Задержана владелица кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

В городе Кемерово сотрудники следственных органов вызвали на допрос владелицу злополучного торгового центра «Зимняя вишня». Напомним, что на данную минуту известно о 37 погибших при пожаре, более 50 пострадавших и как минимум 64 пропавших без вести (среди погибших, пострадавших и пропавших без вести – дети). Пропавших без вести детей – около 40.После допроса владелицы ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок была задержана.Местные СМИ сообщили о том, что на основании информации, поступающей от МЧС, очагом возгорания, вероятно, оказался детский батутный зал, расположенный в развлекательной зоне торгового комплекса. Именно по этой причине среди жертв – большое число детей.Один из свидетелей пожара сообщает о том, что сотрудники ЧОП, работавшие в торговом центре, оказались попросту не готовы к развитию событий и сами впали в панику, потеряв возможность оказывать помощь по выводу посетителей ТЦ из объятого пламенем здания.Аварийные выходы, как мы уже сообщали, были закрыты, что и привело к дополнительному числу жертв. Многие задохнулись от угарного газа, который в огромным объёмах стал появляться в результате горения пластиковых конструкций и внутренней отделки помещений ТЦ.По факту трагедии возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, включая "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Отмечено, что помимо владелицы торгового центра правоохранители задержали ещё двух человек. По некоторым данным, один из них - ответственный за пожарную безопасность в ТЦ "Зимняя вишня".