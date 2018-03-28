Малый патрульный корабль Damen Stan Patrol 6211, рендеры damen.com

Малый патрульный корабль Damen Stan Patrol 6211, рендеры damen.com

Малый патрульный корабль Damen Stan Patrol 6211, рендеры damen.com

Малый патрульный корабль Damen Stan Patrol 6211, схема damen.com

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/3105965.html

http://products.damen.com/en/ranges/stan-patrol/stan-patrol-6211

http://nevskii-bastion.ru/damen-stan-patrol-6211

Материалы из открытых источников

Как сообщила 26 февраля 2018 года крупная международная судостроительная группа компаний Damen Shipyards Group, она получила контракт от южноафриканского закупочного ведомства Armscor, напрямую подчиняющегося Минобороны ЮАР на постройку трех кораблей для ВМС ЮАР. Речь идет о строительстве трех малых патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211 длиной 62 метра. Постройка будет осуществляться на верфи Damen Shipyards Cape Town (DSCT), расположенной в Кейптауне (второй по численности населения город ЮАР, законодательная столица государства).Судостроительная группа компаний Damen Shipyards Group имеет голландское происхождение. Ее штаб-квартира располагается в городе Горинхем. Став крупной международной группой компаний, занимающейся бизнесом в 120 странах мира, она не перестала быть частной семейной компанией. В настоящее время она управляет более чем 40 судостроительными и 16 ремонтными и конверсионными верфями по всему миру. Среди активов компании есть и сухие доки размерами 420х80 метров. Общая численность рабочего персонала компании составляет порядка 9 тысяч человек, из которых в Голландии работает только 3 тысячи человек.В настоящее время данная компания производит ежегодно порядка 180 судов различного назначения. Компания разрабатывает и производит как гражданскую продукцию, так и продукцию военного назначения. Политика группы компаний Damen основана на стремлении к стандартизации, использованию модульных конструкций и обеспечению запаса готовых судов. Это гарантирует сжатые сроки поставок, низкие совокупные затраты владельца и надежные эксплуатационные качества продукции, что и позволяет поддерживать достаточно высокий уровень продаж.Среди продукции компании есть и достаточно обширная линейка малых патрульных кораблей, которая на сегодняшний день представлена 9 моделями. От совсем небольшого патрульного судна проекта STAN PATROL 1204 длиной 12,6 метра до флагмана линейки патрульных кораблей компании Damen – патрульного корабля проекта STAN PATROL 6211, выросшего в длину до 62,2 метра. Материал корпуса – сталь, материал надстройки – алюминий. Основное предназначение корабля – патрулирование, обеспечение безопасности экономической морской зоны, поиск и спасение людей на море.К особенностям корабля разработчик относит отличную работоспособность, которая достигается сочетанием превосходной мореходности и удачным расположения рулевой рубки. Также отдельно выделяется улучшенная мореходность, форма корпуса обеспечивает кораблю хорошие характеристики мореходности даже на высоких скоростях движения. Также к плюсам проекта относят высокий уровень экономичности патрульного корабля. Длинный и узкий корпус STAN PATROL 6211 гарантирует судну очень низкий уровень сопротивления, что обеспечивает отличную экономичность во всем диапазоне скоростей хода.Как сообщили 26 февраля представители судостроительной группы Damen Shipyards Group, контракт между компанией и оборонным ведомством ЮАР был заключен в рамках начатого еще в 2014 году проекта под названием Biro, изначально предусматривающего приобретение для ВМС ЮАР трех больших (Offshore Patrol Vessel – OPV) и трех малых прибрежных (Inshore Patrol Vessel - IPV) патрульных кораблей. В феврале 2017 года по итогам международного тендера группа Damen была выбрана в качестве главного строителя кораблей обеих типов. Первоначально в рамках реализации программы OPV был выбран проект 85-метрового 1800-тонного патрульного корабля Damen 1800 Sea Axe, но позднее от программы постройки трех больших патрульных кораблей отказались, контракт был аннулирован по финансовым причинам. В конечном итоге контракт был выдан лишь на создание трех малых патрульных кораблей IPV.ВМС ЮАР станут первым из известных заказчиков малых патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211. Корабль обозначенного проекта, аналогично большинству других патрульных проектов, разработанных и производимых на предприятиях компании Damen, обладает оригинальными обводами носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, который специалисты называют «Axe Bow» (топорообразный нос). Данная носовая часть первоначально была создана инженерами Damen специально для скоростных транспортных кораблей типа Sea Axe, которые широко используется в морской нефтегазодобыче.Длина корпуса патрульных кораблей Damen Stan Patrol 6211 достигает 62,2 метра, ширина – 11 метров, максимальная осадка – 4 метра. Энергетическая установка дизельная четырехвальная, максимальная заявленная мощность составляет 11 520 кВт. Максимальная скорость хода – 26,5 узлов, на такой скорости корабль может пройти до 4000 морских миль. На борту корабля можно разместить до 62 человек, включая экипаж и дополнительных пассажиров. Отмечается, что в 2014 году в рамках реализации программы Canter верфь DSCT (принадлежит компании Damen) построила для ВМС ЮАР два рейдовых буксира по проекту Damen Tug 2909, эта же верфь будет заниматься постройкой малых патрульных кораблей прибрежной зоны Stan Patrol 6211.Тактико-технические характеристики STAN PATROL 6211:Длина – 62,2 м.Ширина – 11 м.Максимальная осадка – 4 м.Силовая установка – дизельная с 4 винтами фиксированного шага.Максимальная мощность силовой установки – 11 520 кВт.Максимальная скорость – до 26,5 узлов.Дальность плавания – до 4000 морских миль на максимальной скорости.Экипаж – до 62 человек.