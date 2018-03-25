17:27 25 марта
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Минские правоохранители задержали десятки оппозиционеров

Милиция задержала в Минске десятки оппозиционеров, которые планировали провести шествие, не санкционированное городскими властями, передает РИА Новости.



Сообщается, что задержания были проведены в центре Минска на площади Якуба Коласа, откуда демонстранты планировали пройти колонной до места проведения праздничного концерта и митинга возле Оперного театра, которые были разрешены властями.


По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», на самой площади и на подступах к ней были задержаны «несколько десятков человек, включая двух журналистов не аккредитованного в Белоруссии польского телеканала "Белсат"». Завтра задержанных ждут разбирательство в суде.

Кроме того, по утверждению правозащитников, «утром в воскресенье сотрудники милиции на вокзале в Молодечно (Минская область) задержали общественного активиста Алеся Абрамовича», также по пути на шествие был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.

«День воли», приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики (БНР), оппозиционеры отмечают ежегодно.

В этом году они подали заявки в Минский горисполком на проведение в столице нескольких акций. Столичные власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия под названием «Марш достоинства и свободы».

Издание напоминает, что БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В следующем году в стране была установлена советская власть, и правительство БНР вынуждено было эмигрировать. Представители оппозиции полагают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Беларуси.

В 2017 году «День воли» был сопряжен с «маршем рассерженных белорусов». Правоохранители не дали участникам организовать шествие по центральному проспекту города и задержали около 700 человек. Часть из них были отпущены без составления протоколов, остальных привлекли к административной ответственности. Эти действия властей вызвали критику со стороны Запада.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. andrewkor Сегодня, 15:32
    У Батьки не забалуешь,это вам не Гейропа!
    andrewkor
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:34
      И даже не Россия.А то цацкуются тут со всякими навальнятами..
      Цитата: andrewkor
      У Батьки не забалуешь,это вам не Гейропа!
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:42
        Пусть давит, иначе потом сложнее будет, Европа подключится в нужный момент. Привет, Дима hi
        ul_vitalii
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:51
          Виталий hi В последнее время ситуацию в Белоруссии стараются усердно раскачивать.Что то Лукашенко стал более терпимым к прозападным удодам..То ли старается с западными "партнёрами"не накалять отношения..То ли постарел..
          Цитата: ul_vitalii
          Пусть давит, иначе потом сложнее будет, Европа подключится в нужный момент. Привет, Дима hi
          210окв
          1. Ronald Reagan Сегодня, 17:00
            Вы явно не знаете, что твориться в стране. Лодку никто не раскачивает, она сама тонет. laughing
            Ronald Reagan
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 15:54
        Да тут, коллеги, все просто. Разрешили им митинг и концерт в ценре Минска, возле Оперного театра, центральнее просто не может быть. Нет, им нужна была пл. Я.Коласа, знали, что запретят-и запретили. Проедь остановку на метро, пройди 500 метров-слушай концерт, ори, маши флагами! Но там РАЗРЕШЕНО, никто тебя трогать не будет...А как отчитываться??? За хороший снимок с ОМОНОм в польско-литовском обкоме денюжков дадут побольше, поэтому идем на пл.Я.Коласа!!!
        Правда теперь коллеги нашего форумчанина Паши boucyhunter действуют жестко, но корректно, не захочешь-ноги сами понесут. Тем более неделю тому назад (18.03) они сами отметили свой профессиональный праздник (День ВВ, или у нас войск МВД), сейчас свежи и бодры. Так что скандалец, на который рассчитывали змагары не удался, вам разрешено-за попытку нарушения превентивное задержание. Нечего спокойный и трудолюбивый народ баламутить!!!
        Подрезчик
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:09
          Александр, приветствую hi Ну вы там держитесь, хотя и себе тоже самое можно пожелать. Думаю жёстче сейчас будем отвечать, росгвардия у нас в том числе и для этого создана, как у американцев, мол у "партнёров" опыт переняли. smile
          ul_vitalii
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:24
            Приветствую, Виталий! hi Да нормально у нас все, повыеживаются змагары, получат завтра свой штраф-пойдут домой отчеты писать! Но руку держим "на пульсе"! soldier
            Подрезчик
        2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:27
          Цитата: Подрезчик
          Да тут, коллеги, все просто. Разрешили им митинг и концерт в ценре Минска, возле Оперного театра, центральнее просто не может быть. Нет, им нужна была пл. Я.Коласа, знали, что запретят-и запретили. Проедь остановку на метро, пройди 500 метров-слушай концерт, ори, маши флагами! Но там РАЗРЕШЕНО, никто тебя трогать не будет...А как отчитываться??? За хороший снимок с ОМОНОм в польско-литовском обкоме денюжков дадут побольше,

          всё как и везде,сразу видно,что у них с Навальным одни инструкторы...
          taiga2018
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 15:39
      пшеки и тут гадят, заранее отправили даже ТВ группу на этот шабаш, надо было вломить этим киношникам как и "оппозиционерам" чтоб вилку двумя руками поднимали, а не то что видеокамеру держали.
      предки с Дона
    3. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 16:56
      М.б. их надо сразу было на кол посадить.
      Alex20042004
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:33
    Нафиг их в Польшу,Прибалтику..Пусть там перед белорусским посольством митингуют.Им там это разрешат.
    210окв
  3. Скип (Сергей) Сегодня, 15:54
    "БНР была провозглашена 25 марта, в условиях германской оккупации, этот день и следует считать днём независимости Беларуси"
    плачу пад сталом, ДБть
    Скип
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:04
    отклонили заявки на проведение шествия под названием «Марш достоинства и свободы».

    Конечно, это в большой степени дело белорусов. Но с моей точки зрения, одни провели такой "марш" и сейчас их страна скатилась в позицию "ниже плинтуса".
    Так что жителям и гражданам стоит много раз подумать о таких "маршах". Чрева-то оно как-то. negative
    К-50
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:09
    Жёсткие действия на начальном этапе провокации - это недопущение крови при её продолжении .
    КВУ-НСвД
  6. ПалБор (Павел) Сегодня, 16:13
    Вчера тут один выступал с цитатами из Википедии и лозунгом "Живе Беларусь".Я за процветание Белоруссии,но этот лозунг,кажется,змагарский и либерально-прозападный?
    ПалБор
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:34
      Цитата: ПалБор
      Вчера тут один выступал с цитатами из Википедии и лозунгом "Живе Беларусь".Я за процветание Белоруссии,но этот лозунг,кажется,змагарский и либерально-прозападный?

      hi Было дело, но тот, кто хочет процветания Беларуси, орать не будет. Правда пользуемся лозунгом : "Жыве ВДВ!" (2.08) laughing
      Подрезчик
  7. САМ (Сергей) Сегодня, 16:16
    «Марш достоинства и свободы»
    мдее ни какой фантазии recourse
    САМ
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:05
      Некоторые и "БДСМ" расшифровывают как: "Безграничное Добро, Сострадание и Милосердие". Так и тут. Неправильно расшифровали, походу.
      Roma-1977
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:23
    А чего праздновать в марте, а не в июле... чем им не нравится 17 июля 1941-го, когда Указом Гитлера была восстановлена БНР (по немецки - Рейхскоммисариат Остланд)?
    mavrus
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:33
    Специально для конструктивного диалога с демократической оппозицией были изобретены огнемёты
    Дормидонт
  10. Slon_on (Пётр) Сегодня, 16:44
    Майдаунов - в асфальт! Пацанам с полка ОМОНа - респект!

    ПыСы. Каждый "патриёт Беларусi" носит карту поляка.
    Slon_on
    1. Ronald Reagan Сегодня, 16:53
      Ну извините, вся страна не может работать в силовых структурах и получать большие деньги в купе с ранней пенсией. laughing
      Ronald Reagan
  11. Иеремия (Виталий) Сегодня, 16:44
    Профессинализму белорусских правоохранителей можно только позавидовать в отличии от украинских, что бывших,а про нынешних молчу вообще-безхребетное, не обученное, тупое пугливое стадо , но на "Тойотах"...Многие, около половины. уже сбежали, остались самые пустоголовые карьеристы. Так что уважаемые соседи не проявляйте ни грамма мягкотелости или жалости-спецсредства, водометы, газ-все средства хороши , чтобы спасти страну от участи уркаины
    Иеремия
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