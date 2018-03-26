Кемеровский пожар унёс десятки жизней

Каждой семье, где есть погибший (выделим) по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято.

Данные о числе жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово продолжают меняться. Оперативный штаб сообщает о как минимум 37 погибших. Среди них – дети. Такие сведения предоставил СМИ заместитель руководителя Кузбасского главного комитета МЧС Борис Дедюхин. При этом отмечено, что уже возникли проблемы с опознанием жертв трагедии. Число пострадавших перевалило за 50.К тушению пожара привлекались более 600 человек. Открытое горение было ликвидировано лишь через несколько часов после начала возгорания. При этом открытое горение отмечалось на внушительной площади – более 1,6 тыс. кв. метров.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился оказать незамедлительную помощь семьям погибших и пострадавших. Его цитирует ТК «Россия 24» По числу погибших в ТЦ «Зимняя вишня» пожар в Кемерово стал одним из крупнейших в новейшей истории. Одна из причин большого числа жертв – традиционно, мягко говоря, замысловатая логистика выхода с верхних этажей типичных торговых комплексов (лифтов максимум - два, и чтобы спуститься вниз по эскалатору, часто нужно обойти весь этаж). Мало того, как отмечают сотрудники МЧС, пожарные выходы из здания были закрыты.В связи с трагедией в городе Кемерово, в Кузбассе и в других регионах страны объявлено о начале масштабных противопожарных проверок. Что мешает проводить такие проверки по регламенту без доведения до экстренных вариантов? - отдельный вопрос.