10:54 26 марта
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Привет Японии. Су-35С в рамках учений перебазировались на Южные Курилы

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что в рамках проходящий учений новейшие российские истребители Су-35С были переброшены на аэродром Южных Курил. Цель переброски – отработка действий по перехвату самолётов условного противника, предусмотренная сценарием учений.

Из сообщения пресс-службы ведомства:
Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелёт из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп. Лётчики преодолели расстояние более 2 тысяч километров. После выполнения учебных лётно-тактических заданий экипажи вернулись обратно.


Привет Японии. Су-35С в рамках учений перебазировались на Южные Курилы



В японском МИД традиционно в подобных случаях выражают «озабоченность». Напомним, что Япония продолжает настаивать на том, что Южные Курилы «Россия должна передать» Токио. На первом этапе японцы надеются на ведение совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Для учащихся и преподавателей японских школ на Хоккайдо открыт специальный центр с отелем, из которого в ясную погоду можно наблюдать за Южными Курилами. Уроки «наблюдения» в Японии проводятся в рамках программы такой учебной дисциплины как география.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 40

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  1. Vard Сегодня, 06:55
    Пара истребителей... У японцев одних пятнадцатых двести штук...
    Vard
    1. Logall (Александр) Сегодня, 06:56
      С ними не воевать же собрались! Обозначили своё присутствие...
      Logall
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 07:00
        Цитата: Vard
        Пара истребителей... У японцев одних пятнадцатых двести штук...

        Цитата: Logall
        С ними не воевать же собрались! Обозначили своё присутствие...

        Вы о чём?Это наша земля и на нашей земле мы что хотим, то и делаем! А японцы пусть озабочиваются,раз они озабоченные!
        Вас Влад
        1. andrewkor Сегодня, 07:24
          И слюнки пускают из отеля глядючи!
          andrewkor
    2. Щелчок (Иван) Сегодня, 06:58
      Они по америкосам судят smile где два,там и десять yes вот и выражают озабоченность!
      Щелчок
    3. Mavrikiy Сегодня, 07:00
      Цитата: Vard
      Пара истребителей... У японцев одних пятнадцатых двести штук...

      Вы собрались воевать с Японией? Вперед.
      А мы показываем свой суверенитет над Курилами. Двух- трех десятков в будущем хватит.
      Mavrikiy
    4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:00
      У японцев одних пятнадцатых двести штук...
      И, что? "Кац предлагает сдаться..." (х/ф "На Дерибассовской...."). Дело не в количестве, а в том, что Япония очень болезненно реагирует на все, что происходит на Курилах. Но это их проблема.
      rotmistr60
      1. роман66 (роман) Сегодня, 08:36
        да и что там тот пятнадцатый? легко сбивается меховой шапкой среднего размера, вязаных может и две придется потратить, но тут уж от силы броска зависит
        роман66
        1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 09:30
          Да что Вы Роман,японцам с нами и воеватьто не надо, они дождутся когда наши правители преподнесут им на блюдечке с голубой каемочкой то, чего они желают. Истребители Су-просто для поднятия цены. Китай им хороший пример показывает. С Байкала теснят наших, в Приангарье. У самих уже ни лесов, ни воды нет, так они к нам пришли, берут все, что им нужно,в качестве нашей платы за лояльность. Имеют право и из домов, всех наших выкидывать, это еще впереди.
          Evgeniy667b
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:33
            китайцы - это проблема. я даже не уверен есть ли у нас по патрону на каждого китайца
            роман66
            1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 09:40
              Китайев могут остановить потоки нейтронов, а вот наши деньголюбивые лидеры когда повернутся лицом к стране??? От нас тоже зависит!
              Evgeniy667b
    5. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:02
      Не мешало бы иметь на Курилах полк СУ-35С на постоянной основе , что бы остужать японские головы .
      Spartanez300
      1. синоби (Юрий) Сегодня, 07:15
        А зачем?Нет,серьёзно.ПВО там развёрнута,береговые комплексы дежурят.Если не собираемся высаживать десант на их острова этого более чем достаточно.Шугать разведчиков и браконьеров гонять 5 единиц заглаза
        синоби
        1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:34
          Там рядом базы США, так что шугать будет кого, да и авианосцы рядом с кореей постоянно трутся, полк Су-35 был бы там не лишним.
          Рысь33
    6. синоби (Юрий) Сегодня, 07:22
      И что эти 200 штук сделают?Их ещё нужно собрать со всех баз в один ударный кулак.При первой же попытке массированной атаки пойдёт ответка от нашего ТОФ.Или вы предполагаете что яппы на нас в одиночку полезут?Нет?
      синоби
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:01
        Даж Японцы, пережившие ядрёную бомбардировку, не будут нарываться на повторение подобного!
        Работаем и защищаем свои рубежи, ничего другого для нас нет!
        Усиливать конкретную группировку? Потренировать пилотов и прочий руководящий состав на конкретной территории, эт никогда лишним не будет!
        rocket757
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:56
    Вот так вот, господа самураи. Ни сантиметра... Хотите хозяйственную деятельность - ну, вам предлагают... А желудочный сок выделять не надо... Язву наживете...
    Горный стрелок
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:03
    Кстати, отличная идея для шараварных братьев - понастроить отелей для наблюдений за Крымом.
    Серж Горелый
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:08
    Все японские премьеры стали заложниками этих островов. Все прекрасно понимают, что никто ничего им не отдаст, но для избирателей надо имитировать озабоченность.
    Сергей985
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:11
    Маловато будет, маловато! !!Как минимум, полк "сушек "там нужен! Ведь противостоят нашим не только японцы, но и хозяева японции, янки!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:26
      Цитата: Геркулесыч
      Как минимум, полк "сушек "

      А про ПВО забыли ?
      Uncle Lee
      1. Bongo (Сергей) Сегодня, 09:46
        Цитата: Uncle Lee
        А про ПВО забыли ?

        Сегодня в 15.00 по Москве должна быть опубликована первая часть обзора про ПВО Дальнего Востока. В отличие от времён СССР она у нас сейчас очаговая. И как это не прискорбно защитить прикрываемые объекты от массированного удара не в состоянии. Так, что у нас пока надежда только на "едрён-батон". request
        Bongo
  6. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:18
    Курилы-сейсмоопасный район. Пока однокурсник на пункте наведения служил,несколько раз трясло очень сильно,вплоть до разрушения барака. Держать на постоянке полк нет смысла,а использовать как аэродром маневра или подскока.
    Челдон
    1. Bongo (Сергей) Сегодня, 09:49
      Цитата: Челдон
      Курилы-сейсмоопасный район. Пока однокурсник на пункте наведения служил,несколько раз трясло очень сильно,вплоть до разрушения барака. Держать на постоянке полк нет смысла,а использовать как аэродром маневра или подскока.

      Во времена СССР так не считали, на аэродроме "Буревестник" до начала 90-х базировался 41-го иап на МиГ-23МЛД.
      Bongo
  7. лысова (владимир) Сегодня, 07:25
    Мы на своей территории, а то видите ли " выражают «озабоченность»." Им только и остаётся наблюдать в ясную погоду. Похоже энное количество СУ, там будет постоянно дислоцироваться, для сопровождения и контроля акватории.
    лысова
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:26
      Цитата: лысова
      Мы на своей территории, а то видите ли " выражают «озабоченность»

      так и они на своей территории выражают озабоченность милитаризацией у их границ, что тут обсуждать - все пустое, к тому же тут про полки с35 взахлеб пишут , а статью даже не прочитав, ведь сушки пролетели 2 000км и потом вернулись под Хабаровск так что нет их на островах....
      Тикси-3
      1. лысова (владимир) Сегодня, 10:23
        Аэродром " буревестник " - сложный. Это учения (из заголовка), ну и так сказать ознакомление для пилотов. Парк всё равно там будет обновлён.
        лысова
  8. двп (владимир) Сегодня, 07:49
    Нет,просто великолепная идея. Строим на мысе Дежнева отели и смотровые площадки и с тоской глядим на Аляску. Называется уроки наблюдения.
    двп
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:31
      А смотрящих отправлять туда лет на десять.
      виктор н
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 10:29
      и с тоской глядим на Аляску

      эт с чего тоска?
      Hammerlock
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:45
    В японском МИД традиционно в подобных случаях выражают «озабоченность».

    По чаще надо заставлять их это делать!!!! За Порт-Артур, Цусиму, Хасан и Халхин-Гол!!!! yes angry
    К-50
  10. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 08:46
    На время учений перебазировалось два самолета,в каждый полк поступило по одному новейшему танку,полторы подводных лодки проведут пятьсот учений за год,время боеготовности тайных ракет сократили на 100%,на флот поступит один корабль и его мощь увеличится в два раза...Кстати,кому интересно,может заняться бизнесом и выпустить настольную игру.В ней Вы главнокомандующий и у вас по одному кораблю,танку,самолету,ракете...И Вы должны их распределить по ТВД против противника и его полноценных ВС,чтотбы уравновесить силы...
    Palagecha
    1. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:32
      Цитата: Palagecha
      На время учений перебазировалось два самолета,в каждый полк поступило по одному новейшему танку,полторы подводных лодки проведут пятьсот учений за год,время боеготовности тайных ракет сократили на 100%,на флот поступит один корабль и его мощь увеличится в два раза...Кстати,кому интересно,может заняться бизнесом и выпустить настольную игру.В ней Вы главнокомандующий и у вас по одному кораблю,танку,самолету,ракете...И Вы должны их распределить по ТВД против противника и его полноценных ВС,чтотбы уравновесить силы...

      Любой не ура-патриот Вас понимает,как говорится,успеть бы укомплектоваться до времени"Ч".
      Челдон
      1. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 09:51
        Беда только,что патриотов слишком много...История их ничему не учит,а думать лень или нечем,некоторым же думать не позволяют происхождение и образование...
        Palagecha
  11. kaik (Александр) Сегодня, 08:48
    Интересно ,где они садились? На старом аэродроме Буревестник?Или на гражданском в Курильске? Но это не Бурик.
    kaik
  12. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:50
    На Итурупе был с командованием ВВС СССР в 1982 году. Разместили там опорную станцию РСДН "Тропик" разработки ОА "РИРВ" (раньше это были НИИ-93). Аэродромы нашей авиации ВКС России обязательно должны быть там.
    мичман
  13. олег белов (олег белов) Сегодня, 09:19
    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb.ru/public/7726713741447522
    олег белов
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 10:31
      это что за хрень? С рекламкой двигай куда дальше negative
      Hammerlock
  14. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:00
    Это приятная новость, предлагаю туда еще Миги-31 с "Кинжалами" передислоцировать и отработать в рамках учений....
    Alexey-74
  15. prior (Влад) Сегодня, 10:16
    Раз до настоящего времени у России с Японией не подписан мирный договор, Россия вполне может выкатить Японии контрибуцию, лярдов на 700-800. И пусть чешут, что чешется....
    prior
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