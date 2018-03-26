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Захарова назвала действия Лондона «черным пиаром»
Великобритания в «деле Скрипаля» применяет приемы черного пиара, а сами действия Лондона являются «колоссальной провокацией и авантюрой», передает РИА Новости заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она отметила, что информационная кампания против Москвы проработана плохо, «на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ».
Захарова подчеркнула, что саммит ЕС обсудил инцидент в Солсбери «без единого факта, без единого аргумента», что, по ее словам, «даже не похоже на судилище».
Она также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага.
Напомним, британские власти обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипалая и его дочери Юлии, которые 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери.
Они не могут отстоять свои тезисы, (…) они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это – колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это – колоссальная авантюра,сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Она отметила, что информационная кампания против Москвы проработана плохо, «на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ».
Захарова подчеркнула, что саммит ЕС обсудил инцидент в Солсбери «без единого факта, без единого аргумента», что, по ее словам, «даже не похоже на судилище».
Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацистской Германией в таких публицистических целях,сказал представитель МИД.
Она также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага.
У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом,сообщила Захарова.
Напомним, британские власти обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипалая и его дочери Юлии, которые 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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