Куда шагает женский «БатальонЪ»: что осталось за кадром

Как нередко бывает, информационный повод повлек за собой цепочку разных общественно-региональных инициатив. Своего рода катализатором в данном случае стал кинофильм «БатальонЪ», вышедший на экраны страны в феврале 2015 года.Кинолента режиссера Дмитрия Месхиева уносит зрителя к далеким событиям столетней давности. В центре сюжета – «женский батальон смерти» во главе с Марией Бочкарёвой. С момента выхода фильма прошло уже достаточно времени, чтобы попытаться проанализировать увиденное на экране и сопоставить с реальными историческими событиями. Улеглись эмоции, поутихли споры, устоялись впечатления от просмотра кинокартины у зрителей.Кто захотел, уже посмотрел его. Кому-то фильм понравился, кому-то нет. Здесь уж дело вкуса и интереса к историческому прошлому страны. Некоторым он вообще показался малоинтересным и они просто пропустили его. Но в любом случае все это демонстрирует зрительские позиции по отношению к фильму и исторической достоверности экранизации тех далеких событий. И даже отказ от просмотра кинокартины – это тоже отношение нашего современника к бурным революционным событиям 1917 года.Те, кому фильм понравился, в наших комментариях не нуждаются. У них сложилось свое впечатление от просмотра фильма. И оно их вполне устраивает. Иначе эта часть зрителей искала бы ответы на возникшие при просмотре кинокартины вопросы.Для какой-то части зрителей фильм «БатальонЪ» стал просто одним из просмотренных за последнее время и не вызвал ни особых эмоций, ни конкретных вопросов. Воспринят как рядовое событие.Но есть и другие зрители, которые проявляют истинный интерес к изучению отечественной истории и имеют определенный запас знаний и фактов о событиях 1917 года. Среди них немало таких, кто дотошно пытается докопаться до истины и отделить реальные исторические события от укоренившихся социальных мифов, искаженных людьми и временем фактов. Задача видится непростой, поскольку многие исторически деформированные или полностью искаженные факты десятки лет кочуют из книги в книгу, из газетных и журнальных публикаций на страницы интернет-порталов. Они с настойчивостью, достойной лучшего применения, тиражируются в телепередачах, в документальных и художественных кинолентах, посвященных судьбе Марии Бочкарёвой и других женщин-доброволиц в эпоху революционных потрясений. И в результате женский «БатальонЪ» продолжает маршировать в стороне от дороги реальной ИСТОРИИ.Конечно, фильм «БатальонЪ» является художественным произведением. Авторы сценария, режиссер и продюсеры в полной мере реализовали свое право на художественный вымысел и собственную трактовку исторических событий, связанных с личностью доброволицы-командира и сформированной ею «Первой женской военной команды смерти Марии Бочкарёвой». При этом название "Женский батальон смерти" использовалось в 1917 году лишь в пропагандистских целях, поскольку не соответствовало ни батальонной структуре, ни численности. По этим показателям женская команда смерти Бочкарёвой не вполне подходила даже для ротного звена. И хотя представители авторско-съемочной киногруппы не один раз заявляли о максимальной приближенности сюжета к реальным судьбам людей и историческим событиям, это им удалось не в полной мере. Отсюда и те нарекания по исторической канве показанных событий, и откровенные «киноляпы», которых, видимо, не избежать при любых съемках фильмов на исторические темы. Перекочевали на экран неточности в изложении, а, порой, и значительные искажения исторических событий и фактов со страниц книги, считающейся воспоминаниями Марии Бочкарёвой в чужом изложении. Речь идет о книге «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы» (далее – «Яшка»). Эта тема, по нашему мнению, требует отдельного обсуждения. А пока же ограничимся лишь тем, что отнесем книгу воспоминаний М. Бочкарёвой к источникам, нуждающимся в уточнениях и дополнительной проверке изложенных в ней фактов и описаний конкретных исторических событий.Возвращаясь к ленте «БатальонЪ», отметим, что фильм действительно держит зрителя в эмоциональном напряжении. Стремительно развивающиеся события, связанные с судьбами молодых женщин и девушек, вставших с оружием в руках в строй защитников Родины, захватывают зрителя. Заставляют переживать вместе с ними, волноваться за них, гордиться их поступками. Для большинства зрителей, особенно молодых, главное – это напряженный сюжет, спираль событий и впечатляющие спецэффекты на экране. На этом фоне как-то уходит в сторону понимание того, что барышни-доброволицы одеты в шинели, а реальные события происходили летом 1917 года. И размещены они в фильме в Петрограде в Инженерном замке, где женское формирование Бочкарёвой никогда не было. Там располагался Первый Петроградский женский батальон под командованием штабс-капитана лейб-гвардии Кексгольмского полка Лоскова. А это было совершенно другое женское добровольческое формирование, созданное в полном соответствии с требованиями положения «О формировании воинских частей из женщин-добровольцев». Документ был утвержден Военным советом 29 июня 1917 года. Созданные после этой даты женские добровольческие формирования на законных основаниях входили в состав российской армии и проходили более длительное обучение по учебным программам пехоты с учетом военной практики тех лет. В октябре 1917 года рота именно этого женского батальона обманным путем была привлечена к защите Зимнего дворца. Но это совершенно иная история, никак не связанная с судьбой женской команды смерти Марии Бочкарёвой.Значительная часть показанных в фильме событий оказалась вдали от реальной истории. Приведем еще несколько примеров неточностей только одного дня. На показанном в кинокартине вручении знамени женской команде смерти, реально происходившем 21 июня 1917 года (опять же летом – без шинелей), военного министра А. Керенского не было. Он с 14 июня и до конца месяца вообще отсутствовал в Петрограде. Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа генерал П. Половцов (иногда ошибочно называемый как Половцев), одетый в фильме в генеральскую шинель, предпочитал носить военную форму кавказского образца, в которой он и был на самом деле в тот день при вручении знамен женской команде смерти и отряду инвалидов-добровольцев. А вот зрителей на этом мероприятии было значительно больше, если судить по опубликованным фотографиям того времени. Создатели фильма многократно сэкономили на массовке. И таких отклонений от исторических реалий в киноленте немало. Однако общая патриотическая концепция и героический сюжет фильма в значительной мере сглаживают все эти исторические неточности и несоответствующие действительности детали.В числе первых зрителей фильм посмотрел В. Путин. По словам пресс-секретаря Д. Пескова, картина президенту понравилась. Позже на встрече со съемочной группой президент подтвердил свое положительное впечатление от просмотра киноленты. Сам фильм, актеры, режиссер, продюсеры и другие участники съемочной группы заслуженно получили различные награды во многих номинациях. Надо отметить, что ранее уже были сняты несколько кинолент о женщинах-доброволицах того времени, однако такого успеха у зрителей они не имели. Поэтому фильм «БатальонЪ» вполне можно отнести к памятникам культуры и искусства в форме киноленты, в котором увековечен женский патриотический порыв и готовность пожертвовать жизнью ради защиты Отечества.Череда круглых дат, посвященных сначала 100-летию Первой мировой войны, а затем вековой дате октябрьской революции, в рамки памятных мероприятий которых вписался и кинофильм «БатальонЪ», активизировала работу историко-краеведческих и других общественных организаций. Ряд сибирских организаций инициировали обсуждение своих предложений об увековечении памяти Марии Бочкарёвой как героини той далекой войны и активной участницы судьбоносных для нашей страны событий. В плане конкретики и вариантов реализации эти предложения предусматривают широкий спектр действий – от установления памятников до монтажа памятных досок на зданиях и переименования улиц.Однако, совместная работа краеведов-поисковиков и историков, как нам думается, еще только предстоит. Восстанавливая хронологию и описание реальных исторических событий с участием женщин-доброволиц в сражениях Первой мировой и гражданской войн отдельные страницы было бы правильно посвятить наиболее интересным или мало изученным персонам, например, М. Бочкарёвой, М. Скрыдловой, А. Пальшиной, Л. Мокиевской-Зубок и другим. При этом не разделяя их по существовавшим десятилетиями стереотипам и идеологическим штампам на красных, белых и иных «цветных» в палитре политико-идеологических оттенков. Все они стали жертвами и заложницами тех стремительных событий и идеологических разногласий. Все они сражались за Россию, за ее будущее могущество и процветание. Только пути и способы достижения своих целей они видели по-разному. Да и сами цели эти тоже были различными, а, порой, просто противоположными.При всех своих неточностях и погрешностях фильм «БатальонЪ» всколыхнул массовое сознание и подогрел интерес наших современников к тем далеким событиям. С той поры минуло целое столетие. Сменилось несколько поколений и многое изменилось в нашей жизни. Серьезные перемены произошли в оценках и восприятии тех далеких и, порой, кровавых событий. Сейчас, на наш взгляд, сложилась благоприятная ситуация для постепенного сглаживания историко-идеологического противостояния между красными и белыми. И делать это надо совместными усилиями, продвигаясь по пути гармонизации общественного сознания.В целях исторического примирения между представителями различных идей и взглядов, укрепления межпоколенческих связей внутри российского социума настала пора подумать о том, чтобы наши историко-культурные памятники и мемориалы посвятить не только конкретным, пусть и заслуженным персонам, а всем женщинам-военнослужащим, отличившимся в период армейской службы в разные периоды отечественной истории. А на мемориальных досках и памятных знаках указать их имена, вне зависимости от их политических взглядов и идейных позиций. При этом необходимо последовательно восстанавливать историческую точность описываемых событий, достоверность приводимых фактов и биографических сведений.И поскольку в нашем случае речь идет о непростой судьбе Марии Леонтьевны Бочкарёвой, то сразу отметим, что до сих пор не существует полной и достоверной биографии этой мужественной женщины – офицера. Многие пробелы могут помочь заполнить, в первую очередь, местные историки и краеведы тех регионов, которые каким-то образом были связаны с ее жизнью и судьбой. Речь идет не только о петроградском, томском и красноярском периодах ее жизни. Недостаточно, по нашему мнению, изучено ее годичное пребывание в Северной области. Более того, до сих пор документально не установлена даже дата рождения Марии Леонтьевны. Известны с ее слов только месяц и год.Многое из того, что публикуется сегодня в различных изданиях, чаще всего, далеко от истины и лишь тиражирует те или иные фрагменты из книги ее воспоминаний «Яшка» и протоколов допросов в ВЧК. Достоверно до сих пор неизвестно, где, когда и как завершился непростой жизненный путь Марии Леонтьевны Бочкарёвой. Такая неопределенность порождает различные конспирологические версии и предположения, не подкрепленные документами и фактами.