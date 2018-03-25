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В России прокомментировали заявление Киева о принесении в «жертву» украинских ВМС
Украинское командование постоянно ищет отговорки о причинах потери военных кораблей во время «крымской весны», передает РИА Новости заявление депутата Госдумы Дмитрия Белика.
Ранее помощник командующего украинским флотом капитан первого ранга Марина Каналюк рассказала о сознательном пожертвовании национальными ВМС в ходе событий 2014 года, чтобы привести в боевую готовность остальные воинские части.
По словам Белика, украинское командование «очень неубедительно изображают флот сознательной жертвой».
В свою очередь командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов отметил, что рассуждения ВМС Украины о «принесении себя в жертву» являются нелогичным бредом.
Он указал, что «значительная часть личного состава ВМС ВСУ во главе со своим командующим в то время перешли под юрисдикцию Крыма», а те, кто отправился «на постоянное базирование в Одессу – далеко не самые компетентные флотские специалисты ВМС ВСУ».
Ранее помощник командующего украинским флотом капитан первого ранга Марина Каналюк рассказала о сознательном пожертвовании национальными ВМС в ходе событий 2014 года, чтобы привести в боевую готовность остальные воинские части.
Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации, а Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю и не была в строю,заявила она.
По словам Белика, украинское командование «очень неубедительно изображают флот сознательной жертвой».
Со всеми украинскими кораблями договорились в течение нескольких дней по принципу "мы изобразим штурм, а вы сдадитесь". В те дни украинский флот морально был настроен против лидеров Майдана, а все эти сказки про "собирание остальной армии" – это десять танков на Херсонщине, которые даже не решились на провокации против ополчения, стоящего в Армянске и Чонгаре. Украинское командование сейчас готовится к воспитанию молодежи, а рассказать им что-либо, кроме своей никчемности и трусости, нечего. Вот и придумывают истории про сознательное самопожертвование флота,подчеркнул депутат.
В свою очередь командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов отметил, что рассуждения ВМС Украины о «принесении себя в жертву» являются нелогичным бредом.
"Принесение себя в жертву", видимо, является основой боевого применения ВМС ВСУ. Для других способов ведения боевых действий у них не было, нет и не будет ни компетентных военно-морских кадров, ни сил, ни средств. Если бы даже захотели, то ничего не смогли бы сделать в 2014 году в военном плане против Черноморского флота,сказал Комоедов.
Он указал, что «значительная часть личного состава ВМС ВСУ во главе со своим командующим в то время перешли под юрисдикцию Крыма», а те, кто отправился «на постоянное базирование в Одессу – далеко не самые компетентные флотские специалисты ВМС ВСУ».
Так что эти рассуждения о жертвенности, временном пролонгировании и нынешней мощи украинской армии можно рассматривать как нелогичный бред сивой кобылы на тему "В огороде бузина, а в Киеве дядька",заключил Комоедов.
Использованы фотографии: https://24tv.ua
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