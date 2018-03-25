В Киеве объяснили, почему не высылают российских дипломатов

Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ,

Дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией уже и так сведены к минимуму, поэтому нет нужды в высылке дипломатов, передает РИА Новости заявление заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко.напомнила Геращенко.По ее словам, «в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы».Если же и консулов выслать, то у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет больше шанса «хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», подчеркнула Геращенко.В частности она назвала имена «политзаключенных» Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.Как отмечает агентство, Карпюк и Клых – члены «Украинской национальной ассамблеи – Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО, запрещена в РФ). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Сущенко обвиняется в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о российских вооруженных силах и Росгвардии.