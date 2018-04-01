09:20 01 апреля

Лампасы под Праснышем. Ч. 1

Цикл статей посвящен действиям русской конницы во Второй Праснышской операции 7 февраля – 17 марта 1915 года - одной из самых блестящих побед русского оружия над германской императорской армией в Первую мировую войну.

Один из эпизодов – действия 15-й кавалерийской дивизии - мы рассматривали ранее (см. Польская атака украинских гусар). Теперь посмотрим, как действовал отряд В. А. Химеца – и прежде всего казачьи части, входившие в его состав.

Общая обстановка на ТВД к началу Второй Праснышской операции.


К январю 1915 г. западнее Вислы установился позиционный фронт, и обе стороны начинают искать возможности для применения флангового маневра.

Перебрасывая свои войска с левого берега Вислы и из Франции в Восточную Пруссию, немцы предполагали развить операции:

а) Против 10-й армии – нанося удар на Гродно. Соотношение сил - 15 пехотных и 2 кавалерийских дивизии германцев против 12 русских пехотных дивизий.

б) Действуя на линии Осовец – Ломжа. Соотношение сил примерно равное – по полтора корпуса.

в) На фронте от Торна до Млавы. Армейская группа М. К. В. фон Гальвица вначале имела 3 корпуса и 2 кавалерийские дивизии против 1-го Туркестанского и 1-го Конного корпусов. Соотношение сил 3:1 в пользу немцев, но, как сообщает Э. Людендорф, сюда были подтянуты дополнительные силы - и к концу операции 10 германских дивизий противостояли 6,5 русским. Но... Гальвиц был разбит.

Соотношение сил ярко говорит нам о том, где фактически намечался главный удар немцев - и его успех поставил бы русские завислинские армии в гораздо более тяжелое положение, чем это случилось позднее - в июле 1915 г. когда удар в том же направлении немцам удался. Становится понятным – почему французы назвали Вторую (Зимнюю) Праснышскую операцию «Русской Марной».

Но не будем забегать вперед.
Русские также сосредотачивали силы между Осовцом и Новогеоргиевском - но медленно, и к началу операции в качестве резервов там находились 1-й и 2-й Сибирские армейские корпуса и 15-я кавалерийская дивизия.

Частная обстановка к началу операции.

1-й Туркестанский армейский корпус прикрывал подступы к Новогеоргиевску, имея правый фланг у Грудуска, а левый у Глиноецка. Далее до Вислы стоял 1-й Конный корпус. Напротив, со штабом в Млаве, стоял германский корпус Э. фон Цастрова.


1. Положение русской 1-й армии во 2-й половине января 1915 г.

Обе стороны прикрывали будущие районы сосредоточения своих войск - причем о сосредоточении немцев русские узнали гораздо позже, из агентурных источников. Естественно, что и задача конницы, входившей в состав 1-го Туркестанского корпуса (отряд генерал-лейтенанта В. А. Химеца), была также оборонительной и формулировалась следующим образом:

«Обеспечивать правый фланг корпуса, занимая район Дзержгово - Шумск и не допуская противника в район Жарково - Китки. Разведывать в направлениях на Млаву, Янов и Хоржеле, включая и обороняя направления Янов - Прасныш и Хоржеле - Прасныш».


2. Командир 4-й Отдельной кавалерийской бригады и Отряда В. А. Химец.

Приказ был отдан, когда отряд В. А. Химеца, состоявший из 4-й Отдельной кавалерийской бригады с батальоном стрелков, увеличивался вдвое: прибывала Туркестанская казачья бригада, и приходится удивляться, что он был подписан кавалеристом (комкором 1-го Туркестанского генералом от кавалерии С. М. Шейдеманом): ведь находясь в Дзержгово, нельзя оборонять направления от Янова и Хоржеле на Прасныш, а обороняя их, нельзя стоять в Дзержгово. Правильным решением было бы поручить охрану фланга корпуса одной, а тыла - другой бригаде (но, видимо, повлиял магический «принцип» массирования конницы - что было хорошо для наступления на Млаву, но плохо для охраны разных направлений).

Состав отряда В. А. Химеца.

В состав отряда В. А. Химеца, который после прибытия туркестанцев (20 января) превращался в дивизию, входили:

4-я Отдельная кавалерийская бригада:
Полк Офицерской кавалерийской школы - 4 эскадрона;
20-й драгунский Финляндский полк - 6 эскадронов;
Оренбургский отдельный казачий дивизион - 2 сотни;
Конная батарея Офицерской артиллерийской школы - 6 конных орудий;

Туркестанская казачья бригада (начальник генерал-майор А. М. Логинов – командир 1-й бригады Туркестанской казачьей дивизии):
2-й Уральский казачий полк - 4 сотни;
5-й Оренбургский казачий полк - 4 сотни;
Конно-пулеметная команда - 8 пулеметов.


3. Командир Туркестанской казачьей бригады А. М. Логинов.

Команд связи и сапер в отряде не было. Для обороны участка Жарково - Китки В. А. Химецу был придан батальон стрелков с батареей.

Характеризуя части отряда, необходимо отметить следующее.
В полку Офицерской кавалерийской школы (ОКШ) 75% гусар было призвано из запаса. Финляндцы и Оренбургский казачий дивизион в мирное время ни разу не бывали на больших маневрах. В то же время Туркестанская казачья бригада представляла собой хорошо обученную часть с подготовкой мирного времени (ее пулеметная команда на некоторых стрельбах давала до 96% попаданий). В дни Лодзинской операции и позднее Туркестанская казачья бригада с успехом и неоднократно атаковывала немецкую конницу и пехоту.

Численный состав: в эскадронах 4-й бригады 100 - 125 сабель, в сотнях Туркестанской бригады – 95 - 105 сабель.

Боевые действия до начала операции.

Расположение отряда показано на следующей схеме.


4. Расположение отряда В. А. Химеца на правом фланге 1-го Туркестанского армейского корпуса с 20 января по 7 февраля 1915 г.

Всего на разведку, охранение и в дежурную часть ежедневно отправлялось 8 сотен и 6 отдельных взводов - т. е. половина отряда, и нередко знамена полков Туркестанской бригады охранялись адъютантами, а коноводы ее штаба несли при нем караул и разносили пакеты.

Так как 4-я бригада стояла в этом районе более двух месяцев и расположение немцев не менялось, разведка превратилась в наблюдение, и разведывательные органы неделями стояли на одном месте. Охранение, отдельными заставами, соответствовало немецкой практике - двигаться лишь по дорогам. Получилась двойная полоса застав.

До конца января произошло несколько мелких стычек с немецкими разведчиками - в которых туркестанцы взяли четырех пленных.

Лампасы под Праснышем. Ч. 1

5. Казаки 5-го Оренбургского казачьего полка.

25 января В. А. Химец получил приказ поддержать части 4-й кавалерийской дивизии, действовавшей восточнее линии Хоржеле - Маков, не теряя из виду основной задачи - охранять фланг корпуса и вести активную разведку на Нейденбург и Вилленберг.

Получение такой задачи объясняется тем, что 4-я дивизия вела разведку от Остроленки на Ортельсбург - Вилленберг и была потеснена от границы. Поддержать ее было бы просто, если б одна из бригад Отряда В. А. Химеца стояла севернее Прасныша - и немцы намекнули на необходимость такого решения, выйдя из Хоржеле батальоном с артиллерией и потеснив к югу эскадрон ОКШ. Сотня оренбуржцев двинулась от Кржиновлога на Рембелин – и немецкий батальон вернулся в Бржески Колаки и начал окапываться, окутываясь сплошной завесой колючей проволоки.

Штаб корпуса забеспокоился: в Еднорожец был выдвинут 12-й Туркестанский стрелковый полк, а В. А. Химецу было приказано: «ввиду начавшегося наступления немцев на Прасныш начать поиски в тыл и фланг противнику». Хотя «тыла и фланга» не было (в Янов и Хоржеле по два батальона пехоты), но 4-я бригада выходила в направлении на Хоржеле - Янов и Рогген. Каждый раз поиск закончился безрезультатно. Туркестанцы захватили еще четырех немцев из корпуса Цастрова.

Вечером 28-го января В. А. Химец получил приказ произвести разведку на Вилленберг - где, якобы, сосредоточивалось четыре немецких корпуса.

Авиация не летала - ни русская, ни немецкая - и туркестанцы получили приказ: на рассвете 30-го выступить на Еднорожец. Начальник штаба Туркестанской бригады предполагал обойти Хоржеле с востока и выпустить серию разъездов - чтобы захватить языков. Но 29-го В. А. Химец получил от комкора упреки в бездеятельности и приказ «лихим налетом» прорваться через немецкое охранение и захватить Вилленберг.

Дело под Хоржеле. 31 января 1915 г.

30 января отряд В. А. Химеца под прикрытием 12-го Туркестанского стрелкового полка переночевал в Еднорожце. В 4 часа 31 января кавалеристы выступили на Ольшевка – Ракуйка - Лаз, имея в авангарде взвод ОКШ. Дороги обледенели, и кавалеристы шли со скоростью 4 версты в час.

Из Ракуйка В. А. Химец отправил три сотни оренбуржцев на Хоржеле - для прикрытия отряда слева, а сам двинулся на Монтвиц и подошел к опушке леса, тянувшегося вдоль границы.


6. Отряд В. А. Химеца. Около 10.30. 31 января 1915 г.

4-я бригада была встречена огнем немцев, сидевших за колючей проволокой впереди Монтвиц – внезапности достигнуть не удалось.

2 эскадрона ОКШ спешились, но к немцам подошли подкрепления от Монтвиц. Спешились еще 2 эскадрона финляндцев. Завязалась перестрелка.

В 9 часов 30 минут к немцам подошли еще пехота и артиллерия. Бой разгорался. Открыла огонь конная батарея.

В. А. Химец выдвинул в Лаз три сотни уральцев с двумя орудиями.

К 8 часам три сотни оренбуржцев с двумя пулеметами подошли к опушке леса против Хоржеле и, выслав разъезды для наблюдения за Опаленец, Будки и Ракуйка, стояли там до 10 часов.

В 10 часов командир полка, начальник штаба бригады, командиры сотен и пулеметного взвода увидели следующую картину: от Хоржеле по шоссе на Зарембы двигались две роты противника - впереди шла группа из 6 всадников. Первой мыслью русских было - атаковать, но между опушкой леса и шоссе находилось замерзшее и оттаявшее сверху болото. Решили расстрелять колонну противника.

Две спешенных сотни и два пулемета ждали - когда всадники подойдут к одиноко торчавшей у шоссе елке. Как только германцы поравнялись с этим ориентиром, был открыт огонь - и немецкая колонна осталась на шоссе. Немцы начали отвечать, и между спешенными частями и коноводами стали подниматься фонтанчики снега и земли - от разрывных пуль.

В это время были получены донесения о том, что уральцы отправлены в Лаз, из Хоржеле выезжает немецкая артиллерия, а пехота оттуда же выдвигается на Сребрник.

Потеряв убитыми одного казака и одну лошадь, оренбуржцы тронулись на Лаз – Ракуйку - чтобы не дать немцам атаковать отряд с тыла.

Части бригады отошли.

Потери: отряд В. А. Химеца - 3 человека, у немцев - свыше 200 человек. Из двух расстрелянных оренбуржцами рот поднялось лишь 20 - 25 человек.

Но проволочные заграждения не дали частям отряда возможности прорвать охранение противника в конном строю. Спешенные кавалеристы, даже задействовав 1000 винтовок, не могли состязаться с сильными немецкими гарнизонами Хоржеле или Монтвица.

Продолжение следует...
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 8

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  1. Стрелецкос (Петр) Сегодня, 06:25
    Страница боевой славы оренбургского и уральского казачества
    Светло-синие и малиновые лампасы казаков Туркестанской казачьей бригады зааапомнят немцы под Праснышем
    Стрелецкос
    1. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 08:15
      Уникальное соединение - Туркестанская казачья бригада.
      Как совершенно справедливо отметил автор,
      В дни Лодзинской операции и позднее Туркестанская казачья бригада с успехом и неоднократно атаковывала немецкую конницу и пехоту.
      .
      В марте 1916 году бригада дополнена 1-м Астраханским казачьим полком (это уже желтые лампасы), а 5-й Оренбургский казачий полк увеличен до 6 сотен.
      В апреле 1916 года бригада дополнена 52-м Донским казачьим полком и переформирована во 2-ю Туркестанскую казачью дивизию.
      Чебуратор
      1. Стрелецкос (Петр) Сегодня, 08:20
        Да, прекрасное сводное соединение
        Донцы в бою
        Стрелецкос
        1. Стрелецкос (Петр) Сегодня, 08:20
          Продолжение того же полотна
          Стрелецкос
          1. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 08:43
            Кстати говоря русская кавалерия прошла через серию реформ, значительно поднявших ее боеспособность. Кстати - под руководством Великого Князя Николая Николаевича в бытность последнего Генерал-Инспектором кавалерии.
            Чебуратор
  2. andrewkor Сегодня, 07:31
    А.В.Ганин "Накануне катастрофы"-Оренбургское казачье войско в конце 19 начало 20 веков (1891-1917гг.).Общий вывод - при несомненном преимуществе русской конницы перед конницей противников,имея выдающихся командиров, высшее руководство спользовало ее очень робко,успехи только тактические,хотя возможности достигали и стратегических задач.Особенно этот недостаток проявил себя в РЯВ и по наследству перешёл в ПМВ.
    andrewkor
  3. XII легион (Цезарь) Сегодня, 08:09
    На кавалерию, единственный к началу Первой мировой войны род войск, обладавший оперативной подвижностью, возлагался широкий спектр боевых задач.
    Важнейшая задача - разведывательная. Отличная завеса и хорошая разведка были организованы русской конницей на левом берегу Вислы в ходе Варшавско-Ивангородской операции в сентябре 1914 г., а также на левом берегу р. Вислы в сражении у Люблина и Львова в 1914 г. - хорошо ориентировавшие русское командование, и задержавшие продвижение обходящих войск противника. На последнем этапе Галицийской битвы кавалерия Юго-Западного фронта, очистив от неприятеля левый берег Вислы, способствовала поражению левого фланга австрийской 1-й армии.
    Кавалерийские соединения должны были решать задачи так называемой «стратегической конницы» - осуществлять броски, прорывы и обходы, преследование противника, заниматься стратегической разведкой, обеспечивать прикрытие определенных оперативных направлений. Например, 14-я кавалерийская дивизия, действуя на фланге 4-й армии в ходе Галицийской битвы, на 5 дней сковала оперативный маневр 1-й австрийской армии и позволила подтянуть резерв – 18-й армейский корпус. В Томашевском сражении 1914 г. кавалерия 5-й армии в самые тяжелые периоды боев быстро сосредотачивалась командованием на флангах армии или ее корпусов, что обеспечило стыки и фланги общевойсковых соединений. В этом сражении был образован Сводный конный корпус (один из первых в русской армии в Первую мировую войну), а действия 5-й Донской казачьей дивизии и 2-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии не допустили полного окружения правого фланга 19-го армейского корпуса и обеспечили выход центральной группировки 5-й армии из тяжелого боя.
    Успешно осуществлялись кавалерийские рейды. Важное значение для исхода Лодзинского сражения 1914 г. имела переброска 1-го кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта А. В. Новикова на правый фланг 2-й армии (район Бендков) с левого фланга 5-й армии (район Ласка).
    Русская конница осуществила ряд блестящих атак в конном строю, решив участь многих боев и сражений – оказав влияние на тактическую и оперативную обстановку (в Заднестровском, Третьем Праснышском и др. сражениях).
    Число конных атак, по сравнению с аналогичными атаками конницы противника, огромно (лишь австрийская конница практиковала, и то лишь в начале войны, конные атаки). Характерно, что русская конница атаковала чаще пехоту и артиллерию противника, чем кавалерию (атаки на конницу составляют 25% от всех конных атак). В большинстве случаев кавалерия противника от боя уклонялась.
    Русская конница атаковала не только пехоту противника, находящуюся в движении (на походе, отступающую или наступающую), но и в окопах и даже за колючей проволокой. Так, 29 сентября 1915 г. на фронте 11-го армейского корпуса 12-я кавалерийская дивизия в конном строю атаковала австрийцев, прошла три линии окопавшихся пехотных цепей противника, который после короткого беспорядочного боя обратился в бегство, а на фронте 33-го армейского корпуса четыре эскадрона 9-го Бугского уланского и эскадрон 9-го Казанского драгунского полков также атаковали пехоту противника, опрокинули ее и взяли 40 пленных.
    Яркой иллюстрацией является и бой у Баламутовки – Ржавенцев 27 апреля 1915 г., когда две сотни 13-го Донского казачьего полка опрокинули, атакуя в конном строю, 4 эскадрона венгерских гусар, в то время как другая сотня также в конном строю в долине руч. Бялый смяла роту пехоты.
    Конные атаки русской кавалерии имели место не только в маневренный, но и в позиционный период войны – когда конница других армий в массе своей уже сидела в окопах. Например, 27 мая 1916 г. у с. Зубжец 9-я кавалерийская дивизия, прорвав три линии австрийских окопов, захватила артиллерию противника и до 1,6 тыс. пленных; 23 июля 1916 г. в атаке у д. д. Костюхновка-Волчецк 16-й кавалерийской дивизией было захвачено 14 орудий противника и т. д.
    Война показала, что никакой огонь артиллерии, пулеметов и винтовок, действия аэропланов и броневиков не в состоянии остановить кавалерийской атаки русской конницы. Например, в бою 7 августа 1916 г. у дер. Рудка-Червищи сотни 27-го и 28-го Донских казачьих полков преодолели заградительный огонь двух тяжелых и одной легкой батарей германцев. А 6 августа 1916 г. казаки 16-го и 17-го Донских казачьих полков на том же боевом участке под огнем пулеметов и бомбами трех немецких аэропланов прорвались сквозь проволочные заграждения и захватили трофеи.
    Но в условиях огневого боя возможности конницы все же были снижены. В наступлении общевойсковых соединений кавалерия должна атаковать, прежде всего, резервы противника и развивать достигнутый пехотой успех, а в обороне вести разведку на флангах и в тылу неприятеля.
    Что немаловажно, русская кавалерия в годы Первой мировой войны продемонстрировала ряд выдающихся примеров, когда ее действия влияли не только на оперативную, но и стратегическую обстановку - действия кавалерийской бригады при Нерадово в июле 1915 г. (когда была опрокинута наступающая германская 50-я резервная дивизия) или конной группы графа Келлера в марте 1915 г. на Днестре (когда конница нанесла поражение общевойсковой армии австрийцев).
    И один из эпизодов, когда конница повлияла на оперативно-стратегическую обстановку - как раз в ходе Второй Праснышской операции.
    Спасибо!
    Ждем продолжения.
    XII легион
    1. Стрелецкос (Петр) Сегодня, 08:39
      Спасибо!
      Ждем продолжения.

      good good
      русская кавалерия в годы Первой мировой войны продемонстрировала ряд выдающихся примеров, когда ее действия влияли не только на оперативную, но и стратегическую обстановку

      Можно вспомнить и Заднестровское сражение 26 апр. – 2 мая 1915., когда кавалерия нашей 9-й армии сделала всю операцию.
      Как писал генерал-квартирмейстер 9-й армии Н. Н. Головин:
      три кавалерийских корпуса получили свободу действий... На всем широком фронте волна наших 160 эскадронов катилась от Днестра до Прута, захлестывая с флангов и тыла те части противника, которые пытались задерживаться на заранее укрепленных позициях».

      Кстати Виктор Литтауэр, офицер 1-го Сумского гусарского полка в своем труде "Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии" проанализировал структуру и огневую мощь пехотной и кавалерийской дивизии и бригады.
      Если в пехотной дивизии - порядка 20000 человек (с учетом артиллерии и вспомогательных подразделений), то в кавалерийской - лишь 5000. Не сопоставима и огневая мощь пехоты и кавалерии.
      Именно поэтому, как отмечено в данной статье
      Спешенные кавалеристы, даже задействовав 1000 винтовок, не могли состязаться с сильными немецкими гарнизонами Хоржеле или Монтвица.

      Соответственно шансы опрокинуть пехоту возрастали как раз когда кавалерия действовала не в пешем, а в конном строю - когда сам вид несущейся кавалерии деморализующе действовал на пехоту. Конечно, нужно было выбрать тактически грамотный момент - чтобы не нести напрасных потерь.
      Стрелецкос
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