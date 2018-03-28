Новинки оружия 2018. Револьверы National Standard Super Sport

Источник: kortharms.com

Револьверы компании Korth являются одними из самых известных на рынке, выделяются они в первую очередь своим качеством и ценой, которая далеко не так демократична, как у многих других производителей. Цена, как уже сказано выше, обусловлена качеством, а соответственно и высокими характеристиками оружия. Тем не менее, далеко не для всех эти самые характеристики важны настолько, чтобы покупать оружие по цене в 5-6 раз выше, чем более распространенные и «народные» модели. Да и говоря откровенно, далеко не все смогут полностью раскрыть потенциал оружия, так как для этого нужна постоянная практика и природные задатки. Как результат, такое оружие пользуется спросом у спортсменов и тех, для кого стрельба немного больше, чем просто хобби.В этом году компания выпустила два варианта револьвера ориентированного именно на спортивный рынок. Обозначаются эти револьверы National Standard Super Sport STX и ATX, отличаются они между собой только материалом рамки оружия.Хоть красота оружия, да и красота в целом, понятие субъективное, нельзя не заметить, что револьверы выглядят, как минимум, недешево, хотя, казалось бы, что можно сделать с такой простой конструкцией, чтобы добиться подобного эффекта. В первую очередь в глаза бросается прицельные приспособления, которые позволяют производить регулировку, как по дальности ведения огня, так и регулировать просвет между целиком и мушкой. Так что уже только прицельные приспособления говорят о том, что оружие явно спортивное. О «спортивности» говорит и рукоять оружия, основание которой сделано достаточно тонким для уверенного хвата, а под все пальцы удерживающей руки имеются свои места. Для облегчения и ускорения процесса перезарядки оружия, рычаг, отпирающий барабан, выступает за пределы рамки, а вот спица курка кажется слишком мелкой, но тут делать выводы можно только после того когда оружие окажется в руках, чем, к сожалению, похвастаться не могу.В некоторый ступор вгоняют планки крепления, которые размещены по обеим сторонам ствола и перед целиком оружия. Кроме того, еще одна планка крепления может быть установлена под стволом. Абсолютно непонятно для какой цели они в таком количестве присутствуют на револьвере, особенно с учетом его спортивного уклона. Можно предположить, что за счет большего веса, смещенного к дульному срезу, оружие показывает более высокую стабильность при стрельбе. Это вполне оправдано, так как навряд ли подобный револьвер кто-то будет носить ежедневно, а значит, в данном случае, вес может быть относительно большим, в разумных приделах. Стоит заметить, что планки крепления это отличительная черта всех последних револьверов компании.Револьверы выпускаются в двух вариантах, как понятно из названия, со стальной рамкой и рамкой из алюминиевого сплава. Вариант STX имеет массу 1,65 килограмма, вариант оружия с обозначением ATX весит 1,32 килограмма. В остальном характеристики оружия совпадают. Так, оба варианта револьвера имеют длину 280 миллиметров при длине ствола 152 миллиметра. Питаются из барабана с шестью каморами патронами .357 Magnum. Ударно-спусковой механизм, само собой двойного действия, регулируемый по усилию и ходу спуска. Помимо патронов .357 Magnum револьвер также может использовать патроны 9х19 и .38 Special, после замены барабана.В заключение этого мини-обзора хотелось бы озвучить цену на данное оружия. На сайте компании указана цена в 3853 евро, при этом приобрести пока эти револьверы нельзя. Стоит ли говорить, что при такой цене спрос будет невысоким, и даже среди спортсменов будет не так много желающих приобрести это оружие. Впрочем, данный револьвер можно еще рассматривать не только как спортивный инвентарь, но и как статусную вещь, а в таком контексте желающих приобрести его будет значительно больше.