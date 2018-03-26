Захарова назвала действия Лондона «черным пиаром»

Они не могут отстоять свои тезисы, (…) они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это – колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это – колоссальная авантюра,

Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацистской Германией в таких публицистических целях,

У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом,