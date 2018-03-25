Разработчик рассказал о возможностях российской торпеды «Кит»

Торпеда наша 65-76А калибра 650 миллиметров – самая мощная в мире. Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец,

У нас была создана торпеда 65-76, которая уникальна по своим характеристикам – по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия,