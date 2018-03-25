20:33 25 марта
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Зюганов: России надо держаться спокойно и уверенно

Несмотря на ведущуюся против РФ полноценную гибридную войну российским властям нужно держаться уверенно и спокойно, передает РИА Новости заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.



Накануне британская The Times сообщила, что около 20-ти европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское руководство.


Что касается этого давления, никаких аргументов пока нет. Англичане – это классные специалисты по организации провокаций. Посмотрите всю историю за последние почти 400 лет, и вы везде увидите след их провокаций. Везде без исключения,
сказал Зюганов агентству.

Глава Коммунистической партии отметил, что против РФ ведется «полноценная гибридная война, которая предусматривает все формы давления».

Поэтому надо, прежде всего, держаться спокойно и уверенно. Но нужен качественный и внутренний курс финансово-экономический, нужен сильный состав правительства народного доверия,
добавил Зюганов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Кроме того, она заявила о заморозке всех двухсторонних контактов на высоком уровне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:48
    вот всё правильно сказал,если бы ещё умел правильно кандидата на пост президента подбирать...
    taiga2018
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:55
      Пора Вам Геннадий Зюганов мемуары писать..Хотя о чем они могут быть за последние четверть века?Сплошные сливы и поражения.
      Цитата: taiga2018
      вот всё правильно сказал,если бы ещё умел правильно кандидата на пост президента подбирать...
      210окв
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 17:59
        К сожалению , они этого понимать не хотят , а будут пыжиться до края.
        Идущий
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:19
          Сейчас больше всего обидно родственникам жертв боинга, который сбила Украина. Ведь оказывается можно так же поднять шум, траванув парочку русских предателей.
          - Холмс, кто виноват в отравлении Скрипаля?
          - Русские, Ватсон!
          - Но зачем, Холмс?!
          - Элементарно, Ватсон: не было бы русских, не пришлось бы травить Скрипаля!!!
          Аристарх Людвигович
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:48
        Так и назовём мемуары "Зюганов. Красный крест и исповедь пораженца".
        Вадим237
        1. avt Сегодня, 19:27
          Цитата: Вадим237
          Так и назовём мемуары "Зюганов. Красный крест и исповедь пораженца".

          what Можно и -,,Исповедь зама ,,Прораба перестройки" , как мы топили КПСС"
          avt
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:56
      Кандидат без усов, так бы он и дела делал, мол если не удастся пенсионерам пенсию повысить -- сбрею усы.
      ul_vitalii
    3. лесовозник (игорь) Сегодня, 18:05
      Можно подумать Россия в истерике бьётся и ножками сучит. Зказал как в лужу бзднул - ещё один капитан очевидность дедушка зю
      лесовозник
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:36
        Уходит его время, именно его. И ничего не создал и не сделал, жил и пользовался политическим капиталом, унаследованным от великой страны, приемника даже пришлось на стороне искать -- кадровый голод.
        Rusland
  2. dsk (Сергей) Сегодня, 17:48
    Геннадий Андреевич в этом совершенно прав.
    dsk
  3. polpot (Andru) Сегодня, 17:51
    Герой позавчерашнего дня ,пора отдыхать ,у страны есть избранный президент народного доверия ему и делом заниматься а Зю и Жирика на свалку истории давно пора отправить.
    polpot
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:57
    очевидное очевидно...
    Masya Masya
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:20
      Здравствуй, Мариночка love Мы четвертый день талдычим об этом, а он прочитал наши посты и выдал это за свои идеи. smile
      ul_vitalii
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:24
        Виталий, приветик! love плагиатор, в суд его за нарушение авторско-правового законодательства !!! lol
        Masya Masya
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:59
    сказал Зюганов агентству.
    А потом добаввил: "Лошадь кушает овёс, а Волга впадает в Каспийское Море". yes
    Ваще неинтересно: что он и его аднапатриции говорят. negative
    злой партизан
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:06
      Цитата: злой партизан
      "Лошадь кушает овёс, а Волга впадает в Каспийское Море".

      А ведь молодец! Четко, по делу и не поспоришь! Человечище! laughing
      Владимирец
  6. HIW (илья) Сегодня, 18:01
    Путина на свалку пора, а левый фронт правильного кандидата выдвинул, я лично был в совхозе Грудинина, лично с людьми говорил - человек сделал лучшие условия в стране для тружеников, сам живёт в 17-этажке, ну как назовите мне алигархов которые живут в одном доме с работниками совхоза ??? Весь интернет завален фальсификацией выборов - ТЫСЯЧИ РОЛИКОВ !!! Правительство обсуждает повышение налога на прибыть а какие то радуются что путин остался у власти. Роснефть и газпром воруют наше достояние , в бюджет практически ничего не идёт , китайцы разворовывают дальний восток и сибирь прикрываясь законом о ТОР (территории опережающего развития) медицина платная, образование платное - у народа то глаза открылись .
    HIW
    1. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 18:08
      ничего у народа не открылось ещё, народ пока не готов к переменам. Надо чтоб совсем прижало, вот когда страна разваливаться начнет тогда.. может быть.
      Z_G_R
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:49
        Тут так прижимает, что за Путина всё больше голосуют.
        Вадим237
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:18
      Цитата: HIW
      Весь интернет завален фальсификацией выборов - ТЫСЯЧИ РОЛИКОВ !!!

      Не скрывайте правду - МИЛЛИОНЫ роликов! yes По некоторым данным, МИЛЛИАРДЫ. bully
      Владимирец
    3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:20
      Может, хватит врать? Не были вы в этом "совхозе"... Иначе не говорили бы о "сладкой" тамошней жизни... Нашли коммуниста...
      Горный стрелок
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:22
        Цитата: Горный стрелок
        Нашли коммуниста...

        Обыкновенный латифундист, играющий в доброго барина.
        Владимирец
    4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:21
      Цитата: HIW
      Весь интернет завален фальсификацией выборов - ТЫСЯЧИ РОЛИКОВ

      Дай мне денег и я тебе ещё пару-тройку так их роликов нарежу. yes Номер банковской карты в личку скинуть? wink
      злой партизан
    5. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:43
      Цитата: HIW
      Роснефть и газпром воруют наше достояние , в бюджет практически ничего не идёт , китайцы разворовывают дальний восток и сибирь прикрываясь законом о ТОР (территории опережающего развития) медицина платная, образование платное - у народа то глаза открылись .

      Аристарх Людвигович
    6. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:09
      H I W hi как вы не поймете, что совхоз это бренд в этой теме, а не форма собственности. И пока это до вас не дойдет, вы так и будете выпрыгивать из своих штанишек, в которых вы побывали в пресловутом "совхозе" hi
      Rusland
  7. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 18:03
    пора высказать озабоченность..
    Z_G_R
  8. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 18:05
    Он такой же предатель!только языки чешут как должно быть к20му...30му...40му...итд.жаль мы не увидим этот трёп.
    юра харламов
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:16
    Что можно сказать. Провал коммунистов - очевиден... Хватит уже, пора заменять персонал. Перестановка кроватей ничего не дала...
    Горный стрелок
  10. Громобой Сегодня, 18:18
    Совсем нет веры этому соглашателю(тобишь туфтовому оппозиционеру ии ловкому иммитателю порочащему светлые идеи коммунизма)Товарищь сталин давно бы его на шаг поставил,распорядившись "..расстрелять ненавистную контру...!"
    Громобой
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 18:26
    Цитата: Z_G_R
    ничего у народа не открылось ещё, народ пока не готов к переменам. Надо чтоб совсем прижало, вот когда страна разваливаться начнет тогда.. может быть.

    Нажралися ужо перемен от меченого.
    К каким переменам нужно готовиться?
    Что еще развалить надобно?
    Livonetc
  12. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 18:28
    Англичане – это классные специалисты по организации провокаций. Посмотрите всю историю за последние почти 400 лет, и вы везде увидите след их провокаций. Везде без исключения,

    Зюганов как всегда опять прав. А по поводу провокаций Можно тысячу примеров привести, хотя бы убийство Павла I, при чем как всегда чужими руками, но добились войны России с Францией. После провокаций англичан жди либо войны, либо крупных осложнений. Кстати отравление Литвиненко тоже осуществлялось при руководстве госпожи Мэй через службу Ми-6 (она была в то время министром обороны). Сколько тогда было нападок в адрес России и сейчас опять уже новый Литвиненко(Скрипаль) опять очень сильная провокация против нас. Англосаксы на Западе имеют очень мощное влияние, поэтому оправдываться бесполезно - надо бы нашему руководству самим нападать и чем чаще тем будет продуктивнее...
    vlad.svargin
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:00
      Цитата: vlad.svargin
      через службу Ми-6 (она была в то время министром обороны).

      Она никогда не была министром обороны. 2010 - 2016 Министр внутренних дел.
      helmi8
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:32
    Генадий Андреевич последнее время превращается в товарища Очевидность . Власти вроде и так не паникуют и через все доступные ей каналы призывает это делать и нас...
    КВУ-НСвД
  14. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:33
    Цитата: dsk
    Геннадий Андреевич в этом совершенно прав.

    Вот интересно. Говорят на ВО минуснуть нельзя, Лайкнул этот комент. Через некоторое время вижу ноль. Лайкнул ещё раз... пишут, что второй раз нельзя. Я так понимаю, что минусовать всё-таки можно. Может кто расскажет, как это делается. А то иногда очень уж охота.
    mavrus
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:45
      Цитата: mavrus
      Я так понимаю, что минусовать всё-таки можно

      Не-а... нельзя.
      Если видите ноль - обновите страничку (F5 нажмите, например). И будет Вам... не ноль yes
      Голован Джек
    2. AUL (Александр) Сегодня, 18:48
      Минуса вернуть пока только обещают. А вот такая же ситуация с "второй раз нельзя" у меня тоже частенько вылезает. Похоже, в софте косяк.
      AUL
  15. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 18:34
    Прежде чем мочить внешних врагов,надо замочить внутренних.и тогда будет счастье
    юра харламов
  16. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:46
    Этому "краснопёрому" уже на пенсию пора - засиделся.
    Вадим237
  17. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:49
    Зюганов со своими заигрываниями с олигархами местного разлива опозорил все коммунистическое движение . Стойкий борец с капиталом оказался податлив до денег,мельчают лидеры.
    APASUS
  18. Иеремия (Виталий) Сегодня, 19:03
    Геноссе Зю, как всегда говорит все правильно, только все сказанное невозможно при существующем строе.Полковники ГРУ табунами бегут, а наказать тихо и без последствий ума не хватает, англичанка тявкает, только ленивый не пинает во всех направлениях и отраслях. Держаться уверенно можно, когда эта уверенность существует, относительно экономики, финансов,производства, военного дела, кадров...Спокойствие достигается когда Вы своих противников успокаиваете эффективно...В общем Россия не Союз и даже не империя...Силы надо рассчитывать , господа, которые не товарищи...По большому счету на Крыме надо было останавливаться.....А сирийские базы? Так ли много чего Вы можете там базировать
    Иеремия
    1. akims (Андрей) Сегодня, 20:09
      Аа, в Украине реки вот такой ширины,
      Аа, в Украине горы вот такой вышины,
      Аа, крокодилы, бегемоты,
      Аа, обезьяны, кашалоты,
      Аа, и еще ПОРОХОБОТ,
      И еще один порохобот.
      akims
  19. лысова (владимир) Сегодня, 19:07
    Всё что он сказал - давно сказано и понятно. Решил видать отметиться. Хватит - накушались.
    лысова
  20. naidas (naidas) Сегодня, 19:08
    Зюганов-"Власти держаться уверенно и спокойно, но и вы народ держитесь".
    naidas
  21. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:48
    нужен сильный состав правительства народного доверия,

    Ну и кто этот таинственный состав? Уже лет тридцать талдычит про это правительство.... Может кто знает весь список поименно?
    Аскет
  22. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 20:07
    Совершенно верно! Вот только классности с веками поубавилось, вырождаются британцы. сколько можно на одном острове кровь мешать, глянуть на Джонса ну точно жертва эволюции.
    Hariton Laptev
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