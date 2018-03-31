Как Раву Русскую штурмовали. Часть 1

Рава Русская – таково звучное название города в австрийской Галиции, вокруг которого 23 – 29-го августа 1914 г. развернулись бои между 3-й и частью сил 8-й армий русского Юго-Западного фронта и австро-венгерскими 4-й армией, а также частью сил 3-й армии на 2-м этапе Галицийской битвы 5 августа – 13-го сентября 1914 г. Район Равы Русской – важный стратегический пункт (крупный ж/д узел) и центр связности галицийского ТВД.Мы ранее характеризовали общую структуру Галицийской битвы – в ходе которой концентрическое наступление двух групп армий Юго-Западного фронта на первом этапе привело к автономным Люблин-Холмской и Галич-Львовской операциям, которые были затем связаны Городокской операцией. В рамках последней и развернулось сражение у Равы Русской.Главный удар русских намечался 3-й и 8-й армиями на Львов (4-я и 5-я армии наступали на Перемышль - Львов). Замысел русских на первом этапе битвы - охват флангов противника и разгром последнего в районе Львова. На первой стадии Галицийской битвы Юго-Западный фронт планировал смять фланги противника, отрезав его главные силы от р. Сан и Днестр, и уничтожить.Тот факт что австрийцы отнесли развертывание своих армий на 100 км западнее, привело к тому, что теперь австрийские войска нависали над русским северным флангом.На южном фланге стратегического построения противника главной силой была австрийская 3-я армия Р. фон Брудермана.Ей противостояла русская 3-я армия Н. В. Рузского.Самый южный фланг Юго-Западного фронта составила Проскуровская группа войск, преобразованная в 8-ю армию. 8-й армии противостояла армейская группа Кевесса фон Кевессгаза. Ожидалось прибытие на усиление последней австрийской 2-й армии - с Балканского фронта. Противник рассчитывал продержаться в Галиции пока его главные силы не разобьют северный фланг Юго-Западного фронта.На начало Галицийской битвы к востоку от Львова русские 22 пехотные дивизии 3-й и 8-й армий встречались 15-ю дивизиями австрийцев (3-я армия и группа Кевесса). Значительное количество войск прибывало уже в ходе операции, оказывая влияние на ее рисунок. Количество прибывающих подкреплений противников на южном фасе Галицийской битвы выглядело следующим образом:в 3-ю армию Р. Брудермана - 68 тыс. человек;в армейскую группу Кевесса (с учетом 2-й армии Э. Бем Эрмоли) - 130 тыс. человек.в 3-ю армию Н. В. Рузского - около 6 тыс. человек;в 8-ю армию А. А. Брусилова - до 62 тыс. человек.Австрийцы выделили недостаточно сил на южный фланг - и 3-я армия с группой Кевесса не могли стать прочным щитом на пути вторжения в Галицию русских 3-й и 8-й армий. Запаздывавшая с сосредоточением и вводимая по частям 2-я армия серьезного усиления не создала.Стратегическое значение Галич-Львовской операции (в которой русская 3-я армия сыграла важнейшую роль) в том, что эта операция русских войск серьезно изменила обстановку в Галиции. Попытка противника прикрыть правый фланг своей ударной группировки в Польше провалилась. И победоносные 3-я и 8-я армии выходили на тылы австрийских 1-й и 4-й армий (имевших некоторые успехи в Люблин-Холмской операции), грозя им разгромом.Неудача на южном фланге и отсутствие результата на северном заставили Ф. Конрада фон Гетцендорфа провести рокировку, перенеся центр тяжести боевых усилий на юг. Он хотел сосредоточить в районе Равы-Русской необходимые силы, чтобы обеспечить тыл войск М. Ауффенберга (австрийская 4-я армия). Войска последней в основной массе («маневренная группа») перенацелилась на львовское направление, оставив на севере «группу преследования» русской 5-й армии. Конрад планировал 3-мя армиями (2-я, 3-я и 4-я) разгромить русские 3-ю и 8-ю, оставив на севере заслон. Теперь на севере 28-ми русским пexотным дивизиям противостояли 19 австрийских, и напротив, на львовском направлении австрийцы собрали 30 дивизий против 22 русских. Начиналась Городокская операция.Концентрическое наступление трех армий австрийцев в районе Львова должно было сокрушить левый фланг фронта – и теперь главным было, для кого быстрее наступит успех: для русских на севере или австрийцев на юге.К началу Городокской операции войска противников понесли серьезные потери (например австрийская 4-я армия потеряла четверть состава), но, с другой стороны, подтянулись второочередные соединения и резервы. Запаздывание 2-й армии, решавшей главную задачу, на 3 дня, было очень негативным фактором для австрийцев – на нее приходилась треть всех сил сосредотачиваемой противником группировки. И русские армии северного фланга начали наступление раньше. 3-й и 8-й армиям в сражениях у Равы Русской – Городка надо было продержаться.Соотношение сил противников в операции у Равы Русской.4-я армия и часть сил 3-й армии: 2-й (4-я, 25-я пехотные, 13-я ландверная пехотная дивизии), 6-й (15-я, 27-я пехотные, 39-я гонведная пехотная дивизии), 9-й (10-я пехотная и 26-я ландверная пехотная дивизии), 17-й (19-я пехотная дивизия); 14-й (3-я и 8-я пехотные дивизии), 3-й (6-я, 28-я пехотные, 22-я ландверная пехотная дивизии) армейские корпуса; 23-я и 41-я гонведные пехотные дивизии; 6-я и 10-я кавалерийские дивизии.3-я армия с приданным 12-м армейским корпусом: 21-й (33-я, 44-я, 69-я пехотные дивизии), 11-й (11-я, 32-я, 78-я пехотные дивизии), 9-й (5-я, 42-я, 58-я пехотные дивизии), 10-й (9-я, 31-я, 60-я пехотные дивизии), 12-й (12-я, 19-я, 65-я пехотные дивизии, 3-я стрелковая бригада) армейские корпуса; 11-я, 9-я, 10-я кавалерийские, 3-я Кавказская казачья дивизии.Перед сражением у Равы Русской австрийцы усилили 4-ю армию 3-мя маршевыми бригадами, 3-ю армию – 6-ю маршевыми бригадами. Противники обладали примерно равным количеством войск и артиллерии, но австрийцы опирались на укрепленный район. На стороне последних было и преимущество в нанесении первого удара после успешно проведенного контрманевра.Операция 3-й армии Юго-Западного фронта у Равы Русской проходила в сложной оперативно-тактической обстановке. После взятия Львова перед ее войсками были поставлены следующие задачи: 23-го августа достигнуть линии Варенж-Белз-Добросин-Янув-Страдч; 24-го августа линии Жерники-Унув-Рава Русская-Щержец; 25-го августа линии Томашев-Немиров. 9-й кавалерийской дивизии было приказано действовать перед фронтом 21-го корпуса, 11-й кавдивизии после захвата Равы Русской перейти в район Любачева, а 3-й Кавказской казачьей дивизии двинуться в район Немирова - Краковец.Согласно директиве фронтового командования 3-й армии следовало наступать на Лащов - Раву-Русскую, выходя в тыл неприятелю, оперировавшему в Томашевском районе против войск 5-й армии. Этот маневр также должен был привести к обходу Городокской позиции с севера. Для реализации последней задачи в состав 3-й армии временно был включен 12-й корпус 8-й армии. Соединение было направлено в район Янува - чтобы, прикрыв левый фланг 3-й армии, помочь наступлению 8-й.Фактически 3-я армия приступила к выполнению двойной оперативной задачи: установить прочный контакт с 5-й армией, охватив Городокскую позицию. Последствием этого стал разброс корпусов армии веером на фронте до 100 км. После передачи 12-го корпуса 3-й армии, 8-я армия должна была прикрыть обходной маневр соседа.22-23-го августа войска 3-й армии выдвигались в исходное положение перед началом операции.23-го августа они занимали следующие позиции: 21-й армейский корпус - Варенж-Выжув-Белз; 11-й армейский корпус - Бутыни-Пржистан-Замечек; 9-й армейский корпус - Добросин-Кунин-Крехов и 10-й армейский корпус - Вальдорф-Майдан-Добровица. 9-я кавалерийская дивизия, находясь на правом фланге, вела разведку на Грубешов-Тышовцы. 11-я кавалерийская дивизия от Буды действовала на Раву-Русскую, а 3-я Кавказская казачья проводила разведку на Немиров.Противник на 23-е августа имел следующую диспозицию.4-я армия достигла рубежа Рава Русская (17-й армейский корпус) - Ст. Весь (6-й армейский корпус) - Немиров (9-й армейский корпус). 3-я армия занимала укрепленные позиции за р. Верещица - на линии Городокских прудов и высот между Яворовом и Каменнобродом. Часть ее корпусов взаимодействовала с частями 4-й армии: 3-й армейский корпус (6-я, 28-я пехотные, 22-я ландверная пехотная дивизии) занимал позиции у Черлани - Городок - высота Туркенбукель, на левом фланге позиции до Яворова находилась 23-я гонведная пехотная дивизия.Австрийский план предполагал, наступая 3-мя армиями от р. Верещица, охватить фланги русских 3-й и 8-й армий при их движении к Городокской позиции. Австрийские армии наступали: 4-я - севернее Вержбляны - Лелеховка - Рженсна польска; 2-я - южнее Солонка М - Навария - Черлань (10 км юго-западнее Львова) и 3-я - в полосе между 2-й и 4-й. Австрийская 4-я армия должна была сковать русскую 3-ю, а австрийские 2-я и 3-я армии, нанося удар в левый фланг русских, отбрасывали их к северу.Русская 3-я армия главными силами (9-й, 10-й и 11-й армейские корпуса) двигалась на Раву Русскую - на северо-запад от Львова. Командование армии полагало, что противник находится в состоянии отступления. В действительности на корпуса 3-й армии с севера надвигалась австрийская 4-я армия, северное крыло задуманных Ф. Конрадом Гетцендорфом «Канн». Австрийская 3-я армия значительно усиливалась – заканчивалась переброска 2-й армии. Противник переходил к активным действиям.23-го августа 9-й армейский корпус русской 3-й армии авангардом 11-й пехотной дивизии завязал бой за переправу у д. Пржистань. К вечеру, наступая на Раву Русскую вдоль шоссе, он занимал позиции на фронте Добросин-Кунин-Крехов. Корпусная конница у с. Добросин провела успешный бой с эскадронами австрийской 6-й кавалерийской дивизии.Русская конница в этот день действовала активно - наступавшая на правом фланге 21-го корпуса 9-я кавдивизия в окрестностях последнего разгромила тылы австрийского 14-го корпуса (захвачены пленные из состава 14-го гаубичного дивизиона и 30 зарядных ящиков).Русская 11-я кавалерийская дивизия, поддержанная 176-м пехотным полком, завязала бой с бригадой австрийской 19-й пехотной дивизии - к западу от Буды.10-й корпус находился в районе Вальдорф-Домбровица, а 12-й корпус - в районе Янув-Страдзь-Козице. 21-й армейский корпус начал переправу через р. Солокия, достигнув района Варенж-Белз, а 11-й корпус выдвинулся к Бутыни-Лубела. Конница осуществляла разведку и прикрытие своих войск: 9-я кавдивизия у Любув-Тышовице-Грубешов; 11-я кавдивизия на Кржибе-Томашев, 3-я Кавказская казачья дивизия у Янув-Немиров.24-го августа главные силы русской 3-й армии продолжали наступать на Раву Русскую. В этот момент австрийская 4-я армия нанесла удар в ее правый фланг. Русские 9-й и 10-й армейские корпуса у Равы Русской столкнулись с тремя корпусами (6-й, 9-й, 17-й армейские) М. Ауффенберга.9-й корпус был атакован 17-м армейским корпусом и 41-й гонведной пехотной дивизией противника со стороны Равы Русской - Магирува. Он вел упорные бои с пехотными частями противника, усиленными 4-й и 6-й кавалерийскими дивизиями.Атаки противника были отбиты. Во многом этому способствовала тактически грамотная деятельность командира корпуса – Д. Г. Щербачева. Последний вспоминал о трудном положении 9-го корпуса.10-й корпус, наступавший на Магирув, был атакован австрийским 6-м корпусом и частью сил 41-й гонведной дивизии.21-й корпус двигался на Степятын-Долгобычев, 11-й корпус наступал на Унув, 9-й корпус на Раву, а 10-й корпус был несколько южнее. 12-й корпус был оставлен в районе Янув.Наступление австрийской 4-й армии привело к ряду упорных встречных боев.Встречные столкновения противников приводили к прорывам и обходам. Так, когда полки русской 5-й пехотной дивизии, опрокинув части австрийской 19-й пехотной дивизии, перешли на левый берег р. Мещанки, части австрийской 41-й гонведной дивизии стали обходить их левый фланг. Для противодействия обходу 2-я бригада 5-й дивизии была отправлена на Погоржелиска, чтобы, в свою очередь, нанести фланговый удар обходящим частям противника.Приказ командира 9-го корпуса гласил: 5-й дивизии продолжить наступать на Раву Русскую, 58-й дивизии продвигаться на Монастырек, а 42-й дивизии (выделяя 1-ю бригаду в резерв комкора) - усилить 58-ю. Последняя, завязав у Каменной горы встречный бой с 39-й гонведной пехотной дивизией, попыталась охватить правый фланг врага. Причем австрийцы также начали охват правого фланга 58-й пехотной дивизии, отрезав ее от соседней 5-й пехотной дивизии. 58-я дивизия дважды пыталась наступать - но была остановлена мощным огнем. Неприятель стал продвигаться в разрыв между 58-й и 5-й пехотными дивизиями, и у Погоржелиска потеснил левый фланг 2-й бригады последней. Когда около 20-ти часов части 58-й пехотной дивизии вновь перешли в наступление, они были встречены штыковой контратакой.Тревожная обстановка на фронте 9-го корпуса привела к тому, что командование 3-й армии отправляет ему на помощь 11-й и 10-й армейские корпуса. 78-я дивизия заняла м. Гуйче, 11-я дивизия перешла в район Заборже, а 32-я и 11-я дивизия вели бой с частями австрийских 3-й пехотной и 2-й кавалерийской дивизий у Карува-Заборже. Дивизии 10-го корпуса обеспечивали левый фланг 9-го корпуса.Приданный 3-й армии 12-й корпус получил задачу прикрыть левый фланг 3-й армии, оказывая содействие 8-й армии при наступлении противника от Городокской позиции. 21-й корпус подошел к г. Радостав, где отбивал атаки противника.