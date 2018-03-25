Чтиво выходного дня. А у тебя есть армейская тату?

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой материал о растущей популярности татуировок в армейской среде. Если ещё три десятка лет назад тату на теле призывника могла стать одной из первостепенных причин его непопадание в тот или иной род войск (конкретное подразделение), то сегодняшняя мода на тату среди молодёжи вынужденно снижает планку таких ограничений.Нет точной статистики, однако сотрудники военных комиссариатов, отвечающие за призывные кампании, дают однозначный ответ: татуированных призывников за последние годы стало существенно больше. Отличие от прошлых лет ещё и в том, что тогда татуировки могли появляться уже в процессе военной службы; теперь же – с татуировками, смысл которых часто размывается перформансом, в армию уже приходят.Если касаться истории тату в российской армии, то на самом деле истоки эта история берёт более трёхсот лет назад – во времена Петра I. Причём тогдашние тату (а тату в современном понимании это вообще-то назвать сложно) выполнялись отнюдь не «для красоты». Носили они вполне утилитарный характер. На коже бойца делались определённые надрезы, куда засыпался порох. Всё это покрывалось тугой повязкой, пока не «зарастёт». После образования рубцов появлялся «рисунок», который помогал идентифицировать бойца, например, в случае его гибели.На заре советской эпохи наиболее частой татуировкой было изображение пятиконечной звезды, «набитой» иглами с помощью самодельного красящего состава, в который помимо туши добавляли мочу того человека, которому татуировка в конечном итоге предназначалась. Этот «рецепт» использовался десятилетиями, причём, как вы понимаете, не только (и даже не столько) в армии.Когда советская власть встала на ноги, отношение к татуировкам в армии со стороны властей и командования ужесточилось. Часто наличие любой наколки означало непреодолимый барьер для попадания в элитные (да и «средние» по статусу) подразделения. Фактически негласно этот принцип действует и по сей день. Причём в зависимости от формы и содержания татуировки призывника эта тату может вызвать большой интерес со стороны психиатра во время прохождения молодым человеком медицинской комиссии. Здесь статистика имеется: не более 2% призывников, имеющих татуировки, медкомиссией признаются не годными к военной службе по причине выявления психических отклонений.По факту командование обязывалось следить за во время прохождения подчинёнными службы и на предмет «набивания» татуировок. Сегодня эта обязанность фактически сошла на нет, а потому чего только не увидишь на телах как тех тех, кто военную службу проходит или уже прошёл. Причём мода идёт к тому, что армейские татуировки занимают всё больший процент кожного покрова. Одного «За ВДВ» или "ЗА ПВ" многим кажется «слишком» мало, а потому на телах появляются целые картины.Можно отметить, что такая тенденция не только в России. Она охватила крупные армии практически по всему миру, включая армии стран НАТО. Куда менее популярны тату в армиях стран Восточной и Юго-Восточной Азии по целому ряду причин, включая причины религиозного характера. Именно по религиозным соображениям тату – крайне редкое явление и в армиях стран с преимущественным мусульманским населением.И несколько вариантов того, что можно встретить в качестве "армейского тату" в наши дни:Классика:А делали ли татуировку во время прохождения военной службы Вы?