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Минские правоохранители задержали десятки оппозиционеров
Милиция задержала в Минске десятки оппозиционеров, которые планировали провести шествие, не санкционированное городскими властями, передает РИА Новости.
Сообщается, что задержания были проведены в центре Минска на площади Якуба Коласа, откуда демонстранты планировали пройти колонной до места проведения праздничного концерта и митинга возле Оперного театра, которые были разрешены властями.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», на самой площади и на подступах к ней были задержаны «несколько десятков человек, включая двух журналистов не аккредитованного в Белоруссии польского телеканала "Белсат"». Завтра задержанных ждут разбирательство в суде.
Кроме того, по утверждению правозащитников, «утром в воскресенье сотрудники милиции на вокзале в Молодечно (Минская область) задержали общественного активиста Алеся Абрамовича», также по пути на шествие был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.
«День воли», приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики (БНР), оппозиционеры отмечают ежегодно.
В этом году они подали заявки в Минский горисполком на проведение в столице нескольких акций. Столичные власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия под названием «Марш достоинства и свободы».
Издание напоминает, что БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В следующем году в стране была установлена советская власть, и правительство БНР вынуждено было эмигрировать. Представители оппозиции полагают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Беларуси.
В 2017 году «День воли» был сопряжен с «маршем рассерженных белорусов». Правоохранители не дали участникам организовать шествие по центральному проспекту города и задержали около 700 человек. Часть из них были отпущены без составления протоколов, остальных привлекли к административной ответственности. Эти действия властей вызвали критику со стороны Запада.
Сообщается, что задержания были проведены в центре Минска на площади Якуба Коласа, откуда демонстранты планировали пройти колонной до места проведения праздничного концерта и митинга возле Оперного театра, которые были разрешены властями.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», на самой площади и на подступах к ней были задержаны «несколько десятков человек, включая двух журналистов не аккредитованного в Белоруссии польского телеканала "Белсат"». Завтра задержанных ждут разбирательство в суде.
Кроме того, по утверждению правозащитников, «утром в воскресенье сотрудники милиции на вокзале в Молодечно (Минская область) задержали общественного активиста Алеся Абрамовича», также по пути на шествие был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.
«День воли», приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики (БНР), оппозиционеры отмечают ежегодно.
В этом году они подали заявки в Минский горисполком на проведение в столице нескольких акций. Столичные власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия под названием «Марш достоинства и свободы».
Издание напоминает, что БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В следующем году в стране была установлена советская власть, и правительство БНР вынуждено было эмигрировать. Представители оппозиции полагают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Беларуси.
В 2017 году «День воли» был сопряжен с «маршем рассерженных белорусов». Правоохранители не дали участникам организовать шествие по центральному проспекту города и задержали около 700 человек. Часть из них были отпущены без составления протоколов, остальных привлекли к административной ответственности. Эти действия властей вызвали критику со стороны Запада.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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