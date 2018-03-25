17:27 25 марта
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Чтиво выходного дня. А у тебя есть армейская тату?

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой материал о растущей популярности татуировок в армейской среде. Если ещё три десятка лет назад тату на теле призывника могла стать одной из первостепенных причин его непопадание в тот или иной род войск (конкретное подразделение), то сегодняшняя мода на тату среди молодёжи вынужденно снижает планку таких ограничений.

Нет точной статистики, однако сотрудники военных комиссариатов, отвечающие за призывные кампании, дают однозначный ответ: татуированных призывников за последние годы стало существенно больше. Отличие от прошлых лет ещё и в том, что тогда татуировки могли появляться уже в процессе военной службы; теперь же – с татуировками, смысл которых часто размывается перформансом, в армию уже приходят.

Если касаться истории тату в российской армии, то на самом деле истоки эта история берёт более трёхсот лет назад – во времена Петра I. Причём тогдашние тату (а тату в современном понимании это вообще-то назвать сложно) выполнялись отнюдь не «для красоты». Носили они вполне утилитарный характер. На коже бойца делались определённые надрезы, куда засыпался порох. Всё это покрывалось тугой повязкой, пока не «зарастёт». После образования рубцов появлялся «рисунок», который помогал идентифицировать бойца, например, в случае его гибели.


На заре советской эпохи наиболее частой татуировкой было изображение пятиконечной звезды, «набитой» иглами с помощью самодельного красящего состава, в который помимо туши добавляли мочу того человека, которому татуировка в конечном итоге предназначалась. Этот «рецепт» использовался десятилетиями, причём, как вы понимаете, не только (и даже не столько) в армии.

Когда советская власть встала на ноги, отношение к татуировкам в армии со стороны властей и командования ужесточилось. Часто наличие любой наколки означало непреодолимый барьер для попадания в элитные (да и «средние» по статусу) подразделения. Фактически негласно этот принцип действует и по сей день. Причём в зависимости от формы и содержания татуировки призывника эта тату может вызвать большой интерес со стороны психиатра во время прохождения молодым человеком медицинской комиссии. Здесь статистика имеется: не более 2% призывников, имеющих татуировки, медкомиссией признаются не годными к военной службе по причине выявления психических отклонений.

По факту командование обязывалось следить за во время прохождения подчинёнными службы и на предмет «набивания» татуировок. Сегодня эта обязанность фактически сошла на нет, а потому чего только не увидишь на телах как тех тех, кто военную службу проходит или уже прошёл. Причём мода идёт к тому, что армейские татуировки занимают всё больший процент кожного покрова. Одного «За ВДВ» или "ЗА ПВ" многим кажется «слишком» мало, а потому на телах появляются целые картины.

Можно отметить, что такая тенденция не только в России. Она охватила крупные армии практически по всему миру, включая армии стран НАТО. Куда менее популярны тату в армиях стран Восточной и Юго-Восточной Азии по целому ряду причин, включая причины религиозного характера. Именно по религиозным соображениям тату – крайне редкое явление и в армиях стран с преимущественным мусульманским населением.

И несколько вариантов того, что можно встретить в качестве "армейского тату" в наши дни:

Чтиво выходного дня. А у тебя есть армейская тату?






Классика:


А делали ли татуировку во время прохождения военной службы Вы?

Использованы фотографии: ВКонтакте
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:31
    Есть.
    Группа крови с резус-фактором. Набивали в Приднестровье.
    Комбат был не против, мало того - сам советовал где лучше набить, чтобы в случае чего, санинструктор мог увидеть. Сошлись - на левой груди над соском, если наколка цела - значит информация пригодится, если в наколке отверстие - то группа крови с резус-фактором, хозяину уже не поможет.
    Все остальные художества с "портаками" - от безделья.
    Андрей К
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:36
      Цитата: Андрей К
      Группа крови с резус-фактором.

      Но это хоть имеет какой то смысл, а все остальное это простые ПОНТЫ.
      svp67
      1. avt Сегодня, 15:51
        Цитата: svp67
        а все остальное это простые ПОНТЫ.

        request
        Нынче колют чудищ да зверюг,
        Как посмотришь, так мороз по коже.
        То ли счастье ловят на испуг,
        То ли страх звериный душу гложет.
        И среди драконов и волков
        Сиротливо затерялись где-то
        Божий храм с пятёркой куполов,
        А под ним кандальные браслеты.

        Что за странный вышел оборот
        В наших татуированных массах:
        Почему так часто наш народ
        Хочет быть похож на папуасов?
        avt
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:55
        Какая ценность всей этой "галереи"?Они что,опыта боевого добавили?Вот у этих военных спросить,зачем?На девок впечатление производить?
        Цитата: svp67
        Цитата: Андрей К
        Группа крови с резус-фактором.

        Но это хоть имеет какой то смысл, а все остальное это простые ПОНТЫ.
        210окв
      3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:01
        Цитата: Андрей К
        Группа крови с резус-фактором.
        Но это хоть имеет какой то смысл, а все остальное это простые ПОНТЫ.

        Сейчас проще, есть ДНК анализ. Раньше не было и тату еще носило опознавательный характер (от части). Сталкивался несколько раз. Раз бойца нашли в реке без головы, только по тату Скорпиона и опознали, верней не столько опознали сколько дали этому делу ход, а то бы просто закопали и забыли, там было не до него.
        Еще помнится от подрыва на фугасе от двух солдат остались только силуэты тел (все что было под бронежелетами, без конечностей и голов) опознали где офицер тоже по тату.
        RASKAT
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 15:52
      Цитата: Андрей К
      на левой груди над соском

      Я набил на предплечье, и бывалые люди увидев это сразу спросили - "Ты наверное в стройбате служил"? Я говорю "да, а как узнал"? На что мне ответили - " В боевых частях знают, что руки частенько отрывает"! laughing
      Ингвар 72
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:03
        Цитата: Ингвар 72
        ...Я набил на предплечье, и бывалые люди увидев это сразу спросили - "Ты наверное в стройбате служил"? Я говорю "да, а как узнал"? На что мне ответили - " В боевых частях знают, что руки частенько отрывает"! laughing...

        Примерно так.
        Поэтому с "благословения" комбата и кололи по-над сердцем. Там уж если что и оторвёт, то уже ничто не поможет yes
        Андрей К
      2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 16:20
        Думается, с "живописными картинами" на теле - это уже перебор... с самовыражением/самоутверждением.
        Вот, лаконичную классику понять вполне можно, вроде наколки на ребре ладони.

        И гордость за принадлежность видно, и традиция, и ничего лишнего. Скромно и лаконично...
        Pax tecum
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 16:34
          А, вообще, традиция от воинов древнего мира пошла, имеет сакральное содержание и смысл.
          Ныне же - дань моде и неким традициям.
          Pax tecum
        2. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:50
          Цитата: Pax tecum
          Скромно и лаконично...

          Скромно и лаконично - это когда на теле нет ни одной крашенной точки. У многих служивых и других примет (неприятных для здоровья) хватает! Не даром говорят, что чем меньше примет, тем больше шансы! Можно и дурика включить, типа: хлопцы, по губам нэ быйте, я флейте граю! Примером может служить пленение (и освобождение) сербского снайпера на Донбассе!
          тол100в
    3. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 16:03
      Все эти тату с группой крови от лукавого.
      Группа крови определяется непосредственно перед переливанием.
      ИмПерц
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:14
        Цитата: ИмПерц
        ...Все эти тату с группой крови от лукавого...

        Я бы так не сказал.
        Первое ранение получил в левое предплечье. В Кочиерах (ПМР) блокпост ночью обстреляли и мне прямо на мой день рождения подарок прилетел (мне час как двадцать исполнилось). По нам из РПГ "отработали". Поймал в руку дюралевый стабилизатор от выстрела. В поле делать тесты на группу крови никто не будет, а вот наколку медсестричка глянула (помню Леной её звали) и всё как надо сделала.
        Второй раз, в 2002 году на Кавказе под "раздачу" попал. Та же история.
        Думаю, не зря её наколол - мне шансов прибавила и медикам время сэкономила yes
        Андрей К
        1. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 17:13
          Цитата: Андрей К
          Я бы так не сказал.

          Безболезненно переливается кровезаменители.
          Цитата: Андрей К
          В поле делать тесты на группу крови никто не будет, а вот наколку медсестричка глянула (помню Леной её звали) и всё как надо сделала.

          Может я отстал от жизни, но санитар или санитарка не имеют в носимом комплекте кровь и её компоненты.
          Изотонический, солевые на ротном медицинском пункте могут быть.
          Далее, любой человек, собирающийся переливать свежезамороженную кровь или эритроцитарную массу, обязан провести исследования на группу, поставить пробу на общую совместимость и провести биопробу.
          Наличие записи, татуировки не даёт права не делать пробы.
          Если вам переливали кровь, да ещё и просто так и вы живы и ничем не заболели, то вам очень сильно повезло. Очень)))
          ИмПерц
    4. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 16:07
      Цитата: Андрей К
      Есть.
      Группа крови с резус-фактором. Набивали в Приднестровье.

      для этого жетоны были (делали сами)...
      а наколки -- нет и никогда не было, у нас особист за этим очень следил, да и предки не советовали...
      PSih2097
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:20
        Цитата: PSih2097
        у нас особист за этим очень следил, да и предки не советовали...

        У нас, помимо прочего, ещё и телесный осмотр проводился ежедневно. yes Нет, конечно, находились "альтернативно одарённые", которые, несмотря на запреты, пытались что-то по мелочи изобразить... сразу в хоз-взвод, до дембеля на свинарнике. Ротный: "А теперь доложите,товарищ ....., что такого Вы делаете "за нас"(набил один такой) ? Может, ссытесь по ночам?!" laughing По сей день даже немного горжусь тем, что ни на в гражданской "панковской" молодости, ни в армии шкуру не попортрил.
        Paranoid50
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:24
        Цитата: PSih2097
        ...для этого жетоны были (делали сами)...
        а наколки -- нет и никогда не было, у нас особист за этим очень следил, да и предки не советовали...

        В 91-92 годах у срочников, по крайней мере в Приднестровье никаких жетонов не было!
        Вы о чём?
        Особисты у нас занимались не выявлением наколок, а своим непосредственным делом -предотвращением диверсий, вокруг расположения части и выставленных вдоль линии разграничения блокпостов.
        Андрей К
        1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 16:42
          Цитата: Андрей К
          В 91-92 годах у срочников, по крайней мере в Приднестровье никаких жетонов не было!
          Вы о чём?

          я призывался после вышки в 2000, по совету товарищей по подъезду (отслуживших и поучаствовавших в БД) заказал на заводе 500 жетонов, а инфу на них набивали уже в части...
          PSih2097
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:53
            Цитата: PSih2097
            ...я призывался после вышки в 2000...

            Вот о том-то и речь. Единственная информация о группе крови - была внесена запись в военный билет, ещё на призывном пункте.
            Андрей К
            1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 17:06
              Цитата: Андрей К
              Вот о том-то и речь

              Цитата: Андрей К
              В 91-92 годах у срочников,

              у Вас там заводов металообработки не было? да даже во времена службы моего деда (полковника от ПВО СВ) аналоги были...
              PSih2097
      3. Korax71 (Александр) Сегодня, 17:18
        Нам перед командировкой выдавали.еще с афганских времен заготовленные.второй экземпляр делали уже сами.плюс две гильзы,хотя должен быть пенал по идее.гильза закупорена внутри личная информация.прпвда кроме жетонов ничего не таскали. good
        Korax71
    5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:13
      Андрей К (Андрей Евгеньевич) hi
      Все остальные художества с "портаками" - от безделья.
      100% С вами согласен.Особенно когда рисунки балбесы подбирали.Что например тату с вертолётами Апачи означает? Что владелец в спецназе российском служил?А получилось что ничего.Я в армии нарисовал с сотню тату по просьбам народа минимум. Чего там только небыло. laughingХороший доп паёк в те времена себе я обеспечивал этим хоббиbully Делов то лист бумаги и ручка. Всё равно без рисования не могу..Главное народу нравилось.Я себе глядя на эти галереи laughing ничего не стал набивать.
      Наблюдатель2014
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:28
        Цитата: Наблюдатель2014
        ...Хороший доп паёк в те времена себе я обеспечивал этим хоббиbully

        Сергей hi
        Не ты один. Наши ребятишки, что набивали, всё время при сигаретах были laughing
        Андрей К
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:32
          Андрей К (Андрей Евгеньевич)
          всё время при сигаретах были
          Дык и я о том.Тем более не курил.А с сигаретами в то время вообще завал был.Смешно сказать я отцу из армии сигареты высылал wassat laughing Он досих пор вспоминает.
          Наблюдатель2014
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:54
            Цитата: Наблюдатель2014
            ...Дык и я о том.Тем более не курил.А с сигаретами в то время вообще завал был.Смешно сказать я отцу из армии сигареты высылал wassat laughing Он досих пор вспоминает...

            Кормилец laughing
            Андрей К
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:29
        шкурку портить-личное дело... а вот со "швейными войсками",разобраться давно пора.
        андрей юрьевич
        1. частное лицо Сегодня, 16:42
          КЛОУН он хоть знает что означают углы на подшиве.
          частное лицо
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:23
            Цитата: частное лицо
            КЛОУН

            в 1957 году на Тюра-Таме патруль задержал воина кавказца едущего отпуск. у него на каждом погоне было по 4 лычки. всю ночь вся комендатура гадала, что у него за звание
            LSA57
          2. Korax71 (Александр) Сегодня, 17:24
            Наверное срок службы laughing да что углы.иконостас на груди енеральскай good тут заисрочку и за контракт столько не заработал request
            Korax71
  2. adma (Adma) Сегодня, 15:32
    Прикольно. Осталось номер воинской части набить и - НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА ! laughing
    adma
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:37
      То-то и оно.Я противник подобного "искусства"
      Цитата: adma
      Прикольно. Осталось номер воинской части набить и - НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА ! laughing
      210окв
    2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 16:26
      Номер в/ч - шпиону не интересен, не угадали. Это не закрытая информация.
      Попавший в плен военнослужащий даже имеет право его назвать, вместе с именем и воинским званием.
      Pax tecum
  3. bubalik (Сергей) Сегодня, 15:34
    ,,,жесть фото wassat это надо же себя так уродовать fool и ради чего request ,,,я не делал am
    bubalik
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 15:48
      Цитата: bubalik
      ,,я не делал

      Аналогично, не делал. Хотя большинство делали, но в том возрасте мало кто об этом задумывается.
      zhekazs
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:50
      Цитата: bubalik
      и ради чего

      В истории есть пример ради чего...
      ...нельзя не вспомнить про «Суку Бухенвальда», она же «Фрау Абажур» Ильзе Кох – нацистская извращенка-убийца…

      ...приказывала убивать заключённых с татуировками, чтобы затем делать из их кожи различные оригинальные поделки (в частности, абажуры, перчатки, переплёты книг)...
      В 1951 году генерал Лусиус Клей, верховный комиссар американской оккупационной зоны в Германии, своим решением поверг в шок мир по обе стороны Атлантики — как население своей страны, так и Федеративной Республики Германии. Он подарил Ильзе Кох свободу, заявив, что имеются лишь «несущественные свидетельства того, что она приказывала кого-нибудь казнить, а ее причастности к изготовлению поделок из татуированной кожи нет доказательств».

      Однако Фемида ФРГ приговорила её к пожизненному заключению.

      В тюрьме Ильзе удалось забеременеть и родить сына. Через год мальчика забрали, и только в возрасте 19 лет он узнал, кто его настоящая мать. Он стал навещать Ильзе. Последний раз он навестил её незадолго до ее дня рождения в 1967 году. Но до дня рождения Ильзе не дожила. 1 сентября 1967 года в камере баварской тюрьмы она съела свой последний шницель с салатом, связала простыни и повесилась. « Бухенвальда» собственноручно свела счеты с жизнью. После ее смерти сын пропал, и больше никто его не видел
      svp67
  4. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 15:43
    рад что не поддался на эту глупость , ни одной наколки, татухи, или как у нас в армии называли партак))
    Tatanka Yotanka
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 15:53
      Цитата: Tatanka Yotanka
      или как у нас в армии называли партак))

      Да, партак называли. И делали машинкой из электробритвы с куском гитарной струны вместо иглы, краска - пережженная резина вроде была. А рисунок сначала обычной шариковой ручкой выводили, художники были свои wink
      zhekazs
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 16:41
        Цитата: zhekazs
        пережженная резина вроде была.

        Каблуки от ботинок шли. yes
        Владимирец
        1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 16:45
          Угу, точно wink но у нас от сапог кирзовых laughing
          zhekazs
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:33
      Цитата: Tatanka Yotanka
      рад что не поддался на эту глупость , ни одной наколки, татухи, или как у нас в армии называли партак))

      себе-категорически -нет.а парням -делал...от скуки под дембель. feel иглами вокруг спички... belay fool молодость...
      андрей юрьевич
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:52
    Тоже был армейский партак.Но позже сделал кавер.Слишком уж стрёмно он на ноге смотрелся)))
    Magic Archer
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:57
      Ума прибавилось?
      Цитата: Magic Archer
      Тоже был армейский партак.Но позже сделал кавер.Слишком уж стрёмно он на ноге смотрелся)))
      210окв
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:34
        [quote=210окв]Ума прибавилось?[quote=Magic Archer] вырос просто...
        андрей юрьевич
  6. трассер (Сергей) Сегодня, 15:54
    За то , чтобы не "набить " даже дрался пару раз. Говорил "да пошли вы " " ну как мол без парашюта на плече домой возвращаться" ? Я говорил " на очке себе бей ..". Как показыапет мой опыт, татухи героического содержания били совсем не хоршие бойцы а наооборот. Всегда это делают те , кто понтаваться любит и " выше других" , либо люди весьма ограниченные в развити.. Кроме того, при интенсивной подготовке подразделения этой херней страдать просто некогда. Я уже не говорю про исхождение на " семь потов". Где почти гарантированы серьезные повреждения кожного покрова. Имено такие личности с пьяным рылами блюют в бассейны в парке Горького, где в пересменке между встречами с алко спаринг партнерами бьют друг другу морду. Сам не пью и свой воинский праздник отмечаю 5-6 км кросом в лесу , пребегаю, растреливаю патронов 50 по мишеням и убегаю... Хотя не так быстро уже получается как много оет назад. А пьяные героические сопли с покосившимися татухами мне совершенно не интерестны как людям действительно заслужившим свои награды.
    трассер
  7. к174ун7 Сегодня, 15:59
    О тату в СА. Служил у меня в взводе ряд.Иванюк. Утром я заметил,что у него на руке выше локтя повязка. Спрашиваю, что у него с рукой. Ответил, что ударился. Завел в канцелярию: "Показывай." Под повязкой оказалась татуировка на, которой изображено сердце пробитое стрелой и имя Оля. Говорю ему: "Зачем ты шкуру свою испортил, кроме того можно заражение получить?" А он:"Товаришу лейтенант, я тоскую по своей девушке и вот решил сделать наколку на память." Отчитал его и выпроводил. Прошла полгода. Снова вижу у Иванюка повязку на том же месте. Завожу в канцелярию:"Показывай." Поверх старой наколки выколота новая в виде большой кобры, свившейся в кольцо. Сердце со стрелой превратилось в капюшон кобры, а там где было имя - змеиные кольца. "Говори Иванюк, что это значит". Ответ:"Товаришу лейтенант, письмо получил, что она вышла замуж. Как же я могу на себе носить имя этой змеи." Объяснение вызвало смех в канцелярии, а я сказал Иванюку:"Хорошо, что не повесился." Так и ходил этот солдат с коброй вместо Оли.
    к174ун7
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:59
    Наколки у бойца - вторично . Главное его способность выполнять задачи по предназначению . У самого группа крови с резус фактором , изображение эмблемы войск связи (сделано в армии) и скорпион (сделан до армии по пьяни и связан со знаком зодиака) . Служить ни разу не мешало... Хотя к людям , превращающим своё тело в картинные галереи отношусь поначалу настороженно..К выставляющим татухи напоказ или к наколкам на нескрываемых частях тела тоже.. В наколках , как и во всём остальном надо знать меру..
    КВУ-НСвД
  9. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:04
    Много раз делал татуировки другим, себе не стал. У меня был армейский товарищ, мой тёзка, который учил меня делать наколки, станки для наколок и т.д. он хорошо колол, но плохо умел рисовать, поэтому "работали" в паре. Из-под наших рук вышло не менее полусотни наколотых, и к нам была своеобразная очередь. Но и у напарника наколок не было. Мы оба считали это глупостью и дешевыми понтами. У нас был большой отсев желающих, прежде чем получить наколку человек должен был убедить нас, что ему это нужно, иначе предлагали пойти... ну куда обычно посылают...
    Такой аргумент как типа вот дембельнусь, приеду на море, разденусь и все увидят, что я служил в ВДВ у нас обычно встречал предложение наколоть тельняшку и берет. laughing
    Я и сейчас считаю, что нанесение татуировок больше подходит для клеймения собак и племенного скота, а показать что ты десантник или танкист, морпех или снайпер гораздо правильнее своим поведением, чем штампом на видной части тела.
    Романенко
  10. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 16:05
    Не сподобился.
    Чему и рад.
    ИмПерц
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:06
    У меня на косточке на ноге маленькая звездочка на память. Нас в РГ пятеро было.
    konstantin68
  12. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:11
    Нет....Во время моей службы,в части,где я служил,это не было принято...Да и сейчас не имеется,хотя,будучи,в Юго-Восточной Азии,не раз заглядывал в тату-салоны,сопровождая ,"корефанов"по отелю...Взглянул на показанные ВО "тату-образцы"-ОКРЕНЕТЬ !
    Nikolaevich I
  13. bubalik (Сергей) Сегодня, 16:13
    Немного истории,,, winked

    Обязательной татуировке подлежали члены СС, у которых кроме букв «SS» татуировалась группа крови. Эти татуировки выполнялись на плече, под мышкой либо на небе и давали преимущество пользоваться врачебной помощью в прифронтовых госпиталях, а при несчастных случаях облегчали возможность быстро сделать переливание крови. После войны эти татуировки послужили для поиска гитлеровских преступников международными следственными органами.
    bubalik
  14. Zubr Сегодня, 16:16
    А делали ли татуировку во время прохождения военной службы Вы?

    Только группа крови. А вот эти вот художества на теле, мало того, что баловство, а ещё в добавок могут заразиться Гепатитом С.
    Zubr
    1. lemal200 (Lemal) Сегодня, 16:34
      И СПИДом!!!
      lemal200
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:15
      Zubr, в некоторых случаях, наколка группы крови может спасти жизнь. Всё остальное тлен.
      sabakina
  15. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:27
    В армии даже в мыслях не было . Да и следили строго . А вот под старость лет сделал небольшую , с кельтским узором , как чёрт дёрнул laughing
    AleksPol
  16. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 16:50
    У нас в курсантские годы был почти официальный запрет на нанесение тату. Тату были только у тех, кто после армейки в лётное поступал. Да и медкоммисия каждые полгода, заметят, и от замполита с оргвыводами влетит..
    Наносили единицы с курса...
    Как то и не нужно было и не было желания.. Другие интересы были, полёты и девушки...
    А после, уже лейтенантом, даже мыслей не возникало на тату...
    И тем более, когда поступали , в училище разбился курсант 4 курса на Миг 23..... Мало что нашли, пустой ЗШ и немного... Гроб всё равно цинковый , закрытый... И потом тоже случаи были....
    Поэтому даже группу крови не кололи, зачем?
    NN52
  17. двп (владимир) Сегодня, 16:54
    Перед убытием в Чечню тоже сделал себе группу крови на груди и кисти левой руки. Только почемуто считалось что делать надо не под соском ,а выше левого соска . Это нужно,кто там будет в грязи батальонного пункта разбираться какая у тебя группа крови. Особенно если ты мазута и сгорел комбез вместе с бэхой. Все остальное дребедень,салдат удачи там иеще что .. Единственное что в 74 накалывали голову оскаленной собаки, потом узнаешь мужиков с нее.Прибыл на заставу,смотрю мужик с этой головой .Спросил туда-сюда ,нашлись общие знакомые и сразу влился в коллектив
    двп
  18. bubalik (Сергей) Сегодня, 16:58
    - Увижу у кого татуировку, заставлю смыть.

    Строй, обычно, с издевкой отвечал: - Так они же не смываются.

    Старлей заверял: - Смываются, еще как смываются, – и доставал банку с надписью «Серная кислота».

    Наколок ни у кого не было. laughing
    bubalik
  19. шурави (Владимир) Сегодня, 16:59
    В офицерской среде не принято было.
    шурави
  20. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:04
    Цитата: андрей юрьевич
    шкурку портить-личное дело... а вот со "швейными войсками",разобраться давно пора.

    Клоун.
    konstantin68
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 17:12
      С учётом службы 1 год , такую , даже не знаю как назвать эту х. , надо с первого дня шить . Юдашкин блин .
      AleksPol
  21. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:06
    У меня нет. Да и не служил я, почему- это отдельная история. А у отца была. По юности сделал, "ТОЛЯ" набил на фалангах пальцев. Не знаю, помогло это ему или нет, но вышел на пенсию ст. прапорщиком ВДВ.
    sabakina
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