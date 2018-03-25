Зюганов: России надо держаться спокойно и уверенно

Что касается этого давления, никаких аргументов пока нет. Англичане – это классные специалисты по организации провокаций. Посмотрите всю историю за последние почти 400 лет, и вы везде увидите след их провокаций. Везде без исключения,

Поэтому надо, прежде всего, держаться спокойно и уверенно. Но нужен качественный и внутренний курс финансово-экономический, нужен сильный состав правительства народного доверия,