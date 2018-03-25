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Зюганов: России надо держаться спокойно и уверенно
Несмотря на ведущуюся против РФ полноценную гибридную войну российским властям нужно держаться уверенно и спокойно, передает РИА Новости заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Накануне британская The Times сообщила, что около 20-ти европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское руководство.
Глава Коммунистической партии отметил, что против РФ ведется «полноценная гибридная война, которая предусматривает все формы давления».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Кроме того, она заявила о заморозке всех двухсторонних контактов на высоком уровне.
Накануне британская The Times сообщила, что около 20-ти европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское руководство.
Что касается этого давления, никаких аргументов пока нет. Англичане – это классные специалисты по организации провокаций. Посмотрите всю историю за последние почти 400 лет, и вы везде увидите след их провокаций. Везде без исключения,сказал Зюганов агентству.
Глава Коммунистической партии отметил, что против РФ ведется «полноценная гибридная война, которая предусматривает все формы давления».
Поэтому надо, прежде всего, держаться спокойно и уверенно. Но нужен качественный и внутренний курс финансово-экономический, нужен сильный состав правительства народного доверия,добавил Зюганов.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Кроме того, она заявила о заморозке всех двухсторонних контактов на высоком уровне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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