20:32 25 марта
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В Киеве объяснили, почему не высылают российских дипломатов

Дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией уже и так сведены к минимуму, поэтому нет нужды в высылке дипломатов, передает РИА Новости заявление заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко.



Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ,
напомнила Геращенко.


По ее словам, «в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы».

Если же и консулов выслать, то у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет больше шанса «хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», подчеркнула Геращенко.

В частности она назвала имена «политзаключенных» Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.

Как отмечает агентство, Карпюк и Клых – члены «Украинской национальной ассамблеи – Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО, запрещена в РФ). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сущенко обвиняется в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о российских вооруженных силах и Росгвардии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:07
    А наши дипломаты там что вообще делают?Да и им,свидомитам тут делать нечего.
    210окв
    1. poquello (poquello) Сегодня, 19:14
      Цитата: 210окв
      А наши дипломаты там что вообще делают?Да и им,свидомитам тут делать нечего.

      да по хорошему уж до конца выгнать, а своих навещать на вертолётах, один хрен посажены непонятно за что по непонятным законам, написанным непонятным законодателем
      poquello
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 19:31
        Правильно, всех выгнать! А затем плакаться, что нет возможности родственников в Украине навестить (или помочь). Разорвать все дипотношения, а затем кричать о беспределе с российкими активами (а таких хватает) в Украине, и не иметь ОФИЦИАЛЬНЫХ способов мониторить ситуацию с русскими диаспорами в Украине. Вас такая ситуация устроит? Или думаете решать вопросы с помощью вертолетов?
        шура матросов
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:37
          С помощь вертолетов?Нет,вы уж как то сами справляетесь.И что это за термин странный-"русская диаспора в Украине"?
          Цитата: шура матросов
          Правильно, всех выгнать! А затем плакаться, что нет возможности родственников в Украине навестить (или помочь). Разорвать все дипотношения, а затем кричать о беспределе с российкими активами (а таких хватает) в Украине, и не иметь ОФИЦИАЛЬНЫХ способов мониторить ситуацию с русскими диаспорами в Украине. Вас такая ситуация устроит? Или думаете решать вопросы с помощью вертолетов?
          210окв
          1. шура матросов (Александр) Сегодня, 19:51
            hi хотел было написать 'русские украинцы' - получается не политкорректно what . написать 'русские в Украине' - так в том то и дело, что таковых осталось диаспора. остальные, которые ранее причисляли себя к русским, с приходом нынешней власти быстро переобулись (отчасти и из-за этого не получается самим справляться)
            шура матросов
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:42
          Цитата: шура матросов
          А затем плакаться, что нет возможности родственников в Украине навестить (или помочь). Разорвать все дипотношения, а затем кричать о беспределе с российкими активами (а таких хватает) в Украине, и не иметь ОФИЦИАЛЬНЫХ способов мониторить ситуацию с русскими диаспорами в Украине.

          Ага, yes , судя по тому что МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ , то виноват во всем Вами перечисленном, опять Путин. Понимаю, yes , менталитет - вещь не пропойная....
          Терский
          1. шура матросов (Александр) Сегодня, 19:57
            Не думаю, что мой менталитет сильно отличается от Вашего. Кстати, я никого не обвиняю (в том числе и Путина) в происходящем. Не стоит распространять свои фобии и предрассудки на других
            шура матросов
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 20:21
              В этом то и проблема - что вы даже понять не можете, насколько отличаетесь о нас со своим укрофашизмом.
              Мы очевидно за это "никого не обвиняю" должны немедленно устыдится и горячо извинится? Как это прогрессивно, смело - не обвинять нас и Путина.
              Себя в этом случае обвинить конечно в голову не приходит.
              Сообщаю, так сказать алаверды - вы там у себя в укробандерии можете обвинять кого угодно, друг друга по кругу.
              Нам уже всё равно. Вы все вымазались коричневой грязью на поколение вперёд. И кто там больше вымазан, кто меньше, а кто совсем нет - никакого желания узнавать не возникает.
              Mestny
            2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:27
              Цитата: шура матросов
              Не думаю, что мой менталитет сильно отличается от Вашего.
              Различие на лицо,
              Цитата: шура матросов
              не иметь ОФИЦИАЛЬНЫХ способов мониторить ситуацию с русскими диаспорами в Украине.
              winked ? Если Вы относите украинцев к не русским, то о каком не отличие может быть речь?
              Цитата: шура матросов
              Не стоит распространять свои фобии и предрассудки на других

              Вы лучше за свои остерегайтесь, так у меня их нет.
              Терский
          2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:10
            Цитата: Терский
            Понимаю, , менталитет - вещь не пропойная....

            В пятницу в одной тошниловке познакомился с мужиком. Тот родом из Одессы, служил в Афгане, живёт у нас в Ё-бурге. Показал прикол: позвонил своему брату в Геленджик. Тот сидит в Геленджике пьяненький и предлагает выпить, то за Савченко, то за Тимошенко. wassat
            Т.е. они там в сортах г...ещё не разучились разбираться. good
            злой партизан
            1. Антарес (Антарес) Сегодня, 20:29
              Цитата: злой партизан
              Т.е. они там в сортах г...ещё не разучились разбираться

              из вашего текста -что забавно
              они ж оба на территории РФ!
              При чем тут
              Цитата: злой партизан
              Т.е. они там в сортах г...ещё не разучились разбираться.

              ???
              Там -это в Украине или в РФ?
              Антарес
            2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:31
              Цитата: злой партизан
              Тот сидит в Геленджике пьяненький и предлагает выпить, то за Савченко, то за Тимошенко.

              Знакомо, у нас их брат ( есть у нас переселенцы с Украины) в разговоре о России то же не по детски отжигает. wassat
              Терский
        3. poquello (poquello) Сегодня, 19:43
          Цитата: шура матросов
          дипотношения

          (моё личное скромное мнение) с кем? не с кем там дипотношения поддерживать, недоговороспособная банда объявившая себя правителями Украины
          poquello
        4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:58
          мониторить ситуацию с русскими диаспорами в Украине

          Аа-ха афигеть русские на Украине теперь "диаспора" ! О как!
          Если - б Хрущёв это услышал он бы себе руку отпилил которой подписывал решение о передаче Крыма Украине!

          Да и вообще "если бы мы только знали". Сколько нового узнали о "братьях". !! crying
          DEZINTO
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 20:24
            Это у них нормальная укробандеровская логика. Даже не замечает. что пишет.
            "В украине"
            НА! НА украине! По русски на российском сайте пишется именно так.
            Mestny
            1. Антарес (Антарес) Сегодня, 20:31
              Цитата: Mestny
              НА! НА украине! По русски на российском сайте пишется именно так.

              стал писать "В Украине" именно из за настойчивых требований писать "На Украине".
              Если событие до 1991 на тер. совр. Украины-то На Украине, если после 1991-то В Украине(как в самостоятельной республике)
              Антарес
          2. kenig1 (Павел) Сегодня, 20:29
            Хрущев отрезать бы себе руку? Я думаю о зожегся бы плазменной речью о том, что есть только советские люди. Именно в ранние советские времена шла активная украинизация.
            kenig1
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:15
      Да и вообще - никакой посол на Украине не нужен. А нужен генерал-губернатор.
      Аристарх Людвигович
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:25
        Согласен.Владимира Вольфовича туда..
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Да и вообще - никакой посол на Украине не нужен. А нужен генерал-губернатор.
        210окв
      2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:26
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А нужен генерал-губернатор.

        no Великовато для них, им гауляйтера вполне хватает yes
        Терский
        1. japs (Юрий) Сегодня, 19:44
          Уважаемый, это так и переводится.
          japs
      3. шура матросов (Александр) Сегодня, 19:34
        Имперские амбиции? Или просто распирает от своей значимости? Одна исключительная нация уже есть. Не уподобляйтесь им
        шура матросов
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:39
          Нет,просто здоровые амбиции.Про "гауляйтора"согласен-перебор.quote=шура матросов]Имперские амбиции? Или просто распирает от своей значимости? Одна исключительная нация уже есть. Не уподобляйтесь им[/quote]
          210окв
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:58
            Цитата: 210окв
            Про "гауляйтора"согласен-перебор.

            А кто там если не он? Если страна управляется из за океана ? Если во всех госучреждениях "смотрящий" прикомандирован от ЦРУ? Есть альтернативное название? Синонимы не счет, смысл не меняется.
            Терский
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:18
              Так будем называть вещи русским званиями...Надсмотрщик,вертухай,а если выбирать из лексикона третьего рейха то пусть будет-капо..
              Цитата: Терский
              Цитата: 210окв
              Про "гауляйтора"согласен-перебор.

              А кто там если не он? Если страна управляется из за океана ? Если во всех госучреждениях "смотрящий" прикомандирован от ЦРУ? Есть альтернативное название? Синонимы не счет, смысл не меняется.
              210окв
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:52
          Цитата: шура матросов
          Имперские амбиции?
          Ага, особенно по вечерам, и случаях когда с больной головы пытаются переложить на здоровую.
          Цитата: шура матросов
          Или просто распирает от своей значимости?
          А я где то и в чем то значим? Как то не замечал... request
          Цитата: шура матросов
          Одна исключительная нация уже есть.
          Сами и ответили на все свои вопросы перечисленные выше. Кто инициатор разрыва дипотношений, всех мыслимых и немыслимых экономических договоров? Договоров сотрудничества в других сферах? Вот то ж.... yes
          Терский
        3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:55
          Цитата: шура матросов
          Имперские амбиции?

          Россия -- это уже Империя: 85 субъектов (теперь 87, включая Крым и Севастополь). 180 народов (теперь 181, включив Крымских Татар) по переписи 2002-го года. Пусть, теперь и в другой форме правления - в федеративной. Строительство Крымского моста, его масштабность, тоже признак империи. Все империи решали транспортные проблемы. Многие римские дороги сохранились до наших дней
          Аристарх Людвигович
    3. фа2998 (андрей) Сегодня, 19:18
      Ну наши понятно,дипломатические отношения между странами,но украинцы с нами "воюют",мы там агрессоры-что они в Москве делают?Либо бежать из Украины,и просить политического убежища так легче,просто вышел на улицу! lol hi
      фа2998
    4. антивирус Сегодня, 19:32
      неужели никто не догадается создать на части Магаданской обл "украинскую автономию"?

      Ведь до сих пор есть еврейская.
      на дипломатах можно будет сэкономить
      антивирус
    5. ПалБор (Павел) Сегодня, 19:58
      А как же бизнес?
      Цитата: 210окв
      А наши дипломаты там что вообще делают?Да и им,свидомитам тут делать нечего.
      ПалБор
    6. Borik (Борис) Сегодня, 20:05
      Цитата: 210окв
      А наши дипломаты там что вообще делают?Да и им,свидомитам тут делать нечего.

      Не можно покидать. Вон в матрасии наши консульства оставили так туда сразу эти пид..ры залезли. Дипломаты теперь вместо охраны.
      Borik
    7. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 20:23
      Вы сторонник модели аля "Северная Корея"?
      FalconD
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:13
    почему,почему...потому что не европа,а цэевропа request
    изя топ
  3. лысова (владимир) Сегодня, 19:14
    Как то не здорово улыбается. Да шли и ехали Украине заключённые в России. Давно бы выслали оставшихся в Россию (дипломатов), видать есть свой интерес.
    лысова
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:16
    ты лучше объясни почему до сих пор с "агрессором" не разорваны дипотношения...
    taiga2018
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:19
    Дип.отношения между Украиной и Россией сведены к минимуму, поэтому нет нужды в высылке дипломатов, заявляет зам.пред Верх. рады И.Геращенко. Неужели трудно сказать на понятном языке, "нужда то есть, но высылать некого" fool
    Теренин
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:19
    А когда они о людях думали? Здесь Петя камень преткновения smile И его дела.
    ul_vitalii
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:21
    Дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией уже и так сведены к минимуму, поэтому нет нужды в высылке дипломатов, передает РИА Новости заявление заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко.
    А она здорово здала...хотя на удивление, здравые мысли её посещать стали.
    svp67
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:24
    Да просто боятся всё порвать до конца и официально объявить войну - прекрасно понимают , что фоткающиеся на Крещатике российские десантники (примерно через 5-10 часов после объявления войны) - это их смерть или тюрьма...
    КВУ-НСвД
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:31
      Цитата: КВУ-НСвД
      это их смерть или тюрьма...

      и что кормить? только смерть!
      Masya Masya
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:37
        Марина hi В их понимании лучше плыть к водопаду , притормаживая вёслами , чем повернуть к правильному берегу , и спастись...
        КВУ-НСвД
        1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:44
          приветик,Виктор! love вот и я говорю... спасение утопающих, дело рук самих утопающих... а к какому берегу они там погребут, погребут ли вообще... их дело...
          Masya Masya
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:54
            а к какому берегу они там погребут, погребут ли вообще... их дело...
            К сожалению это не какая нибудь экваториальная гвинея - их дела по-факту оказываются нашими....
            КВУ-НСвД
    2. poquello (poquello) Сегодня, 19:51
      Цитата: КВУ-НСвД
      фоткающиеся на Крещатике российские десантники (примерно через 5-10 часов после объявления войны) - это их смерть или тюрьма...

      ага, щаз прям полетели, нафиг они сдались -не тот повод
      poquello
    3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 20:25
      что фоткающиеся на Крещатике российские десантники

      Российским десантникам недавно телефоны с камерами запретили и другие гаджеты тоже)
      FalconD
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:30
    так бы и сказала, что дошли до края...как будто их интересует судьба краинских узников !!! глядя на надюшу все остаться захотят wink !!!
    Masya Masya
  10. akims (Андрей) Сегодня, 19:45
    шура матросов (Александр)
    И еще один порохобот слился.
    akims
  11. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 20:13
    Давно пора визовый режим ввести. А потом и дипломатов 404 выслать и глядишь скоро укрохунту сами оставшиеся нормальные снесут .
    Berkut154
  12. Borik (Борис) Сегодня, 20:22
    Цитата: Borik
    Цитата: 210окв
    А наши дипломаты там что вообще делают?Да и им,свидомитам тут делать нечего.

    Не можно покидать. Вон в матрасии наши консульства оставили так туда сразу эти пид..ры залезли. Дипломаты теперь вместо охраны.
    Голодные укропы всё вытащат оттуда.
    Borik
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