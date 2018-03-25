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В Киеве объяснили, почему не высылают российских дипломатов
Дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией уже и так сведены к минимуму, поэтому нет нужды в высылке дипломатов, передает РИА Новости заявление заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко.
По ее словам, «в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы».
Если же и консулов выслать, то у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет больше шанса «хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», подчеркнула Геращенко.
В частности она назвала имена «политзаключенных» Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.
Как отмечает агентство, Карпюк и Клых – члены «Украинской национальной ассамблеи – Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО, запрещена в РФ). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Сущенко обвиняется в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о российских вооруженных силах и Росгвардии.
Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ,напомнила Геращенко.
По ее словам, «в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы».
Если же и консулов выслать, то у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет больше шанса «хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», подчеркнула Геращенко.
В частности она назвала имена «политзаключенных» Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.
Как отмечает агентство, Карпюк и Клых – члены «Украинской национальной ассамблеи – Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО, запрещена в РФ). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Сущенко обвиняется в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о российских вооруженных силах и Росгвардии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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