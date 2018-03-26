10:56 26 марта
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Задержана владелица кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

В городе Кемерово сотрудники следственных органов вызвали на допрос владелицу злополучного торгового центра «Зимняя вишня». Напомним, что на данную минуту известно о 37 погибших при пожаре, более 50 пострадавших и как минимум 64 пропавших без вести (среди погибших, пострадавших и пропавших без вести – дети). Пропавших без вести детей – около 40.

Задержана владелица кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"


После допроса владелицы ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок была задержана.


Местные СМИ сообщили о том, что на основании информации, поступающей от МЧС, очагом возгорания, вероятно, оказался детский батутный зал, расположенный в развлекательной зоне торгового комплекса. Именно по этой причине среди жертв – большое число детей.

Один из свидетелей пожара сообщает о том, что сотрудники ЧОП, работавшие в торговом центре, оказались попросту не готовы к развитию событий и сами впали в панику, потеряв возможность оказывать помощь по выводу посетителей ТЦ из объятого пламенем здания.

Аварийные выходы, как мы уже сообщали, были закрыты, что и привело к дополнительному числу жертв. Многие задохнулись от угарного газа, который в огромным объёмах стал появляться в результате горения пластиковых конструкций и внутренней отделки помещений ТЦ.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, включая "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Отмечено, что помимо владелицы торгового центра правоохранители задержали ещё двух человек. По некоторым данным, один из них - ответственный за пожарную безопасность в ТЦ "Зимняя вишня".

Использованы фотографии: ВКонтакте

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Комментарии 169

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  1. Vard Сегодня, 07:11
    Кроме шуток с женой раз в год провожу учения... эвакуация из мест массового скопления людей... было в детстве... на всю жизнь напуган...
    Vard
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 07:27
      Соболезнования семьям... из-за таких уродов которые ради копейки готовы положить на элементарную ТБ гибнут люди...
      Alex_Rarog
      1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:02
        Цитата: Alex_Rarog
        Соболезнования семьям.

        Прими Господи их души.....
        Цитата: Alex_Rarog
        из-за таких уродов которые ради копейки готовы положить на элементарную ТБ

        Закрытые эвакуационные выходы? Автоматики что не было?
        Vadivak
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:22
          Цитата: Vadivak
          Закрытые эвакуационные выходы? Автоматики что не было?

          Как правило их загораживают, или навешивают дополнительные замки, цепи, дабы предотвратить "незаконный" выход. Разгораживают только на время проверок, которые известны заранее и к ним успевают привести в надлежащий вид. Пожары же не дают такой возможности.
          К-50
          1. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 09:42
            Совершенно верно! Например в Питере практически во всех ТРК пожарные выходы запреты на огромные замки, ключи где то у охранников, вот потом мы и получаем такие трагедии. Ну а пожарным закрывают глаза пухлым конвертиком.
            vaaaaadik
            1. _MaX_ (Max Miller) Сегодня, 10:33
              ПТБ написаны кровью. Элементарный бардак и разгильдяйство. Сколько еще ТЦ по стране имеют те же проблемы. Щас кипишь начнется, начнут шмон по всем ТЦ. Где же вы раньше были спрашивается.
              Кстати, люди, местные которые, пишут что реальные цифры по погибшим 170 двухсотых, 350 трехсотых. Чтобы не разводить еще больший кипишь данные о потерях занижают. Вообще это скандал конечно, да и президенту уже доложили, так что владелица ТЦ может с высокой вероятностью поехать в Магадан.
              _MaX_
              1. Now we are free (Искандер) Сегодня, 10:51
                Самые глубокие соболезнования родственникам погибших. К большому сожалению по большей части страдают те, кто меньше всего готов к подобному дети... Посмотрите на трагедию в Волоколамске и сейчас в Кемерово. Увы, это не последняя подобная трагедия (тьфу-тьфу-тьфу), что это было терракт, распиз...о, или случайное стечение обстоятельств предстоит ещё разбираться, НО тенденция, когда подобные ЧС идут друг за другом наводит на очень нехорошие мысли. Слишком много случайностей... В данном же случае: Дети без сопровождения взрослых, пожарная сигнализация не сработала, пожарные выходы закрыты, кинотеатры находятся на 4 этаже а не на первом или втором... НЕ хочется строить версий тем более сейчас, просто хочется сказать МУЖИКИ БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ И ОСОБЕННО СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ! Ещё раз, самые глубокие соболезнования все родственникам и особенно родителям погибших.
                Now we are free
          2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:01
            Цитата: К-50
            Как правило их загораживают, или навешивают дополнительные замки, цепи, дабы предотвратить "незаконный" выход.

            Я в теме. Автоматика разблокирует замки при включении пожарной сигнализации. Значит или ее не было, или это здание- бывший завод кондитерской фабрики, которое обанкротили и продали за копейки просто не оборудовано такой системой, фактический хозяин здания гражданин Австралии, миллиардер Денис Штенгелов-король снеков, семечек "Бабкины семечки", вафель, конфет и чипсов, сделал состояние в России и переехал на ПМЖ в Австралию где для граждан открыл спортивную академию большого тенниса и гольфа. Интересно а как там с пожарной сигнализацией?

            Надежда Суденок просто учредитель
            Vadivak
        2. badens1111 (влад) Сегодня, 09:25
          Цитата: Vadivak
          Закрытые эвакуационные выходы? Автоматики что не было?

          Первое что обязаны проверить-как и кто подписывал акт приема в эксплуатацию этого комплекса.
          Второе..почему то мне кажется,что вся эта катастрофа,не случайность,а своего рода диверсия.И не случайно такое количество жертв-детей.
          Ищите кому выгодно.
          Ужас,от осознания того,что дети погибли..
          Соболезнования родным и близким,всему Кемерово.
          badens1111
          1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:21
            Цитата: badens1111
            Первое что обязаны проверить-как и кто подписывал акт приема

            Вот тут все будет Ок. На момент приема все работало.
            Цитата: badens1111
            Второе..почему то мне кажется,что вся эта катастрофа,не случайность,а своего рода диверсия

            Может быть. Какой нибудь подурачился. Часто подростки курят где попало и что попало
            Vadivak
          2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 10:38
            Цитата: badens1111
            Ужас,от осознания того,что дети погибли..
            Соболезнования родным и близким,всему Кемерово.

            Соболезнования надо выражать всей стране, за последние 18-ть лет в катастрофах погибло огромное число людей, вспомним "Булгарию" , бесконечно падающие самолёты, пожары.... Смотря на всё это мне кажется ,что горит вся страна, ведь на взрывы газа в квартирах мы уже внимания не обращаем, а это каждый день происходит.... Неужели народ так и не поймёт, что его цинично убивают?
            Анти-Корр.
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:50
              Цитата: Анти-Корр.
              это каждый день происходит.... Неужели народ так и не поймёт, что его цинично убивают?

              Еще один танцор на костях. Агитаторы, (цензура) fool
              Когда же, (цензура), на вас уже что-нибудь упадет? "Каждый день" же "происходит"!
              Но - нет... не с вашим счастьем...
              Голован Джек
        3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:59
          Один из свидетелей пожара сообщает о том, что сотрудники ЧОП, работавшие в торговом центре, оказались попросту не готовы к развитию событий и сами впали в панику, потеряв возможность оказывать помощь по выводу посетителей ТЦ из объятого пламенем здания
          Сегодня практически в любом областном центре есть подобные центры развлечений. В Орле, к примеру, есть ТМК «ГРИНН»,где центр детского отдыха с аттракционами там находится на 4-м этаже, куда народ обычно поднимается по эскалатору или на лифте. Зал кинотеатров расположен в другом конце комплекса.
          Уверен, что после случившегося, комплекс будет проверен на наличие и работоспособность аварийных выходов.
          Но главная причина кроется в другом. И это - ПАНИКА!
          Ни одно современное здание, нигде в мире, не расчитано на одномоментное покидание тысяч посетителей - будь то театр, стадион, а тем более многоэтажное здание.
          СКОРБЛЮ. СОЧУВСТВУЮ РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ.
          stalkerwalker
          1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:19
            Цитата: stalkerwalker
            ТМК «ГРИНН»

            Сравнили бывшую убитую кондитерскую фабрику владельца которой все равно не достать ибо Австралия далеко, и ТМК ГРИНН владелец которой на минуточку сам строитель-проектировщик, бизнес зарегистрировал в том же Орле и никуда не собирается уезжать.
            Vadivak
            1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:24
              Цитата: Vadivak
              Сравнили бывшую убитую кондитерскую фабрику владельца которой все равно не достать ибо Австралия далеко, и ТМК ГРИНН владелец которой на минуточку сам строитель-проектировщик

              Согласен.. Грешилов вложился в ГРИНН по взрослому. Я там был и не раз. И могу сказать, что не дай-то Бог, случится возгорание с задымлением, и в ГРИННе начнётся паника со всеми вытекающими...
              hi
              stalkerwalker
              1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:32
                Цитата: stalkerwalker
                и в ГРИННе начнётся паника со всеми вытекающими...

                Там уже когда-то было задымление и автоматика и охрана сработали хорошо hi
                Vadivak
                1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:37
                  Цитата: Vadivak
                  Там уже когда-то было задымление и автоматика и охрана сработали хорошо

                  Да? Не помню... what Жена работает там - не рассказывала...
                  Но конструктивно 5-й этаж, отведённый для детского отдыха, имеет один эскалатор, ведущий на 4-й этаж, а так же пару лифтов, с проходом через ресторан, и аварийный выход, расположенный в задней служебной части помещений.
                  stalkerwalker
                  1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:45
                    Цитата: stalkerwalker
                    Жена работает там - не рассказывала...

                    Подсобка дымила, году эдак в 14
                    Vadivak
        4. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:06
          Цитата: Vadivak
          Закрытые эвакуационные выходы? Автоматики что не было?

          На работу в такие центры обычно принимают женщин, которые, конечно, не проходят курсы организации спасения в экстренных случаях.
          Это страшно представить : возгорание, дым, крики, дети с родителями мечутся в поисках выхода. Лифты с эскалаторами не справляются, а затем, возможно и останавливаются из-за перегрузки.
          Даже обученные моряки на морских судах теряются в подобных ситуациях... А тут, в основной своей массе - женщины и дети... На пассажирских судах экипажи проводят еженедельные учения и тревоги самостоятельно, а по прибытию на борт пассажиров - совместно с ними, отрабатывая совместные действия по покиданию судна в случае пожара. Но если вспомним панику, снятую на борту "Коста Конкордия", то - ясно всё...
          ПАНИКА - главная причина гибели людей...
          stalkerwalker
        5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:23
          Цитата: Vadivak
          Закрытые эвакуационные выходы? Автоматики что не было?

          некоторые выдержки из прессы:
          1."взрослые бежали из ТРК, «расталкивая и давя детей».
          2.«Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?), да и вторую створку не открыли у этой двери"
          3.«Спасатели выходят на четвертый этаж сгоревшего ТЦ. Одна из дверей для эвакуации была закрыта. Ее пришлось вскрывать»
          4.Ранее в Сети также появилось видео, на котором можно увидеть, как мужчины пытаются выломать дверь в кемеровском ТЦ, спасаясь от огня. (На видео присутствует ненормативная лексика). Кроме того, сообщалось, что двери в кинозалы горящего ТЦ оказались закрыты.
          Silvestr
          1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:38
            Цитата: Silvestr
            Кроме того, сообщалось, что двери в кинозалы горящего ТЦ оказались закрыты.

            Ну вот и ответ. Автоматики не было.
            Vadivak
      2. Alber (Альберт) Сегодня, 09:41
        Цитата: Alex_Rarog
        Соболезнования семьям... из-за таких уродов которые ради копейки готовы положить на элементарную ТБ гибнут люди...

        Бардак! Пора уже ввести расстрельную статью для этих торгашей-бизнесменов. Денежный Туман закрывает глаза на нарушения правил безопасности
        Alber
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:28
      Озвучте методику, в общих чертах? Без шуток.
      Хагалаз
      1. dima9990 (Дмитрий) Сегодня, 08:01
        Если вы про учения в семье, то методика проста. Дома-документы, аптечка и нижнее белье в одной сумке в шкафу коридора. В кинотеатр хожу только в отдельно стоящее здание. И детей приучил к тому же. В ТЦ не разбредаемся, хорошо изучил схему ТЦ в которые ходим чаще всего. Будете смеяться, но я по несколько раз обошел ТЦ что бы понимать куда бежать, если что. И для дома посмотрите в инете бытовые противогазы. Они работают 15 минут, но этого хватит что бы выйди из задымленного подъезда.
        dima9990
        1. andrej-shironov Сегодня, 08:53
          smile Дмитрий, оказывается не я один такой! В моём случае добавляется ещё отработка эвакуации в момент начала любых военных действий. laughing В этом случае лучше перебдеть чем не добдеть!
          andrej-shironov
          1. dima9990 (Дмитрий) Сегодня, 10:22
            Андрей, я сильно сомневаюсь, что в случае военных действий можно будет эвакуироваться. Новосибирск превратят в пыль, как все города с населением свыше 500 тыс. жителей )))
            dima9990
          2. dima9990 (Дмитрий) Сегодня, 10:36
            И да, Андрей, нас таких достаточно много.))) Видимо школа одна )
            dima9990
        2. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 09:37
          Тут только надо заметить, что противогазы с угольными (т.е. обычными коробками) не помогают от угарного газа, но могут фильтровать ядовитые испарения от пластика и т.п.
          Для этого для противогаза выпускают специальные ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ патроны, которые нейтрализуют (частично причем) Углекислый газ.
          Есть изолирующие противогазы, но они очень громоздки из-за баллонов с воздухом.

          Кроме того, сейчас выпускают различные "самоспасатели", которые ориентированы именно на защиту от продуктов горения. Есть типа обычного респиратора / противогаза, а есть изолирующего типа (т.е. с запасом воздуха.).

          А так простейшим способом СНИЗИТЬ отравление угарным газом является мокрая тряпка (можно просто пописать на нее).

          Но в любом случае противогаз, самоспасатель (если они не изолирующие), тряпка НЕ РАБОТАЮТ если нет кислорода.
          alstr
          1. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:14
            работал в шахте.бог миловал за всё время был один маленький пожар,даже не пришлось в самоспасатель включаться.а другим на нашей шахте приходилось.горела конвейрная лента,ребятам надо было до свежей струи пройти 15 м.так половина раком уже доползали до свежей струи...угольные самоспасатели помогают от СО.СО2 не так страшен.угольные самоспасатели моментально забились хлопьями сажи,и дышать было не возможно.думаю когда горит пластик,сажи будет не меньше.после пожара нам выдали изолирующие самоспасатели.габариты поболе,кажись 2.5килограмм.никаких кислородных балонов в нём нет.есть специальная химическая смесь,выделяющая кислород.а фильтрующие угольные самоспасатели годятся при горении соломы
            космонафт
        3. san4es Сегодня, 09:57
          Цитата: dima9990
          ... бытовые противогазы. Они работают 15 минут, но этого хватит что бы выйди из задымленного подъезда.

          ...Индивидуальный самоспасатель с высоты МОНОСПАС -- 10 сек, и ты во дворе.

          Базовая цена: 21900 р./шт
          san4es
          1. dima9990 (Дмитрий) Сегодня, 10:25
            У меня жена забраковала такую штуку. Сказала что в сумотохе самостоятельно не сможет воспользоваться без моей помощи. Так что бытовой противогаз был выбран именно поэтому.
            dima9990
          2. Alber (Альберт) Сегодня, 10:41
            Цитата: san4es
            Цитата: dima9990
            ... бытовые противогазы. Они работают 15 минут, но этого хватит что бы выйди из задымленного подъезда.

            ...Индивидуальный самоспасатель с высоты МОНОСПАС -- 10 сек, и ты во дворе.

            Базовая цена: 21900 р./шт

            Хм! Неплохая вещь!
            Где такой приобрести?
            Alber
      2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:39
        Цитата: Хагалаз
        Озвучте методику, в общих чертах?

        Ага. Фраза типа только массовые расстрелы спасут Родину.
        Vadivak
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:34
      Наказать нужно истинно виновных лиц , ответственных за то почему были закрыты аварийные выходы и прочие нарушения безопасности . И опять же как обычно инстанции проверки практически не проводят (по известным причинам) на предмет безопасности вот и трагический результат , когда это закончится .
      Пусть земля будет пухом погибшим в этой трагедии .
      Spartanez300
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:42
        Цитата: Spartanez300
        вот и трагический результат , когда это закончится .

        "Хромая лошадь" ничему не научила. Как тяжело читать строки о гибели детей. Соболезную родственникам погибших...Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Еникеев, в ТРЦ «Зимняя вишня» БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ не проводились плановые проверки по контролю за устранением ранее выявленных нарушений, поскольку в июле 2015 года был принят Госдумой, одобрен СФ и подписан Президентом РФ федеральный закон №246-ФЗ, предусматривающий, в целях оптимизации, снижения издержек и повышения результативности, введение риск-ориентированного подхода при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля, и согласно которому был установлен трехлетний ЗАПРЕТ на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.
        Аристарх Людвигович
        1. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:06
          Владелица торгового центра за взятку приписала свою центр с большими доходами от сдачи площадей в аренду к малому бизнесу.

          В ТЦ сработала пожарная сигнализация, но не сработала система пожаротушения, в наружных гидрантах не было воды для пожарных расчетов, аварийные выходы были закрыты.
          Оператор
          1. Scoun (Roman) Сегодня, 09:29
            Цитата: Оператор
            Владелица торгового центра за взятку приписала свою центр с большими доходами от сдачи площадей в аренду к малому бизнесу.

            Обычно за такими "владельцами", стоит реальный владелец.
            Знаю например директора одного ТЦ а хозяин и ТЦи директора ИП.
            Scoun
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:38
              Цитата: Scoun
              Обычно за такими "владельцами", стоит реальный владелец.

              мужики! О чем выговорите! Владельца "Домодедово" после взрыва не смогли найти (или не захотели)! Вот кто хозяева страны!
              Silvestr
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:46
                Цитата: Silvestr
                О чем выговорите!

                Руки мысль опережают?
                Цитата: Silvestr
                (или не захотели)! Вот кто хозяева страны!

                Толстовато, толстовато... хоть бы в такой теме, того... язычок попридержали, что ли negative
                Голован Джек
          2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:41
            Цитата: Оператор
            Владелица торгового центра

            Она не владелица. Владелец в Австралии живет.
            Vadivak
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:18
          Так это у нас регулярно трагедии бывают.Тут и коммерсанты виноваты,и инспекции и многие..Ужасно это все...40 детей без вести....
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Цитата: Spartanez300
          вот и трагический результат , когда это закончится .

          "Хромая лошадь" ничему не научила. Как тяжело читать строки о гибели детей. Соболезную родственникам погибших...Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Еникеев, в ТРЦ «Зимняя вишня» БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ не проводились плановые проверки по контролю за устранением ранее выявленных нарушений, поскольку в июле 2015 года был принят Госдумой, одобрен СФ и подписан Президентом РФ федеральный закон №246-ФЗ, предусматривающий, в целях оптимизации, снижения издержек и повышения результативности, введение риск-ориентированного подхода при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля, и согласно которому был установлен трехлетний ЗАПРЕТ на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.
          210окв
          1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:25
            Цитата: 210окв
            Так это у нас регулярно трагедии бывают.Тут и коммерсанты виноваты,и инспекции и многие..

            Народ, что мы всё накидываемся после трагедий на эксплуатантов и проверочные инстанции ?!
            Смотреть в корень надо ! Надо брать "за мягкое место" проектировщиков в первую очередь и заказчиков, хотя последние менее виноваты. Проектировщики и подрядчики, вот первые виновники !
            Starover_Z
        3. spirit (spirit) Сегодня, 08:25
          Ага , на моей памяти все ТЦ что горели,ни в одном не сработало ни оповещение ,ни системы дымоудаления и пожаротушения negative ,даю голову на отсечение ,если ещё будут гореть ТЦ ,там тоже ничего не сработает
          spirit
          1. Scoun (Roman) Сегодня, 09:36
            Цитата: spirit
            Ага , на моей памяти все ТЦ что горели,ни в одном не сработало ни оповещение ,ни системы дымоудаления и пожаротушения negative ,даю голову на отсечение ,если ещё будут гореть ТЦ ,там тоже ничего не сработает

            У меня знакомый, весь февраль мотался в Москву и проверял защиту конструкций, системы пожаротушений и дымоудаления и устраняют все выявленные неполадки а "попросили" проверить сами директора этих огромных ТЦ.
            Scoun
        4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:58
          Цитата: Аристарх Людвигович
          й ЗАПРЕТ на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.

          "Хватить кошмарить бизнес" же.
          Серый брат
          1. EwgenyZ (Евгений Викторович ЗАЙЦЕВ) Сегодня, 09:33
            Цитата: Серый брат
            "Хватить кошмарить бизнес" же.

            Вы знаете поговорку "Научи дурака Богу молиться — он себе лоб расшибёт"? Вот здесь ситуация, как раз, из этой категории. Малый бизнес как раз больше всего страдал от неоправданных проверок, что очень часто приводило к закрытию предприятия. ТРЦ был зарегистрирован как "малый" бизнес, а раз малый бизнес то и проверять не стали. Но малый бизнес "малому" бизнесу рознь. Законодательство у нас и закон №246-ФЗ, в частности, "сырые", что и подтвердила трагедия в Кемерово. Как можно ровнять пекарню, кафе, магазинчик (с двумя продавцами) или фирмешку по ремонту компьютеров и.т.д. с такими ТРЦ? А по нашим законам субъектом малого бизнеса можно объявить и какой-нибудь таксопарк на 100 авто и завод (поделив его на ИП), и, по-видимому, такие ТРЦ. Да плюс "небольшие благодарности", без которых не обходится работа "контроллеров". Занимаюсь монтажом пожарной и охранной сигнализации и другой "слаботочки" и "немного" в теме. Год назад ставил видеодомофон в одном из наших БЦ и очень удивился факту, что двери офисов открываются внутрь офисов! По правилам пожарной безопасности двери должны открываться наружу. Спросил хозяйку офиса как так может быть, ведь, нельзя же! А Она говорит, что руководство БЦ всех заставляет так делать... Вот и как и что тут думать: то ли тоже "малый бизнес", то ли инспектор каждый раз уходит с "благодарностью"?
            EwgenyZ
        5. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 09:00
          Цитата: Аристарх Людвигович
          трехлетний ЗАПРЕТ на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса

          Это все издержки известного выражения.
          А вот отсутствие контроля со стороны властей за обеспечением безопасности это и есть кошмар. Для населения.
          AlexVas44
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:19
            Цитата: AlexVas44
            А вот отсутствие контроля со стороны властей за обеспечением безопасности это и есть кошмар.

            Проверки - беспредел властей (замучили совсем). Виновата власть.
            Нет проверок (просили же не мучать) - нет контроля со стороны властей. Опять виновата власть.
            Поразительно, по моему драть надо этих бизнесменов всех видов так чтобы это у них дым из кормовой части шёл и сажать их и тех кто их инспектирует как при Сталине делали.
            По другому они не понимают, только репрессии спасут эту страну.
            Серый брат
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:46
              Цитата: Серый брат
              Проверки - беспредел властей (замучили совсем). Виновата власть.
              Нет проверок (просили же не мучать) - нет контроля со стороны властей. Опять виновата власть.

              так дело в том, что кошмарят тех, кто не может или не хочет откупаться или оказался в конкурентах.
              Вы находите благоразумие в действиях властей в принципе?
              Если 3 года ломали больницы, закрывали ФАПы, а потом Путин заявляет, что это надо все восстанавливать?
              Если Путин говорит, что надо ликвидировать бедность и тотчас правительство начинает обсуждать повышение подоходного налога и отмену 10% скидок на медикаменты для населения?
              Много можно примеров приводит,но уже не хочется.
              Верно вверху кто-то написал- БАРДАК.
              Silvestr
      2. Alber (Альберт) Сегодня, 09:26
        Цитата: Spartanez300
        Наказать нужно истинно виновных лиц , ответственных за то почему были закрыты аварийные выходы и прочие нарушения безопасности . И опять же как обычно инстанции проверки практически не проводят (по известным причинам) на предмет безопасности вот и трагический результат , когда это закончится .
        Пусть земля будет пухом погибшим в этой трагедии .

        Для этих торга шей- ростовщиков, капиталистов-бизнесменов поклоняющихся Золотому Тельцу здоровье и жизнь простого народа не стоит и ломаного гроша. Надеюсь "Новый" президент разгонит своё окружение, Госдуму, правительство и займется наведением порядка, восстановлением промышленности, созданием рабочих мест .
        Определит в конце концов главную задачу по улучшению жизни российского народа, как впрочем и сверстает 5-летний план (пятилетку по восстановлению разрушенной промышлненности после катаклизмов сравнимых с отечественной войной...
        Alber
    4. антивирус Сегодня, 07:40
      странно --в шахтерском регионе такие " растерялись" есть
      антивирус
      1. dima9990 (Дмитрий) Сегодня, 08:06
        В Кемерово нет шахт. Читал, что эвакуацию организовали мужики из числа посетителей ТЦ.
        dima9990
        1. антивирус Сегодня, 08:42
          там все с бантиками ходят?
          или все ж поболее разбираются в металлургии и горнопроходке?
          я не разу не спускался в шахту--кроме Аджимушкайск каменоломен
          антивирус
        2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 10:13

          В Кемерово нет шахт.

          Первый раз слышу, что в нашем регионе нет шахт
          Hammerlock
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:20
        Цитата: антивирус
        странно --в шахтерском регионе такие " растерялись" есть

        Люди - это просто люди. Выходной день, в ТЦ как правило большинство женщин и детей, т.к. мужиков в магазин на аркане не затащишь, а женщины как правило подвержены панике. Тут вон мужики из охраны растерялись, так что о женщинах говорить. Владельцы ТЦ как правило используют для отделки помещений пластик и синтетику экономя на натуральных материалах, что в случае возгорания приводит к тому, что эти ТЦ превращаются в натуральные душегубки. Наверняка большинство погибших сначала потеряли сознание от удушья продуктами горения пластика и только потом погибли от термических ожогов. Страшная и нелепая смерть. Соболезнования семьям погибших.
        Ныробский
      3. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:25
        Цитата: антивирус
        странно --в шахтерском регионе такие " растерялись" есть

        Так не все на шахтах работают и не все обладают навыками эвакуации из незнакомых мест.
        К-50
    5. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:01
      на данную минуту известно о 37 погибших при пожаре, более 50 пострадавших и как минимум 64 пропавших без вести (среди погибших, пострадавших и пропавших без вести – дети). Пропавших без вести детей – около 40.

      Господи, опять дети! Очень страшно читать такие строки, примите соболезнования и сочувствие родные и близкие погибших, пострадавшим скорейшего выздоравления и родным пропавших веры, чудеса иногда случаются. Скорбим.
      влад66
    6. san4es Сегодня, 10:00
      Цитата: Vard
      Кроме шуток с женой раз в год провожу учения... эвакуация .

      san4es
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:13
    Соболезнование близким погибших.
    Сергей985
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:13
    Задержана владелица кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"
    Лишь бы она оказалась настоящим владельцем, а не очередным "зиц председателем Фунтом"....
    svp67
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:19
      Задержали, посадят. А сама проблема останется? Опять прокатиться кампания по всей стране, да все успокоятся? До следующей трагедии? Все эти ТРЦ на пожарной безопасности экономят, сугубо формальный подход.
      Сергей985
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:26
        Цитата: Сергей985
        Все эти ТРЦ на пожарной безопасности экономят, сугубо формальный подход.

        Значить пора вводить конфискацию, а лучше материальную ответственность, за погибших и сажать пожарных инспекторов. Вот пусть сидят и выплачивают компенсацию родственникам погибших и жертвам, таких пожаров. Ясно же, что без взятки пройти пожарную инспекцию эти ТЦ не могут.
        svp67
        1. К0щей Сегодня, 07:32
          Цитата: svp67
          Ясно же, что без взятки пройти пожарную инспекцию эти ТЦ не могут.

          на "взгляд.ру" читал:
          При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

          малый бизнес же вопит, что его "кошмарят". перестали, вот результат.
          К0щей
          1. lwxx Сегодня, 07:47
            НУ какой малый бизнес? Как тц может быть малым бизнесом ? Так и любой аэропорт можно назвать малым бизнесом, тут вопрос к местным властям как они это провернули. Но зная нашу страну, начнут проверять ларки и маленькие точки продаж. Как это было после трагедий в Владивостоке и " Хромая лошадь".
            lwxx
            1. К0щей Сегодня, 08:14
              Цитата: lwxx
              НУ какой малый бизнес? Как тц может быть малым бизнесом ?

              легко.
              Максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год для микропредприятий выросла с 60 до 120 млн рублей, а для малых предприятий - с 400 до 800 млн рублей.
              Возросла разрешённая доля участия в уставном капитале малого предприятия других коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства – с 25% до 49%.
              А вот допустимая среднесписочная численность работников не изменилась: не более 15 человек для микропредприятий и не более 100 человек для малого предприятия.

              без всяких "левых схем", взяток и прочего. 100 человек для такого центра - нормальная численность, потому что сотрудники арендаторов помещений этого ТЦ - не его сотрудники. по выручке тоже вполне может укладываться.
              К0щей
              1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:38
                Аутсорсинг рулит в... помощь подобному "малому" бизнесу.... И такого малого бизнеса по всей России который типа работает по "минималке", "в ноль" или "в убыток" и "без персонала".......
                Monster_Fat
                1. К0щей Сегодня, 08:42
                  Цитата: Monster_Fat
                  И такого малого бизнеса по всей России который типа работает по "минималке", "в ноль" или "в убыток" и "без персонала".......

                  добавлю, что не только в России, а вообще во всем мире.
                  К0щей
                  1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:01
                    Я встречал интересные варианты в "глубинке" в России-там приехали менты "по звонку) шмонать одну "фабрику" в воскресенье, типа на предмет проживания нелегалов, а там производственный процесс в полную силу идет и никто из работающих официально не трудоустроен, да еще и работают в "выходной день", на вопрос, а почему они работают? последовал ответ хозяина, а они не работают, они мне помогают.... бесплатно.... wink
                    Monster_Fat
              2. lwxx Сегодня, 09:28
                Для такого тц как в Кемерово, 800 млн в год это убыток. Да численность персонала 50-80 человек , остальные сторонние службы (охрана, аутсорсинг итд). 23тысячи кв.м из них более 20тыс. в аренде. Не надо путать прибыль с оборотом.
                lwxx
      2. антивирус Сегодня, 07:43
        Все эти ТРЦ на пожарной безопасности экономят, сугубо формальный подход.

        а когда строили:
        горючий пластик ?- в проекте он есть ?
        или " все на мировом уровне"?
        пути эвакуации по нормам?
        антивирус
        1. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:29
          отсутствие горючих материалов по проектуи техпаспорту еще не означает что строительный подрядчик не сЪэкономил. пример - сгоревшая высотка МЧСников в Красноярске. по документам там тоже все в порядке было.
          Skarpzd
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 07:30
      Маштабы трагедии
      https://m.samara.kp.ru/daily/26810.7/3846077/
      himRa
  4. К.А.С (Костя) Сегодня, 07:14
    Закройте комменты! Начнётся истерика, умные советы и пляска на костях!
    К.А.С
    1. RaptorF22n Сегодня, 08:34
      Странный вы человек люди которые искренне сооболезнуют и откровенно возмущены тем что погибли люди это по вашему пляска на костях? Если слушать таких людей как вы то наверное вообще не нужно нечиго знать а проще всего ввести цензуру и нечего не замечать и игнорировать!!! Вопрос куда смотрели службы отвечающие за противопожарную безопасность???Почему при резонансных случаяв неделаються соответствующие выводы и опять к сожалению гибнут наши граждане???
      RaptorF22n
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:15
    Сейчас главное, провести честное и беспристрастное расследование, не искать козла отпущения, найти и публично наказать настоящих виновников трагедии, а из будет много! Еще искренне соболезную всем постродавшим в этой ужасной трагедии.
    Геркулесыч
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:33
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас главное, провести честное и беспристрастное расследование, не искать козла отпущения, найти и публично наказать настоящих виновников трагедии, а из будет много!

      1-Сейчас главное потушить пожар который продолжается
      2-Готов сдать кровь для постродавших
      3-готов пожертвовать деньги если будет создан фонд помощи
      himRa
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 07:41
        Готов сдать кровь для постродавших
        3-готов пожертвовать деньги если будет создан фонд помощи
        hi а государство и владелец опять в сторонке постоит?
        bubalik
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:46
          Цитата: bubalik
          а государство и владелец опять в сторонке постоит?

          Уже не стоит!Аман Тулеев об этом сказал!
          Но персональную помощь никто не отменял!
          Вы как хотите,не могу остаться в стороне от трагедии hi
          himRa
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:36
            Цитата: himRa
            Но персональную помощь никто не отменял!

            Что для матери сейчас значат деньги. С ума бы не сошли после такого. Врагу такого не пожелаешь.
            Востриков Артем, 5 лет

            Востриков Роман, 2 года

            Вострикова Анна, 7 лет
            Агаркова Маша, 10 лет

            Агарков Костя, 8 лет

            Трусова Вероника, 8 лет

            Трусова Василиса, 5 лет

            И это далеко не всё
            Александр романов
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:43
          Цитата: bubalik
          а государство и владелец опять в сторонке постоит?

          Вот вы точно в сторонке стоите
          Александр романов
          1. bubalik (Сергей) Сегодня, 09:56
            лександр романов ↑
            Сегодня, 10:43
            . Грехи других судить вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь.
            bubalik
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:58
              Цитата: bubalik
              . Грехи других судить вы так усердно рвётесь,

              Тогда рот прикрой и думай ,что и когда можно писать,а что писать неуместно.
              Александр романов
              1. bubalik (Сергей) Сегодня, 10:05
                Провоцируете? ну хамить вы умеете,,,
                bubalik
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:07
                  Цитата: bubalik
                  ну хамить вы умеете,,,

                  Умею! Потому и пишу рот прикрой и думай ,что и когда можно писать,а что писать неуместно.
                  Ни хочу в данной теме хамить
                  Александр романов
                  1. bubalik (Сергей) Сегодня, 10:16
                    Александр романов ↑
                    Сегодня, 11:07
                    . нда Романов,тяжелый случай , what не злись....прыщи полопаются.Адью hi
                    bubalik
    2. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 07:35
      По мне, главное, это принять тяжелое политическое решение: закрыть ВСЕ торговые центры, не оборудованные запасными эвакуационными выходами с верхних этажей. Отдельное решение д.б. принято по кинозалам. И выставить собственникам условие: построить эти выходы за свой счет, желательно наружные, т.е. через улицу.
      Просто наказать.... Толк-то какой? Наказали виновников пожара в "Хромой лошади". Так они уже почти все вышли по УДО. Они отсидели и вышли. А погибших не вернуть.
      Чёрный дым, валивший при этом пожаре вызывает дикое желание отдать под суд всех пожарников (не 1-2), принимавших и контролирующих это здание, вместе с владельцами ТЦ.
      nadezhiva
      1. 24rus (Сергей) Сегодня, 07:41
        Надежда, согласен- в любом таком центре если отключить электроэнергию наступит полная темнота, а в дыму и толкучке так и вообще не реально выход искать
        24rus
        1. Scoun (Roman) Сегодня, 09:44
          Цитата: 24rus
          Надежда, согласен- в любом таком центре если отключить электроэнергию наступит полная темнота, а в дыму и толкучке так и вообще не реально выход искать

          Год назад сдавали ТЦ, так хочу сказать что делали всё по ПРОЕКТУ в проекте были заложены световые индикаторы с батареями которые должны работать час после отключения электричества... так и принимали у нас всё согласно проекту.
          Scoun
          1. 24rus (Сергей) Сегодня, 10:14
            На сколько хватает батареи в таком индикаторе? Есть сильное сомнение что барыгам после сдачи ТЦ будет интересно тратиться на замену батарей
            24rus
            1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 10:45
              Батареи спасти смогут не всегда. Часто кинотеатры в ТЦ расположены как бы в блоке. И в этот блок ведёт 1!!!!! вход. Если зона входа перекрыта огнем и плотными клубами дыма, то дети сами не выйдут. А когда они закрыты в зале... Это совсем за гранью реальности. С ностальгией теперь вспоминаются наши старые кинотеатры, с дополнительным выходом из зала на улицу, если это 1 этаж, или на лестницу, опять же, ведущую на улицу.
              nadezhiva
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:49
        Цитата: nadezhiva
        это принять тяжелое политическое решение: закрыть ВСЕ торговые центры, не оборудованные запасными эвакуационными выходами с верхних этажей.

        и самое главное- брать за фаберже реальных владельцев
        Silvestr
  6. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:17
    А где новость о задержании пожарного инспектора, успешно закрывавшего на этот бадак глаза.
    Рысь33
    1. purple Сегодня, 07:23
      При пожаре торговом центре «Зимняя вишня» погибла 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области. Об этом рассказал журналистам сам Аман Тулеев


      Так что думаю на тормозах тут точно не спустят...
      purple
      1. RaptorF22n Сегодня, 09:58
        А остальные???
        RaptorF22n
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:51
        Цитата: purple
        При пожаре торговом центре «Зимняя вишня» погибла 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области. Об этом рассказал журналистам сам Аман Тулеев


        Так что думаю на тормозах тут точно не спустят..

        вот и получается- только на это надежда. Как страшно это. Мы ведь даже не надеемся на честность расследования, пока в трагедии не окажется чей-то РОДСТВЕННИК.
        Кризис и недоверие всей системе правосудия, царство денег и протекционизма!
        Это наша сегодняшняя жизнь
        Silvestr
    2. Комментарий был удален.
    3. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:36
      Не будет задержания. Другой вопрос как ТЦ под категорию малого бизнеса попал? Может кто просветить?
      http://tass.ru/proisshestviya/5064261
      Горящий ТЦ в Кемерове не проверялся надзорными органами

      ТАСС, 25 марта. Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

      "Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул", - сказал он.

      В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. Законом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. При этом запрет не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ
      Ушлый_башкорт
    4. Максим_2 (Максим) Сегодня, 07:37
      На проверку малого бизнеса по вопросам обеспечения пожарной безопасности действует так называемый "мораторий". Как следствие - череда пожаров в крупных торговых центрах по всей стране. Председатель Правительства (тот который не Димон) в свое время запретил "кошмарить бизнес" и вот результат. Недобросовестные представители бизнеса плевать хотели на пожарную безопасность в условиях отсутствия контроля со стороны надзорных органов.
      Максим_2
  7. Витас (Витас) Сегодня, 07:22
    А сколько еще таких ТЦ?! Клуб "Белая лошадь" вспомним... Кроме стрелочников и показательных проверок, надо наладить эффективную работу - контролирующих органов, а для людей проводить занятия по ГО. Мы тут давеча смеялись, шведы выпустили брошюрку, как выжить в экстремальных условиях, во время войны... А наши то и сами это не знают, готовить людей надо, тогда и жертв меньше будет.
    Витас
    1. karish (Александр) Сегодня, 07:25
      Цитата: Витас
      Клуб "Белая лошадь" вспомним

      Белая лошадь - это виски
      Клуб назывался -- *Хромая лошадь *
      Ужасная трагедия.
      Самые гдубокие соболезнования.
      karish
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:27
      Белая? Вроде хромая лошадь.
      Серж Горелый
  8. bubalik (Сергей) Сегодня, 07:24
    Это ужасно пожарные выходы заблокированы видео есть где мужики дверь пытаются выбить,дети задохнувшиеся у выходов am ! Пропавшие безвести- да там два кинозала обрушились, класс полный с детьми был! Пацан с окна прыгал,,,
    Внутренняя безопасность на уровне африканских стран на самолёте не упадеш так в кино сгоришь.
    Щас с умными " лицами" по телевизору затрут что нибудь, дядю Васю крайним сделают и всезмечательно в стране. am am

    Когда умирают дети,
    То вдруг замолкают птицы,
    И солнце в глазах не светит,
    И не дрожат ресницы.
    Когда умирают дети,
    От горя Планета плачет,
    А ручки упали, как плети,
    Уже не играть им в мячик.
    А матери долго не спится,
    Мечется, стонет в постели,
    Малыш наяву ей снится,
    Желанный её в колыбели.
    Ночи полет тяжелый
    Заставит во сне забыться,
    И снова Малыш веселый,
    И солнце в глазах искрится.
    А ручки играют в мячик,
    А ножки бегут навстречу,
    Но утром рассвет незрячий,
    И горем опущены плечи.
    А горе по сердцу, как плетью,
    Такой истезает болью,
    Никто не согласен со смертью,
    Со смертью детей – тем более.
    Когда умирают дети,
    За это мы все в ответе...
    bubalik
    1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 08:12
      Цитата: bubalik
      Щас с умными " лицами" по телевизору затрут что нибудь, дядю Васю крайним сделают и всезмечательно в стране.

      Но вы то точно знаете кто виноват?Человек спекулирующий на смертях детей..
      Вас Влад
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 08:27
        Все так и будет, и вы прекрасно это понимаете,только признать не хотите ,,,
        bubalik
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 08:32
          Цитата: bubalik
          признаться не хотите ,,,

          А вы тут признаться не хотите, что сердоболите с определённой целью?То есть продвигаете свои интересы на смертях детей?
          Вас Влад
          1. bubalik (Сергей) Сегодня, 08:39
            Какие же можно по интересоваться?
            bubalik
            1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 08:42
              Цитата: bubalik
              Какие же можно по интересоваться?

              Да определённой направленности..
              Вас Влад
              1. bubalik (Сергей) Сегодня, 08:57
                Вас Влад ↑
                Сегодня, 09:42
                ,,да что ж вы какие, все какойто скрытый смысл ищите no
                bubalik
              2. badens1111 (влад) Сегодня, 09:12
                Цитата: Вас Влад
                Да определённой направленности..

                Правда глаза режет?
                Ну так читайте-пожар в ТЦ-это результат жадности,глупости и мздоимства ,как владельца ТЦ,так и служб,обязанных выполнять законные мероприятия по предотвращению подобного,но предпочли гроши зарабатывать,результатом убили 53 человека,принесли в жертву Маммоне жизни детей.
                Вы это в упор не желаете видеть?
                badens1111
                1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 10:31
                  Цитата: badens1111
                  Правда глаза режет?

                  Вы следователь?Прокурор?У вас уже всё ясно,виновные назначены!А где же презумпция невиновности?Идут следственные мероприятия,хозяйка задержана.
                  Цитата: bubalik
                  Щас с умными " лицами" по телевизору затрут что нибудь, дядю Васю крайним сделают и всезмечательно в стране.

                  Всё замечательно в стране, нет тела,нет дела,а сми всё прикроют,да Сергей?
                  Вас Влад
          2. RaptorF22n Сегодня, 08:47
            По себе видимо судишь? ?
            RaptorF22n
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:14
        Цитата: Вас Влад
        Но вы то точно знаете кто виноват?Человек спекулирующий на смертях детей..

        Есть такие "люди" ,они пишут и не понимают,что танцуют на костях
        Александр романов
  9. Terminol (Константин) Сегодня, 07:27
    Соболезнования родным и близким! Пострадали невинные дети из за жадности и халатности взрослых.
    Terminol
  10. Separ (Вячеслав) Сегодня, 07:30
    Сотрудники ЧОП - как правило работающие пенсионеры.кто бы им самим помог в такой ситуации..все эти развлекательные центры - это большие спичечные коробкИ - одна спичка и пожар.
    Separ
  11. Просто человек (Борис) Сегодня, 07:31
    Я так расчувствовался,что не минуты сегодня не спал. Представлял этих детей , их ужас.
    Просто человек
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:37
      Цитата: Просто человек
      Я так расчувствовался,что не минуты сегодня не спал. Представлял этих детей , их ужас.

      И спал ты нормально , и нифига даже сочуствия не проявил...
      КВУ-НСвД
      1. Просто человек (Борис) Сегодня, 07:52
        Ты даун или провидец?
        Просто человек
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      2. bubalik (Сергей) Сегодня, 08:15
        это,просто помолчал бы...
        ,, 20 марта в Ангарске сгорел ТЦ, слава богу без жертв,молчали,,,но может если на федеральных каналах озвучили бы это, были бы проверки в ТЦ и такой трагедии удалось избежать,,
        bubalik
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:35
    Надеюсь вызовом не ограничится . Руководитель всегда виноват в произошедшем , его лодка , ему и грести....
    КВУ-НСвД
  14. Гардамир Сегодня, 07:45
    Хорошо, когда виноватого сразу находят, значит к остальным вопросов не будет.
    Гардамир
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:45
      Цитата: Гардамир
      Хорошо, когда виноватого сразу находят, значит к остальным вопросов не будет.

      Вот провокатор то
      Александр романов
      1. Гардамир Сегодня, 10:24
        Вот провокатор то
        Кто? Владелица торгового центра? Вы думаете она провокатор?
        Гардамир
  15. Нечаев (Вася) Сегодня, 07:51
    Ужас, столько детей погибло.
    Нечаев
  16. mamont5 (Александр) Сегодня, 08:01
    Цитата: антивирус
    странно --в шахтерском регионе такие " растерялись" есть

    А при чем здесь регион? Шахт здесь единицы остались. В самом Кемерово ни одной.
    Уже передали 48 погибших и 16 б/в, считай что тоже... 2 кинозала провалились с 4 этажа на 3...
    mamont5
  17. loki565 Сегодня, 08:04
    По словам очевидцев в кинозале не смогли включить свет и эвакуацию проводдили в темноте, что послужило возникновению паники. Может электрика коротнула, там вроде ее ремонтировали недавно
    loki565
  18. Комментарий был удален.
  19. Pavil144 (Сергей) Сегодня, 08:04
    Бываю в ТЦ в своем городе, 2х этажный ни разу не заметил запасные выходы, может за полками расположены. Очень жаль погибших и их родственников.
    Pavil144
  20. RaptorF22n Сегодня, 08:12
    Пожизненное заключение! ! !
    RaptorF22n
  21. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 08:12
    Цитата: 24rus
    Надежда, согласен- в любом таком центре если отключить электроэнергию наступит полная темнота, а в дыму и толкучке так и вообще не реально выход искать

    Эвакуационные проходы и выходы оснащаются самосветящимия указателями. По полу( там где меньше дыма и видимость лучше) прокладывается самосветящаяся лента -указатель направления выхода. И это требования "Регламента о мерах пожарной безопаности". К ссожалению ни в одном учреждении с массовым пребыванием людей этого не наблюдал. Максимум - таблички над выходом и плакатики по стенам.
    На предприятии, где работал, ежедневно инструктора ходили по своим участкам, за кажддое нарушение ППБ выписывали предписание руководителю подразделения. Бились за каждый оставленный ящик в коридоре, огнетушители проверяли ежемесячно, а не раз в пять лет. И всё равно ззагорания и задымления случались.
    Поэтому считаю запреты на проверки пожарной безопасности - вредительством!
    рус-5819
  22. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:18
    Я вот сейчас в буржуинстве проживаю и не перестаю удивляться - на сколько здесь вот эта самая система пожарной безопасности хорошо организована!
    В ЛЮБОМ здании ВСЕ запасные выходы 24 часа в сутки открываются просто толчком ИЗНУТРИ.
    Никаких тебе дверь на замке а "Ключ у вахтера".
    Пожарная сигнализация проверяется несколько раз в год В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ (в многоквартирных домах). С заходом в каждую квартиру!!!
    Уверен, (со свечкой не стоял) что в ТЦ еще строже.
    Victor_B
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:54
      Цитата: Victor_B
      сейчас в буржуинстве

      так то в буржуинстве! Это все равно, что сравнивать.....
      Silvestr
  23. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:21
    [quote=Spartanez300]Наказать нужно истинно виновных лиц , ответственных за то почему были закрыты аварийные выходы и прочие нарушения безопасности . И опять же как обычно инстанции проверки практически не проводят (по известным причинам) на предмет безопасности вот и трагический результат , когда это закончится .
    доводилось бывать в этом трц, как и во многих других. мое мнение - это может случиться в любом! без вариантов! пожарные закрыты везде. лгоистика всех этих центров такова, что что бы пройти к выходу - надо пересечь все помещение - маркетинговый ход так сказать. детские площадки - обычно на верхних этажах. отсюда результат. .
    Skarpzd
  24. savage1976 Сегодня, 08:22
    Соболезнования.
    savage1976
  25. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:25
    Цитата: dima9990
    В Кемерово нет шахт. Читал, что эвакуацию организовали мужики из числа посетителей ТЦ. И еще такой момент, кто идет в охрану? Инфантилы, которых даже если учить, стараются избежать занятий.

    ну по наблюдениям моим - у нас в охрану идут отставные дубаки (бывшие сотрудники УИН, бывшие сотрудинки МВД, ну или те кто совсем уже ни чего делать не умеет)
    Skarpzd
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:30
      Отставники для такой работы идеальны.
      Это в большинстве вовсе не дубаки, зато четко знают и соблюдают инструкции.
      А "дубаками" вы их называете только потому, что не пропустят и не выпустят туда/оттуда куда не положено.
      И улыбаться при этом не будут.
      Victor_B
      1. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:34
        ну дубаками их называли еще со времен ВВ, откуда пошло это название - не знаю. прижилось до наших дней.
        Skarpzd
        1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:52
          Вот удивительная логика.
          Царские офицеры - это высокообразованные и культурные люди. Булкохрусты. Ностальгические.
          Советские/российские офицеры - дубаки! Ибо ВВ (ныне, между прочим, нацгвардия!), ФСИН - это недоофицеры, шлак, вахтеры.
          Victor_B
  26. darksoul (Василий) Сегодня, 08:44
    земля пухом погибшим, как специалисту непонятно, как могла не сработать пожарная сигнализация, соуэ, аспв, аспд.........все эти системы по первому классу запитываются, кроме того автономны и на аккумуляторных батареях были обязаны работать...............сажать надо, или заказчик экономил деньги, но кто то ведь ответственный подписывал из пожарников это..............
    darksoul
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:56
      Вы специалист просто по электронике или устанавливаете эти системы?
      (Пардон за нескромный вопрос)
      Victor_B
      1. darksoul (Василий) Сегодня, 09:07
        слаботочник, в том числе пожарка, оповещение, подсистемы пожаротушения
        darksoul
        1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:10
          Значит знаете как такие акты подписываются.
          Как минимум многие из них.
          Victor_B
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:56
      Жадность, жадность, жадность, преступная халатность и серьёзное прикрытие сверху!
      Вспомнил Советские кинотеатры, театры, дворцы и прочие места массового скопления людей! Выход из зала ВСЕГДА НА УЛИЦУ!!! Правила противопожарной безопасности при проектировании и строительстве соблюдались всегда!
      А теперь бизнес и ничего личного???
      rocket757
  27. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:48
    Цитата: svp67
    Цитата: Сергей985
    Все эти ТРЦ на пожарной безопасности экономят, сугубо формальный подход.

    Значить пора вводить конфискацию, а лучше материальную ответственность, за погибших и сажать пожарных инспекторов. Вот пусть сидят и выплачивают компенсацию родственникам погибших и жертвам, таких пожаров. Ясно же, что без взятки пройти пожарную инспекцию эти ТЦ не могут.

    Ерунда. Тут комплексная проблема. Начинается еще на стадии строительства. Вы пройдите по близлежащему ТЦ и померяйте ширину лестниц(не центральных,всех остальных),про стройматериалы я вообще молчу,они не должны гореть! Идем далее. Все обращали внимание как "закручены" все эти ТЦ,много винтовых лестниц(экономия места),расположены очень"круто",опять экономия.Очень много всяких тупиковых "аппендиксов" никуда не ведущих. Зачастую администрация ТЦ,сдавая в аренду площади,закрывает глаза на перестройку и частичное блокирование помещений и аварийных выходов. Охрана в этих ТЦ-сплошные варнаки(опять экономия). В результате в них можно заблудиться даже просто гуляя днем или при ярком освещении. Ну и конечно,доблестные контролирующие органы. Пожарный инспектор с ИПшника и его магазинчика,в котором 5-10 посетителей от силы,да и стоит отдельно, три шкуры спустит. Зато в ТЦ-глаза закроет на блокирование пож. выхода и неисправность пож. сигнализации. Это так,навскидку я перечислил,то,что видно любому нормальному человеку. Уверен,если спецы бы проверили-там закрывать этот ТЦ надо было в 24 часа.
    konstantin68
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:01
      Да спецы они все, эти инспекторы!
      Все они видят, но эти деньги они (ну, предположим!) они не вымогают, а им их просто суют.
      С другой стороны, эти правила достаточно сложно в полном объеме выполнить.
      А частник он за копейку удавится! А там не копейки.
      Victor_B
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:53
        Некоторым и правда деньги глаза застилают, но при проектировании перестройки\ реконструкции здания всё ли было соблюдено? Большой вопрос и категория контроля другая.
        Будем ждать итогов, посмотрим какие головы полетят и тогда будем ждать журналистского расследования. Должен же кто то докопаться, кто это ПРЕСТУПЛЕНИЕ прикрывал???
        rocket757
  28. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 08:54
    Наряду с задержанием владелицы "Зимней вишни" необходимо задержать инспекторов МЧС курирующих это заведение а так-же представителей УКС.
    saturn.mmm
  29. олег белов (олег белов) Сегодня, 09:07
    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb.ru/public/7726713741447522
    олег белов
  30. RaptorF22n Сегодня, 09:11
    Отставки глав служб будут?
    RaptorF22n
  31. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:12
    А вот и спамер подтянулся!
    Ну прямо спать не может, чтобы с людьми радостью не поделиться - как надо деньги ничего не делая заработать.
    Заботливый такой!
    Victor_B
  32. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 09:13
    все пишут, как тяжело, дети... Кто-то объяснит, почему я, взрослый человек, не достоин жизни на том же уровне что и ребенок? Взрослые не люди? Что уж тогда про пенсионеров говорить...
    bogart047
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:17
      Просто у Вас, видимо, своих детей пока нет.
      Не в упрек, а просто по факту...
      Невольно свой ребенок на их место подставляется и аж мороз по шкуре!
      Victor_B
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:19
      Цитата: bogart047
      все пишут, как тяжело, дети... Кто-то объяснит, почему я, взрослый человек, не достоин жизни на том же уровне что и ребенок? Взрослые не люди? Что уж тогда про пенсионеров говорить...

      Може потому, что взрослые, в отличии от детей, имеют определённый жизненный опыт, навыки, наконец, соображение. Дети всего этого лишены, а теперь ещё и не все смогут приобрести. sad hi
      К-50
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:23
        Труп взрослого человека, при всем сочувствии (искреннем) к невинной жертве обстоятельств вызывает меньше эмоций чем тело ребенка рядом с ним.
        Абсолютно нормальное человеческие чувства.
        Victor_B
  33. слава1974 (слава) Сегодня, 09:15
    У меня родственники в Кемерово, говорят уже более 170 погибших. Власть выдает информацию по чуть-чуть, чтобы народ не был в шоке
    слава1974
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:19
      Может и так, а скорее нет.
      Агентство ОБС склонно всегда преувеличивать.
      Victor_B
  34. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:17
    Аварийные выходы были закрыты. ногие задохнулись от угарного газа, который в огромным объёмах стал появляться в результате горения пластиковых конструкций и внутренней отделки помещений ТЦ.

    Походу трагедия "Хромой лошади" ничему не научила ни владельцев, ни надзорные органы. sad
    Прискорбно. sad
    Суровость законов в России нивелируется не обязательностью их исполнения. (с) sad
    К-50
  35. AleksPol (Александр) Сегодня, 09:19
    Соболезную родным и близким .
    Но какой и...т разместил комнату ребёнка и прочие развлекалова на последнем этаже . За это убить мало .
    AleksPol
  36. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:22
    Доколе,спрашивается,доколе это будет происходить? Смотрю на своих трёх грибочков и дурно становится,что переживают родители тех детишек,что вТРЦ исчезли. Как говорил Жеглов:Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон, и башки эти его — трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла.
    Челдон
  37. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 09:23
    Ну что ещё сказать, проверяющие органы ответственности вряд ли понесут (или найдут уборщика). Хозяин ТЦ будет главным козлом отпущения, оно и верно, но только он небольшой винтик в этой всей системе. На месте этого ТЦ отстроят новый и всё продолжится до нового пожара. Возможно сейчас гайки подкрутят на некоторое время, но, думаю, не более.
    NordOst16
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:57
      Цитата: NordOst16
      Ну что ещё сказать,

      Нужную картинку подобрал,что бы лаиков набрать да? Вот тебе видос с современной техникои ,приехавшей первыми.Но вам же нужно выложить,нужную фоточку,что бы бы создать нужное мнение. Вопрос,вас можно назвать нормальным человеком?????????????
      Работало 33 едиицы техники,но вы выбрали одну.Так низко пасть не смог даже падший ангел
      Александр романов
    2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:37
      А чем этот ЗиЛ плох?
      Sergej1972
  38. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:37
    У каждого дома есть огнетушители? Ваши близкие умеют ими пользоваться? А противо- дымные маски? Продумали пути эвакуации из квартиры в случае пожара?
    vladimirvn
    1. Нечаев (Вася) Сегодня, 09:41
      Цитата: vladimirvn
      У каждого дома есть огнетушители? Ваши близкие умеют ими пользоваться? А противо- дымные маски? Продумали пути эвакуации из квартиры в случае пожара?

      Ты сравниваешь огромный ТЦ с личной квартирой? Это не показатель ума.
      Нечаев
      1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:44
        Я не сравниваю ТЦ с квартирой. А просто говорю о том что каждому надо это иметь дома. У меня вот есть.
        vladimirvn
  39. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 09:45
    Прочитал и задумался...какой я беспечный...Кто-нибудь может грамотно написать,как правильно можно построить убежище на семью из трех человек и кота от ядерного удара и крылатых ракет с автономностью до года?И что в нем должно находиться?Какие запасы?
    Palagecha
  40. prior (Влад) Сегодня, 09:53
    Вся пожарная безопасность в сегодняшней России заточена на тушение головешек.
    Поэтому, как это ни цинично, горели и гореть будем. Профилактики никакой. Монетизация сделала своё чёрное дело, бабло победило. Очередной раз откупятся, заплатив семьям погибших и всё останется по-прежнему.
    prior
  41. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 10:00
    1. Почему не проверяли пожарники? При чем здесь защита малого предпринимательства? Забыть фразу про запрет "кашмарить бизнес"! Какие торгаши предприниматели - барыги! Убрать эти ограничения и проверять всех пока очередной "предприниматель" не потравит пол-города!
    2. Запретить использование горючих отделочных материалов!!! Что, мало жертв? Мало трагедий типа Хромой лошади? Зданий в Чечне? Запретить на законодательном уровне использование импортных горючих отделочных материалов!
    3. Огромное горе..... мои самые искренние соболезнования... горе....
    Dashout
  42. KachesGM (Алексей) Сегодня, 10:02
    В Кемерово снимали ночью с квадрика как трупы выносили. Один кинозал полностью с детьми. Весь класс погиб,учитель и сопровождающие вышли а детей закрыли(оставили на сеанс).
    Когда еще только про 4-х говорили Путин уже отправил туда главу МЧС. Уже это говорит о том,что очень много жертв. Скорее всего больше 100 человек, но будут потихоньку озвучивать все это, чтобы не пугать народ.
    KachesGM
  43. asiat_61 (игорь) Сегодня, 10:05
    Зайдите в любой современный ларёк, вся отделка - пластик. Вспомните советские универмаги? На полу бетон. стены оштукатурены, потолок - бетон. Гореть не чему. А все эти современные быстрострои это лёгкие конструкции и утеплитель.
    asiat_61
  44. Suharik.inline (Максим) Сегодня, 10:05
    Цитата: Vard
    Кроме шуток с женой раз в год провожу учения... эвакуация из мест массового скопления людей... было в детстве... на всю жизнь напуган...

    Респект и уважение за подобные мероприятия с семейством.
    Сам дочь тренирую по нештатным жизненным ситуациям периодически,про пожар в ТЦ нужно то же будет обговорить и пройтись по излюбленному ТЦ.
    Что сказать поданному ЧП я думаю что просто дали денег на откуп пожарникам те закрыли глаза на мелочи а мелочи могут дорого стоить.
    Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
    Suharik.inline
  45. Самара_63 (Вася) Сегодня, 10:30
    У нас запретили проверки бизнеса, даже плановые! Вот результат!
    Самара_63
  46. Now we are free (Искандер) Сегодня, 10:50
    Самые глубокие соболезнования родственникам погибших. К большому сожалению по большей части страдают те, кто меньше всего готов к подобному дети... Посмотрите на трагедию в Волоколамске и сейчас в Кемерово. Увы, это не последняя подобная трагедия (тьфу-тьфу-тьфу), что это было терракт, распиз...о, или случайное стечение обстоятельств предстоит ещё разбираться, НО тенденция, когда подобные ЧС идут друг за другом наводит на очень нехорошие мысли. Слишком много случайностей... В данном же случае: Дети без сопровождения взрослых, пожарная сигнализация не сработала, пожарные выходы закрыты, кинотеатры находятся на 4 этаже а не на первом или втором... НЕ хочется строить версий тем более сейчас, просто хочется сказать МУЖИКИ БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ И ОСОБЕННО СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ! Ещё раз, самые глубокие соболезнования все родственникам и особенно родителям погибших.
    Now we are free
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