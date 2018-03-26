Боевой робот для войны: наброски к проекту

Современные разработки боевых роботов, как отечественные, так и иностранные, критиковать можно долго, недостатков у них хватает. Главное, на мой взгляд, состоит в том, что сейчас эти разработки делаются в большей степени в демонстрационных целях, чтобы продемонстрировать саму возможность создания такого типа машин. И действительно, многие образцы потом годами путешествуют с выставки на выставку. Выставочный образец неизбежно создается на скорую руку, иногда в надежде на будущий заказ, иногда для того, чтобы показать, что наши оборонные корпорации не хуже, чем у вероятного супостата. Потому-то он не продуман, имеет множество уязвимостей, и в боевым действиям пригоден хорошо, если отчасти."Уран-9" — неплохая машина, вооруженная 30-мм пушкой 2А42, наиболее близкая к предлагаемому ниже варианту, но при этом сохранившая все недостатки выставочных боевых роботов.Почему бы сразу не подумать и не создать образец боевого робота, который сразу, без каких-либо оговорок, будет пригоден к войне? Наскоро испеченные выставочные образцы в известной степени дезориентируют командование, которое вынуждено выбирать из моделей, явно малопригодных к условиям боя, когда по ним противник будет бить из всего, что у него есть. Отсюда проистекает известная холодность армии к уже имеющимся образцам боевых роботов. Вот если бы был такой образец, который сразу с первого взгляда был бы боевой машиной, то тогда, может быть, и с заказом не заржавело бы.Поскольку обстановка в мире явно нагревается, то, на мой взгляд, целесообразно предложить некоторые наброски к проекту боевого робота именно для войны.Хотя я больше всего расположен к автоматическим боевым ударным машинам, способным действовать по большей части автономно, тем не менее, думаю, что и создание робота в рамках сложившейся концепции машины непосредственной поддержки пехоты довольно целесообразно. В рамках этой концепции у боевого робота нашлось, при более внимательном анализе, необычно много целей и задач.Лучше подставить под огонь железкуПоскольку основные требования к боевой машине определяются вероятной тактикой ее применения, то нужно внимательно посмотреть на то, чем боевой робот будет заниматься.Обычно считается, что робот должен быть подвижной платформой — носителем оружия (обычно это крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, разного рода управляемые ракеты), основная задача которого состоит в том, чтобы вести огонь, поддерживая пехоту, например, в атаке, в штурме укрепленных позиций. Однако, имеющиеся типы роботов, во-первых, слабо вооружены для такой цели, а, во-вторых, дублируют уже имеющуюся боевую технику (например, БТР или БМП, имеющие примерно такой же комплект вооружения и 30-мм автоматическую пушку, которой у роботов нет). К тому же, танк с его пушкой — несравненно более веский аргумент в огневой поддержке пехоты, чем «пулемет с моторчиком». Вряд ли можно надеяться, что сравнительно легкие боевые роботы получат мощное артиллерийское вооружение и сумеют заместить танки или САУ. На робота можно установить пусковую установку для реактивных снарядов, но это уже путь к автономному ударному роботу, поскольку совершенно очевидно, что вместе с пехотой такой робот действовать не сможет; при каждом выстреле пехота вынуждена будет разбегаться и укрываться от мощной струи реактивных газов.Тупик? Не совсем. Для небольшой, бронированной и безэкипажной машиы есть важная тактическая задача, выполнение которой поможет переломить исход боя. Задача эта состоит в том, чтобы собрать на себя огонь противника, помочь выявить его огневые точки и частично, насколько хватает возможностей машины, их подавить. Остальное добивается другими огневыми средствами. Таким образом главная тактическая задача боевого робота поддержки пехоты состоит в разведке боем.Не нужно доказывать, что любая разведка боем, при всей ее необходимости, представляет собой весьма неприятный вид боя, сопряженный с большим риском и потерями. Для этой задачи выделяются лучшие бойцы, потери которых убитыми или ранеными очень чувствительны для любого подразделения. Лучше и целесообразнее подставить под огонь вместо людей самоходную железку.Отсюда три основных требования к боевому роботу такого типа. Первое — компактность и хорошее бронирование. Второе — достаточная огневая мощь. Третье — развитая система приборов наблюдения, разведки и связи.Высота чуть более метраБронемашины обычно проектируются для того, чтобы поместить в них экипаж. К примеру, средний заброневой объем для помещения одного члена экипажа равен 2,5 куб. метрам. Это ведет к большому заброневому объему, довольно большим размерам машины, а большая площадь и толщина брони делают бронемашину довольно тяжелой.Поскольку в боевом роботе нет экипажа, то весь его заброневой объем можно ужать до самого минимума, защищающего двигатель, топливные баки и аккумуляторы, вооружение, бортовой компьютер, радиостанцию, приборы. Из них вооружение вместе с боекомплектом будет установлено в основном вне корпуса, электронное оборудование и приборы много места не занимают, так что примерно 3 куб. метров заброневого объема вполне достаточно, чтобы втиснуть в него дизель, запас топлива, аккумуляторы и все остальное необходимое оборудование.В соответствии с этими прикидками, размер бронекорпуса получается довольно компактным: 3,5 метра в длину, 0,8 метра в высоту и около 1 метра в ширину. При площади бронирования в 17,7 кв. метров и толщине брони в 30 мм, вес брони получается 4,5 тонны. Вместе со всем остальным, общий вес машины вполне можно уложить в 7-7,5 тонн. Бронирование, конечно, вовсе не обязательно делать таким толстым везде. Можно сократить толщину бронирования днища и крыши, а также кормового листа, но при этом довести толщину лобового листа и бортовых листов (которые будут обстреливаться наиболее часто) до 60-70 мм. Дифференцированное бронирование сделает боевого робота весьма крепким орешком.Целесообразнее всего делать робота с максимальным использованием частей и узлов от уже имеющейся боевой техники. Во-первых, это существенно упростит производство боевых машин. Во-вторых, это упростит обслуживание и особенно ремонт боевых роботов, который им понадобится весьма часто. Потому я в своих предположениях ориентировался на те узлы, которые уже используются в боевой технике.Двигатель — конечно дизель, например, УТД-20С от БПМ-2 или КАМАЗ-7403 от БТР-80. Эти двигатели довольно компактны по размерам, но в то же время обладают большой мощностью, что сделает боевого робота, чей вес будет составлять примерно половину от веса БТР-80, быстрой и подвижной.Ходовая часть робота должна быть, конечно, колесной. Колесная подвеска проще и надежнее гусениц, колесную машину труднее обездвижить по сравнению с гусеницей, и колесо устойчивее при подрыве на мине. Колесо вместе с подвеской также можно взять от БТР-80. При определении размеров боевого робота, я исходил из того, что колесная формула его будет 6х6, то есть по три колеса по каждому борту. Диаметр колеса — 1115 мм, клиренс 475 мм. При высоте броневого корпуса порядка 800 мм, он будет возвышаться над колесом всего на 160 мм — 16 сантиметров, или около того. Всего от земли до крыши около 130 см в высоту.Красными линиями отмечены примерные габариты бронекорпуса боевого робота, в сравнении с БТР-80.В столь невысокую и плоскую машину противнику будет очень непросто попасть. Небольшая площадь проекции цели в сочетании с хорошим бронированием сделает ее неуязвимой для крупнокалиберных пулеметов. Теоретически робота можно уничтожить выстрелом из РПГ, но потребуется очень удачный выстрел, чтобы достичь попадания и поражения даже стоящей машины. К тому же, борта, кроме брони, защищаются еще и колесами.30-мм пушка и подъемный боевой модульНа мой взгляд, пулемет — это слишком слабое вооружение для боевого робота. Лучше всего ориентироваться на 30-мм автоматическую пушку 2А72 (у нее одинаковый боекомплект к пушке 2А42, но отдача при выстреле меньше, и потому ее можно ставить на легкобронированные машины). Пушки этого типа сравнительно легкие и компактные. Вес самой пушки — 115 кг, вес боекомплекта из 500 выстрелов — 400 кг. Для вертолета Ми-28 разработана турель для пушки 2А42, которую можно взять за основу для турели пушки боевого робота. Высота турели около 30 см.Пушка 2А42 на авиационной турели. Вовсе не обязательно делать для нее большую башню, как на "Уран-9".Эта пушка удивительно компактная и легкая. Как раз то, что надо для вооружения боевых роботов. В дополнение к пушке, думается, целесообразно добавить АГС-30, вес которой всего 16 кг, и еще 13,7 кг — коробка на 30 выстрелов.Весьма компактные размеры и сравнительно небольшой вес пушки и гранатомета позволяют разместить их в одном боевом модуле, спаренно. Модуль этот — весьма важная часть всей машины, от которой зависят все боевые возможности робота. Поскольку высота машины небольшая, то целесообразно модуль сделать подъемным. В этом случае у робота появляется возможность вести огонь из укрытий: окопа, стены, земляного вала. Модуль лучше всего сделать в виде «стакана» из броневой стали, который поднимается вверх с помощью гидравлического привода. Внутри «стакана» смонтировано поворотное устройство и размещен боекомплект к 30-мм пушке. Сама пушка и спаренный с ней гранатомет на поворотной турели смонтированы выше верхнего обреза «стакана» и защищены бронещитками (или небольшой башней). Таким образом, «стакан» неподвижен, а турель может поворачиваться, обеспечивая круговой обстрел. Бронированный «стакан» нужен для того, чтобы в поднятом состоянии модуля обстрел противника не мог поразить механизмы турели и боекомплект. В сложенном состоянии над крышей возвышается только турель под броней (ее высота может быть примерно 30-40 см, что дает общую высоту машины по верху боевого модуля 160-170 см; но чем меньше, тем лучше). В поднятом состоянии модуль может подниматься на 70-80 см, тогда турель будет поднята более чем на 2 метра над землей.Думается, что такой комплект вооружения вполне достаточен для боевого робота, поскольку он позволяет поражать большую часть целей, появляющихся на поле боя.Приборы наблюдения и разведкиБоевые роботы обычно оснащаются довольно приличным списком камер и приборов, которые ему абсолютно необходимы для уверенного управления. Однако, установка камер на бортах столь низкого по высоте корпуса боевого робота приведет к тому, что разведывательная ценность робота будет небольшой, по причине очень ограниченного сектора обзора. Требуется дополнительное оборудование и приборы.Оптическое оборудование. В дополнение к камерам, предназначенным для управления, было бы целесообразно добавить еще несколько камер наблюдения. Первая из них – камера кругового обзора, установленная в полусфере из бронестекла на крыше боевого модуля (в дополнение к камерам, предназначенным для прицеливания пушки и гранатомета, установленным внутри модуля).Типичный образец камер кругового обзора. Прозрачная сфера может быть сделана из бронестекла.Вторая – камера тоже кругового обзора, установленная на выдвижной телескопической штанге, поднимающейся вертикально. Этот, своего рода, перископ, предназначен для случаев, когда надо осмотреть местность под большим углом обзора, или же незаметно выглянуть из-за укрытия или препятствия. Третья – камера переднего обзора, установленная на телескопической штанге, выдвигающейся горизонтально вперед. В городском бою такая камера даст возможность незаметно заглянуть за угол строения.Все камеры должны захватывать инфракрасный диапазон, что позволит использовать их в качестве простейших тепловизоров. Полноценный тепловизор лучше использовать в комплекте оптики прицеливания пушки.Звукометрическое оборудование. Современные системы обработки акустических сигналов привели к созданию компактного и весьма эффективного комплекта оборудования, который позволяет обнаруживать огневые точки по звуку выстрелов. Они весьма простые, компактные и универсальные. Это видно хотя бы по системе «Сова», использующей засечение ударной волны от летящей пули. Обработка данных акустических измерений позволяет точно обнаружить место выстрела любого типа стрелкового оружия калибром до 14,5 мм, причем обработка данных занимает не более двух секунд, а количество одновременно определяемых целей достигает десяти.У боевого робота может быть автоматический режим ведения огня, когда он без участия оператора обстреливает осколочно-фугасными снарядами места выстрелов противника, засеченные акустической системой.Ценность боевого робота для разведки и управления боем очень велика, и гораздо больше, чем можно себе представить на первый взгляд.Во-первых, боевой робот с хорошими приборами наблюдения может рассматриваться как подвижной НП. То, что он постоянно передает по радиоканалу видеосигнал – это не очень хорошо. Но, коль скоро это делается, надо извлекать из этого максимальную пользу. Через камеры на поле боя могут взглянуть не только оператор боевого робота, но и вышестоящие командиры (в системе управления роботом должна быть возможность подключения со стороны командования). Возможность прямо из штаба посмотреть на ход боя своими глазами – это очень ценная возможность.Во-вторых, для сопровождающей пехоты это также «глаза» и «уши», а также подвижной радиопередатчик. У любого боевого робота имеется довольно мощная радиостанция, обеспечивающая его управление, и потом боевой робот может служить подвижным узлом связи. Для этого на кормовой стороне робота нужно установить пульт с экраном, управлением камерами и телефонной трубкой для связи с оператором (вроде такой, которая ставилась на американские танки, начиная, по крайней мере с М4 "Шерман"). Связавшись с оператором, пехотинцы могут запросить передачу на кормовой пульт управления камерами, чтобы посмотреть самим. Наиболее эффективно это будет в городском бою.Кадр, на котором хорошо видно, как боец разговаривает с экипажем танка М4 "Шерман" по телефону, установленному на корме танка. Апрель 1945 года, битва за Окинаву.В-третьих, робот, оборудованный приборами для обнаружения целей, определения собственного положения и измерения азимута и расстояния до целей, может быть прекрасным артиллерийским или авиационным наводчиком. Если робот будет поставлять точные координаты для ведения огня минометчикам, самоходкам и авиации, то тяжелое вооружение для уничтожения, скажем, танков или прочных укреплений ему не так и нужно.На мой взгляд, боевой робот непосредственной поддержки пехоты – это вовсе не «пулемет с моторчиком», а, скорее, подвижной наблюдательный, разведывательный и корректировочный пункт, обладающий возможностью самостоятельно поразить некоторые цели. Вот такой боевой робот действительно будет очень полезен в боевых действиях.