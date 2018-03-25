В России прокомментировали заявление Киева о принесении в «жертву» украинских ВМС

Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации, а Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю и не была в строю,

Со всеми украинскими кораблями договорились в течение нескольких дней по принципу "мы изобразим штурм, а вы сдадитесь". В те дни украинский флот морально был настроен против лидеров Майдана, а все эти сказки про "собирание остальной армии" – это десять танков на Херсонщине, которые даже не решились на провокации против ополчения, стоящего в Армянске и Чонгаре. Украинское командование сейчас готовится к воспитанию молодежи, а рассказать им что-либо, кроме своей никчемности и трусости, нечего. Вот и придумывают истории про сознательное самопожертвование флота,

"Принесение себя в жертву", видимо, является основой боевого применения ВМС ВСУ. Для других способов ведения боевых действий у них не было, нет и не будет ни компетентных военно-морских кадров, ни сил, ни средств. Если бы даже захотели, то ничего не смогли бы сделать в 2014 году в военном плане против Черноморского флота,

Так что эти рассуждения о жертвенности, временном пролонгировании и нынешней мощи украинской армии можно рассматривать как нелогичный бред сивой кобылы на тему "В огороде бузина, а в Киеве дядька",