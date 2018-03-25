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В Турции проведены первые испытания отечественных ракет
Турецкие военные провели первые испытательные пуски новейших ракет отечественной разработки близ города Синоп на севере страны, передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.
Согласно информации, ходе испытаний «были запущены ракеты малого и среднего радиуса действия Gökdoğan», а также ракета «воздух-воздух» Bozdoğan, «способная поражать цели на больших расстояниях»
Сообщается, что «запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года».
Также на четвертый квартал запланирован тестовый запуск ракеты с самолета.
Разработкой ракет занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Ракеты были впервые показаны в прошлом году на XIII Международной выставке продукции оборонных предприятий в Стамбуле.
Разработку ракет обоих видов планируется завершить в 2020 году, после чего начнется их серийное производство.
Согласно информации, ходе испытаний «были запущены ракеты малого и среднего радиуса действия Gökdoğan», а также ракета «воздух-воздух» Bozdoğan, «способная поражать цели на больших расстояниях»
Сообщается, что «запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года».
Также на четвертый квартал запланирован тестовый запуск ракеты с самолета.
Разработкой ракет занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Ракеты были впервые показаны в прошлом году на XIII Международной выставке продукции оборонных предприятий в Стамбуле.
Разработку ракет обоих видов планируется завершить в 2020 году, после чего начнется их серийное производство.
Использованы фотографии: https://twitter.com/analiz_burosu
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