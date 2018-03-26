10:57 26 марта

Дело Скрипаля: построение перед атакой

В «деле Скрипаля» прежде всего бросается в глаза откровенная халтура, с которой сляпана эта провокация: отовсюду «торчат уши» британских спецслужб.



Начиная с метода покушения на бывшего двойного агента и его дочь, заканчивая самим выбором объекта — всё вызывает множество сомнений даже у британских союзников в версии Лондона. Многочисленные противоречия и нестыковки в этом деле широко известны и останавливаться на них нет смысла.


Все это вызывает недоумение. Британские спецслужбы известны своим высочайшим мастерством, изощренность и коварством, а тут такая топорная работа в стиле какого-то, простите, СБУ. В чем дело?

Неужели британские «рыцари плаща и кинжала» разом и безвозвратно деградировали профессионально?

Думаю, что это было бы слишком прекрасно. А в действительности «белые нитки» в «деле Скрипаля» оставлены совершенно сознательно.

Ни у Лондона, ни у Вашингтона, стоящего за спиной провокаторов, конечно, не было не малейшей надежды на то, что Москва согласится с нелепыми, вздорными и наглыми обвинениями в свой адрес, примет их и начнет каяться в том, чего она никогда не совершала.

Устроенное действо было обращено, прежде всего, к тем, кто числиться союзниками, или, вернее вассалами англосаксов.

Свой сегодняшний вид главный антироссийский блок – НАТО приобрел после крушения СССР, в условиях однополярного мира, когда доминирование США и их ближайших союзников было неоспоримо, и, как казалось тогда, будет вечным. При почти абсолютном могуществе и превосходстве Запада, участие в НАТО, могло потребовать разве что отправку небольшого контингента для участия в колониальных войнах. К тому же, для многих «младоевропейцев» путь в ЕС лежал через НАТО.

Впрочем, и «староевропейцы», отдохнув в 90-е от страхов Холодной войны изрядно расслабились, сократили армии и военные бюджеты.

И конфронтация с возрождающейся Россией, начатая США и их ближайшими союзниками, вернувшая все европейские ужасы минувшего столетия, серьезно обескуражила и тех и других. Строго говоря, стран Европы, готовых безоговорочно поддержать безответственную агрессивную политику англосаксов, не так уж и много.

Размещение в Калининградской области «Искандеров», воссоздание ударных танковых соединений, демонстрация возможностей «Калибров», и наконец, последние военные новинки Вооруженных сил России не прибавили воинственности и энтузиазма европейцам, прекрасно понимающим, что территории именно их стран рискуют стать театром военных действий.

К этому можно присовокупить крайнее недовольство европейских бизнесменов и фермеров, понесших тяжкие убытки от потери российского рынка в результате санкционной войны. Пусть их политические возможности не столь велики, как у гигантов – ТНК, но и они оказывают серьезное давление на власти своих стран и ЕС, и формируют определенные настроения общества – направленные против конфронтации и нагнетания напряженности. Руководства европейских государств вынуждены эти настроения учитывать.
В результате Вашингтон сталкивается с «проявлениями нелояльности» со стороны своих европейских союзников. Например, с нежеланием увеличивать военные расходы, или разрушать взаимовыгодные программы с участием России.

В свете этого, «дело Скрипаля» нацелено не только на диффамацию и изоляцию России, оно обращено к европейским союзникам, с тем, чтобы выявить, и подавить все проявления «нелояльности».

Признание подчеркнуто нелепых и очевидно лживых обвинений в адрес России, которое англосаксы требуют от европейцев – есть ни что иное, как символическая демонстрация абсолютной лояльности и преданности евроатлантическому единству. Вроде тех кусочков ладана, которые римские граждане обязаны были воскуривать перед статуей «божественного» императора в знак верности ему.
Если бы, допустим, вина России была бы очевидна, или хотя бы обвинения выглядели бы более правдоподобно, ни о какой символической жертве, которая так необходима, не могло бы идти речи.

«Дело Скрипаля» можно сравнить с построением подразделения перед выполнением боевой задачи, в ходе которого командир определяет готовность бойцов, в том числе и психологическую.

Как мы знаем, прошедший в Брюсселе саммит ЕС показал, что не все европейские страны готовы безоговорочно подчиниться диктату англосаксов. Вашингтон и Лондон выявили «очаги фронды» и теперь проведут работу по их нейтрализации.

То есть будут предприняты шаги по «перевоспитанию» или замене европейских лидеров и их окружения, проявивших «нелояльность». Идет подготовка к войне. Вне зависимости от того, какая она будет, холодная, гибридная, или полномасштабная, она требует единства западного блока. В свете этого, никакого разномыслия, никаких других доминирующих интересов, кроме англосаксонских, не предполагается.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 06:11
    Настораживает то что основной посыл нашей дипломатии... Ребята давайте жить дружно... при откровенном хамстве со стороны англичан... Мы их что обидеть боимся?
    Vard
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:34
      Цитата: Vard
      ... Мы их что обидеть боимся?
      С ельцинских времён началось угодничество, заискивание. ....Вот оппоненты и хотят раскаяния. За Катынь -то покаялись......
      Reptiloid
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 06:45
      Цитата: Vard
      Настораживает то что основной посыл нашей дипломатии... Ребята давайте жить дружно... при откровенном хамстве со стороны англичан... Мы их что обидеть боимся?

      Не думаю, просто мы хотим показать себя как добрые и готовые к диалогу люди, эдакие мудрецы, которые на оскорбления дурачка смотрят с высока. На сколько оправдано? Поживём, увидим...
      raw174
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:05
      Цитата: Vard
      Мы их что обидеть боимся?

      Вы пресс конференцию нашего МИДа и МО видели?

      Видимо нет, так как не говорили бы так...да и наш представитель в ООН, Небензя, кремень-мужик...без мата, но говорит так, что понимаешь, он покрыл не только по-матушке, но и по-батюшке, и всех родственников не забыл...
      svp67
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:19
        Полностью с вами согласен. давненько не слышал такого жесткого, а порой с издевкой комментария к случившемуся и ответов самым упертым - представителям Британии и Сша.
        rotmistr60
      2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:22
        Цитата: svp67
        Вы пресс конференцию нашего МИДа и МО видели?

        спасибо за публикацию заявления Небензи: с удовольствием послушал!
        Выход из ситуации он предложил наилучший и наиразумнейший.
        Но-никому на Западе не нужный....
        Ольгович
    4. P0LYM (Юрий) Сегодня, 08:40
      А я полагаю, что вся эта "боязнь обидеть" не более чем игра ... думаю, всё это преследует следующие цели:
      - всё-таки хочется провести чемпионат мира ... т.е. чтобы "праздник" состоялся... по мне так он нафиг не нужен... только бабок жалко. думаю посл чм с ответками всё наладится.
      - самим проявлять агрессию...? но есть хорошая поговорка: "никогда не спорь с дебилом... придётся опуститься до его уровня и люди не увидят между вами разницы..."
      - да и выигрыш времени тут тоже, как фактор, не последнее место занимает....
      Вообще как по мне... то все это из-за Сирии ... и начнется все в Сирии... и дай бог там и закончится...
      P0LYM
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 09:58
        Цитата: P0LYM
        Вообще как по мне... то все это из-за Сирии ... и начнется все в Сирии...

        Точнее все из-за штатовского сланцевого газа. А Сирия, она, как кость, встала у Катара и К* поперек горла и заткнула газовый поток, подконтрольный Штатам, в Европу...
        Цитата: P0LYM
        и дай бог там и закончится...

        Хотелось бы , чтобы все закончилось в Сирии согласно нашему сценарию... Но это очень не устраивает янки и К*...Поэтому с их подачи (не иначе!) и завязалась канитель со Скрипалем...А цель ее одна: показать, что РФ сама всех травит, и покрывает Асада-отравителя. Поэтому -- Асад вне закона, а РФ -- заклеймить позором, как преступника международного масштаба. Но сработано топорно, поэтому-то такие издержки... Даааа...Нет у них больше профессора Мариарти, как нет и доброго Шерлока Холмса...Остались в Скотланд Ярде одни тупые инспекторы типа Лесли...
        Как то так, однако.
        Удав КАА
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:45
    Наказывать надо наглов жесточайше, и чем быстрее, тем ощутимие будет результат.
    a.s.zzz888
  3. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 07:08
    Если отвлечься от содержания статьи и взглянуть на фото, очень символичное кстати(знаменосцы - символы своих армий), то что мы видим. У двоих яйца больше чем у слонов(которые легко оттоптать), нидерландец ворон считает, а.мерзоты - бабы, один только немец - образец воина(подтянут, обучен и дисциплинирован).Может это "притянуто за уши", но вот как-то так.
    kirgiz58
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:12
    построение перед атакой
    А кого они атаковать собрались ? И чем ?
    Uncle Lee
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:53
    Видимый результат того, что однополярный мир канул в лету. Попытка сшить лоскутное одеяло из Европы начинает буксовать.
    Сергей985
  6. михаил3 (Михаил) Сегодня, 09:55
    Да. Войной уже не просто пахнет, а воняет. Занятно, что европейцы на этот раз практически в открытую ложатся мостовой под копыта войны. Никаких сомнений уже нет - на Россию просто наезжают, без малейшего повода, внаглую. То есть они не могут не понимать, что именно на их территории начнутся пляски. Им остается только верить, что мы сразу же побежим, и война будет на нашей земле...
    михаил3
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