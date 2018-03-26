Террор и борьба с ним. Как это делается в Хамастане

Группа террористов, освобожденных в рамках сделки Шалита. Фукха второй справа.

Гилад Шалит — солдат Армии обороны Израиля, похищенный 25 июня 2006 года с территории Израиля террористическими организациями: Бригадой «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации ХАМАС), Комитетами народного сопротивления (в которые входят члены ФАТХ, Палестинского исламского джихада и ХАМАС) и Армией Ислама, и удерживавшийся в качестве заложника движением ХАМАС. 18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев в плену, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян.

Исмаил Ханийя и Яхья Сануар

Мазен Фукха и «начальник генерального штаба» Хамас, Ахмад Джабари (фото после «сделки Шалита» 18 октября 2011 года)