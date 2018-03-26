10:56 26 марта
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Эксперт МО РФ: В США формула "Новичка" была опубликована 20 лет назад

Руководитель химико-аналитической лаборатории научного центра МО РФ Игорь Рыбальченко в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» сообщил о том, что у РФ есть документы, свидетельствующие о публикациях формулы газа «Новичок» в США около 20 лет назад. Напомним, что в Британии бездоказательно утверждают, что это «российский газ» и что именно Россия «применила» его для отравления в Лондоне Скрипаля и его дочери.

По словам Игоря Рыбальченко, в США формула этого нервно-паралитического газа появилась в открытой литературе в 1998 году.

Эксперт МО РФ: В США формула "Новичка" была опубликована 20 лет назад



Эксперт научного центра Минобороны страны:
Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили.


По словам Рыбальченко, по формулам, опубликованным в США химиком Мирзаяновым, фактически любая «подготовленная лаборатория» могла бы создать эти химические соединения.

На днях в Британии заявили, что Юлия Скрипаль приходила в себя на следующие сутки после отравления, но потом снова впала в кому, а её отец из комы не выходил. Также добавлено, что Скрипали в результате отравления "могли тронуться рассудком" - у них "нарушена мыслительная активность".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:22
    Я вот тоже думаю.Соорудить нечто подобное в современных лабораторных условиях не представляется чем то необычным..
    210окв
    1. Vard Сегодня, 06:33
      Кстати то что Скрипали находятся в коме, это не типично для отравления нервнопаралитическими ОВ... Человек либо умирает, либо быстро восстанавливается... и дочь гражданка РФ... чего то наши посольские совсем мышей не ловят...
      Vard
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:47
        Цитата: Vard
        Кстати то что Скрипали находятся в коме, это не типично для отравления нервнопаралитическими ОВ...

        Большая вероятность, что это спектакль, в котором для придания серьёзности отравления Скрипалей держат на искусственной коме. Дальше два варианта: если Скрипали в сговоре со спецслужбами Англии и должны дать показания против России, то их "чудесным" образом спасут. Если Скрипаль пошёл "поперёк борозды", то эта кома может для него закончиться летально. В период "просветлений" их могут опрашивать под видео. "Шоу должно продолжаться"... Будем посмотреть...
        Alex-a832
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 06:35
      Некоторые полудур.ки, атомные реакторы в сараях из подсобных материалов собирают...В данном случае, Скрипаля не жалко - хорошее пособие для предателей - будут использованы в интересах Западных спецслужб и, рано или поздно, сдохнут без чести! Что же касается газа - при СССР товарищ Мирзоянов бы не уехал просто так, как при Ельцине, в США,а спокойно бы окучивал вечную мерзлоту в районах Крайнего Севера, только бы за одно это желание - и это было правильно!
      Зяблицев
    3. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 09:35
      Цитата: 210окв
      Я вот тоже думаю.Соорудить нечто подобное в современных лабораторных условиях не представляется чем то необычным..


      Ну если бы синтез таких веществ был прост, любой мало мальски подготовленный химик арабских террористов, мог приготовить - мы бы уже слышали об этом.
      А они пока травят на уровне примитивных соединений хлора.

      Даже имея формулу, синтезировать боевое отравляющее вещество или его исходные компоненты - не такая простая задача - вот для серьезных лабораторий, с государственным финансированием - за 5-7 лет, вероятно под силу такая задача.
      Т.е. с момента опубликования формулы, в военных лабораториях 3-5 развитых стран, подобное вещество, могло быть синтезировано в небольших объемах (хотя бы ради изучения воздействия и поиска антидота).
      DimerVladimer
  2. karish (Александр) Сегодня, 06:49
    Руководитель химико-аналитической лаборатории научного центра МО РФ Игорь Рыбальченко в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» сообщил о том, что у РФ есть документы, свидетельствующие о публикациях формулы газа «Новичок» в США около 20 лет назад.

    а как же с этим ?
    ТАСС цитирует заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название «Новичок». «Ещё раз: никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялось,
    karish
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:03
      Цитата: karish
      а как же с этим ?

      Одно другому не противоречит. Это название прилепили к той формуле с лёгкой руки (или языка) "беглого химика" Мирзоянова. Так легче обозначить - о каком газе речь. Россия с самого начала заявляла, что название бредовое и БОВов под этим названием у нас не было.
      Alex-a832
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:17
        Привет soldier
        Официальное название вещества А -*** в документах есть, а самоназвание распространяется само по себе. Хотя в такой закрытой сфере БОВ это странно ... но если вспомнить, сколько в лихие 90 сбежало за бугор всяких недоно.... болтунов! И как они там само пиарились. денюшку зашибали, удивляться нечему. Там такого на рассказывали о том, чего у нас отродясь не было!!!
        Долго нам будут пенять за то, даж когда те уро...организмы все перемрут.
        rocket757
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:50
          Цитата: rocket757
          если вспомнить, сколько в лихие 90 сбежало за бугор всяких недоно.... болтунов!

          Виктор, приветствую hi
          Да в 90-е мы проошли полноценную стрессотерапию по всем отраслям народного хозяйства и оборонки в "дружеских объятиях" запада. Долго будет аукаться. Но стоит отметить что и определенный иммунитет на многие нездоровые явления выработался. Приятно видеть, что с тех пор Россия сильно к лучшему изменилась. Теперь уже нечем здравомыслящего россиянина удивить и соблазнить условиями западной жизни. А судьба большинства этих предателей и перебежчиков не особо привлекательна чтобы стимулировать новых.
          Alex-a832
  3. синоби (Юрий) Сегодня, 06:51
    Как удобно!Из комы не выйдут,а если и выйдут,то не вменяемые.Шикарная база для отмазок если правда вдруг всплывёт.Блеск!
    синоби
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:06
    Может быть хватит самопаравдыватся? ??Нужно в московские суды подать иски на пару триллионов евро к британии, из за кливеты в адрес России, и нашим хакерам а английских банках заблокировать, и перевести в страну все деньги бежавших из России ворюг от бизнеса и б/у чиновников.
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:08
    Думаю, что скоро вскроются такие факты, что Мэй придется уйти в отставку (за ней хвостов и так много) вместе с английским клоуном. А ЕС пожмет плечами и тут же забудет как проявлял "солидарность" с лживым британским правительством.
    rotmistr60
  6. Strashila (I) Сегодня, 07:24
    "Также добавлено, что Скрипали в результате отравления "могли тронуться рассудком" - у них "нарушена мыслительная активность"."... короче готовятся, что бы они не говорили... не верьте... только британские спец службы знают все как было, можно сделать вывод Скрипаль с дочерью вообще не должны были выжить, а тут такой облом.
    Strashila
  7. михаил3 (Михаил) Сегодня, 09:32
    Скрипали в результате отравления "могли тронуться рассудком" - у них "нарушена мыслительная активность".
    Небось Юлия стала спрашивать, зачем их траванул их же британский куратор.
    михаил3
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:52
    Цитата: 210окв
    Я вот тоже думаю.Соорудить нечто подобное в современных лабораторных условиях не представляется чем то необычным..

    Вы абсолютно правы. Было бы оборудование ( и разумеется деньги) + профессионалы - можно сделать все,ч то угодно, тем более если есть конечная формула. разумеется может и не сразу, если нет цепочки процессов - то сделать можно
    Где-то в середине 70-х "набрел" в городской библиотеке на переводной двухтомник под названием "(ЕМНИП) "ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ". Не просто "описательное" изложение, а с формулами. Более того, не только основные варианты, ну типа газ VX, а с его вариантами - VR и другие. Описание насколько они мощнее и опаснее. И так по всем. Повторюсь, двухтомник, каждый страниц на 600. И это было в 70-х. Наверняка публикациии в специальной литературе сейчас значительно расширены. Технологии, может быть и секретны, а конечный результат - увы, нет. И что еще поразило тогда, что многие ОВ - это промежуточный этап в работе нефтехимического производства.
    Пример (прошу не кидаться тапками и канделябрами, не химик, но чтобы был понятен смысл)
    Есть некий завод в некой проблемной стране. Завод нефтеперегонный. Рядом есть наверняка какое-то производство, для выпуска чего-то очень необходимого населению. Повторюсь, ну к примеру полистирол... А вот во время получения этого конечного продукта на одном из этапов получается вещество, которое в газообразном состоянии является фосгеном.
    Я к тому, что получение этого вещества для любой из стран, где есть развитая химическая наука и производство - не является чем то несбыточным и невозможным.

    Цитата: Зяблицев
    Что же касается газа - при СССР товарищ Мирзоянов бы не уехал просто так, как при Ельцине, в США

    Это точно. Человек, имевший форму допуска не мог даже в большинстве случаев в соцстраны по турпутевке выехать, не говоря уже о капстране. Даже с учетом того, что он не был автором этого "препарата", но только то, что имел допуск в отношении этой проблемы ставило крест на легальном выезде. Да даже те, кто втайне и мечтал о выезде, не озвучивали это. Могли только попытаться бежать, но и это было проблемно. Из СССР не убежишь, а в соцстраны могут и не пустить...

    Цитата: karish
    Руководитель химико-аналитической лаборатории научного центра МО РФ Игорь Рыбальченко в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» сообщил о том, что у РФ есть документы, свидетельствующие о публикациях формулы газа «Новичок» в США около 20 лет назад.

    а как же с этим ?
    ТАСС цитирует заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название «Новичок». «Ещё раз: никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялось,

    Это говорит лишь о том, что даже наш МИД не всегда может "красиво" оправдаться. В данном случае Захарова просто гонит "пургу". Известно очень многое, в т.ч. авторы этих "Новичков", известно когда и по какому постановлению начаты были работы (есть номера). Известны, какие из новичков пусть в очень малом количестве (несколько тонн) но выпускались, а какие были только синтезированы. Поэтому высказывания Захаровой несколько неуклюже выглядит. Хотя понятно, что ей написали, то она и озвучила. Как и любой, выступающий с подобными заявлениями (пусть даже и в других областях)

    Цитата: rotmistr60
    Думаю, что скоро вскроются такие факты, что Мэй придется уйти в отставку (за ней хвостов и так много) вместе с английским клоуном. А ЕС пожмет плечами и тут же забудет как проявлял "солидарность" с лживым британским правительством.

    Да, Тереза подставила себя по-полной, вместе с БОрисом. Не убдь она столь категорична скандал бы развивался бы возможно бы и не в пользу России. Но хотелось пиара, да побыстрее. Хотелось быстренько срубить политические дивиденды. Тетчер в этом плане была более прагматична
    Старый26
  9. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 10:00
    Не вижу смысла спецслужбам РФ, травить вышедшего в тираж бывшего полковника Скрипаля.
    Показатель ненужности агента - его обмен. Это значит, что он уже не представляет никакой опасности для агентуры или ценности в работе либо как двойной агент. Скрипаля обменяли на вскрытую ФБР ячейку спящих агентов ( Чапман и компания)
    Убивать его спецам из РФ - смысл? К моменту своего ареста, Скрипаль уже не работал в ГРУ, подвязался в МИДе.

    А вот для конфронтации отношений Британии и России - кому то было выгодно, опасным способом травануть бывшего агента, да еще дочерью, да еще боевым отравляющим веществом, родом, якобы, из СССР.
    Смахивает на примитивную попытку демонизации РФ.
    DimerVladimer
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:33
    Цитата: DimerVladimer
    Не вижу смысла спецслужбам РФ, травить вышедшего в тираж бывшего полковника Скрипаля..

    Абсолютно никакого. Его обменяли, забрав из зоны. Уж если бы и была бы необходимость, траванули бы сразу по приезду в Британию. Дескать получил несварение желудка при переходе на английскую пищу (овсянку не приняла душа). Или была бы необходимость - в зоне бы кончили...

    Цитата: DimerVladimer
    Смахивает на примитивную попытку демонизации РФ.

    А другого ничего и не проглядывается
    Старый26
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