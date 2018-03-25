20:32 25 марта
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В Турции проведены первые испытания отечественных ракет

Турецкие военные провели первые испытательные пуски новейших ракет отечественной разработки близ города Синоп на севере страны, передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.



Согласно информации, ходе испытаний «были запущены ракеты малого и среднего радиуса действия Gökdoğan», а также ракета «воздух-воздух» Bozdoğan, «способная поражать цели на больших расстояниях»




Сообщается, что «запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года».

Также на четвертый квартал запланирован тестовый запуск ракеты с самолета.



Разработкой ракет занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Ракеты были впервые показаны в прошлом году на XIII Международной выставке продукции оборонных предприятий в Стамбуле.

Разработку ракет обоих видов планируется завершить в 2020 году, после чего начнется их серийное производство.

Использованы фотографии: https://twitter.com/analiz_burosu
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Комментарии 23

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:33
    ...В Турции проведены первые испытания отечественных ракет...

    Мерины со своим дёрганьем ниточек, в попытках оказать давление на Стамбул, подтолкнули турок к производству собственных ракет.
    Союзники по НАТО не желают предоставлять Турции вооружения высокой точности. Турция ищет выход и судя по всему - находит.
    Андрей К
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:39
      Ну а что?У турок есть потенциал.Там и промышленность и наука идёт хорошим темпом.Противников внутри они в бараний рог скрутили,выкормышей амерзских мочат.Хотя что там у них впереди и какой закидон может выкинуть султан..
      Цитата: Андрей К
      ...В Турции проведены первые испытания отечественных ракет...

      Мерины со своим дёрганьем ниточек, в попытках оказать давление на Стамбул, подтолкнули турок к производству собственных ракет.
      Союзники по НАТО не желают предоставлять Турции вооружения высокой точности. Турция ищет выход и судя по всему - находит.
      210окв
      1. Sefevi Сегодня, 19:08
        Турция выпускает сейчас почти всё для своих вооружённых сил- от ракет до танков и кораблей. Единственное слабое звено- это двигатели. Но думается и до них дело дойдёт. Так что стеб про "помидоры" -явно не от знания реалий сегодняшней Турции ( это я дипломатично выразился)
        Sefevi
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:11
          Цитата: Sefevi
          Турция выпускает сейчас почти всё для своих вооружённых сил- от ракет до танков и кораблей. Единственное слабое звено- это двигатели

          Круто. Особенно полезен танк без двигателя.
          Голован Джек
          1. Sefevi Сегодня, 19:41
            Будут. и весьма скоро. Не беспокойтесь. Турки отказались от корейских.
            Sefevi
    2. Громобой Сегодня, 18:43
      Цитата: Андрей К
      Мерины со своим дёрганьем ниточек подтолкнули турок к собственным ракетам.

      Турция и США геополитические партнёры и их действия по завоеванию земель Асада,есть очередное доказательство.Натовская авиабаза Инджирлик вам в помощь,для РЕАЛЬНОГО осмысления ситуации,а не того,что пишут в комсомольской зорьке.И да...по поводу курдов они договорились,знаете куда теперь повернётся курдский кулак и протурецкие отряды...?Вот,то тоже,ликуйте генералиссимус...
      Громобой
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:48
        Цитата: Громобой
        Турция и США геополитические партнёры

        Бросьте. У американцев проблемы с турецкими амбициями уже давно. К примеру, турки знатно им подгадили во времена войны в Ираке, создав большие проблемы с "вторым фронтом" на севере Ирака.
        Лопатов
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:00
        Цитата: Громобой
        ...Турция и США геополитические партнёры и их действия по завоеванию земель Асада,есть очередное доказательство.Натовская авиабаза Инджирлик вам в помощь,для РЕАЛЬНОГО осмысления ситуации,а не того,что пишут в комсомольской зорьке.И да...по поводу курдов они договорились,знаете куда теперь повернётся курдский кулак и протурецкие отряды...?Вот,то тоже,ликуйте генералиссимус...

        Не надо изображать из себя Генштаб, генерал-лейтенант.
        Про "комсомольскую зорьку" тоже не зачёт. Ёрничать ни к чему.
        Вы собственные догадки выдаёте за глубочайшую аналитику. Что НАТОвская авиабаза Инджирлик? Турция член НАТО, база там с 1955 года. И что из этого следует? Мерины оставили там несколько "Рапторов" и заправщики. Даже А-10 в Афганистан перебросили, после неудавшегося военного переворота. Турок, за неумных держать не надо.
        Про договор по курдам, Вам из Пентагона известно? То есть неумные турки, не стали добивать, заклятых карманных матрасных головорезов?
        Полноте, Вы сами-то верите в то, что пишите?
        Андрей К
      3. Sefevi Сегодня, 19:14
        Вот ролик, показанный турецким ТВ.
        Sefevi
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:54
          Sefevi

          Мультики интересные однако...
          Как самолёт, ПОХОЖИЙ на Су 57 валят на раз с Ф 16 новой ракетой.... И потом Мы там представлены в качестве агрессора? Турция защищается? Или это мы обороняемся, а Турция агрессор?
          Не проясните? А то как то непонятно...

          И я так понял, что с амерами уже договорились, об интеграции нового своего оружия-ракет на платформу Ф 16?
          NN52
    3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:45
      Цитата: Андрей К
      Мерины со своим дёрганьем ниточек, в попытках оказать давление на Стамбул, подтолкнули турок к производству собственных ракет.

      Они этим довольно давно занимаются. Начинали с простенького, продвигаются к сложному.

      Тут скорее обратная картина: чем меньше зависят в сфере военно-технического от США и стран НАТО, тем больше амбиции.
      Лопатов
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:52
        Цитата: Лопатов
        Тут скорее обратная картина: чем меньше зависят в сфере военно-технического от США и стран НАТО, тем больше амбиции.

        И тем больше осознание,что НАТО Турции,как кролику контрацептив. hi
        НЕКСУС
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:01
          Цитата: НЕКСУС
          И тем больше осознание,что НАТО Турции,как кролику контрацептив.

          Ну да. Турция аккуратно исполняет свои обязанности как члена НАТО, а отдачи от этого никакой. Скорее наоборот, "союзники" по этому блоку часто допускают откровенно враждебные действия в их отношении.
          Лопатов
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:10
        Цитата: Лопатов
        ...Они этим довольно давно занимаются. Начинали с простенького, продвигаются к сложному.
        Тут скорее обратная картина: чем меньше зависят в сфере военно-технического от США и стран НАТО, тем больше амбиции...

        Да как ни крути, мерины с султаном - ситуативные союзники. Пока сохраняют видимость статуса-кво.
        Андрей К
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:43
    как на это посмотрят американские "товарищи"???
    Masya Masya
    1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 20:24
      Полагаю они только рады. А вот украинцам так вообще свезло в проекте, т.к. они еще в 15 году вложились в MKEK и ROCKETSAN на производство неких рактных продуктов до 21 года, что совпадает с обозначенными в статье сроками. Кажется что-то интересное вылазит :3
      https://www.kyivpost.com/business/ukraine-turkey-
      deepen-defense-cooperation.html
      Sam_gosling
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:50
    Турки продолжают подтверждать свой потенциал сильной державы . Нам бы по идее задуматься . Если у них сейчас непонятки с америкой , то в будущем они будут и с нами . Чрезмерное усиление огромной страны с огромным населением на нашей юго-западной границе ничего , кроме проблем в долгосрочной перспективе не несёт..
    КВУ-НСвД
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:55
      По этому нам нужно побыстрее посадить Турцию на нашу газовую и атомную иглу.
      Вадим237
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:04
        Цитата: Вадим237
        По этому нам нужно побыстрее посадить Турцию на нашу газовую и атомную иглу.

        В частности , да ..Но ...Если Вы знаете , что такое бритва Окама , то прекрасно понимаете , что это ( как впрочем и вся политика ) игра "на тоненького" hi hi
        КВУ-НСвД
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:02
      Ну если уже есть действующие образцы и проводятся испытательные пуски...
      То эту тему они замутили ни сейчас и ни год назад...
      А намного раньше... Там же НИОКР и всё такое... А тогда они ещё с амерами в дёсны целовались....
      Интересно будет потом ТТХ посмотреть....
      NN52
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:12
        То эту тему они замутили ни сейчас
        Ну так и Эрдоган не первый год у "руля" . И думаю , что собственное величие и величие его страны в списке его приоритетов . Для нас важно , как мы распорядимся окном возможностей , которое перед нами открывают невольно , исходя из собственных интересов . Это как , например , в шахматной партии ввести трижды прикрытого коня на центр доски ... Если играли в шахматы , то поймёте... hi
        КВУ-НСвД
  4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:07
    Турецкие военные провели первые испытательные пуски новейших ракет отечественной разработки близ города Синоп на севере страны, передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.
    Сообщается, что «запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года».
    Также на четвертый квартал запланирован тестовый запуск ракеты с самолета.

    А сейчас каким образом ее запускали? Из рогатки? Или из шахты?
    helmi8
  5. фа2998 (андрей) Сегодня, 19:50
    "близ города Синоп"-замечательные места российско-турецких отношений! soldier hi
    фа2998
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