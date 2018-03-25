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Хуситы призвали йеменцев, воюющих на стороне коалиции, к примирению
Один из руководителей шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Салих ас-Самад призвал йеменцев, воюющих на стороне арабской коалиции, к примирению, чтобы облегчить страдания народа, передает РИА Новости.
В середине марта стало известно, что между руководством повстанцев и Саудовской Аравией ведутся «непрямые переговоры», посредником между ними выступает Оман.
По его словам, в Саудовской Аравии много врагов Йемена, получающих материальную выгоду от войны. В частности, «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распределяет каждый день сотни миллиардов для поддержки этой войны», отметил ас-Самад.
Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» сражаются правительственными войсками и ополчением, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Саудовская Аравия с воздуха и на земле поддерживает президентские силы. Хуситам до недавнего времени помогали подразделения, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. Однако в ноябре 2017 года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели самого экс-президента.
В середине марта стало известно, что между руководством повстанцев и Саудовской Аравией ведутся «непрямые переговоры», посредником между ними выступает Оман.
Выбор мира может быть не в планах вражеской коалиции, но мы не должны сдаваться после всех жертв. Нам нужно стремиться к внутреннему примирению и протянуть наши руки йеменцам, сражающимся вместе с ними, чтобы защитить угнетаемый народ и облегчить его страдания,говорится в заявлении ас-Самада.
По его словам, в Саудовской Аравии много врагов Йемена, получающих материальную выгоду от войны. В частности, «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распределяет каждый день сотни миллиардов для поддержки этой войны», отметил ас-Самад.
Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» сражаются правительственными войсками и ополчением, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Саудовская Аравия с воздуха и на земле поддерживает президентские силы. Хуситам до недавнего времени помогали подразделения, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. Однако в ноябре 2017 года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели самого экс-президента.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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