"Кинжал" против ВМС США, или Химеры вундерваффе

«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.»

Сообщение президента Российской Федерации о новейшем ракетном комплексе «Кинжал» вместе с демонстрацией видео о его применении произвело в интернете немыслимый фурор, сравнимый, разве что, со взрывом 100-мегатонной ядерной бомбы. Одни эксперты немедленно ринулись доказывать, что все это вздор, и никакого гиперзвукового оружия, способного перемещаться в пространстве со скоростью 10 махов (М), у РФ нет и быть не может. Другие немедленно объявили американские авианосные группировки (да и вообще, все надводные корабли крупнее тральщика) окончательно устаревшими и ненужными.Попробуем разобраться, какое влияние «Кинжал» способен оказать на развитие ВМФ мира. И для начала вспомним, что нам сказал президент:Честно говоря, сказано очень немного, а представленный мультфильм… ну, скажем так, во времена Иосифа Виссарионовича за такую поделку упекли бы в лагеря лет на 25 и были бы правы. За такую халтуру людей, которые этим «мультиком» занимались, стоило бы навсегда отлучить от клавиатуры и сослать в Центральную Африку преподавать информатику племенам каннибалов (если они там еще остались). Сама «мультипликация» такая, что за нее было бы стыдно многим студентам-четверокурсникам, но самое главное – с огромной долей вероятности представленное на кадрах «изделие» ничего общего с настоящим «Кинжалом» не имеет.Нет, скорее всего то, что мы видели «под пузиком» у МиГ-31 – это настоящий «Кинжал» и есть, но вот кадры поражения цели… Дело тут даже не в том, что на раскадровке совершенно точно видно, что боеприпас летит в одну цель (что-то вроде блиндажа), а взрывается другая (наподобие двухэтажного дома).Все же поверить в то, что боевая часть нашей гиперзвуковой ракеты снабжена столь же гиперзвуковыми гастарбайтерами, способными выскочить из нее и за доли секунды построить дом, который БЧ потом взорвет, как-то нелегко. Но проблема в другом – в то время, как президент говорит о скорости 10 махов, продолговатое тело, падающее на блиндаж, делает это на дозвуковой скорости. Всмотритесь в раскадровку, оцените смещение ракеты на отдельных кадрах и вспомните, что в секунде 24 кадра. На каждом кадре боеприпас пролетает едва ли собственную длину. Сопоставляя «Кинжал» с размерами МиГ-31, понимаем, что длина ракеты – порядка 7 метров, что дает нам скорость 168 м/сек или около 605 км/час. Не то, что гиперзвуковой, тут и сверхзвуковой скоростью не пахнет.Отсюда следует очень простой вывод – или «Кинжал» имеет 10-маховую скорость только на маршевом участке, а в районе цели резко ее теряет, или же то, что нам показали, не является «Кинжалом».На вторую часть утверждения следует обратить особое внимание. Дело в том, что множество экспертов (и людей, считающих себя таковыми) анализировали «Кинжал» на основании представленного видео. В то же время следует учитывать вероятность того, что содержимое «мультфильма» (в той его части, где демонстрируется профиль полета и атака цели) может не иметь отношения к «Кинжалу» вообще.С высоты наших сегодняшних представлений о гиперзвуковых скоростях очевидны две серьезные проблемы боевой гиперзвуковой ракеты. Первая – это маневренность. Нет, пока она летит в верхних слоях атмосферы, наверное, каких-то особенных проблем с маневренностью нет (в разреженном воздухе), но ведь ракете, рано или поздно, надо снижаться в плотные слои атмосферы – а там любые сколько-то существенные маневры будут сопровождаться запредельными перегрузками, которые, кроме всего прочего, будут вызывать резкую потерю скорости. Поэтому, насколько известно автору, наши высокоскоростные ракеты (их еще называют аэробаллистическими, термин неверный, но привычный) наподобие Х-15, не совершают маневров, а, набрав "окологиперзвуковую" скорость, идут к цели по прямой. Их защитой является минимальное время, остающееся комплексам ПВО на обнаружение и уничтожение ракеты.Вторая проблема – это «плазменный кокон», куда попадет идущее в атмосфере на гиперзвуковой скорости тело, и который препятствует работе систем самонаведения ракеты. То есть лететь-то мы на гиперзвуке можем, но вот донаводиться на стационарную (тем более - на движущуюся) цель – нет, а это сильно ограничивает возможности гиперзвукового оружия.Вспомним теперь кадры траектории полета к цели из «мультфильма». Сперва ракета взмывает в высокие далека, потом – пикирует в район нахождения цели, после чего таинственным образом раздваивается (мы видим две траектории), совершает хитрые маневры, от которых у средств ПВО заклятых друзей, очевидно, должна закружиться голова, и атакует цель.Из всего вышесказанного так и хочется сделать вывод: «Кинжал» представляет собой продвинутую версию наших аэробаллистических ракет, и, вероятно, работает так. Он взмывает в воздух, ускоряется до 10М, летит к цели, затем начинает сход в плотные слои атмосферы. Корпус ракеты отбрасывается за ненадобностью и дальше летит пара боеголовок, которые начинают энергично маневрировать в пространстве (вероятнее всего – уже не имея двигателя, только за счет набранной ранее скорости, т.е. подобно боеголовкам межконтинентальных баллистических ракет). Цели у маневров две – сбить с толку ПВО неприятеля и сбросить скорость для того, чтобы выйти из эффекта плазменного кокона, с тем чтобы включилась головка самонаведения. А дальше ГСН захватывает цель, БЧ корректирует полет для ее поражения – и все, «финита ля комедия».Противоречит ли такая схема работы «Кинжала» словам В.В. Путина? Отнюдь – перечитайте текст его выступления. Там нигде не сказано, что ракета на всем маршруте летит на 10М, и нет ни одного слова по поводу скорости ее боевых частей.Вроде бы все логично, но печально то, что если (повторяю еще раз – ЕСЛИ) «Кинжал» работает так, как это описано выше, то он вовсе не представляет собой «вундерваффе», которому нипочем любое ПВО. Для того чтобы «включилась» ГСН, необходимо сбросить скорость махов до пяти, а сделать это надо в нескольких десятках километров от движущейся цели, чтобы иметь возможность скорректировать полет. Маневрирование для выхода на цель – опять потеря скорости и боеголовка подлетит к цели отнюдь не на 10 М, а хорошо если на 2-3. Такая БЧ все равно будет непростой целью, но уничтожить ее вполне возможно.Так что же можно констатировать, что Владимир Владимирович Путин в очередной раз немножко приукрасил реальное состояние дел? А вот не факт. Дело в том, что картину работы «Кинжала», изложенную выше, мы построили на общеизвестной и общедоступной информации, появившейся как бы не десятки лет тому назад.Как тут не вспомнить милейшую историю, опубликованную в одном из номеров «Техники – молодежи». В старые времена епископ католической церкви прибыл для инспекции в одну из светских школ. После проверки он задержался на обед, которым угостил его директор школы. Епископ сказал ему, что он, в целом, удовлетворен увиденным, но, по его мнению, поскольку «наука до сих пор не открыла ни одного мало-мальски значимого закона природы» следует больше внимания уделять изучению Закона Божьего. На это директор ответил, что да, наука пока делает только первые шаги, но у нее большое будущее, и когда-нибудь, например, человек научится летать в облаках, подобно птицам.- Да за такие слова Вам прямая дорога в ад! - воскликнул епископ… Райт, отец Уильяма и Орвилла Райтов, сконструировавших и построивших первый в мире самолет (хотя их первенство оспаривается) и совершивших полет на нем.Давайте не будем уподобляться епископу Райту и признаем, что наука не стоит на месте: невозможное вчера, сегодня становится возможно. По некоторым данным, в Германии не так давно удалось решить вопрос непроницаемости плазменного кокона, по крайней мере на непродолжительное время, и кто знает, до чего могли додуматься отечественные Кулибины?В качестве гипотезы примем допущение, что в РФ сконструирована самонаводящаяся ракета, имеющая дальность действия 2 000 км, маршевую скорость 10М на всем протяжении полета вплоть до самой цели и способность энергично маневрировать во время атаки. На сегодняшний день подобный боеприпас действительно неспособен перехватить ни один зенитный ракетный комплекс мира. Означает ли это, что надводные корабли мира решительно устарели и не имеют больше боевой ценности? Что меняет появление «Кинжала» в современных концепциях строительства военно-морских флотов?Как ни странно –Немного истории. В 1975 году на вооружение ВМФ СССР была принята дальнобойная сверхзвуковая противокорабельная ракета П-500 «Базальт». Для своего времени она, вне всякого сомнения, не имела аналогов в мире и представляла собой ультимативно мощное оружие, которое не могло остановить существующее на тот момент ПВО американских кораблей.Основной зенитной ракетой средней дальности в те годы в американском флоте являлась «Standard» SM-1 различных модификаций, но применить ее сколько-то эффективно против П-500 не представлялось никакой возможности. Дело в том, что ракета имела достаточно ограниченную дальность действия (до 74 км в некоторых модификациях), но требовала постоянного подсвета цели лучом радара. В то же время, советская ракета, обнаружив своей АГСН неприятеля, уходила вниз, до срока скрываясь за горизонтом, тем самым срывая наведение выпущенной по ней SM-1. Применить по П-500 ракету средней дальности уже после того, как «Базальт» появлялся из-за горизонта, также было крайне затруднительно в связи с малым подлетным временем советской ракеты. ЗРК «Си Спэрроу», принятый на вооружение в 1976 г., был весьма несовершенным оружием (оператор радара подсветки должен был визуально видеть цель) и не мог сколько-то эффективно бороться с низколетящими сверхзвуковыми ракетами.Специально для противостояния советским самолетам-ракетоносцам были созданы тяжелые палубные перехватчики F-14 «Томкэт», оснащенные ракетами «воздух-воздух» большой дальности «Феникс». В теории «Фениксы» могли сбивать советские сверхзвуковые ракеты на высотном участке траектории. На практике «Фениксы» оказались столь сложным и дорогим оружием, что его не доверяли строевым пилотам палубной авиации США (а это, вообще-то, элита элит). То есть рядовые пилоты и операторы вооружения «кошки Тома» эту ракету в глаза не видели – на учениях не выдавали. Естественно, говорить после этого о какой-то эффективности их применения в реальном бою невозможно.Таким образом, вроде бы для надводного флота США наступали последние дни. Ну хорошо, авианосные ударные группировки с самолетами ДРЛО могли рассчитывать на выявление и уничтожение советских надводных кораблей на расстоянии, превышающем дальность пуска П-500. А с подводными лодками-то что делать? Да, на авианосцах США базировалась тогда эскадрилья противолодочных самолетов и 12-14 вертолетов, но они никак не могли гарантировать контроль подводной обстановки на 500-километровом удалении от авианосца. В то же время, советская ПЛАРК, получив целеуказание от МКРЦ «Легенда» (которая все же иногда работала именно так, как это было задумано создателями), могла, получив целеуказание от спутника, дать залп, и…Но американцы не паниковали и не торопились отказываться от своих авианосцев. В 1980 г на вооружение принят американский вариант отечественной 30-мм «металлорезки» - шестиствольный «суперпулемет» «Вулкан-Фаланкс». Правду сказать, эффективность его против П-500 несколько сомнительна. Возможно, «Фаланкс» и мог бы навестись на советскую ракету, но на такой дистанции, когда ее поражение 20 мм снарядами уже мало что решало, потому что противокорабельная ракета выходила "на финишную прямую». Боевая часть «Базальта» была бронирована и что бы там не отстрелила у П-500 американская «металлорезка», эта самая БЧ практически гарантировано долетала до борта вражеского корабля.Но 1983 г в состав ВМС США вошел крейсер «Тикондерога» с новейшим радаром «AN/SPY-1», модификацией радара противоракетной обороны. И новыми ЗУР «Standard» SM-2, которым уже не требовалось постоянное сопровождение цели радаром – достаточно было подсветить ее на конечном участке траектории.В дальнейшем ракета постоянно совершенствовалась, достигнув дальности свыше 160 км – иными словами американские корабли получили возможность сбивать советские сверхзвуковые ракеты до того, как они, обнаружив американский ордер, уйдут на сверхмалую высоту. Постепенно американцы учились воевать с русскими ракетами и на низковысотном участке – их «Спай», будучи радаром дециметрового диапазона, отлично видел небо, но очень плохо – то, что находилось у уровня моря. Эту проблему постепенно решали, а в 2004 г. на вооружение ВМС США заступила новая ракета ESSM, специально ориентированная на борьбу с низколетящими сверхзвуковыми целями. Против советских спутников американцы разработали ASM-135 ASAT, но в 1988 г программа была закрыта – США продавили отказ СССР от наиболее опасных для ВМС Америки спутников активной радиолокационной разведки УС-А.Не сразу, но постепенно, шаг за шагом, американцы изыскали способы противодействия советскому «вундерваффе». Все эти американские средства, конечно, вовсе не сделали сверхзвуковые ракеты бесполезными. «Граниты» и «Базальты» остаются очень опасным оружием даже сегодня. Но... дело в том, что средства нападения и обороны пребывают в вечном соревновании «щита и меча». В момент появления «Базальтов» американский «щит», можно сказать, треснул, однако со временем США укрепили его до такой степени, которая позволила эффективно противостоять советскому мечу. Новый щит США не давал гарантий неуязвимости (никакой щит не даст такой гарантии несущему его воину), но сочетание «щита» (ЗРК и проч) с «мечом» - палубной авиацией, давало флоту США возможности выполнять задачи, для которых он был создан, достаточно эффективно бороться с носителями советских дальнобойных ракет и с самими ракетами.Так вот, если «Кинжал» действительно обладает теми характеристиками, которыми мы его «наградили», то не приходится сомневаться, что американский «щит» треснул повторно.Но точно также не приходится сомневаться в том, что американцы, осознавая, что им грозит, через год, или через десять изыщут способы противодействия российским гиперзвуковым ракетам и постепенно сведут на нет сегодняшнее технологическое превосходство "Кинжала". Вне всякого сомнения, со временем они «подтянут» свой «щит» до уровня нашего «меча».Нужно совершенно четко понимать, что концепция: «На любой ваш вопрос мы дадим вам ответ: «У нас есть пулемет, а у вас его нет!»» работает исключительно против стран, которые серьезно уступают нашей стране по уровню научного и технического развития. В этом случае - да, мы можем создать «такие приборы», которым отстающая страна просто не сможет ничего противопоставить. А когда научится – мы уже будем далеко впереди.Но сколько бы мы не веселились шуткам безвременно покинувшего нас Михаила Николаевича Задорнова, Российская Федерация не превосходит США ни в научном, ни в техническом уровнях развития. Если брать чисто военную сферу, то, вне всякого сомнения, мы обгоняем США по некоторым направлениям, по другим направлениям они – лучшие. А это значит, что не за горами то время, когда на русский «Кинжал» будет найден вполне достойный американский ответ, и нам нужно быть готовыми к этому.Кстати говоря, не исключено, что этот «ответ» есть уже сейчас. Для этого сделаем еще один небольшой экскурс в историю.Фолклендский конфликт, 1982 год. Как мы знаем, Аргентина располагала противокорабельными ракетами «Экзосет», которые могла применить (и применяла) по британским кораблям. Так вот, как это ни странно прозвучит, но «Экзосеты» в своей тактической нише в 1982 г. абсолютно соответствовали российскому «Кинжалу» в 2018 г. Прошу не кидаться в автора статьи цветами в горшках, а просто сопоставить некоторые факты.Аргентинские самолеты могли применять «Экзосеты», не входя в зону действия ПВО британского соединения. Точнее, входить-то они входили, но тактика низковысотного полета не оставляла британцам времени на реакцию, в итоге они даже обстрелять «Супер Этандары» не могли, не то, чтобы сбить. Ракета летела к цели на сверхмалой высоте, на которой основные британские корабельные ЗРК «Си Дарт» и «Си Кэт» не могли перехватить «Экзосет» – не было такой технической возможности. Теоретически сбить французскую ПКР могли новейшие ЗРК «Си Вулф», но, во-первых, они были установлены всего на двух британских кораблях, а во-вторых – на практике они и по дозвуковым «Скайхокам» не всегда успевали отработать, куда уж там противокорабельная ракета в боевых условиях. Уничтожить «Экзосеты» могла бы скорострельная артиллерия, наподобие наших АК-630 или американских «Вулкан-Фаланксов», но подобных артиллерийских комплексов британский флот не имел. Авиакрылья на британских авианосцах не могли обеспечить ни перехвата «Супер Этандаров», ни уничтожения самих «Экзосетов».Иными словами, в распоряжении Аргентины было сверхоружие, которое англичане не могли перехватить огневыми средствами (авиацией, ракетами и артиллерией) и носителей которых они не имели возможности уничтожить до применения ими ракет. Собственно говоря – после применения уничтожить не могли тоже. Не правда ли, очень похоже на описание возможностей ракетного комплекса «Кинжал»? Автор ничуть не сомневается, что будь у аргентинских любителей военно-морского флота возможность обсуждать грядущий конфликт с Великобританией «в интернетах», как это делаем сегодня мы, то тезис «одна ракета «Экзосет» - один британский авианосец» звучал бы повсеместно.Должен ли автор напоминать, кто победил в Фолклендском конфликте?Английские корабли не могли уничтожить ракеты и их носители, но они умели ввести в заблуждение головку самонаведения «Экзосетов». В результате аргентинские ракеты поражали только те цели, которые не успевали поставить ложные цели, как это произошло в случае с «Шеффилдом» и «Глэморганом». Строго говоря, по «Атлантик Конвейер» аргентинцы не стреляли – они применили «Экзосеты» по боевым британским кораблям, те поставили ложные цели, сорвали захват и ракеты полетели «в молоко». А там, на свою беду, оказался «Атлантик Конвейер», переоборудованное гражданское судно, на которое по врожденной британской экономности средств постановки помех не установили.Конечно, сегодняшние ГСН британские помехи образца 1982 г вряд ли введут в заблуждение. Но прогресс не стоит на месте, а американцы всегда большую роль придавали средствам радиоэлектронной борьбы. И если, по некоторым данным, сегодня мы вырвались в этой области вперед, это вовсе не означает, что станции РЭБ США плохи. В то же время все, кто провозглашает сегодня: «Один американский авианосец – один «Кинжал»» и «Нам не нужен флот, у нас есть «Кинжал»» словно забыли о средствах подавления головок самонаведения ракет. А ведь на какой бы там скорости ни шла ракета, современный «джентльменский» набор ГСН, "работающей" по мобильным целям – радиолокация, оптика и «тепловидение» в инфракрасном диапазоне могут быть так или иначе введены в заблуждение. Но не помнить об этом очень удобно – для личного спокойствия, ведь так хочется верить, что «сумрачный российский гений» создал непобедимое оружие, сходу изменившее расклады сил в мире!На самом же деле, если «Кинжал» обладает теми ТТХ, которые ему приписывают, он действительно представляет собой чрезвычайно грозное средство борьбы на море. Можно констатировать, что «щит» американских ВМС в очередной раз «треснул», и это дает нам на ближайшие 10-15 лет куда большие оперативные возможности, чем те, которыми мы до этого обладали. Но всех, кто говорит сегодня о ненужности военного флота Российской Федерации, об устаревании крупных надводных боевых кораблей, как средства борьбы на море, автор настоящей статьи просит обдумать одну очень простую мысль.Да, вне всякого сомнения, мы можем сегодня свернуть наши кораблестроительные программы, махнуть рукой на разработку средств противодействия американским АУГ – зачем, если у нас есть «Кинжал»? Но если вдруг Российская Федерация пойдет по этому пути, то спустя 10-15-20 лет в США подсуетятся, и мы обнаружим, что наши «Кинжалы» уже не ультимативные и больше не представляют неотразимой угрозы для американских АУГ. А флота, способного защищать берега РФ, прикрывать районы развертывания ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, демонстрировать флаг в мировом океане, поддерживая страны, куда НАТО «несет демократию», у нас нет. Есть только полк совсем уже устаревших МиГ-31, которые теперь даже в качестве перехватчиков уже не использовать, потому что подвески переделаны под «Кинжалы».