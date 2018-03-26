Привет Японии. Су-35С в рамках учений перебазировались на Южные Курилы

Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелёт из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп. Лётчики преодолели расстояние более 2 тысяч километров. После выполнения учебных лётно-тактических заданий экипажи вернулись обратно.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что в рамках проходящий учений новейшие российские истребители Су-35С были переброшены на аэродром Южных Курил. Цель переброски – отработка действий по перехвату самолётов условного противника, предусмотренная сценарием учений.Из сообщения пресс-службы ведомства:В японском МИД традиционно в подобных случаях выражают «озабоченность». Напомним, что Япония продолжает настаивать на том, что Южные Курилы «Россия должна передать» Токио. На первом этапе японцы надеются на ведение совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Для учащихся и преподавателей японских школ на Хоккайдо открыт специальный центр с отелем, из которого в ясную погоду можно наблюдать за Южными Курилами. Уроки «наблюдения» в Японии проводятся в рамках программы такой учебной дисциплины как география.