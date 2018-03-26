Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили.

Руководитель химико-аналитической лаборатории научного центра МО РФ Игорь Рыбальченко в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» сообщил о том, что у РФ есть документы, свидетельствующие о публикациях формулы газа «Новичок» в США около 20 лет назад. Напомним, что в Британии бездоказательно утверждают, что это «российский газ» и что именно Россия «применила» его для отравления в Лондоне Скрипаля и его дочери.По словам Игоря Рыбальченко, в США формула этого нервно-паралитического газа появилась в открытой литературе в 1998 году.Эксперт научного центра Минобороны страны:По словам Рыбальченко, по формулам, опубликованным в США химиком Мирзаяновым, фактически любая «подготовленная лаборатория» могла бы создать эти химические соединения.На днях в Британии заявили, что Юлия Скрипаль приходила в себя на следующие сутки после отравления, но потом снова впала в кому, а её отец из комы не выходил. Также добавлено, что Скрипали в результате отравления "могли тронуться рассудком" - у них "нарушена мыслительная активность".