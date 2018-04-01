Лампасы под Праснышем. Ч. 1
Цикл статей посвящен действиям русской конницы во Второй Праснышской операции 7 февраля – 17 марта 1915 года - одной из самых блестящих побед русского оружия над германской императорской армией в Первую мировую войну.
Один из эпизодов – действия 15-й кавалерийской дивизии - мы рассматривали ранее (см. Польская атака украинских гусар). Теперь посмотрим, как действовал отряд В. А. Химеца – и прежде всего казачьи части, входившие в его состав.
Общая обстановка на ТВД к началу Второй Праснышской операции.
К январю 1915 г. западнее Вислы установился позиционный фронт, и обе стороны начинают искать возможности для применения флангового маневра.
Перебрасывая свои войска с левого берега Вислы и из Франции в Восточную Пруссию, немцы предполагали развить операции:
а) Против 10-й армии – нанося удар на Гродно. Соотношение сил - 15 пехотных и 2 кавалерийских дивизии германцев против 12 русских пехотных дивизий.
б) Действуя на линии Осовец – Ломжа. Соотношение сил примерно равное – по полтора корпуса.
в) На фронте от Торна до Млавы. Армейская группа М. К. В. фон Гальвица вначале имела 3 корпуса и 2 кавалерийские дивизии против 1-го Туркестанского и 1-го Конного корпусов. Соотношение сил 3:1 в пользу немцев, но, как сообщает Э. Людендорф, сюда были подтянуты дополнительные силы - и к концу операции 10 германских дивизий противостояли 6,5 русским. Но... Гальвиц был разбит.
Соотношение сил ярко говорит нам о том, где фактически намечался главный удар немцев - и его успех поставил бы русские завислинские армии в гораздо более тяжелое положение, чем это случилось позднее - в июле 1915 г. когда удар в том же направлении немцам удался. Становится понятным – почему французы назвали Вторую (Зимнюю) Праснышскую операцию «Русской Марной».
Но не будем забегать вперед.
Русские также сосредотачивали силы между Осовцом и Новогеоргиевском - но медленно, и к началу операции в качестве резервов там находились 1-й и 2-й Сибирские армейские корпуса и 15-я кавалерийская дивизия.
Частная обстановка к началу операции.
1-й Туркестанский армейский корпус прикрывал подступы к Новогеоргиевску, имея правый фланг у Грудуска, а левый у Глиноецка. Далее до Вислы стоял 1-й Конный корпус. Напротив, со штабом в Млаве, стоял германский корпус Э. фон Цастрова.
1. Положение русской 1-й армии во 2-й половине января 1915 г.
Обе стороны прикрывали будущие районы сосредоточения своих войск - причем о сосредоточении немцев русские узнали гораздо позже, из агентурных источников. Естественно, что и задача конницы, входившей в состав 1-го Туркестанского корпуса (отряд генерал-лейтенанта В. А. Химеца), была также оборонительной и формулировалась следующим образом:
«Обеспечивать правый фланг корпуса, занимая район Дзержгово - Шумск и не допуская противника в район Жарково - Китки. Разведывать в направлениях на Млаву, Янов и Хоржеле, включая и обороняя направления Янов - Прасныш и Хоржеле - Прасныш».
2. Командир 4-й Отдельной кавалерийской бригады и Отряда В. А. Химец.
Приказ был отдан, когда отряд В. А. Химеца, состоявший из 4-й Отдельной кавалерийской бригады с батальоном стрелков, увеличивался вдвое: прибывала Туркестанская казачья бригада, и приходится удивляться, что он был подписан кавалеристом (комкором 1-го Туркестанского генералом от кавалерии С. М. Шейдеманом): ведь находясь в Дзержгово, нельзя оборонять направления от Янова и Хоржеле на Прасныш, а обороняя их, нельзя стоять в Дзержгово. Правильным решением было бы поручить охрану фланга корпуса одной, а тыла - другой бригаде (но, видимо, повлиял магический «принцип» массирования конницы - что было хорошо для наступления на Млаву, но плохо для охраны разных направлений).
Состав отряда В. А. Химеца.
В состав отряда В. А. Химеца, который после прибытия туркестанцев (20 января) превращался в дивизию, входили:
4-я Отдельная кавалерийская бригада:
Полк Офицерской кавалерийской школы - 4 эскадрона;
20-й драгунский Финляндский полк - 6 эскадронов;
Оренбургский отдельный казачий дивизион - 2 сотни;
Конная батарея Офицерской артиллерийской школы - 6 конных орудий;
Туркестанская казачья бригада (начальник генерал-майор А. М. Логинов – командир 1-й бригады Туркестанской казачьей дивизии):
2-й Уральский казачий полк - 4 сотни;
5-й Оренбургский казачий полк - 4 сотни;
Конно-пулеметная команда - 8 пулеметов.
3. Командир Туркестанской казачьей бригады А. М. Логинов.
Команд связи и сапер в отряде не было. Для обороны участка Жарково - Китки В. А. Химецу был придан батальон стрелков с батареей.
Характеризуя части отряда, необходимо отметить следующее.
В полку Офицерской кавалерийской школы (ОКШ) 75% гусар было призвано из запаса. Финляндцы и Оренбургский казачий дивизион в мирное время ни разу не бывали на больших маневрах. В то же время Туркестанская казачья бригада представляла собой хорошо обученную часть с подготовкой мирного времени (ее пулеметная команда на некоторых стрельбах давала до 96% попаданий). В дни Лодзинской операции и позднее Туркестанская казачья бригада с успехом и неоднократно атаковывала немецкую конницу и пехоту.
Численный состав: в эскадронах 4-й бригады 100 - 125 сабель, в сотнях Туркестанской бригады – 95 - 105 сабель.
Боевые действия до начала операции.
Расположение отряда показано на следующей схеме.
4. Расположение отряда В. А. Химеца на правом фланге 1-го Туркестанского армейского корпуса с 20 января по 7 февраля 1915 г.
Всего на разведку, охранение и в дежурную часть ежедневно отправлялось 8 сотен и 6 отдельных взводов - т. е. половина отряда, и нередко знамена полков Туркестанской бригады охранялись адъютантами, а коноводы ее штаба несли при нем караул и разносили пакеты.
Так как 4-я бригада стояла в этом районе более двух месяцев и расположение немцев не менялось, разведка превратилась в наблюдение, и разведывательные органы неделями стояли на одном месте. Охранение, отдельными заставами, соответствовало немецкой практике - двигаться лишь по дорогам. Получилась двойная полоса застав.
До конца января произошло несколько мелких стычек с немецкими разведчиками - в которых туркестанцы взяли четырех пленных.
5. Казаки 5-го Оренбургского казачьего полка.
25 января В. А. Химец получил приказ поддержать части 4-й кавалерийской дивизии, действовавшей восточнее линии Хоржеле - Маков, не теряя из виду основной задачи - охранять фланг корпуса и вести активную разведку на Нейденбург и Вилленберг.
Получение такой задачи объясняется тем, что 4-я дивизия вела разведку от Остроленки на Ортельсбург - Вилленберг и была потеснена от границы. Поддержать ее было бы просто, если б одна из бригад Отряда В. А. Химеца стояла севернее Прасныша - и немцы намекнули на необходимость такого решения, выйдя из Хоржеле батальоном с артиллерией и потеснив к югу эскадрон ОКШ. Сотня оренбуржцев двинулась от Кржиновлога на Рембелин – и немецкий батальон вернулся в Бржески Колаки и начал окапываться, окутываясь сплошной завесой колючей проволоки.
Штаб корпуса забеспокоился: в Еднорожец был выдвинут 12-й Туркестанский стрелковый полк, а В. А. Химецу было приказано: «ввиду начавшегося наступления немцев на Прасныш начать поиски в тыл и фланг противнику». Хотя «тыла и фланга» не было (в Янов и Хоржеле по два батальона пехоты), но 4-я бригада выходила в направлении на Хоржеле - Янов и Рогген. Каждый раз поиск закончился безрезультатно. Туркестанцы захватили еще четырех немцев из корпуса Цастрова.
Вечером 28-го января В. А. Химец получил приказ произвести разведку на Вилленберг - где, якобы, сосредоточивалось четыре немецких корпуса.
Авиация не летала - ни русская, ни немецкая - и туркестанцы получили приказ: на рассвете 30-го выступить на Еднорожец. Начальник штаба Туркестанской бригады предполагал обойти Хоржеле с востока и выпустить серию разъездов - чтобы захватить языков. Но 29-го В. А. Химец получил от комкора упреки в бездеятельности и приказ «лихим налетом» прорваться через немецкое охранение и захватить Вилленберг.
Дело под Хоржеле. 31 января 1915 г.
30 января отряд В. А. Химеца под прикрытием 12-го Туркестанского стрелкового полка переночевал в Еднорожце. В 4 часа 31 января кавалеристы выступили на Ольшевка – Ракуйка - Лаз, имея в авангарде взвод ОКШ. Дороги обледенели, и кавалеристы шли со скоростью 4 версты в час.
Из Ракуйка В. А. Химец отправил три сотни оренбуржцев на Хоржеле - для прикрытия отряда слева, а сам двинулся на Монтвиц и подошел к опушке леса, тянувшегося вдоль границы.
6. Отряд В. А. Химеца. Около 10.30. 31 января 1915 г.
4-я бригада была встречена огнем немцев, сидевших за колючей проволокой впереди Монтвиц – внезапности достигнуть не удалось.
2 эскадрона ОКШ спешились, но к немцам подошли подкрепления от Монтвиц. Спешились еще 2 эскадрона финляндцев. Завязалась перестрелка.
В 9 часов 30 минут к немцам подошли еще пехота и артиллерия. Бой разгорался. Открыла огонь конная батарея.
В. А. Химец выдвинул в Лаз три сотни уральцев с двумя орудиями.
К 8 часам три сотни оренбуржцев с двумя пулеметами подошли к опушке леса против Хоржеле и, выслав разъезды для наблюдения за Опаленец, Будки и Ракуйка, стояли там до 10 часов.
В 10 часов командир полка, начальник штаба бригады, командиры сотен и пулеметного взвода увидели следующую картину: от Хоржеле по шоссе на Зарембы двигались две роты противника - впереди шла группа из 6 всадников. Первой мыслью русских было - атаковать, но между опушкой леса и шоссе находилось замерзшее и оттаявшее сверху болото. Решили расстрелять колонну противника.
Две спешенных сотни и два пулемета ждали - когда всадники подойдут к одиноко торчавшей у шоссе елке. Как только германцы поравнялись с этим ориентиром, был открыт огонь - и немецкая колонна осталась на шоссе. Немцы начали отвечать, и между спешенными частями и коноводами стали подниматься фонтанчики снега и земли - от разрывных пуль.
В это время были получены донесения о том, что уральцы отправлены в Лаз, из Хоржеле выезжает немецкая артиллерия, а пехота оттуда же выдвигается на Сребрник.
Потеряв убитыми одного казака и одну лошадь, оренбуржцы тронулись на Лаз – Ракуйку - чтобы не дать немцам атаковать отряд с тыла.
Части бригады отошли.
Потери: отряд В. А. Химеца - 3 человека, у немцев - свыше 200 человек. Из двух расстрелянных оренбуржцами рот поднялось лишь 20 - 25 человек.
Но проволочные заграждения не дали частям отряда возможности прорвать охранение противника в конном строю. Спешенные кавалеристы, даже задействовав 1000 винтовок, не могли состязаться с сильными немецкими гарнизонами Хоржеле или Монтвица.
Продолжение следует...
Один из эпизодов – действия 15-й кавалерийской дивизии - мы рассматривали ранее (см. Польская атака украинских гусар). Теперь посмотрим, как действовал отряд В. А. Химеца – и прежде всего казачьи части, входившие в его состав.
Общая обстановка на ТВД к началу Второй Праснышской операции.
К январю 1915 г. западнее Вислы установился позиционный фронт, и обе стороны начинают искать возможности для применения флангового маневра.
Перебрасывая свои войска с левого берега Вислы и из Франции в Восточную Пруссию, немцы предполагали развить операции:
а) Против 10-й армии – нанося удар на Гродно. Соотношение сил - 15 пехотных и 2 кавалерийских дивизии германцев против 12 русских пехотных дивизий.
б) Действуя на линии Осовец – Ломжа. Соотношение сил примерно равное – по полтора корпуса.
в) На фронте от Торна до Млавы. Армейская группа М. К. В. фон Гальвица вначале имела 3 корпуса и 2 кавалерийские дивизии против 1-го Туркестанского и 1-го Конного корпусов. Соотношение сил 3:1 в пользу немцев, но, как сообщает Э. Людендорф, сюда были подтянуты дополнительные силы - и к концу операции 10 германских дивизий противостояли 6,5 русским. Но... Гальвиц был разбит.
Соотношение сил ярко говорит нам о том, где фактически намечался главный удар немцев - и его успех поставил бы русские завислинские армии в гораздо более тяжелое положение, чем это случилось позднее - в июле 1915 г. когда удар в том же направлении немцам удался. Становится понятным – почему французы назвали Вторую (Зимнюю) Праснышскую операцию «Русской Марной».
Но не будем забегать вперед.
Русские также сосредотачивали силы между Осовцом и Новогеоргиевском - но медленно, и к началу операции в качестве резервов там находились 1-й и 2-й Сибирские армейские корпуса и 15-я кавалерийская дивизия.
Частная обстановка к началу операции.
1-й Туркестанский армейский корпус прикрывал подступы к Новогеоргиевску, имея правый фланг у Грудуска, а левый у Глиноецка. Далее до Вислы стоял 1-й Конный корпус. Напротив, со штабом в Млаве, стоял германский корпус Э. фон Цастрова.
1. Положение русской 1-й армии во 2-й половине января 1915 г.
Обе стороны прикрывали будущие районы сосредоточения своих войск - причем о сосредоточении немцев русские узнали гораздо позже, из агентурных источников. Естественно, что и задача конницы, входившей в состав 1-го Туркестанского корпуса (отряд генерал-лейтенанта В. А. Химеца), была также оборонительной и формулировалась следующим образом:
«Обеспечивать правый фланг корпуса, занимая район Дзержгово - Шумск и не допуская противника в район Жарково - Китки. Разведывать в направлениях на Млаву, Янов и Хоржеле, включая и обороняя направления Янов - Прасныш и Хоржеле - Прасныш».
2. Командир 4-й Отдельной кавалерийской бригады и Отряда В. А. Химец.
Приказ был отдан, когда отряд В. А. Химеца, состоявший из 4-й Отдельной кавалерийской бригады с батальоном стрелков, увеличивался вдвое: прибывала Туркестанская казачья бригада, и приходится удивляться, что он был подписан кавалеристом (комкором 1-го Туркестанского генералом от кавалерии С. М. Шейдеманом): ведь находясь в Дзержгово, нельзя оборонять направления от Янова и Хоржеле на Прасныш, а обороняя их, нельзя стоять в Дзержгово. Правильным решением было бы поручить охрану фланга корпуса одной, а тыла - другой бригаде (но, видимо, повлиял магический «принцип» массирования конницы - что было хорошо для наступления на Млаву, но плохо для охраны разных направлений).
Состав отряда В. А. Химеца.
В состав отряда В. А. Химеца, который после прибытия туркестанцев (20 января) превращался в дивизию, входили:
4-я Отдельная кавалерийская бригада:
Полк Офицерской кавалерийской школы - 4 эскадрона;
20-й драгунский Финляндский полк - 6 эскадронов;
Оренбургский отдельный казачий дивизион - 2 сотни;
Конная батарея Офицерской артиллерийской школы - 6 конных орудий;
Туркестанская казачья бригада (начальник генерал-майор А. М. Логинов – командир 1-й бригады Туркестанской казачьей дивизии):
2-й Уральский казачий полк - 4 сотни;
5-й Оренбургский казачий полк - 4 сотни;
Конно-пулеметная команда - 8 пулеметов.
3. Командир Туркестанской казачьей бригады А. М. Логинов.
Команд связи и сапер в отряде не было. Для обороны участка Жарково - Китки В. А. Химецу был придан батальон стрелков с батареей.
Характеризуя части отряда, необходимо отметить следующее.
В полку Офицерской кавалерийской школы (ОКШ) 75% гусар было призвано из запаса. Финляндцы и Оренбургский казачий дивизион в мирное время ни разу не бывали на больших маневрах. В то же время Туркестанская казачья бригада представляла собой хорошо обученную часть с подготовкой мирного времени (ее пулеметная команда на некоторых стрельбах давала до 96% попаданий). В дни Лодзинской операции и позднее Туркестанская казачья бригада с успехом и неоднократно атаковывала немецкую конницу и пехоту.
Численный состав: в эскадронах 4-й бригады 100 - 125 сабель, в сотнях Туркестанской бригады – 95 - 105 сабель.
Боевые действия до начала операции.
Расположение отряда показано на следующей схеме.
4. Расположение отряда В. А. Химеца на правом фланге 1-го Туркестанского армейского корпуса с 20 января по 7 февраля 1915 г.
Всего на разведку, охранение и в дежурную часть ежедневно отправлялось 8 сотен и 6 отдельных взводов - т. е. половина отряда, и нередко знамена полков Туркестанской бригады охранялись адъютантами, а коноводы ее штаба несли при нем караул и разносили пакеты.
Так как 4-я бригада стояла в этом районе более двух месяцев и расположение немцев не менялось, разведка превратилась в наблюдение, и разведывательные органы неделями стояли на одном месте. Охранение, отдельными заставами, соответствовало немецкой практике - двигаться лишь по дорогам. Получилась двойная полоса застав.
До конца января произошло несколько мелких стычек с немецкими разведчиками - в которых туркестанцы взяли четырех пленных.
5. Казаки 5-го Оренбургского казачьего полка.
25 января В. А. Химец получил приказ поддержать части 4-й кавалерийской дивизии, действовавшей восточнее линии Хоржеле - Маков, не теряя из виду основной задачи - охранять фланг корпуса и вести активную разведку на Нейденбург и Вилленберг.
Получение такой задачи объясняется тем, что 4-я дивизия вела разведку от Остроленки на Ортельсбург - Вилленберг и была потеснена от границы. Поддержать ее было бы просто, если б одна из бригад Отряда В. А. Химеца стояла севернее Прасныша - и немцы намекнули на необходимость такого решения, выйдя из Хоржеле батальоном с артиллерией и потеснив к югу эскадрон ОКШ. Сотня оренбуржцев двинулась от Кржиновлога на Рембелин – и немецкий батальон вернулся в Бржески Колаки и начал окапываться, окутываясь сплошной завесой колючей проволоки.
Штаб корпуса забеспокоился: в Еднорожец был выдвинут 12-й Туркестанский стрелковый полк, а В. А. Химецу было приказано: «ввиду начавшегося наступления немцев на Прасныш начать поиски в тыл и фланг противнику». Хотя «тыла и фланга» не было (в Янов и Хоржеле по два батальона пехоты), но 4-я бригада выходила в направлении на Хоржеле - Янов и Рогген. Каждый раз поиск закончился безрезультатно. Туркестанцы захватили еще четырех немцев из корпуса Цастрова.
Вечером 28-го января В. А. Химец получил приказ произвести разведку на Вилленберг - где, якобы, сосредоточивалось четыре немецких корпуса.
Авиация не летала - ни русская, ни немецкая - и туркестанцы получили приказ: на рассвете 30-го выступить на Еднорожец. Начальник штаба Туркестанской бригады предполагал обойти Хоржеле с востока и выпустить серию разъездов - чтобы захватить языков. Но 29-го В. А. Химец получил от комкора упреки в бездеятельности и приказ «лихим налетом» прорваться через немецкое охранение и захватить Вилленберг.
Дело под Хоржеле. 31 января 1915 г.
30 января отряд В. А. Химеца под прикрытием 12-го Туркестанского стрелкового полка переночевал в Еднорожце. В 4 часа 31 января кавалеристы выступили на Ольшевка – Ракуйка - Лаз, имея в авангарде взвод ОКШ. Дороги обледенели, и кавалеристы шли со скоростью 4 версты в час.
Из Ракуйка В. А. Химец отправил три сотни оренбуржцев на Хоржеле - для прикрытия отряда слева, а сам двинулся на Монтвиц и подошел к опушке леса, тянувшегося вдоль границы.
6. Отряд В. А. Химеца. Около 10.30. 31 января 1915 г.
4-я бригада была встречена огнем немцев, сидевших за колючей проволокой впереди Монтвиц – внезапности достигнуть не удалось.
2 эскадрона ОКШ спешились, но к немцам подошли подкрепления от Монтвиц. Спешились еще 2 эскадрона финляндцев. Завязалась перестрелка.
В 9 часов 30 минут к немцам подошли еще пехота и артиллерия. Бой разгорался. Открыла огонь конная батарея.
В. А. Химец выдвинул в Лаз три сотни уральцев с двумя орудиями.
К 8 часам три сотни оренбуржцев с двумя пулеметами подошли к опушке леса против Хоржеле и, выслав разъезды для наблюдения за Опаленец, Будки и Ракуйка, стояли там до 10 часов.
В 10 часов командир полка, начальник штаба бригады, командиры сотен и пулеметного взвода увидели следующую картину: от Хоржеле по шоссе на Зарембы двигались две роты противника - впереди шла группа из 6 всадников. Первой мыслью русских было - атаковать, но между опушкой леса и шоссе находилось замерзшее и оттаявшее сверху болото. Решили расстрелять колонну противника.
Две спешенных сотни и два пулемета ждали - когда всадники подойдут к одиноко торчавшей у шоссе елке. Как только германцы поравнялись с этим ориентиром, был открыт огонь - и немецкая колонна осталась на шоссе. Немцы начали отвечать, и между спешенными частями и коноводами стали подниматься фонтанчики снега и земли - от разрывных пуль.
В это время были получены донесения о том, что уральцы отправлены в Лаз, из Хоржеле выезжает немецкая артиллерия, а пехота оттуда же выдвигается на Сребрник.
Потеряв убитыми одного казака и одну лошадь, оренбуржцы тронулись на Лаз – Ракуйку - чтобы не дать немцам атаковать отряд с тыла.
Части бригады отошли.
Потери: отряд В. А. Химеца - 3 человека, у немцев - свыше 200 человек. Из двух расстрелянных оренбуржцами рот поднялось лишь 20 - 25 человек.
Но проволочные заграждения не дали частям отряда возможности прорвать охранение противника в конном строю. Спешенные кавалеристы, даже задействовав 1000 винтовок, не могли состязаться с сильными немецкими гарнизонами Хоржеле или Монтвица.
Продолжение следует...
Автор: Олейников Алексей
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