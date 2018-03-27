Пистолеты-пулемёты компании VBR Belgium

Источники:

dogswar.ru

raigap.dreamwidth.org

guns.wikia.com

eragun.org

knowledgr.com

Концепция персонального оружия защиты для военных, пожалуй, одна из самых многогранных, среди ныне существующих. Самые смелые, правда, не всегда оправданные идеи современные оружейники реализовывали именно в таком оружии. В рамках разработки подобного оружия создавались новые боеприпасы, применялась самая различная компоновка, использовались новые, а иногда и старые, успешно забытые решения. Несмотря на все многообразие моделей оружия, только единицы пошли в серийное производство, большинство же остались только в виде проектов, пусть и интересных, но не востребованных.Особый интерес представляют проекты, которые не ограничиваются только одним решением, вокруг которого работают конструкторы. Более гибкий подход к разработке оружия, в ходе которой может быть не только изменен отдельный узел, но и полностью переработана вся конструкция, интересен, в первую очередь, возможностью проследить за тем, как менялись взгляды на саму концепцию личного оружия защиты в стенах одной оружейной компании. Примеров, когда конструкторы не упираются только в одну идею, пытаясь довести ее до приемлемых характеристик, а готовы жертвовать уже потраченным временем и ресурсами, в угоду более перспективной конструкции, немного, но они есть. В данной статье попробуем познакомиться с оружием, которое разрабатывалось конструкторами бельгийской компании VBR Belgium. К сожалению, информации об этом оружии немного, но даже то, что есть, вызывает, как минимум, интерес.Если разобраться в хронологии разработки этих двух пистолетов-пулеметов, то становится понятно, что первым был создан ПП с более длинным именем. Во многих источниках указывается, что данное оружие было спроектировано с целью испытания новых боеприпасов 7,92х24, которые также разработаны в компании VBR Belgium.В принципе, подобное утверждение вполне логичное, так как именно боеприпас определяет будущие характеристики оружия, а создавая новое изделие под уже известные и распространенные патроны, есть стопроцентная вероятность сделать только очередной аналог того, что есть на рынке. Помимо боеприпаса 7,92х24 в новом оружии видимо испытывалась и возможность взаимозаменяемости с 9х19, о чем может свидетельствовать изображением пистолета-пулемета вместе с указанными выше патронами. И раз уж речь зашла о боеприпасах, то попробуем разобраться с ними более подробно, насколько это позволяет доступная информация.Как известно, с распространением бронежилетов, перед оружейниками встала проблема создания патрона для пистолетов и пистолетов-пулеметов, пуля которого не только обладала бы бронебойными свойствами, но и имела бы хорошее останавливающее действие, моментально передавая оставшуюся кинетическую энергию после пробития брони, телу противника. Нужно сразу сказать, что подобное требование в рамках создания дешевого и массового боеприпаса фактически невыполнимо, потому мы и имеем в большинстве случаев две крайности, либо хорошее бронепробитие, либо хорошее останавливающее действие.Конструкторы компании VBR Belgium, здраво взвесив все за и против, решили сделать «послабление» в требованиях к новым боеприпасам. Так, от нового патрона требовалось хорошее пробитие средств индивидуальной бронезащиты без особых требований по поражению противника после прохождения бронепластины, но в случае если противник не защищен бронежилетом, то боеприпас должен был отрабатывать свою эффективность при попадании максимально.Изначально работа над новым боеприпасом ограничивалась только патроном 9х19. С учетом широкого распространения данного патрона, было вполне логично пытаться выжать из него максимум, так как новые боеприпасы, даже с весьма неплохими характеристиками, чаще всего не находят широкого применения. В процессе работы над новым патроном, в первую очередь, внимание конструкторов было обращено на конструкцию пули. Удалось найти три варианта данного боеприпаса, но возможно были и другие. В одном из вариантов в пулю калибром 9 мм помещали бронебойный стреловидный сердечник диаметром 6,3 миллиметра. Другой же вариант патрона был более оригинальным. В нем роль бронебойного сердечника исполняла пуля патрона 5,56х45, которая была помещена в пулю от патрона 9х19. Аналогичным решением был патрон, в котором вместо пули 5,56 использовалась пуля 5,7 от патрона 5,7х28. Новые боеприпасы показывали вполне неплохие результаты, но на рынке уже присутствовали патроны с подобными характеристиками, требовалось другой решение.Таким решением стал патрон с пулей состоящей из все тех же бронебойного сердечника и оболочки, увеличивающей его до калибра 7,92 миллиметра. За основу была взята гильза патрона .30 Carbine, которую укоротили до 24 миллиметров. При попадании в бронепластину, сердечник пробивал ее и поражал цель за ней, оболочка отделялась и оставалась перед бронепластиной. В случае если же цель не была защищена бронепластиной, то отделение сердечника от оболочки не происходило, а если и случалось, то уже внутри цели, создавая дополнительные повреждения.Сама идея не новая и была реализована на базе самых различных боеприпасов. Стоит отметить, что одним вариантом пуль дело не ограничилось. Удалось найти упоминания следующих типов патронов. Патрон с обозначением 3Р был снаряжен тремя сферическими свинцовыми метаемыми снарядами. Предлагался также патрон с пулей пониженной бронебойности, обозначение для него неизвестно, зато известно что пробивать он мог бронежилеты IIIА класса по классификации NIJ. Помимо них также имеется патрон с обозначением АР-HPF, этот вариант боеприпаса описывается как патрон с пулей, бронебойный сердечник которой разрушается в теле противника после пробития бронежилета. Каким образом это достигается, к сожалению, не совсем понятно. Для стрельбы в замкнутых помещениях предлагался вариант боеприпаса с полностью разрушаемой пулей с обозначением FRA. Ну и само собой присутствовал патрон с бронебойным сердечником с обозначением AP.Для данных боеприпасов предлагались наборы, которые позволяли адаптировать уже существующие модели оружия под новые патроны. Интересно что, несмотря на одинаковое метрическое обозначением 7,92х24 существовало два варианта исполнения боеприпасов. Так вариант патронов «S» имел общую длину в 29,6 миллиметра, что соответствует таковой патрона 9х19, соответственно, оружие под данный патрон можно было адаптировать для 7,92х24S. Вариант для оружия изначально использующее патрон .45АСР был под обозначением «N» и имел общую длину патрона 32,4 миллиметра. Достигалась такая разбежка, по всей видимости, глубиной посадки пули в гильзе, пороховые навески были идентичны.Несмотря на то, что на рынке присутствовали наборы для адаптации под новые боеприпасы, каких-либо точных данных, которые совпадают хотя бы в двух источниках информации, ни по весу пуль, ни по их начальной скорости найти не удалось. Зато известно, что для варианта патронов «S» были выпущены наборы для пистолетов Glock и Browning Hi-Power, но, видимо, «не зашло». Но вернемся к пистолету пулемету MC-PDW.Уже с первого взгляда на оружие становится понятно, что оно не является серийным образцом, так как имеет еще слишком много деталей, которые в последующем будут «отсечены». Так, в глаза бросается высокая стойка для прицельных приспособлений, которая была бы уместной в полноценном автомате или ручном пулемете, но никак не у ПП. Автоматика оружия базируется на принципе использовании энергии отдачи при коротком ходе ствола, с запиранием канала ствола качающейся личинкой. Аналогию можно провести с пистолетом Beretta 92F. Питается оружие из отъемных магазинов от пистолетов Глок под патроны 9х19. Переключатель режимов огня расположен над пистолетной рукоятью, одно из положений включает также предохранитель оружия. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Интересной особенностью данного пистолета-пулемета стало расположение ручки затвора оружия, которая аналогична таковой у AR15 и ей подобным.Это оружие создавалось как пистолет-пулемет, не уступающий по удобству ношения и применения полноразмерным пистолетам, что, в данном случае, явно не было достигнуто. По всей видимости, высокая и определенно тяжелая стойка для прицельных приспособлений была нужна для уравновешивания оружия и компенсации отдачи своим весом при ведении автоматического огня. При этом очевидно, что удобного места для удержания второй рукой оружие не имеет, что затрудняет ведение более или менее прицельной стрельбы «очередью». В общем, в оружии определенно были недостатки, которые касались в первую очередь эргономики и удобства ношения.Разумеется, наработки не были просто выброшены, и новый пистолет пулемет уже под обозначением PDW вскоре был продемонстрирован общественности. Обновленный вариант пистолета-пулемета уже имел более продуманную конструкцию. В первую очередь нужно отметить, что под стволом ПП появилось место для надежного удержания оружия второй рукой, что, в совокупности с выдвижным прикладом, делало пистолет-пулемет PDW вполне пригодным для ведения прицельного автоматического огня. От высокой стойки над ствольной коробкой отказались, быстрее всего потому, что при удержании оружия обеими руками она уже была просто не нужна.Если говорить об элементах управления оружием, то они продублированы с обеих сторон ПП. Трехпозиционный переводчик огня расположен над пистолетной рукоятью и для большинства людей будет удобен для переключения большим пальцем удерживающей руки. Кнопка извлечения магазина также двусторонняя, хотя ее положение и реализация вызывают вопросы. А вот затворной задержки оружие, к сожалению, не имеет.Из интересных особенностей данного пистолета-пулемета можно отметить прицельные приспособления, которые позволяют прицеливаться сразу двумя глазами. С учетом того, что такое прицельное приспособление явно слишком «оригинальное», конструкторы предусмотрели его замену на коллиматорный прицел. Интересно и то, что ствол оружия сразу оснащен резьбой для установки прибора бесшумной стрельбы, который предлагался в комплекте с оружием. Правда неизвестно, были ли разработаны патроны с дозвуковой пулей для полноценного использования данной опции.В цифрах данный пистолет-пулемет выглядит следующим образом. В сложенном положении общая длина оружия равна 280 миллиметрам, при длине ствола 175 миллиметров. Выдвинутый приклад увеличивает общую длину до 480 миллиметров. Длина предлагаемого прибора бесшумной стрельбы равнялась 183 миллиметрам. Толщина оружия составляет 43 миллиметра, высота 175 миллиметров без учета магазина. Вес без боеприпасов равен 1,5 килограмма.Исходя из всего написанного, можно говорить с уверенностью, что конструкторам удалось приблизиться вплотную к поставленной цели. Разумеется, данный пистолет-пулемет не может конкурировать по массе и габаритам с пистолетами, тем не менее, он ненамного превышает эти параметры у полноразмерных моделей пистолетов, выполненным полностью из стали. Несмотря на это, нужно помнить, что полимеры в ручном огнестрельном оружии получили распространение задолго до начала проектирования данного ПП, да и пистолетов-пулеметов в подобном исполнении также было достаточно. Ну и если добавить ко всему этому новый боеприпас, то становится понятно почему данный ПП не получил распространения. Однако у компании в запасе был еще один проект, который и сейчас, спустя уже почти 20 лет, можно назвать весьма перспективным.Годом ранее, до начала работы над пистолетом-пулеметом MC-PDW, конструкторами компании был разработан другой образец в рамках все той же идеи создания оружия персональной защиты для военных. Этот пистолет-пулемет разрабатывался под патроны 9х19 и .45АСР и был значительно интереснее по совокупности решений в своей конструкции.Основой нового пистолета-пулемета стала компоновка буллпап, однако ее применение не было продиктовано желанием уменьшить общую длину оружия с сохранением максимально возможной длины ствола. Применена она была только с одной целью – заполнить неиспользуемое пространство приклада нового ПП. Вторым интересным решением стал шнековый магазин, вмещавший в себя до сотни патронов 9х19. Этот магазин устанавливался сверху, на приклад оружия, и играл роль своеобразного упора под щеку при прицеливании. Прицельные приспособления нового пистолета-пулемета были диоптрическими, на высокой стойке для удобства прицеливания.С началом разработки новых боеприпасов, работы над этим ПП были, по всей видимости, приостановлены. Через какое-то время, оружие поменяло свое имя на С-SMG, что можно объяснить его переводом в разряд обычных пистолетов-пулеметов. Но вскоре, этот образец снова получил обозначение C-PDW после адаптации под новые патроны и переработки конструкции, которая стала модульной. Нужно заметить, что с обозначением отдельных образцов компании творился полный беспорядок, возможно, тем, кто работал над этим оружием, было все понятно, и они в этом видели определенную логику, В общем, последний вариант данного оружия известен как С22-1. Именно с этим образцом, как наиболее завершенным и попробуем познакомиться.Оружие, как и первоначальный вариант пистолета-пулемета, имеет компоновку буллпап и питается из шнекового магазина. Однако в отличие от первого варианта, данный пистолет-пулемет состоит из двух частей: верхней и нижней. В нижней части смонтирован только спусковой механизм, в верхней – все остальное. Существует 3 варианта нижней части пистолета-пулемета. Первый это стандартный, не наделяющий ПП какими-либо неприсущими данному классу оружия особенностями. Второй более оригинальный, имеющий встроенный подствольный гранатомет калибром 40 миллиметров. Ну и самый интересный вариант тот, который оснащает оружие четырехзарядным гранатометом с калибром выстрелов 22 миллиметра. Но разберемся сначала с верхней частью оружия.Автоматика пистолета-пулемета построена на принципе использования энергии отдачи при свободном ходе затвора, собственно в этот у оружия нет никаких примечательных особенностей. Из шнекового магазина патроны подаются сверху, а выбрасываются с правой стороны оружия. Прицельные приспособления, также как и в первом варианте ПП, расположены на высокой стойке. Под стойкой справа расположена рукоять взведения затвора, жестко связанная с затворной группой. Собственно это все, что можно сказать о верхней части пистолета-пулемета.Нижняя часть ПП в зависимости от варианта исполнения имеет различную высоту, в своем первом варианте, без подствольных гранатометов, представляет собой просто приклад, рукоять для удержания и по сути является корпусом для спускового механизма оружия. С правой и левой стороны над рукоятью размещен переводчик режимов огня, он же переключатель предохранителя.В варианте с однозарядным подствольным гранатометом, существенно увеличивается как высота, так и толщина. Сам гранатомет с ручной перезарядкой, аналогичный по конструкции М203. Для того чтобы выстрелить из него, стрелку необходимо переключить переключатель расположенный выше переводчика огня.Самым же интересным вариантом является вариант нижней части оружия, оснащенный самозарядным гранатометом под выстрелы калибром 22 миллиметра. Питается этот гранатомет из отъемного магазина, который вставляется в пистолетную рукоять для удержания ПП и построен на системе автоматики, в основу которой легло использование энергии отдачи при коротком ходе ствола.Несмотря на то, что номинально устройство является подствольным гранатометом, его цели несколько иные. Так как перед конструкторами стояла задача добиться максимальной бронебойности, что сложно сделать в рамках пистолетного патрона, было решено разработать вот такой вот гранатомет. Выстрелы данного гранатомета могут быть как осколочно-фугасные, именно они были разработаны первыми, так и в виде обычной болванки, которая если и не пробьет бронеплатину, то при попадании гарантировано переломает ребра тому, на ком эта бронеплатина закреплена. Кстати, по заявления производителей было достигнуто бронепробитие бронежилетов IV класса защиты. Правда это или нет, но решение определенно интересное для поставленной задачи.Как не сложно догадаться, и эти разработки не были оценены и распространение оружие не получило. Не помогло даже то, что само оружие поставлялось в самых разных вариантах, как под новые боеприпасы, так и под уже привычные 9х19 и .45АСР. С учетом того, что работы над данным пистолетом-пулеметом велись постоянно, найти точные цифры, характеризующие его, не удалось, так как все зависит от варианта оружия, его длины ствола и боеприпасов, которые используются.Назвать сами варианты оружия, разрабатываемые компанией VBR Belgium в рамках концепции персонального оружия защиты, перспективными и интересными, безусловно, можно. Однако, даже при рассмотрении данного оружия внешне, не покидает ощущение, что образцы явно не доработаны и имеют массу недостатков, которые не встретишь у более успешных вариантов от других компаний. Относятся эти недостатки и к эргономики, и к внешнему виду оружия. Тем не менее, нельзя не отметить, что отдельные решения весьма интересные, а в некоторых случаях даже уникальные. Помимо разработки данных пистолетов-пулеметов на счету компании есть еще масса других весьма интересных проектов, среди которых автоматы под безгильзовый боеприпас, но это уже, как говорится, совсем другая история.Если судить по сайту компании VBR Belgium, то на данный момент усилия сконцентрированы не на разработке огнестрельного оружия, а на средствах индивидуальной бронезащиты, среди которых отдельно можно выделить бронежилеты для скрытого ношения, а также замаскированные под повседневную одежду. По всей видимости, если работы над новым оружием и ведутся, то они явно не в приоритете, что и не удивительно, с учетом сколько было неудач. Говорить же о том, что время и усилия были потрачены впустую все же не стоит, так как любой опыт при создании пусть и не самого успешного образца может быть перенят другими конструкторами и отдельные решения или идеи могут стать основой для чего-то нового.