенный под углом к борту), то на «Индефатигебле» «шестидюймомвой» защитой обеспечивались только котельные и машинные отделения. Борта в районе носовой башни главного калибра защищались всего только 127 мм броней, а кормовой – и вовсе 102-127 мм! Протяженность 152 мм бронепоясов первого и второго поколения британских линейных крейсеров отлично иллюстрируют нижеприводимые схемы.Вот схема бронирования «Индефатигебла»А вот, для сравнения, «Инвинсибл», вид сверхуИными словами, получалось так. Вне всякого сомнения, 152 мм бронепояс был недостаточен даже против 280 мм германских снарядов с бронепробиваемостью 200 мм брони Круппа на 65 кабельтовых. Но все же, при определенных условиях (если корабль не идет перпендикулярно траектории летящего в него снаряда) и удаче, а также с учетом 50 мм скоса за бронепоясом, он мог иной раз предотвратить проникновение вражеских снарядов в артиллерийские погреба, машинные и котельные отделения. Но 102-127 мм «бронезащита» носовой и кормовой башен «Индефатигебла» пробивалась бы 280-мм снарядом практически во всех разумных положениях.Англичане, видимо, все же понимали, что делали, поэтому попытались как-то компенсировать ослабление бортового бронирования усилением защиты барбета. У кормовой башни «Инвинсибла» за 152 мм бронепоясом барбет имел 50,8 мм брони, у «Индефатигебла» за 127 мм броней - 76,2 мм, а за 102 мм броней – 102 мм. Формально вроде бы получалось, что защита и не пострадала – те же 203 мм совокупной брони. Но проблема заключалась в том, что траверз «Инвинсибла» прикрывал барбет под таким углом, что вражеский снаряд, попавший в него перпендикулярно плите, проходил «вскользь» барбета, имея хорошие шансы на рикошет, и наоборот – для того, чтобы ударить под углом, близким к 90, в барбет, нужно было пробить 152 мм бронеплиту под большим углом. Таким образом, несмотря на формальное равенство толщин, барбет кормовой башни «Индефатигебла» все же был защищен хуже, чем «Инвинсибла». Ну а ниже барбета (который продолжался только до броневой палубы) погреба боезапаса у «Индефатигебла» защищали 50 мм скос и 101-127 мм броня борта, против 50 мм и 152 мм соответственно у «Инвинсибла».С носовой башней дела у «Индефатигебла» были и того хуже. Барбет толщиной 178 мм продолжался только до бронепалубы толщиной 25 мм, которая опиралась на верхнюю кромку 127 мм пояса, а ниже, судя по схеме, вообще не имел защиты. Так что вражеский снаряд проходил внутрь барбета при пробое дюймовой палубы, либо при преодолении 127 мм брони борта – больше барбет ничего не защищало. Погреба имели все те же 127 мм борта + 50 мм скоса против 152 мм и 50 мм у «Инвинсибла».«Инвинсибл» по крайней мере мог принять бой на острых носовых углах – скажем, удерживая тот же «Фон-дер-Танн» на курсовом угле 45 (как тут не вспомнить о «боевой локсодромии» М.К. Бахирева в бою у Готланда в 1915 г). В этом случае британский крейсер практически под тем же углом подставлял бы вражеским снарядам 152 мм борт и 178 мм носовой траверз. А уж под 45 град. 152 мм, и тем более 178 мм бронеплиты имели неплохой шанс удержать германские 280-мм снаряды. «Инфлексибл» ничего такого не мог – в носу у него стоял всего лишь 102 мм траверз, так что поворачивать к германским кораблям носом (пусть даже – под углом) было ему категорически противопоказано.Шестидюймовый бронепояс «Инвинсибла» имел протяженность 95 м при высоте 3,43 м, у «Индефатигебла», из-за необходимости более протяженной цитадели, длина 152 мм участка составила 91 м при высоте 3,36 м.А вот что до горизонтальной защиты «Индефатигебла», то с ней, увы, остаются неясности. Некоторые источники утверждают, что ее суммарная толщина в пределах цитадели соответствовала таковой у «Инвинсибла», т.е. 25,4 мм главной палубы плюс 38 мм броневой палубы в ее горизонтальной части и 50 мм – на скосах. Но другие говорят, что горизонтальная часть броневой палубы была уменьшена, и составляла 25,4 мм, т.е. горизонтальная защита «Индефатигебла» была слабее.Вне зависимости от того, кто из них прав, приходится констатировать, что единственное достоинство проекта «Индефатигебла» - диагональное расположение башен таким образом, что на один борт могли стрелять все 305-мм орудия, было куплено чрезвычайно дорогой ценой, а именно – критическим ослаблением бронезащиты подачных труб и погребов носовой и кормовой башен главного калибра.Но и тут есть интересные нюансы. В.Б. Мужеников утверждает, что описанную выше защиту имел только «Индефатигебл», а вот следующие за ним «Нью Зиланд» и «Австралия» получили протяженный 152 мм пояс аж 144,2 м, и в этом случае, конечно, следует признать, что данные два крейсера получили лучшую вертикальную защиту, чем «Инвинсибл» или «Индефатигебл». Но нужно учесть, что в данном случае возникает ряд вопросов, которые уважаемый историк совершенно никак не объясняет. Дело в том, что если уж «Нью Зиланд» и «Австралия» получили и новейшие 305-мм/50 орудия и более протяженный бронепояс, то как же тогда англичанам удалось «вписать» все эти новшества в водоизмещение, которое по проекту всего на 50 тонн превышало таковое у «Индефатигебла»?Даже самая легкая модификация 305-мм/50 орудия Mark XI весила на 9 144 кг больше, чем 305-мм/45 орудия Mark X. А ведь кроме веса собственно орудия, есть еще вес станка, который наверняка был несколько больше, потому что отдача нового орудия была сильнее, заряды к орудиям также весили больше и т.д. Соответственно, для размещения более тяжелых орудий и бронезащиты на «Нью Зиланд» требовалось что-то убрать, сэкономить. А что именно? Возможно, именно так объясняется разница в бронировании горизонтальной части бронепалубы (38 мм или 25,4 мм) в различных источниках, и у «Австралии» и «Нью Зиланда» была усилена вертикальная броня за счет горизонтальной?Номинальная мощность энергетической установки на «Индефатигебле» составляла 43 000 л.с. на «Индефатигебле» и 44 000 л.с. на «Нью Зиланде» и «Австралии». Это всего лишь на 2 000 – 3 000 л.с. превосходило энергетическую установку «Инвинсибла», но считалось, что с такой мощностью линейные крейсера типа «Индефатигебл» разовьют 25 уз.На испытаниях все крейсера данного типа превысили ожидавшуюся от них скорость. Во время восьмичасовых пробегов «Индефатигебл» при средней мощности машин 47 135 л.с. развил среднюю скорость 27,4 уз., «Нью Зиланд» при 45 894 л.с. – 26,3 уз., а «Австралия» - 26,9 уз., к сожалению, О. Паркс в этом случае не указывает мощности машин. Максимальная скорость всех трех крейсеров превысила 27 уз. Нормальный проектный запас топлива составлял 1000 т угля, максимальный для "Индефатигебла" составлял 3340 т угля и 870 т нефти, для "Австралии" и "Нью Зиланда" 3170 т угля и 840 т нефти. Суточный расход топлива при скорости 14 уз. составлял 192 тонны, соответственно, на одном только угле линейные крейсера могли пройти 5 550 – 5 850 миль.По программе 1908-1909 гг. Великобритания заложила всего два крупных корабля – линкор «Нептун» и линейный крейсер «Индефатигебл».Оба корабля должны были стать внесерийными, потому что в следующем году предполагалось закладывать корабли по другим проектам. Однако столь существенные сокращения кораблестроительных программ – по три корабля в 1906-1907 и 1907-1908 гг. и всего два корабля в 1908-1909 гг. вместо строившихся ранее четырех, смутили руководство британских доминионов. В результате Австралия и Новая Зеландия профинансировали строительство еще двух линейных крейсеров. Это, вне всякого сомнения, благое начинание, тем не менее привело к совершенно неадекватному решению, потому что «Австралия» и «Нью Зиланд» закладывались в то время, когда на стапелях уже строились новые линейные крейсера с 343-мм артиллерией.Строительство «Нью Зиланд» обошлось в 1 684 990 ф.ст., его орудия стоили 94 200 ф.ст., а всего затраты на строительство корабля составили 1 779 190 ф.ст. В то же время «Принцесс Ройал» стоила Короне 1 955 922 ф. ст., орудия к ней – 120 300 ф. ст. и общая стоимость составила 2 076 222 ф. ст.Разница в стоимости этих двух кораблей составляла всего только 297 032 ф.ст., но, добавив указанную сумму к пожертвованиям доминиона, флот Его Величества получил бы куда более мощный корабль следующего поколения. Однако, судя по всему, подобная возможность никому не пришла в голову.Нормальное водоизмещение «Фон-дер-Танна» составляло 19 370 т, британского линейного крейсера – 18 470 т. Номинальная мощность машин – 42 000 л.с. у германского и 43 000- 44 000 л.с. у британских крейсеров предопределила их сопоставимые ходовые качества. Если «Индефатигебл» проектировался под 25-узловую скорость, то «Фон-дер-Танн» должен был развивать 24,8 уз. На испытаниях оба корабля развили куда большую мощность и продемонстрировали, в общем, сходные скоростные параметры: «Индефатигебл» показал 27,4 уз на восьмичасовом пробеге, а «Фон-дер-Танн» - 26,8 уз. на шестичасовом. Правда, германские котлы оказались несколько «прожорливее» своих британских «собратьев», и «Фон-дер-Танн» имел несколько меньшую дальность хода, 4 400 миль на 14 узлах против более чем 5,5 тыс. миль у британских крейсеров. Но дальность хода для действий в Северном море, в общем, второстепенное качество, превосходство в этой области не давало английским крейсерам больших преимуществ. Конечно, большая дальность означает и больше времени, в течении которого корабль может поддерживать высокую скорость и большее расстояние, которое пройдет корабль с разбитыми трубами и упавшей тягой, но, строго говоря, превосходство британских крейсеров в дальности хода скорее уравнивало их возможности с немецкими. Все-таки, британские крейсера выступали «загонщиками», которые должны были «перехватить и наказать» быстроходные корабли немцев, а раз так, то и «бегать» (причем еще до боя) им, в теории, нужно было больше, чем немецким. Таким образом, мы видим, что тезис Д. Фишера о том, что «скорость – лучшая защита» не работал против первого германского линейного крейсера, потому что скоростью тот был «защищен» ничуть не хуже своих британских «визави»В целом можно констатировать, что немцам удалось создать куда более сбалансированный и гармоничный корабль, нежели англичанам в проекте «Индефатигебл». В этом отношении было бы очень интересно произвести анализ бронепробиваемости брони «Индефатигебла» пушками «Фон-дер-Танна» и наоборот, но, к сожалению, на основании имеющихся у автора данных точный анализ невозможен.Не утомляя уважаемого читателя нюансами расчетов бронепробиваемости по формулам де Марра (считающихся каноничными для подобных расчетов), отметим, что данные в широкой печати несколько противоречивы. Так, например, О. Паркс указывает, что британская 305-мм/45 пушка Mark Х пробивала 305 мм брони Круппа на дистанции 7 600 м. Это примерно соответствует бронепробитию 245 мм на 50 кбт., но в других источниках указывается пробиваемая толщина брони 269 мм на той же дистанции. В то же время немецкие источники указывают, что 280-мм/45 пушки «Фон-дер-Танна» способны были пробить 200 мм крупповской брони на 65 кабельтовых, но увы, они не содержат исходных данных для того, чтобы проверить справедливость этих цифр по формулам де Марра. Кроме того, следует иметь ввиду, что крупповская броня производства различных стран не является идентичной, но при этом, конечно, каждая страна использует в расчетах данные именно той брони, которую производит сама. Есть мнение, что английская броня времен Первой мировой войны была прочнее германской, но автор настоящей статьи не нашел достоверного обоснования этого тезиса.Если же брать практические результаты боевых столкновений, то в Ютландском сражении германские пушки, в общем, подтверждали заявленные результаты – так, 280-мм снаряд «Мольтке» с расстояния 66 кбт, ориентировочно, попал в 229 мм барбет башни линейного крейсера «Тайгер», выбил кусок брони размером 400*700 мм и прошел внутрь (но не взорвался). Это больше, чем указанные для «Фон-дер-Танна» 200 мм на дистанции 65 кбт., но следует учесть, что пушки «Мольтке» были несколько более мощными и разгоняли 302 кг снаряд до 880 м/сек, т.е. на 25 м/сек быстрее, чем орудия первого германского линейного крейсера. С указанной поправкой 200 мм для 280-мм/45 выглядят вполне реалистично.В то же время, в момент поединка 3-ей эскадры линейных крейсеров адмирала Худа с «Лютцовым» и «Дерфлингером» были зафиксированы попадания английских 305-мм снарядов в 300 мм и 260 мм бронеплиты «Дерфлингера» (дистанция колебалась 30-50 кбт), однако ни в одном случае бронепробития не зафиксировано. Строго говоря, это ничего не доказывает, потому что мы не знаем, под каким углом попадали эти наряды и были ли они бронебойными, но во всяком случае, у нас нет оснований считать, что британские 305-мм/45 орудия имели бронепробиваемость лучшую, чем та, которую указывает О. Паркс и которая следует из расчетов по де Марру.Вспомним теперь о бронировании германского и английских крейсеровСледует отметить, что в большинстве случаев 152 мм броня «Инвинсиблов» и «Индефатигеблов» противопоставляется 250 мм бронепоясу «Фон-дер-Танна», но это все же не совсем корректно, потому что 250 мм бронепояс германского линейного крейсера был очень узок – высота 250 мм бронепояса не превышала 1,22 м (по Муженикову) или, быть может, 1,57 м, в то время как высота бронепояса «Индефатигебла» составляла 3,36 м. Все же основное бронирование борта (и барбетов башен главного калибра) состояло из 203 мм бронеплит против 152-178 мм у англичан.Но и в этом случае «Индефатигебл» проигрывает «Фон-дер-Танну» с поистине разгромным счетом. Борта и барбеты британского линейного крейсера вполне комфортно пробиваются орудиями «Фон-дер-Танна» на дистанции 65-70 кбт., в то время как английский линейный крейсер имеет примерно тот же уровень «комфортного бронепробития» не более чем на 50 кбт. Мы говорим здесь о «комфортности» в том рассуждении, что бронепробитие обычно указывается по бронеплите, установленной перпендикулярно земной поверхности и если бы не угол падения снаряда, то он попадал бы в нее под углом 90 градусов. В то же время в бою есть качка, корабли обычно развернуты под углом друг к другу и т.д., то есть снаряд обычно попадает в броню под большим углом, чем это предусматривается таблицами бронепробиваемости.Так вот – «Фон-дер-Танн» вполне способен пробивать борта и барбеты английского линейного крейсера на 65-70 кбт, в то время как артиллерия «Индефатигебла» получает схожие возможности по отношению к немецкому кораблю где-то на 50-55 кбт. Но на 50-55 кбт пушки «Фон-дер-Танна» будут уверенно пробивать не только 152 мм борт, но и 50 мм скос за ним и 64 мм защиту погребов английских кораблей, в то время как британские пушки – только 200 мм борт, при том что пройти в машины или погреба (250 мм борт плюс 50 мм скос) шансов у британских снарядов нет никаких. И опять же - мы говорим о 152 мм броне британских кораблей, но погреба носовой и кормовой башен «Инфлексибла» прикрывались только 102-127 мм бронепоясом…Но почему у немцев, при, в общем, незначительной разнице в водоизмещении получился куда более сильный корабль? Ответ, по всей видимости, следует искать в весовой сводке «Фон-дер-Танна» и «Индефатигебла». Здесь надо отметить, что нельзя сравнивать цифры из справочников напрямую, потому что одни и те же статьи весов у англичан и немцев имели разное содержание. Так, например, по статье «артиллерия» немцы указывали вес башен без брони, англичане – с броней, но зато вес бронепалубы, которую англичане числили в броне, немцы считали частью корпуса и указывали ее в массе корпусных конструкций.С учетом соответствующих корректировок масса брони «Фон-дер-Танна» составляла 5 693 т, в то время как масса брони «Индефатигебла» - всего только 3 735 т, иными словами немцы умудрились изыскать возможность установить на свой корабль на 1 958 т брони больше, чем англичане. Каким образом? Тут можно было бы вспомнить о более легком вооружении «Фон-дер-Танна», но увы – оно вполне сопоставимо с британским и составляет 2 604 т против 2 580 т. То есть немецкий линейный крейсер нес на 24 тонны больше вооружения, чем «Индефатигебл»! Все дело в том, что, конечно, английские пушки были тяжелее, но немцы лучше бронировали башни главного калибра, потому и возник некий паритет. Но вот энергетическая установка англичан имела массу 3 655 т, в то время как немецкая – всего лишь 3 034 т., то есть при почти равной номинальной мощности британские машины и котлы оказались на 620 т тяжелее. И почти на тысячу тонн оказался тяжелее корпус британского корабля – то есть при больших размерах, корпус германского линейного крейсера весил существенно меньше, чем английского!В принципе, подобную экономию корпусных конструкций можно было бы попробовать объяснить либо недостаточной прочностью корпуса, либо слишком малой его высотой, что предопределяет неважную мореходность. Но в случае с «Фон-дер-Танном» эти объяснения работают не слишком хорошо, потому что претензий к крепости его корпуса никогда не звучало, что же до высоты борта, то здесь можно оттолкнуться от такого важного показателя, как высота осей орудий главного калибра над уровнем моря. У «Индефатигебла» указанный показатель для носовой башни составил 9,7 м, «траверзных» башен - 8,5 м, а кормовой - 6,4 м. Высота осей орудий у "Фон-дер-Танна" составляла 9,9 м для носовой башни и 7,7 м для остальных, то есть была вполне сопоставимой с английской.Вероятно, по мореходности крейсера типа «Инвинсибл» и «Индефатигебл» все же несколько превосходили «Фон-дер-Танн», но это превосходство было явно не настолько велико, чтобы ради него жертвовать по меньшей мере тысячей тонн брони.Автор настоящей статьи считает линейные крейсера типа «Инвинсибл» ошибкой британского кораблестроения. Но эта ошибка в какой-то мере извинительна тем, что англичане все-таки были новаторами и создавали корабли нового класса. Строительство «Индефатигебл», «Нью Зиланд» и «Австралия» не имеет даже такого оправдания. Вне всякого сомнения, значительная доля вины за них лежит на британском правительстве, решившего экономить там, где это было совершенно неуместно, но вина Первого морского лорда в данном случае ничуть не меньше.В то же время, оступившись на первом шаге (большой крейсер «Блюхер), немцы создали, не побоимся этого слова, великолепный «Фон-дер-Танн». Вне всякого сомнения, и английские, и германские дредноуты, и линейные крейсера первых серий имели различные, подчас – достаточно серьезные недостатки. «Фон-дер-Танн» тоже не был их лишен, но по совокупности своих характеристик он куда больше отвечал своему назначению, чем «Дредноут» или «Нассау», «Инвинсибл» или «Блюхер». С этой точки зрения, среди «больших кораблей» первых «дредноутных» серий «Фон-дер-Танн», по мнению автора настоящего цикла, максимально приблизился к идеалу тяжелого боевого корабля. Вне всякого сомнения, уже через несколько лет после его закладки, и в Англии, и в Германии приступили к строительству куда более мощных и совершенных кораблей, но в этом нет никакого упрека создателям первого немецкого линейного крейсера. Прогресс в те годы двигался семимильными шагами. А для своего времени «Фон-дер-Танн» стал эталоном линейного крейсера – корабль оказался настолько хорош, что повторить его успех самим германским кораблестроителям удалось далеко не сразу….Но это уже совсем другая история.Продолжение следует...