17:32 25 марта
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В России прокомментировали заявление Киева о принесении в «жертву» украинских ВМС

Украинское командование постоянно ищет отговорки о причинах потери военных кораблей во время «крымской весны», передает РИА Новости заявление депутата Госдумы Дмитрия Белика.

В России прокомментировали заявление Киева о принесении в «жертву» украинских ВМС


Ранее помощник командующего украинским флотом капитан первого ранга Марина Каналюк рассказала о сознательном пожертвовании национальными ВМС в ходе событий 2014 года, чтобы привести в боевую готовность остальные воинские части.


Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации, а Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю и не была в строю,
заявила она.

По словам Белика, украинское командование «очень неубедительно изображают флот сознательной жертвой».

Со всеми украинскими кораблями договорились в течение нескольких дней по принципу "мы изобразим штурм, а вы сдадитесь". В те дни украинский флот морально был настроен против лидеров Майдана, а все эти сказки про "собирание остальной армии" – это десять танков на Херсонщине, которые даже не решились на провокации против ополчения, стоящего в Армянске и Чонгаре. Украинское командование сейчас готовится к воспитанию молодежи, а рассказать им что-либо, кроме своей никчемности и трусости, нечего. Вот и придумывают истории про сознательное самопожертвование флота,
подчеркнул депутат.

В свою очередь командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов отметил, что рассуждения ВМС Украины о «принесении себя в жертву» являются нелогичным бредом.

"Принесение себя в жертву", видимо, является основой боевого применения ВМС ВСУ. Для других способов ведения боевых действий у них не было, нет и не будет ни компетентных военно-морских кадров, ни сил, ни средств. Если бы даже захотели, то ничего не смогли бы сделать в 2014 году в военном плане против Черноморского флота,
сказал Комоедов.

Он указал, что «значительная часть личного состава ВМС ВСУ во главе со своим командующим в то время перешли под юрисдикцию Крыма», а те, кто отправился «на постоянное базирование в Одессу – далеко не самые компетентные флотские специалисты ВМС ВСУ».

Так что эти рассуждения о жертвенности, временном пролонгировании и нынешней мощи украинской армии можно рассматривать как нелогичный бред сивой кобылы на тему "В огороде бузина, а в Киеве дядька",
заключил Комоедов.

Использованы фотографии: https://24tv.ua
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Комментарии 23

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:44
    Флотом командует танкист и это радует smile Тоже наверное объявляет штрафной удар и удаляет с поля, как худрук Народного театра из фильма "Берегись автомобиля" smile
    Rusland
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 16:45
      О какой военной мощи она речь ведет , бредит что ли . Все ищут какие то отговорки если бы не то или не это то мы бы им .Честное слово смешно слушать .
      Spartanez300
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:49
        Принесли в жертву то,чего нет..
        Цитата: Spartanez300
        О какой военной мощи она речь ведет , бредит что ли .
        210окв
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 16:54
          Цитата: Rusland
          Флотом командует танкист и это радует smile Тоже наверное объявляет штрафной удар и удаляет с поля, как худрук Народного театра из фильма "Берегись автомобиля" smile


          Нельзя командовать тем чего нет , поэтому и танкист... lol
          Идущий
      2. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:51
        Весна , менопауза , да мало ли , что может быть у этой меланхольной .
        AleksPol
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:06
      Цитата: Rusland
      Флотом командует танкист и это радует

      Почему не гинеколог?Это сейчас европейский тренд.
      НЕКСУС
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 17:15
        Андрей приветствую . Лучше проктолог , для украины это актуальней
        AleksPol
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:18
          Цитата: AleksPol
          Андрей приветствую .

          Приветствую. hi
          Цитата: AleksPol
          Лучше проктолог , для украины это актуальней

          С другой стороны,все это очень печальное зрелище...
          НЕКСУС
    3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 17:28
      Цитата: Rusland
      Флотом командует танкист и это радует

      Ага как в песне
      Да у тебя же мама — педагог.....
      Vadivak
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 16:44
    "Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации, а Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю и не была в строю"

    Сейчас, наверно, переживают, очень бы пригодилась "непобедимая армада" в войне против Крымского моста. smile
    Владимирец
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:50
      Условия для применения ВСУ?Это как?Они были созданы?Так почему я не вижу ВСУ в Крыму?
      Цитата: Владимирец
      "Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации, а Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю и не была в строю"

      Сейчас, наверно, переживают, очень бы пригодилась "непобедимая армада" в войне против Крымского моста. smile
      210окв
  3. Комментарий был удален.
  4. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 16:45
    Нечего на чужую рожу пенять если своя кривая!
    Если честно уже загребло слышать, прости господи, глупости и бред.
    Котище
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:48
    помощник командующего украинским флотом капитан первого ранга Марина Каналюк

    Баба на корабле, хана флоту... wink
    Masya Masya
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:54
      Марина,не прибедняйтесь.. laughing В начале 90-х одна повариха..А,кок!Спасла целый танкер на Волге..Вместе с экипажем..Те перепились и устроили фейерверк..
      Цитата: Masya Masya
      помощник командующего украинским флотом капитан первого ранга Марина Каналюк

      Баба на корабле, хана флоту... wink
      210окв
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:00
        Каждое правило имеет исключение... в случае флота краины,все строго по правилам... laughing
        Masya Masya
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:15
          Там да,согласен.Процедура похорон строго регламентирована..
          Цитата: Masya Masya
          Каждое правило имеет исключение... в случае флота краины,все строго по правилам... laughing
          210окв
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:55
      Masya Masya hi ( Марина)
      Баба на корабле, хана флоту
      - laughing good
      заявление Киева о принесении в «жертву» украинских ВМС
      Это они к этой жертве долго готовились.Четверть века эти железяки еле обслуживали.Чтобы потом этот хлам в жертву принести.Видимо чтобы наши вояки тратили свои силы на поддержание этих корыт на плаву.Тогда да.Я согласен.Укро план удался laughing
      Наблюдатель2014
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:58
        Зато Чёрное море выкопали, сапожник без сапог laughing
        Rusland
  6. Angestyr (Валерий) Сегодня, 16:50
    нужно правильно читать слово "мощи" в украинской интерпретации
    "Мощи" - останки (читать без дальнейшего трактования)
    Angestyr
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:52
    Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации, а Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю и не была в строю,
    Какое-то бредово-бессмысленное заявление . Больше похоже на набор слов . В чом самопожертвование наверно известно только этой бабёнке с погонами каперанга..
    КВУ-НСвД
  8. Идущий (Виктор) Сегодня, 16:57
    По словам Белика, украинское командование «очень неубедительно изображают флот сознательной жертвой».


    Изнасиловали они бедную Украину и продолжают куражиться.
    Идущий
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:10
    помощник командующего украинским флотом капитан первого ранга Марина Каналюк


    …родилась 5 октября 1978 года в семье военнослужащего в поселке Ванино Совгаванского района Хабаровского края. В советские времена семьи военных часто меняли место жительства. Служба бросала их из конца в конец огромной страны, поэтому Марина, офицерская дочь, воспитывалась почти в спартанских условиях. После распада Союза отец принял присягу на верность народу Украины и получил должность в оперативном управлении Генштаба — святая святых Вооруженных сил: именно это подразделение готовит планы операций на все возможные случаи.
    Семья при этом осталась в Севастополе. Когда Марина окончила школу и возникла проблема выбора вуза, семейный совет постановил: поступать в Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова. Она была отличницей и спортсменкой, занималась плаванием и теннисом, поэтому с поступлением никаких проблем не возникло.
    Годы учебы пролетели быстро, и молоденькая светловолосая девушка, получив лейтенантские погоны, отправилась по распределению в одну из крымских частей – отдельный узел связи радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Часть оказалась настолько «отдельной», что несколько дней Марина не могла найти свое будущее место службы, так удачно его замаскировали. В конце концов, среди холмов и небольших лесочков, чуть ли не под коровником она разыскала, не без помощи коллег, свое подразделение, которое на несколько лет стало почти родным.

    Предвоенный упадок ВМСУ и остальных Вооруженных сил Украины происходил на ее глазах. Удерживать дисциплину в части было очень непросто: случалось даже членовредительство. Под командованием молодого специалиста было почти двадцать человек личного состава, включая бравого боевого мичмана – морпеха, разменявшего пятый десяток. В общих вопросах службы он, конечно, держал дисциплину, рассказывает капитан Каналюк, но в свободное время бывший «черный берет» любил, что называется, заложить за воротник, поэтому боеготовность подразделения оставляла желать лучшего.

    «Чтобы показать бывшему командиру-морпеху, что он плохо работает, мне пришлось пойти на непопулярные меры. Я повесила на стену большой лист ватмана (плотной бумаги), где каждый отмечал, что конкретно он сделал за день. Через несколько недель стало понятно, кто и чем занимается», — вспоминает Марина.

    Однажды, рассказывает капитан первого ранга, обученных планшетистов на командном пункте сменили девушки на высоких каблуках («Ей-богу, так и было, я отчетливо помню эти каблуки», — вспоминает она), которые понятия не имели с какой стороны прозрачной карты им надо стоять. А еще через какое-то время у командования родилась мысль, что части радиоэлектронной борьбы стране вовсе не нужны. Подразделение расформировали. Старший лейтенант Марина Каналюк в отсутствие командира части возглавила, если так можно выразится, ликвидационную комиссию. Сдавала дела в столичный архив, разбиралась с техникой. Старые грузовики – ЗИЛы и «газоны» — надо было перегнать в другие части флота. Из-за этого у офицера случился конфликт с тогдашним командиром эскадры разнородных сил Игорем Тенюхом, будущим командующим и министром. Перед отправкой техники Марина получила две взаимоисключающие телеграммы, но решила все-таки отправить колонну, чем и вызвала гнев адмирала. Позже недоразумение было улажено, и, благодаря Тенюху, Марина получила распределение на новое место службы. Там она надела новые погоны капитан-лейтенанта.

    Имея за плечами почти восьмилетний опыт службы в строевом подразделении, она стала заниматься наукой, участвовала в создании теории применения сил и средств в современной войне. Конкретику опустим, по понятным причинам, но поверьте: это была не пустая трата времени. Потом Каналюк освоила направление международного военного сотрудничества. Став помощником командующего, начала заниматься проблемой пребывания российского Черноморского флота на территории Украины и вошла в украинско-российскую межгосударственную комиссию по разделу флота. Правда, ничего выдающегося она там совершить не могла: все уже решили политики, причем еще в 1990-е.

    К слову в момент назначения, а именно 3 апреля 2009 года
    ...в Севастополе командующий ВМС Украины адмирал Игорь Тенюх представил адмиралам и офицерам командования украинского военного флота своего помощника, капитана 3-го ранга Марину Каналюк.
    "Она будет отвечать за вопросы, связанные с функционированием структур Черноморского флота России и его пребыванием на территории Украины", — сказано в сообщении.
    ЧФ в Крыму, а ВСУ и след простыл, так, что пусть и ОТВЕЧАЕТ...
    svp67
  10. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:12
    ВМС Украины: флот в Крыму принес себя в жертву, чтобы выиграть для Киева время.
    Тикайте хлопцы! laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
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