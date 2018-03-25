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Разработчик рассказал о возможностях российской торпеды «Кит»
Российская торпеда «Кит», запущенная с подлодки, способна потопить авианосец, передает РИА Новости сообщение начальника отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеба Тихонова.
По его словам, «на Западе больше 533-го калибра торпед нет».
Сообщается, что «противокорабельная тепловая дальноходная самонаводящаяся 650-миллиметровая торпеда 65-76А, также известная как "Кит", создана в середине 1980-х годов, принята на вооружение в 1991 году». Она является модификацией торпеды 65-76, доработанной для применения с АПЛ.
Длина торпеды – более 11 м, максимальная скорость хода – 50 узлов, максимальная дальность хода – 100 км.
Ближайшим аналогом российского «Кита» является торпеда Mark-48, стоящая на вооружении американских ВМС. При этом Mark-48 имеет в 2 раза меньшую дальность хода.
Разрезной макет торпеды 65-76А, музей г. Мурманск.
Торпеда наша 65-76А калибра 650 миллиметров – самая мощная в мире. Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец,сказал Тихонов в эфире канала «Звезда».
По его словам, «на Западе больше 533-го калибра торпед нет».
У нас была создана торпеда 65-76, которая уникальна по своим характеристикам – по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия,добавил представитель концерна.
Сообщается, что «противокорабельная тепловая дальноходная самонаводящаяся 650-миллиметровая торпеда 65-76А, также известная как "Кит", создана в середине 1980-х годов, принята на вооружение в 1991 году». Она является модификацией торпеды 65-76, доработанной для применения с АПЛ.
Длина торпеды – более 11 м, максимальная скорость хода – 50 узлов, максимальная дальность хода – 100 км.
Ближайшим аналогом российского «Кита» является торпеда Mark-48, стоящая на вооружении американских ВМС. При этом Mark-48 имеет в 2 раза меньшую дальность хода.
Использованы фотографии: http://wiki.wargaming.net/ru
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