Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Кемеровский пожар унёс десятки жизней
Данные о числе жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово продолжают меняться. Оперативный штаб сообщает о как минимум 37 погибших. Среди них – дети. Такие сведения предоставил СМИ заместитель руководителя Кузбасского главного комитета МЧС Борис Дедюхин. При этом отмечено, что уже возникли проблемы с опознанием жертв трагедии. Число пострадавших перевалило за 50.
К тушению пожара привлекались более 600 человек. Открытое горение было ликвидировано лишь через несколько часов после начала возгорания. При этом открытое горение отмечалось на внушительной площади – более 1,6 тыс. кв. метров.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился оказать незамедлительную помощь семьям погибших и пострадавших. Его цитирует ТК «Россия 24»:
По числу погибших в ТЦ «Зимняя вишня» пожар в Кемерово стал одним из крупнейших в новейшей истории. Одна из причин большого числа жертв – традиционно, мягко говоря, замысловатая логистика выхода с верхних этажей типичных торговых комплексов (лифтов максимум - два, и чтобы спуститься вниз по эскалатору, часто нужно обойти весь этаж). Мало того, как отмечают сотрудники МЧС, пожарные выходы из здания были закрыты.
В связи с трагедией в городе Кемерово, в Кузбассе и в других регионах страны объявлено о начале масштабных противопожарных проверок. Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов? - отдельный вопрос.
К тушению пожара привлекались более 600 человек. Открытое горение было ликвидировано лишь через несколько часов после начала возгорания. При этом открытое горение отмечалось на внушительной площади – более 1,6 тыс. кв. метров.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился оказать незамедлительную помощь семьям погибших и пострадавших. Его цитирует ТК «Россия 24»:
Каждой семье, где есть погибший (выделим) по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято.
По числу погибших в ТЦ «Зимняя вишня» пожар в Кемерово стал одним из крупнейших в новейшей истории. Одна из причин большого числа жертв – традиционно, мягко говоря, замысловатая логистика выхода с верхних этажей типичных торговых комплексов (лифтов максимум - два, и чтобы спуститься вниз по эскалатору, часто нужно обойти весь этаж). Мало того, как отмечают сотрудники МЧС, пожарные выходы из здания были закрыты.
В связи с трагедией в городе Кемерово, в Кузбассе и в других регионах страны объявлено о начале масштабных противопожарных проверок. Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов? - отдельный вопрос.
Использованы фотографии: Вконтакте/ТК Злат-ТВ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти