14:02 25 марта
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Хуситы призвали йеменцев, воюющих на стороне коалиции, к примирению

Один из руководителей шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Салих ас-Самад призвал йеменцев, воюющих на стороне арабской коалиции, к примирению, чтобы облегчить страдания народа, передает РИА Новости.



В середине марта стало известно, что между руководством повстанцев и Саудовской Аравией ведутся «непрямые переговоры», посредником между ними выступает Оман.


Выбор мира может быть не в планах вражеской коалиции, но мы не должны сдаваться после всех жертв. Нам нужно стремиться к внутреннему примирению и протянуть наши руки йеменцам, сражающимся вместе с ними, чтобы защитить угнетаемый народ и облегчить его страдания,
говорится в заявлении ас-Самада.

По его словам, в Саудовской Аравии много врагов Йемена, получающих материальную выгоду от войны. В частности, «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распределяет каждый день сотни миллиардов для поддержки этой войны», отметил ас-Самад.

Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» сражаются правительственными войсками и ополчением, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Саудовская Аравия с воздуха и на земле поддерживает президентские силы. Хуситам до недавнего времени помогали подразделения, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. Однако в ноябре 2017 года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели самого экс-президента.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:16
    Так и дали им помириться. no
    Владимирец
  2. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:28
    Кстати,слегка не верно.Большая часть салеховцев осталась с хуситами.Да просто,потому что за родину,не саудам же с эмиратцами продаваться.Отсюда,кстати,пуски "Точек" и С-125. smile
    ПалБор
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:44
    Война закончится прежде всего когда перестанут вмешиваться в дела Йемена другие страны.А сейчас слишком много заинтересованных стран в этой войне,начиная от американцев с их военными мощностями ВПК и заканчивая практически всеми соседями Саудовской Аравии ,Ирана ,желающие ослабления этих стран.
    Призыв к миру конечно радует,но от внутреннего согласия нации уже ничего не зависит
    APASUS
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:01
    Хуситам немножко наваляли Сауды в последнее время.
    Вот их и потянуло на примирение.
    voyaka uh
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