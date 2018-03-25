17:31 25 марта
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Разработчик рассказал о возможностях российской торпеды «Кит»

Российская торпеда «Кит», запущенная с подлодки, способна потопить авианосец, передает РИА Новости сообщение начальника отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеба Тихонова.

Разработчик рассказал о возможностях российской торпеды «Кит»
Разрезной макет торпеды 65-76А, музей г. Мурманск.

Торпеда наша 65-76А калибра 650 миллиметров – самая мощная в мире. Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец,
сказал Тихонов в эфире канала «Звезда».


По его словам, «на Западе больше 533-го калибра торпед нет».

У нас была создана торпеда 65-76, которая уникальна по своим характеристикам – по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия,
добавил представитель концерна.

Сообщается, что «противокорабельная тепловая дальноходная самонаводящаяся 650-миллиметровая торпеда 65-76А, также известная как "Кит", создана в середине 1980-х годов, принята на вооружение в 1991 году». Она является модификацией торпеды 65-76, доработанной для применения с АПЛ.

Длина торпеды – более 11 м, максимальная скорость хода – 50 узлов, максимальная дальность хода – 100 км.

Ближайшим аналогом российского «Кита» является торпеда Mark-48, стоящая на вооружении американских ВМС. При этом Mark-48 имеет в 2 раза меньшую дальность хода.

Использованы фотографии: http://wiki.wargaming.net/ru
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Комментарии 36

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:04
    Ну то что одним изделием корыто с самолётами..?Может быть все же со "спецчастью"А,ну да..Там их три что ли в одном корпусе?
    210окв
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:05
      Что там у неё тонна сверхмощной взрывчатки.
      Вадим237
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:07
      Ну потопить одной торпедой все таки наверное вряд ли, хотя если дойдет до такой войны где мы будем топить авианосцы, думаю это будут делать с Ядерной БЧ, мелочится не будут.
      К стати это все от сюда взялось.
      RASKAT
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:12
      Цитата: 210окв
      Ну то что одним изделием корыто с самолётами..?

      Именно эту "толстую торпеду" винят в гибели АПЛ "Курск"...
      svp67
      1. алегро (леонид) Сегодня, 16:20
        да не наша торпеда виновна в гибели Курска
        алегро
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:27
          Из нашего города ездили инженеры посмотреть корпус после поднятия. Написали странный отчёт, суть: "внешнее воздействие".
          rruvim
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:04
            Цитата: rruvim
            ...Из нашего города ездили инженеры посмотреть корпус после поднятия. Написали странный отчёт, суть: "внешнее воздействие"...

            Если поковыряться в интернете, можно найти, а сейчас на память - долго ходили разговоры о пришедшей в какой-то порт, матрасной подлодке с повреждениями рубки.
            Андрей К
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:05
    А флоты тот же "Футляр" еще не скоро увидят...я уж про "Хищника" молчу..
    НЕКСУС
  3. Комментарий был удален.
  4. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:06
    "По официальной версии, взрыв торпеды 65-76 ПВ, серийный № 1336А, стал причиной гибели в 2000 году подлодки К-141 «Курск»[2].

    После гибели «Курска» торпеда была снята с вооружения как ненадёжная (снаряжалась перекисью водорода), согласно заключению следствия. К тому времени на флоте существовала статистика происшествий с этим оружием."

    Одной торпеды явно не зватит потопить авианосец, хотя во время войны немцам такое удалось провернуть с англичанами.
    Вопрос в другом, как на такой дистанции вообще в него попасть? 50 узлов, это 50 миль в час, то есть за час торпеда практически выйдет на предельную дальность. АУГ не стоит на месте, а маневрирует и где окажется цель через час спргнозировать невозможно. Торпеда не оакета, ее на марше не скорректировать, если она на на телеуправлении.
    sir_obs
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:21
      Согласен. Хотя не согласен с версией, что изделие 1336А самоподорвалось. Уверен, что детонация произошла от внешнего воздействия. Конкретно от лодки "Мемфис". А сама торпеда 67-76 ПВ - это вчерашний век. И Тихонов, увы, "гонит" пургу, как и генерал Борисов.
      rruvim
      1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 17:24
        Торпеда 67-76А с системой самонаведения. Для борьбы с корабельными соединениями и конвоями вполне нормальная.
        Oden280
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:28
        А есть версия, что Курск протаранила собственная пущенная торпеда Шквал (учебная, без боевой части), которая из-за сбоя описала круг и вернулась.
        voyaka uh
    2. rruvim (Роман) Сегодня, 16:34
      В том то и дело, что она не телеуправлении. Вчерашний век - блин.
      rruvim
    3. Oden280 (Oden280) Сегодня, 17:22
      Внимательней читать надо. Торпеда имеет самонаведение по кильватерному следу, неконтактный взрыватель и возможность установки ядерной боевой части. Да и с обычной боевой частью подрыв под днищем гарантированно ломает кильбалку.
      Oden280
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:08
    Это которая внутри Курска взорвалась?
    voyaka uh
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:15
      Цитата: voyaka uh
      Это которая внутри Курска взорвалась?

      Нет, которая Дакар разнесла am
      хрыч
    2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:19
      Да х..р теперь уже знает, что там взорвалось - наши говорят, что мол старая торпеда была, вот и сдетонировала при попытке пуска, на западе озвучивают версию, что взорвалась наоборот - новая экспериментальная торпеда.
      Так что темное это дело.
      Albert1988
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:25
        Очень "светлое". Даже Дагестанец инженер, погиб, вместе с этим изделием...
        rruvim
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:41
        Цитата: Albert1988
        Да х..р теперь уже знает, что там взорвалось - наши говорят, что мол старая торпеда была, вот и сдетонировала при попытке пуска, на западе озвучивают версию, что взорвалась наоборот - новая экспериментальная торпеда.
        Так что темное это дело.


        Служил как раз в то время в Североморске. И тогда не открыто,но озвучивалась и тщательно проверялась версия происшествия при загрузке этой торпеды в "Курск". Опрашивали много народу, и были свидетели,что торпеду уронили при погрузке, что очень вероятно повлекло скрытую утечку перекиси водорода. Ну а дальше.......!
        майор Юрик
  6. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:11
    Запад ло не сдается, пока не потанцует в в нашем клубе
    Ребята из Ната Размер Нашего терпения не безграничен
    Tusv
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:16
    Все лучшее для партнёров, чтобы долго не мучились.
    ul_vitalii
  8. OlfRed (Александр) Сегодня, 16:19
    Да это просто праздник какой-то! Не успел отойти от "кинжала" и "авангарда" , а тут - на тебе! Так держать! hi
    OlfRed
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 17:29
      Цитата: OlfRed
      Да это просто праздник какой-то! Не успел отойти от "кинжала" и "авангарда" , а тут - на тебе! Так держать! hi

      Веселые вы люди, что хоть курите то laughing
      Донской
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:22
    Торпеда наша 65-76А калибра 650 миллиметров – самая мощная в мире. Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец,
    Это всё понятно.На вооружении она состоит? Ибо после гибели "Курск" их вроде с кораблей снимали.Давно читал.Сейчас кто в курсе просветите. hi
    Эта торпеда по кильваторному следу корабль нагоняет.Мощнейшее оружие.
    Наблюдатель2014
    1. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:42
      Вот только в кильватерный след попасть еще надо и задать ей угол первого поворота в сторону корабля, а сделать жто можно с относительно небольшого расстояния
      sir_obs
  10. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:30
    теперь понятно почему США ускорили строительство новых авианосцев...
    taiga2018
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:35
      taiga2018 (Макар)
      теперь понятно почему США ускорили строительство новых авианосцев...
      Что вы этим хотели сказать.Что американцы пытаются обогнать нас по количеству торпед авианосцами!? good drinks Я за ! Пусть клепают. laughing
      Наблюдатель2014
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:50
        Цитата: Наблюдатель2014
        Что вы этим хотели сказать.Что американцы пытаются обогнать нас по количеству торпед авианосцами

        вот именно!ведь понятно,что мы оказываемся в более выигрышной ситуации,даже такой мощной экономике как американская, построить авианосец это большая нагрузка,чем нам наклепать торпеды,да ещё и при этом постоянно их совершенствуя...
        taiga2018
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 17:31
      блаженны те, кто веруют lol
      Донской
  11. rruvim (Роман) Сегодня, 16:31
    Торпеда 65-76А стара, не уникальна, и вообще отстала от современных средств. Вообще она на уровне УЭСТ-80. Не более того.
    rruvim
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:37
    laughing Е мое,откуда риа новости это инженера достало,если торпеда не с ядерной частью,хоть 300 кг положи в бч не утопишь авианосец,из строя вывести да.
    Кто такие новости на ВО пускает ? am
    Proton
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:11
      Всё от туда же, где и эту торпеду - с кладовой, не имеющее аналогов в мире.
      Вадим237
  13. sib.ataman Сегодня, 16:59
    За 18 лет отстоя, её уже 5 раз успели модернизировать. Хорошее изделие с хорошими параметрами похоронит только враг народа! У нас много изделий вернулось из прошлого 90-х, которые упорно старались снять с вооружения. Теперь многие подматрасники вопят, что ничего в РФ не создано-всё из СССР! А времена торпед пускаемых как болванку с упреждением, давно прошли. Уже давно, ещё с времён СССР на вооружении стоят самонаводящиеся или корректируемые по курсу торпеды.А если этот Тихонов дал инфу, то не ради худ.свиста, а видимо, "Кит возвращается!". Это для подматрасников, чтоб меньше пузырей вонючих пускали.
    sib.ataman
  14. mvg (Максим) Сегодня, 17:09
    Какую чушь рисуют. Не стыдно совсем?
    mvg
  15. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 17:11
    Ну есть такая торпеда и хорошо! Чего брехать об этом на каждом углу?, Как всегда аналогов нет в мире. На 100 км к авианосцу еще и подойти надо. Тем более если финансирование по ГОЗ сократили с 50 тр. запрашиваемых до 17, тогда, все эти планы-только фикция.
    Evgeniy667b
  16. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 17:20
    Со спец. Боевой частью его выстрелом из гаубицы потопил можно...
    Vol4ara
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