08:48 30 марта

Кавалерийский экзамен

Юго-Западный (Галицийский) театр военных действий в кампании 1914 г. на Русском фронте Первой мировой войны являлся главным. На этом ТВД были собраны почти 2/3 русских вооруженных сил и 4/5 австро-венгерских вооруженных сил. На Галицийском ТВД русские сосредоточили 20 кавалерийских дивизий, а вместе с казачьими частями второй очереди - более 85000 сабель. Австро-венгры сосредоточили 10 кавалерийских дивизий, а вместе с войсковой конницей - более 40000 сабель. Действия этих масс конницы могли определить судьбу всей кампании. Но прошли ли они экзамен в ходе широкомасштабных маневренных боевых действий на самом ответственном этапе войны?

После объявления войны кавалерия обеих сторон развернулась вдоль границы - от Люблина до р. Днестр - в целом равномерно по всему ТВД, в виде завесы общим протяжением более 400 км - с задачей прикрыть сосредоточение и развертывание своих армий. При этом каждая из развертывавшихся армий получала: у русских - 4 армии по 4-5 кавалерийских (казачьих) дивизий, у австро-венгров - 4 армии по 2 - 3 кавалерийских дивизии. После объявления войны 1 австро-венгерская и 8 русских дивизий на ТВД еще отсутствовали (находясь на пути к нему или отмобилизовываясь - в частности, второочередные казачьи дивизии).

Ознакомление со схемой № 1 показывает, что при формировании своих кавалерийских группировок стороны выказали недостаточное понимание природы и характера этого рода войск. Это было первым экзаменом русскому и австро-венгерскому Генеральным штабам по курсу использования кавалерии - на ТВД, допускавшем применение крупных масс конницы.



Схема № 1. Группировка конницы в Галиции в начальный период Первой мировой войны.

Кордон из разъездов, полевых караулов и застав, выставленных и высланных кавалерией, по существу и по форме был похож на своеобразную смену пограничной стражи или вторую линию пограничного кордона - предназначенного ловить контрабандистов. Этот кордон мог быть прорван в любом месте.


Казаки в Галиции.

Выставив кордон, кавалерия организовала разведку, выслав положенные по уставам отдельные разъезды и разведывательные эскадроны - призванные вскрыть группировку противника. Эти разъезды и эскадроны, естественно, не могли серьезно углубиться на вражескую территорию – как вследствие количественной слабости, так и потому, что уставы устанавливали определенную норму удаления разъезда от главных сил. А так как главные силы сосредоточившихся и развертывавшихся армий находились в 4 - 6 переходах от границы, то, естественно, разъезды и разведывательные эскадроны добраться до них не смогли - тем более, что по дорогам и ключевым направлениям стояли заставы и караулы противника. Кстати говоря, австро-венгры вооружили и лояльных местных жителей – и последние встречали огнем русских кавалеристов, прибывавших в пограничные деревни за разведывательной информацией от местного населения.


Походная застава австрийской кавалерии.

29 июля 1914 г. австро-венгерская кавалерия получила задачу на производство оперативной разведки – она должна была выявить расположение и группировку русских войск.

Выполняя поставленную задачу, австрийская кавалерия перешла русскую границу и в пограничной зоне вошла в соприкосновение с кавалерийской завесой русской конницы - которая к этому времени также получила задачу на производство глубокой разведки.

Действовавшая на крайнем правом фланге Юго-Западного фронта 14-я кавдивизия, проводя разведку западнее Радома, установила, что в непосредственной близости к границе никаких крупных сил противника нет. В этом районе соединение столкнулось с 7-й кавдивизией австрийцев, но столкновение носило нерешительный характер - обе дивизии ограничились наблюдением. 4 августа австрийская 7-я кавдивизия при поддержке пехоты заняла Кельцы - также установив отсутствие в данном районе крупных сил противника.

3 - 4 августа 5-я пехотная дивизия австрийского 1-го корпуса начала наступление с целью установить русскую группировку – встретив в этом районе 13-ю кавдивизию, Гвардейскую кавбригаду, бригаду 18-й пехотной дивизии и 2-ю стрелковую бригаду. Последние отразили наступление и заставили австрийцев вернуться восвояси. 13-я кавдивизия и Гвардейская кавбригада активности не проявили, ограничившись отражением наступления противника.

Действовавшие по соседству с 5-й пехотной дивизией австрийские 3-я и 9-я кавдивизии также перешли границу, но, встретив 3-ю Донскую и 8-ю кавалерийскую дивизии русских, после незначительных перестрелок отошли. В свою очередь 3-я Донская и 8-я кавалерийская дивизии не стали атаковать австрийцев, ограничившись наблюдением. Характерно, что австрийские 3-я и 9-я кавдивизии действовали не только вне связи с 5-й пехотной дивизией, но и без взаимодействия между собой. Аналогично действовали и русские кавдивизии.

1-го августа 1-я Донская казачья дивизия переходит австрийскую границу, занимает район Бельз и Нараль, где встречает разведывательные части австрийской 6-й кавдивизии. И здесь и донцы, и австрийцы ограничились взаимным наблюдением.

Исключение составляли действия сводной кавдивизии (2-я и 3-я отдельные кавбригады). 7 августа эта дивизия прорвалась через границу у Равы-Русской, продвинулась до Каменка, 8 августа разрушила мост через р. Буг, и разогнала мелкие части и тылы австрийских 2-й и 11-й кавдивизий. Но, повернув на северо-восток от Каменка, она натолкнулась на 2 батальона егерей и пограничные части и, потерпев неудачу, отошла. В результате этих действий было установлено - что северо-восточнее Львова крупные силы австрийцев отсутствуют.

3 августа австрийская 2-я кавдивизия, усиленная 2 батальонами егерей, произвела набег на Владимир-Волынский, потрепав 62-й пехотный полк и, удовлетворившись этим успехом, вернулась на свою территорию. Днем раньше из Владимира-Волынского на Сокаль произвела набег русская 7-я кавдивизия - она имела стычку с ротой австрийской пехоты, захватила несколько брошенных повозок и вернулась назад.

Русская 11-я кавдивизия, направленная на Буск, не смогла прорвать австрийскую завесу и никаких данных о противнике не раздобыла. Аналогично работала 9-я кавдивизия.

Находившаяся в районе Кременец русская 10-я кавдивизия в ходе боя в районе Тарнополя установила присутствие австрийского 11-го корпуса.

На Волочиском направлении русская 12-я и австрийская 8-я кавдивизии взаимно сковывали друг друга и, как и другие дивизии, не решались вести серьезных атак.

В направлении на Городок австрийцы бросили 5-ю кавдивизию, которая встретилась у Городка со 2-й Сводной казачьей дивизией, поддержанной пехотой. Произошел серьезный бой - в ходе которого австрийцы потерпели поражение и отошли. Казаки остались у Городка.


Схема 2. Действия австро-венгерской и русской кавалерии в начальный период войны в Галиции.

Австро-венгерское командование особенно интересовал южный фланг русского Юго-Западного фронта. Выполнение разведывательной задачи возлагалось им на 1-ю кавдивизию, брошенную через Каменец-Подольский на Дунаевцы. Прорвав кордон пограничной стражи Каменец-Подольска, австрийцы добрались до Дунаевцы - не встретив здесь значительных русских сил, и, следовательно, не нащупав левого фланга русской 8-й армии.

Таким образом завершилась деятельность кавалерии в Галиции на этапе развертывания и сосредоточения армий противников. Конницы обоих противников, хоть и трудились много, полностью выложиться не смогли.

Австро-венгерский главком, вследствие плохой работы 1-й, 5-й и 8-й кавдивизий, имел ложное представление о диспозиции русских войск в Подолии - что впоследствии привело к получению внезапного удара от 8-й армии. Развертывание последней австрийцы проморгали.

Как известно, в 1912 г. полковник австрийского Генерального Штаба А. Редль продал русским за 50000 крон план стратегического развертывания австро-венгерских армий. В соответствии с последним австрийцы развертывались непосредственно у pvccко-австрийской границы. Австрийцы же, узнав об утечке, отнесли район сосредоточения вглубь страны, удлинив свой северный фланг до Кракова.

Полагаясь на данные старого плана развертывания, а также на данные недостаточной разведки своей конницы, которая подтверждала предвзятые взгляды фронтового и главного командований, русские обманули сами себя. В итоге 3-я и 8-я армии в первые дни операции ударили по пустому пространству (в котором предполагали главные силы австрийцев), а 4-я и 5-я армии попали под удар нависающего над ними северного фланга противника.

Таким образом, свой первый экзамен конницы обоих противников (без преувеличения – лучшие в Европе) не выдержали, не сумев реализовать базовую задачу – на проведение оперативной разведки. В чем же причины слабой разведывательной деятельности конницы?

Главная причина в том, что ни русские, ни австрийцы не применили конницу массово.

Имея 3 трехдивизионных конных корпуса и бросив их для разведки в направлениях на: а) Тарнополь - Проскуров, б) Броды - Ровно, в) Томашев - Холм, австро-венгерское главное командование получало не только надежные разведывательные данные, но и могло серьезно скомпрометировать сосредоточение русских армий. Если же принять во внимание, что австрийцы боялись вторжения русских кавалерийских масс в Галицию, то тем более следует признать ошибочным распыление имеющейся кавалерии.

В свою очередь и русские также не массировали свою конницу и не бросили ее для разгрома войск прикрытия - чего австрийцы панически боялись. А между тем уже в начале августа русские могли вторгнуться 6 конными корпусами в составе более 50000 сабель на: а) Радом, Кельцы, Краков; б) Люблин, Красник, Сандомир, Тарнов; в) Холм, Томашев, Ярослав; г) Владимир-Волынский, Сокаль, Львов; д) Тарнополь, Львов; е) Каменец-Подольский, Галич, Стрый.

Особое преимущество приобретало массирование конницы на правом фланге фронта. Из района Радом, Красник конная масса, ворвавшись в долину р. Сан, могла смять части группы Куммера и левый фланг австрийской 1-й армии. Более того, даже пассивное расположение конных масс в районе Кельцы, Радом, Красник поставило бы австрийцев под угрозу флангового удара со стороны русской кавалерии в случае наступления австрийской 1-й армии на восток. При подобном же способе использования кавалерии на левом (южном) фланге фронта конный корпус или 2 корпуса, брошенные южнее Львова, встретили бы подходившие с Сербского фронта войска австрийской 2-й армии и заставили бы их разворачиваться значительно западнее.

Ход Галицийской битвы стал бы совершенно иным – с более серьезными и решительными стратегическими последствиями.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 9

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:14
    Имея 3 трехдивизионных конных корпуса и бросив их для разведки в направлениях на: а) Тарнополь - Проскуров, б) Броды - Ровно, в) Томашев - Холм, австро-венгерское главное командование получало не только надежные разведывательные данные, но и могло серьезно скомпрометировать сосредоточение русских армий.
    В разведку всем кавкорпусом....оригинально. И мне не совсем понятно применение тут понятия "скомпрометировать", в отношении действия войск. Значение этого слова, в толковых словарях означает :
    Поставить кого-л. в неловкое положение; опорочить, опозорить.
    Я считаю, что тут более уместно слово СОРВАТЬ. Кавалерия могла сорвать сосредоточение и развертывание русской армии...
    svp67
    1. OAV09081974 (Олейников Алексей Владимирович) Сегодня, 06:34
      Уважаемый Сергей!
      В разведку всем кавкорпусом....оригинально.

      Речь идет о массовом применении кавалерии. И это не означает что ВЕСЬ КОРПУС ОДНОВРЕМЕННО ШЕЛ в РАЗВЕДКУ. Дело в том, что даже при проведении разведки боем слабые разъезды не могли "осветить" соответствующее направление и вскрыть группировку противника. Поэтому разведка проводилась эскадронами, и (иногда) даже дивизиями. Что, например, как отмечают специалисты, не было сделано в случае с 7-й кавдивизией в бою у Тарношина в августе 1914 г.
      В этом мнении я отталкиваюсь от работ советский военных специалистов - Евсеева, Певнева и Баторского. Некоторые из них были кавалеристами. Первый из них в частности на страницах журнала Красная конница как раз и пишет
      собрав конницу в 3 трехдивизионных конных корпуса и бросив их для разведки на: а) Тарнополь - Проскуров, б) Броды - Ровно, в) Томашев - Холм, австро-венгерское главное командование получало не только надежные разведывательные данные, но и могло серьезно скомпрометировать сосредоточение русских армий.

      Н. Евсеев не хуже вашего знал толковые словари и, самое главное, тактику кавалерии - причем не по наслышке. Скомпрометировать - означает не сорвать, уважаемый, т.к. сил у австрийцев в коннице все же было маловато по сравнению с русскими, а ПОСТАВИТЬ ПОД УДАР.
      Термин скомпрометировать в соответствии с толковым словарем в значении
      Поставить кого-л. в неловкое положение; опорочить, опозорить.
      применяете сейчас вы - помещая первый, и некомпетентный, комментарий к данной статье.
      Я не кавалерист - и вынужден привлекать мнения крупных специалистов.
      А вы - военный специалист? Вы - кавалерист, что так безапелляционно судите об этом?
      OAV09081974
      1. OAV09081974 (Олейников Алексей Владимирович) Сегодня, 06:40

        Соответствующая цитата
        OAV09081974
        1. Грызун (Володя) Сегодня, 06:52
          Уваж. автор!
          Некоторые рыцари до сих пор учат историю по толковым словарям и статьям из Википедии.
          Не обращайте на них внимание!
          Это обычная борьба с конкурентами, не более того.
          У Вас отличная статья об упущенных возможностях кавалерии, когда действительно ее можно было применять массово и добиться крупных результатов. А какие конные атаки были летом 14. Одна Ярославица чего стоит.
          Поздравляем с тем что стали лауреатом национальной литературной премии "Щит и меч Отечества". https://vpk-news.ru/articles/40699
          hi
          Грызун
          1. OAV09081974 (Олейников Алексей Владимирович) Сегодня, 07:00
            Спасибо за поздравление Владимир!
            Постараюсь последовать Вашему совету hi
            OAV09081974
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:45
    Ход Галицийской битвы стал бы совершенно иным – с более серьезными и решительными стратегическими последствиями.
    ...Увы, произошло то, что произошло...
    parusnik
  3. Vard Сегодня, 08:24
    История сослагательного наклонения не имеет... Увы после появления залпового огня, кавалерия как вид... Умерла...
    Vard
  4. XII легион (Цезарь) Сегодня, 08:26
    Действительно, имея массу прекрасной конницы с великолепной подготовкой (а кавчасти содержались и в мирное время по штатам военного) плюс на ТВД, допускавшем возможность массированного применения конницы, обе стороны применяли кавалерию слишком робко.
    И она не сделала того, что могла бы.
    Ярославице, Бучач и Городенка были лишь эпизодами.
    А применяйся кавалерия более массированно и активно (тем более шла маневренная война, более того - на стадии сосредоточения и развертывания) - война бы закончилась раньше, до того как приняла грустно-печальные позиционные формы.
    XII легион
    1. BRONEVIK (Сергей) Сегодня, 08:37
      Действительно, имея массу прекрасной конницы с великолепной подготовкой (а кавчасти содержались и в мирное время по штатам военного) плюс на ТВД, допускавшем возможность массированного применения конницы, обе стороны применяли кавалерию слишком робко.

      Да.
      А представляете к тому же - какие реально были перспективы в ситуации, когда общевойсковые армии ТОЛЬКО сосредотачиваются? Единого фронта еще нет, коммуникации открыты.
      А конница уже отмобилизована и развернута...
      Кстати говоря, даже на Французском фронте в этот период можно было много что сделать. Конницы противников действовали активно - но не в полную силу.
      Не было тогда во главе всех крупных соединений Гурко, Келлеров и Буденных, к сожалению.
      Но, что тоже важно, русская конница в этот период, в отличие от например, австрийской, добилась и некоторых ощутимых успехов - "спрятала" сосредоточение 8-й армии (что сказалось на победе в Галицийской битве) и провела несколько крупных боев - фактически разведок боем в дивизионном масштабе (против чего так возражает svp67 ))
      BRONEVIK
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