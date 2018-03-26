10:54 26 марта
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Кемеровский пожар унёс десятки жизней

Данные о числе жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово продолжают меняться. Оперативный штаб сообщает о как минимум 37 погибших. Среди них – дети. Такие сведения предоставил СМИ заместитель руководителя Кузбасского главного комитета МЧС Борис Дедюхин. При этом отмечено, что уже возникли проблемы с опознанием жертв трагедии. Число пострадавших перевалило за 50.
К тушению пожара привлекались более 600 человек. Открытое горение было ликвидировано лишь через несколько часов после начала возгорания. При этом открытое горение отмечалось на внушительной площади – более 1,6 тыс. кв. метров.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился оказать незамедлительную помощь семьям погибших и пострадавших. Его цитирует ТК «Россия 24»:
Каждой семье, где есть погибший (выделим) по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято.

Кемеровский пожар унёс десятки жизней

По числу погибших в ТЦ «Зимняя вишня» пожар в Кемерово стал одним из крупнейших в новейшей истории. Одна из причин большого числа жертв – традиционно, мягко говоря, замысловатая логистика выхода с верхних этажей типичных торговых комплексов (лифтов максимум - два, и чтобы спуститься вниз по эскалатору, часто нужно обойти весь этаж). Мало того, как отмечают сотрудники МЧС, пожарные выходы из здания были закрыты.
В связи с трагедией в городе Кемерово, в Кузбассе и в других регионах страны объявлено о начале масштабных противопожарных проверок. Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов? - отдельный вопрос.

Использованы фотографии: Вконтакте/ТК Злат-ТВ

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 05:44
    Мои глубочайшие соболезнования гражданам России. Ужасная трагедия. Вечная память погибшим.
    Арон Заави
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 06:16
      Спасибо,Арон!
      К сожалению не последнюю роль в этой трагедии сыграл наш климат.
      От руководителей и пожарных в том числе требуют чтобы сохранить тепло!
      himRa
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:20
        Рахим! hi К сожалению, мы еще долго будем учиться на своих ошибках! sad И чаще всего, никаких реальных результатов не будет, иначе и этой трагедии не было бы!
        Геркулесыч
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 06:42
          Виталич!Не будь пессимистом no
          Цитата: Геркулесыч
          И чаще всего, никаких реальных результатов не будет,

          Трагедия,ужас! в том что будет но жизни погибших УЖЕ не вернуть,остается только пожелать людям мужества
          himRa
      2. Mavrikiy Сегодня, 09:19
        Цитата: himRa
        Спасибо,Арон!
        К сожалению не последнюю роль в этой трагедии сыграл наш климат.
        От руководителей и пожарных в том числе требуют чтобы сохранить тепло!

        ЕРУНДА.
        Когда был пожар в ТЦ Норвегии, Канады, Аляски с полсотни жертв, или там тепло не берегут?
        Климат не виноват, "разруха в головах".
        Пожарные выходы должны иметь не замки (это дешево), а электропривод с кнопками на всех постах видео наблюдения (ТЦ ими набиты) + пожарные щиты, чтоб можно было топором по стеклянной двери, если с эл. током заминка.
        Mavrikiy
        1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 10:09
          Повтор (душа кипит..):
          1. Почему не проверяли пожарники? Забыть термин "не надо кашмарить бизнес"! Надо! При чем здесь защита малого предпринимательства? Какие торгаши предприниматели - барыги! Убрать эти ограничения и проверять всех пока очередной "предприниматель" не потравит пол-города!
          2. Запретить использование горючих отделочных материалов!!! Что, мало жертв? Мало трагедий типа Хромой лошади? Зданий в Чечне? Запретить на законодательном уровне использование импортных горючих отделочных материалов!
          3. Огромное горе..... мои самые искренние соболезнования... горе....
          Dashout
      3. Галеон (Андрей) Сегодня, 09:39
        Рахим, дело не в тепле: через аварийные выходы мальчишки пробираются в кинозалы зайцами посмотреть кино. Я работаю в подобном ТРЦ инженером по пожбезопасности - и так же приходится больше всего гонять кинотеатр: то они сломают замки на дверях эвакуационных выходов - "от зайцев", то хлама навалят в эвакуационные коридоры. Главное - прибыль.
        Руководство же ТРЦ крайне неохотно расстается с деньгами на ремонт систем, надеясь на лучшее.
        Галеон
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:18
      Земля пухом погибшим..Страшно все это ..Погибли дети.Глубоко скорбим.Мне напомнило все это пожар в гостинице "Россия" в Москве...
      210окв
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:14
        Цитата: 210окв
        Мне напомнило все это пожар в гостинице "Россия" в Москве...

        в "Хромой лошади" в перми в 2009 году погибло 156 человек
        LSA57
      2. 24rus (Сергей) Сегодня, 07:27
        Почти в любом таком центре если отключить электроэнергию наступит полная темнота, а в дыму и толкучке так и вообще не реально выход искать
        24rus
        1. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 07:56
          потому и должно иметь место аварийное освещение
          АнпеЛ
        2. Галеон (Андрей) Сегодня, 09:43
          Должны быть 2 независимые системы - основного освещения и аварийного освещения. Система дымоудаления должна была работать. Главное, что оповещение не работало, как так!!
          Галеон
  2. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 05:46
    Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов?

    Прикормка инспекторов.
    АнтиFREEZ
    1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 06:03
      Cтрашная трагедия...Не хочется даже вступать в спор, но, сразу же откуда то появляются ребятишки с фразами про прикормку инспекторов и т.п., хотя в другой ситуации, когда идут проверки, то стоит либеральный вой, что кошмарят бизнес! Получается все инспектора МЧС взяточники, хотя, конечно же есть и такие, а господа бизнесмены - белые и пушистые, лебедой питаются, вкладывая последнее в безопасность, качество строительства своих ТЦ и т.д., стонущих под гнетом не чистых на руку чиновников и лично Путина! Это конкретная либерастия головного мозга! Именно погоня за длинным рублем предпринимателей, жажда безумного стяжательства и есть причина всех трагедий - "Булгария", "Белая лошадь", "Зимняя вишня"...

      К сожалению, жертв,будет больше...Самое страшное - дети! И, что прискорбно, выводов из нее никто из этих хреновых бизнесменов мало кто сделает...Общество потребления и стяжательства - вот что есть платформа западной либеральной экономической модели! Впрочем, трагедии случались и при плановой экономике, но по другим причинам - наплевательскому отношению к порученному делу...Так что, человеческая сущность - лежит в основе, все остальное вторично!

      Искренние соболезнования! И мужества.
      Зяблицев
      1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 06:12
        Цитата: Зяблицев
        откуда то появляются ребятишки с фразами про прикормку инспекторов

        Я работал в милиции и изнутри видел, к сожалению, такие схемы. request Так что не откуда то, а мои жизненные наблюдения sad
        Цитата: Зяблицев
        Именно погоня за длинным рублем предпринимателей, жажда с безумного стяжательства и есть причина всех трагедий

        Однозначно ДА! А "прикормка" - просто один из видов нынешних коммерческих отношений, "облегчающих" жизнь коммерсам.
        АнтиFREEZ
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:20
          Давайте не будем однозначно винить.Следствие разберётся..
          Цитата: АнтиFREEZ
          Цитата: Зяблицев
          откуда то появляются ребятишки с фразами про прикормку инспекторов

          Я работал в милиции и изнутри видел, к сожалению, такие схемы. request Так что не откуда то, а мои жизненные наблюдения sad
          Цитата: Зяблицев
          Именно погоня за длинным рублем предпринимателей, жажда с безумного стяжательства и есть причина всех трагедий

          Однозначно ДА! А "прикормка" - просто один из видов нынешних коммерческих отношений, "облегчающих" жизнь коммерсам.
          210окв
        2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 06:22
          Схемы - схемами! На конкретном месте, все зависит от конкретного человека! Хоть какая политическая система стоит на дворе: первобытнообщинный строй, феодализм, капитализм, коммунизм...Путин там у руля, Николай II или Навальный. Государство - должно контролировать и жестко наказывать, но есть одно НО... - оно то же состоит из людей!

          Прошу прощение, если чем то обидел в своем первом посте hi
          Зяблицев
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:15
        Цитата: Зяблицев
        "Булгария", "Белая лошадь", "Зимняя вишня"...

        Евгений, извините, "Хромая лошадь" hi
        LSA57
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 07:45
          Да, конечно!Благодарю! hi
          Зяблицев
      3. verner1967 (Алекс) Сегодня, 07:22
        Цитата: Зяблицев
        господа бизнесмены - белые и пушистые, лебедой питаются, вкладывая последнее в безопасность, качество строительства своих ТЦ и т.д., стонущих под гнетом не чистых на руку чиновников и лично Путина! Это конкретная либерастия головного мозга! Именно погоня за длинным рублем предпринимателей, жажда безумного стяжательства и есть причина всех трагедий

        сколько букв, а смысла нет. Пожарные выходы там были и здание было допущено к эксплуатации, другое дело, что эти выходы были закрыты, как и во многих других ТРЦ, а это как раз тот случай когда
        Цитата: Зяблицев
        трагедии случались и при плановой экономике, но по другим причинам - наплевательскому отношению к порученному делу...
        verner1967
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 07:46
          Зря Вы надеялись встретить в моем лице Цицерона! Или Вам за горе-бизнесменов обидно стало?
          Зяблицев
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 06:11
      Цитата: АнтиFREEZ
      Прикормка инспекторов

      Трагедия!мои соболезнования!!!
      Не все так просто обьяснить,коллега....
      Вы знаете что такое большая масса людей охваченная паникой?
      А если проводить учения то Вы первый кто будет возмущаться! И не просто а в суд потащите...
      himRa
  3. RaptorF22n Сегодня, 05:46
    Это ужасно!!! Куда смотрели службы отвечающие за противопожарную безопасность
    RaptorF22n
    1. martin-159 (Юрий) Сегодня, 05:55
      Проверяют документацию, которая обычно в полном порядке.
      martin-159
    2. AwaZ (Walery) Сегодня, 06:15
      противопожарной безопасностью помещений в первую очередь обязаны заниматься сами хозяева этих помещений . Гос контролирующие органы, приняв здание соответствующее нормам , не могут контролировать блокирование пожарных выходов , которые сами барыги и устраивают
      AwaZ
  4. RaptorF22n Сегодня, 05:48
    Сводки как с линии фронта! ! ! нужно чтобы тот кто виновен понес уголовную ответственность!!!
    RaptorF22n
  5. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 05:52
    Ещё около 70 пропали без вести
    Сергей уи
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:12
      Цитата: Сергей уи
      Ещё около 70 пропали без вести

      Уважаемый местный?
      Где можно ознакомиться с информацией (списки погибших,может уже создан фонд помощи и пр)
      himRa
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 10:49
        с утра в новостях говорили
        свой1970
  6. faiver (Андрей) Сегодня, 05:54
    земля пухом погибшим
    выздоровления пострадавшим
    faiver
  7. Комментарий был удален.
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:19
      Люди погибли в мирное время.Сожалеем,что ушли из жизни.
      Мало того, что пожарные выходы закрыты, так ведь и двери в открытых выходах у нас в городе вместо четырех открыты 2. Или одна. Открытые двери часто расположены так, что вход и выход в одну дверь в большом торговом центре.
      Наверно, пожарные выходы закрыты потому, что за открытыми надо следить---что там.Экономия на охранниках!!!!!!!
      Reptiloid
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:06
        Цитата: Reptiloid
        Наверно, пожарные выходы закрыты потому, что за открытыми надо следить---что там.Экономия на охранниках!!!!!!!

        это понятно, просто не ясно, почему двери не открыли во время ЧП. Уж ключи то от пожарных выходов, могли бы охране на первом этаже оставить...или их руководство под подушкой берегло, на случай пожарной инспекции?!
        Стирбьорн
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 07:16
      Цитата: mamont5
      Слов нет

      Я с Красноярска, Кемерово от меня тоже не так далеко...
      Слов ,да нет!но можно помочь пострадавшим-буду признателен за любую информацию о пострадавших....?
      himRa
  8. синоби (Юрий) Сегодня, 06:04
    Накажут,если вообще накажут,мелкую сошку.Детей жаль.Погибло будущее.Скорбь.
    синоби
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 06:16
      накажут тех, чьи подписи стояли на документах о приёмке. И без всяких если
      Hammerlock
  9. faiver (Андрей) Сегодня, 06:06
    Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов?
    - мешает система: с одной стороны объявили мораторий по проверкам малого бизнеса и малый бизнес забил на пожбезопасность, а с другой стороны проверка пожнадзора в первой трети случаев сплошное вымогалово, во второй трети случаев полная некомпетентность и выписывание предписаний "под копирку" без не то что детального обследования, но и даже поверхностного, и только последняя треть это реально нормальные проверки..
    Сразу говорю - сам работаю в сфере пожарной безопасности - занимаюсь огнезащитной обработкой, поэтому знаю о чем пишу, порой читаешь предписание выписанное клиенту и не знаешь то ли плакать то ли смеяться...
    faiver
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:28
      Могу заверить, что проблема не только со стороны надзорных органов, и это касается не только пожарной безопасности. Вот эти вот товарищи, которые заказывают проекты, готовы экономить на всём ради удешевления, оправдание простое - предпишут сделаем или заплатим штраф, доводы, что это безопасность людей в первую очередь, а не дополнительная нагрузка на их кошелек, не работают. Пожарку режут бывает уже на стадии реализации объекта, хотя по чертежам всё пучком. Нужно не предписания и штрафы выписывать, а останавливать эксплуатацию до устранения, при невозможности устранения - закрывать и сносить к чертям собачьим.
      Ушлый_башкорт
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 06:40
        согласен, так и есть, причем тут есть претензии не только в малому бизнесу, у нас и государственные и муниципальные чиновники не лучше - в бюджетных организациях статью расходов "пожарная безопасность" срезают под ноль - денег нет, но вы держитесь...
        faiver
  10. фрезер (александр) Сегодня, 06:06
    Соболезную родственникам.
    А по федеральным каналам вчера тишина была. Сплошь новости о "четамухохлов" и как "загнивающий запад" против нас козни строит.
    фрезер
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 06:09
      Сплошь новости о "четамухохлов" и как "загнивающий запад" против нас козни строит.
      - поэтому уже годами не смотрю новости по ящику, только фильмы
      faiver
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 06:17
      по России-1 весь день озвучивали
      Hammerlock
    3. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:47
      Неправда, Вести-24 об этой трагедии периодически информировали.
      Sergej1972
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:12
    Искренне соболезную, просто нету слов!!!!!
    Геркулесыч
  12. Ncplc (Alex) Сегодня, 06:15
    Мои соболезнования семьям погибших, и скорейшего выздоровления пострадавшим.
    Ncplc
  13. Mavrikiy Сегодня, 06:15
    в Кузбассе и в других регионах страны объявлено о начале масштабных противопожарных проверок.
    Ерунда. Все объекты проходят противопожарную проверку. А повторные проверку проводят за денежку, иначе инспектору не выжить.
    Мало того, как отмечают сотрудники МЧС, пожарные выходы из здания были закрыты.
    Вот причина большого количества жертв (а то потребители начнут шастать где не надо), ну и загазованность, вокруг сплошная синтетика и пластик.
    традиционно, мягко говоря, замысловатая логистика выхода с верхних этажей типичных торговых комплексов (лифтов максимум - два, и чтобы спуститься вниз по эскалатору, часто нужно обойти весь этаж).

    ЗАПРЕТИТЬ строить ТК по философии "максимального вытряхивания денег с потребителя".
    ТК должны строиться для "удобства потребителя" и иметь стандартную схему вход-выход. Толку в пожарных выходах если ими посетители никогда не пользовались и не представляют где они находятся. Схемки проблему не решают. Люди приходят отдыхать, а не указатели на потолке изучать.
    Mavrikiy
  14. zulusuluz Сегодня, 06:28
    Совокупность обстоятельств... И столько жертв, к сожалению. Дай Бог сил родным и близким погибших и пострадавших от огня выдержать такое горе. Мои соболезнования.
    zulusuluz
  15. Просто человек (Борис) Сегодня, 06:47
    Служение золотому тельцу требует человеческих жертв. Сломать это правило может или справедливый общественно -политический строй или жёсткая рука власти в существующем обществе. А пока будем иметь такие жертвы из-за жадности владельцев разных структур.
    Просто человек
  16. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:51
    Кемерово мой родной город...
    Там родился и вырос.
    Соболезную...
    Victor_B
  17. лысова (владимир) Сегодня, 06:56
    Соболезную родным и близким, да и всем , кто не равнодушен. --- " Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов? " --- Потому что всё идёт по старому варианту - взятка,связи, а застройщик ищет выгоду во всём.
    лысова
  18. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:57
    Скорбим все вместе о погибших в этой трагедии , глубокие соболезнования родным и близким погибших .
    Spartanez300
  19. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:57
    41 ребенок пропал без вести-журналюги что-то попутали. Какие новости?
    Соболезнование близким. Я надеюсь , что выводы сделаны. Ждем результатов прочерки Прокураторой и МЧС всех am детских и недетских торгово-развлекательных центров, театров, больниц, поликлиник, детских садов и школ.
    И построже!
    Балу
  20. Sergiys_Praim Сегодня, 07:01
    Ужасная Трагедия! Мои соболезнования!!!
    Десятки погибших, не знаю даже, сколько это будет ещё повторяться...
    Задача покупателя, составить список нужных покупок и купить то что нужно. Задача продавцов запутать покупателей и впарить то что нужно и ненужно. Сейчас это достигается таким образом. Строятся огромные помещения, покупателей загоняют в какие-то лабиринты, где они должны почти целый день бродить вдоль бесконечных полок с товаром, где у них теряется чувство времени и пространства… И никто даже не думает, если случится пожар, как они будут искать выход, и найдут ли его, когда сотни людей будут бежать в панике ища спасения…!!!
    Такая прогулка, по пройденному пути, практически приравнивается к туристическому походу. Только вместо рюкзаков покупатели возят тележки.
    Что вообще дают, эти масштабные противопожарные проверки.
    Документация в порядке. К приходу проверяющих всё эвакуационные пути и выходы открыты.
    Нужные люди прикормлены.
    Получается только мы, должны заходя в такие торговые комплексы проверять пути отхода, особенно оставляя детей.
    Если эвакуационные пути и выходы заблокированы. Что нам мешает, почти у каждого в руках смартфон. Фото и видеофиксация нарушений. А то, что только на youtube.com не выкладывают, но этого нет.
    По видимо никто даже не задумывается…
    Да в эту душегубку, почти каждый может попасть...
    Sergiys_Praim
  21. bubalik (Сергей) Сегодня, 07:08
    15 человек, из которых 7 детей нашли у закрытого эвакуационного выхода недалеко от кинозала... они задохнулись.это am слов нет,,,
    Торговый центр в 2016 году не прошёл плановую проверку, так как, по заверению представителей МЧС, находился на надзорных каникулах, как "представитель малого бизнеса".
    bubalik
    1. Korax71 (Александр) Сегодня, 07:42
      Деток жалко до слёз crying а у представителей МЧС хотелось бы узнать. am в Росреестре по адресу "зимней вишни"большая часть площадей числится за ОАО кемеровская кондитерская компания.она на 2016 год,другие данные не предоставлены, 100%акций принадлежит крупному холдингу "кдв",а он -крупнейший производитель снеков и кондитерских изделий(три корочки,кириешки и прочая лабуда).либо нам откровенное врут,либо кого то пытаются выгородить. am angry ну либо крупный холдинг у нас теперь малый бизнес belay
      Korax71
  22. TUFAN (Elnur) Сегодня, 07:09
    Жаль людей, а особенно детей...
    Мои соболезнования..
    TUFAN
  23. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:10
    Прикормка проверяющих это да, но и сами то должны заботиться о безопасности, хотя о чем это я, не так давно и дети тонули в лагере, и корабль перевернулся, а воз все там, в такой стране живем с такими людьми.
    Nix1986
  24. К.А.С (Костя) Сегодня, 07:11
    Под такими новостями надо закрывать комменты!
    К.А.С
    1. RaptorF22n Сегодня, 07:25
      Почему вы считаете что надо закрывать коменты?
      RaptorF22n
  25. Prometey (Сергей) Сегодня, 07:18
    Все подобные торговые центры построены по одной схеме - крытые коробки, из которых в дыму черта-с два найдешь выход. Запретили "кошмарить" "малый" бизнес - принесли в жертву доходам бизнесу человеческие жертвы. Только какой к черту "малый"? Это магазинчик или шиномонтажка - малый бизнес. Здесь место массового скопления людей, десятки арендаторов, миллионные доходы от сдачи мест в аренду. Хозяева наверное на Кипре живут? Пожарная сигнализация, автоматическая система тушения, огне-дымозащитные автоматические шторы, конечно же, про такие в связи с мораторием на проверки бизнеса не слышали. Людей жалко, погибли не за что.
    Prometey
  26. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:27
    Выражаю глубокие соболезнования всем погибшим, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Всем родственникам силы духа выдержать такую трагедию...
    Можно долго обсуждать взаимоотношения предпринимателей и пожарных инспекторов. Но
    "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность", - говорил Лазарь Каганович. Берешь взятку, инспектор, твои деньги пахнут кровью.
    В советское время и без золотого тельца хватало аварий, просто люди про это не знали.
    Вопрос в том, будет ли опять кампанейщина, закроют три торговых центра и типа проблему решили или все таки будет проведена серьезная работа.
    Moskovit
  27. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 07:46
    Соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия.
    KonoGon
  28. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:46
    Трагедия. Первый день каникул. Дети.
    Korsar4
  29. dzvero (Иво) Сегодня, 07:50
    Трагедия! Детей особенно жалко... как же так... Мои соболезнования родным и близким!
    dzvero
  30. Dr.Serg (Сергей) Сегодня, 08:07
    Искренние соболезнования пострадавшим в этой трагедии.... вчера, когда узнал про пожар, я был в подобном ТРЦ....начал моделировать ситуацию на себя- четвёртый этаж типичной коробки ТЦ , несколько кинозалов, большая детская спортивная игровая, зал детских игровых автоматов, большое кафе, фуд-корт,выходной день- очень много народу и ,особенно, детей...спуск вниз- два небольших лифта (при пожаре пользоваться нельзя), два узких эскалатора...второй спуск вниз - в противоположном конце этажа- далеко, вокруг море пластика.... поискал схему эвакуации- нашёл одну маленькую табличку в темном углу и единственный пожарный выход- естественно закрыт на мощную металлическую дверь...сомневаюсь, что ключ от этой двери, есть у каждого работника.... если полыхнёт где то на выходе из кинозалов или в детской игровой- трагедии не избежать... Безумно жаль погибших детей...
    Dr.Serg
  31. andrej-shironov Сегодня, 08:48
    ТАк ответ на последний вопрос прост: махровый расцвет либерального капитализма в России. А семьям можно и компенсации выдать.
    Соболезную всем семьям погибших!
    andrej-shironov
  32. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:49
    Надо пересматривать технологии строительства и разрешать постройки общественных зданий только из мало- и негорючих материалов. Пусть строительство дороже будет, но цена человеческих жизней всё равно несоизмерима.
    А также по результатам расследования наказать всех, кто допустил нарушения противопожарной безопасности. Наверняка взятки давали/брали закрывая на это глаза.
    К-50
  33. Sergiys_Praim Сегодня, 08:53
    Одна из причин большого числа жертв – традиционно, мягко говоря, замысловатая логистика выхода с верхних этажей типичных торговых комплексов (лифтов максимум - два, и чтобы спуститься вниз по эскалатору, часто нужно обойти весь этаж).

    Вообще, это нормально, когда до выхода нужно идти несколько километров..., по каким-то лабиринтам. Учитывая, что продукты горения пластиковых конструкций и внутренней отделки помещений ТЦ, и собственно товаров химической промышленности, т. е. того же пластика, это крайне агрессивный угарный газ. У людей без средств защиты не будет даже 10 минут...
    Получается, что желание что-то купить в таком ТЦ превращается в крайне рискованное дело!!!


    И экипировка соответствующая должна быть...
    Что-то вроде самоспасателя, чтобы защитить глаза, нос, гортань, легкие от попадания ядовитых газов, которые образуются при нагревании некоторых веществ.
    Или перестать копировать запад и это общество потребления, где на безопасность людей обращают внимание в последнюю очередь...
    И строить ТЦ, с учётом того, чтобы можно быстро покинуть помещение.
    И устанавливаются автоматические системы пожаротушения – это полный контроль и тушение пожаров в зданиях и сооружениях даже без участия человека.
    Sergiys_Praim
  34. Vladimir Сегодня, 09:07
    Соболезную родным погибших,это ужасно.
    Vladimir
  35. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:17
    невозможно даже читать и смотреть на этот ужас. Не приведи Бог хоронить своих детей. Они ведь даже пожить не успели.
    А что до причин? Уверен- деньги. Там не предусмотерли, там не сделали и экономили, а те - не проверяли. Нажива и жадность губит жизни наши и наших детей. Попробуй родить
    и вырасти одного- а там десятки.
    Выводы не делаются- вроде надавно была "Белая лошадь", а все позабыто.
    Я, честно, давно боюсь ходить с внучкой в подобные заведения. После встречи Нового года на Красной площади сделали, на мой взгляд,верные выводы.
    Бошься всего- полетов на самолетах, поездки на поездах.
    Чтобы ни говорили, но этого страха в СССР не было.
    Простите нас взрослых детки.
    Silvestr
    1. prior (Влад) Сегодня, 10:21
      А чтобы страха не было, хозяина этого торгового центра и главного Кемеровского пожарника - сжечь на костре !
      Может тогда в других местах проверят пожарную безопасность и откроют двери пожарных выходов.
      prior
  36. Житель Урала Сегодня, 10:22
    Мы тут тоже зашли в один торговый центр, в магазин на цокольно этаже. Мало того что его нашли не сразу, но потом, как оказалось наружу еще не сразу выйдешь. Указателей нет. Как оказалось надо подняться по лестнице, налево по коридору - спуститься снова вниз, потом обойти этаж по кругу, снова подняться и тогда уже выход. Можно только представить как это делать в темноте и в дыму. Про логистику правильно сказано, каждый угол продан, иногда коридоры перекрывают ради ларьков и выход из ТЦ становится лабиринтом.
    Житель Урала
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