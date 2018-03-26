10:55 26 марта
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Захарова назвала действия Лондона «черным пиаром»

Великобритания в «деле Скрипаля» применяет приемы черного пиара, а сами действия Лондона являются «колоссальной провокацией и авантюрой», передает РИА Новости заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.



Они не могут отстоять свои тезисы, (…) они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это – колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это – колоссальная авантюра,
сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».


Она отметила, что информационная кампания против Москвы проработана плохо, «на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ».

Захарова подчеркнула, что саммит ЕС обсудил инцидент в Солсбери «без единого факта, без единого аргумента», что, по ее словам, «даже не похоже на судилище».

Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацистской Германией в таких публицистических целях,
сказал представитель МИД.

Она также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага.

У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом,
сообщила Захарова.

Напомним, британские власти обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипалая и его дочери Юлии, которые 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:18
    Выборы прошли. Итоги озвучены. МИДу можно и ужесточить риторику в отношении нагло-саксов. Если Европа пойдет у них на поводу и начнет "развлекаться" высылкой дипломатов, тогда грош цена "локомотивам" ЕС (Германия, Франция).
    oleg-gr
    1. Тралл Сегодня, 09:58
      Жаль Маше не разрешают матом комментировать выходки "партнеров" smile
      Тралл
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:03
        Это действия бандита.Который кричит "держи бандита!"..Вором там давно и не пахнет.
        210окв
      2. РУСС (Максим) Сегодня, 10:14
        Цитата: Тралл
        Жаль Маше не разрешают матом комментировать выходки "партнеров" smile

        Маше для начала нужно уметь формулировать мысли или грамотно врать, а то про чвк Вагнер одни только сказки, и все ее многословие это ответ Андрею Макаревичу о злобных россиянах.
        РУСС
  2. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 09:21
    Что за сюрприз интересно winked
    Сергей уи
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:25
      Цитата: Сергей уи
      Что за сюрприз интересно winked

      Заинтриговала! wink
      Masya Masya
      1. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 09:32
        Тут не полное ее заявление, сказала, что представят сюрприз 29-ого, если документы успеют подготовить
        Сергей уи
        1. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 09:34
          Она добавила, что «сюрприз» российская сторона представит на брифинге, который пройдет в четверг, 29 марта. Однако подчеркнула, что это произойдет, если «все эти материалы успеют подготовить». О каких именно документах идет речь, Захарова не уточнила.
          https://m.lenta.ru/news/2018/03/26/zakharova/
          Сергей уи
      2. амирбек (Бахти) Сегодня, 09:35
        Цитата: Masya Masya
        Заинтриговала!

        отличная фамилия у Марии smile
        амирбек
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:45
          Мария и сама ничего себе так была. Вполне пиаристая дама.
          сибиралт
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:55
        Цитата: Masya Masya
        Заинтриговала!

        да ещё как. жду как премьеру нового фильма. представляю как всякие бори с меями зачесались laughing
        Привет Марина hi love
        LSA57
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 09:43
      Сергей уи.....Что за сюрприз интересно winked


      Наше посольство в Англии разместила в интернете видео-ролик хронику, как английская сборная по футболу на чемпионате мира в 1936 г. приветствует зрителей фашистским приветствием - "выброс руки в верх ". Сцена впечатляет. Сейчас вся Англия "бурлит" не веря глазам своим. "Сюрприз " удался.
      askort154
    3. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 10:29
      Цитата: Сергей уи
      Что за сюрприз интересно winked

      Наши дипломаты ещё скажут своё слово, а пока начали свою работу наши спецы и результат уже есть - все ниточки ведут в МО США, "Новичок" или А234 разработан и зарегистрирован в 1998 году там, в США:

      вчера в программе Соловьёва интересные вещи рассказал Игорь Рыбальченко - руководитель химико-аналитической лаборатории МО РФ, внимательно смотреть и слушать с 1:06:28 по 1:15:38 и слайд на 1:12:34

      так что, всё интересное только начинается.....
      iaroslav.mudryi
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:23
    У нас есть сюрприз для всех
    Не стоит анонсировать сюрпризы. Их нужно преподносить неожиданно, чтобы противник сначала опешил, а потом в аут. Надеюсь, что сюрпризы есть по мимо зигующей английской футбольной команды .
    rotmistr60
    1. котовский (Константин) Сегодня, 09:42
      Цитата: rotmistr60
      Не стоит анонсировать сюрпризы

      Так интересней.Клиент должен созреть.
      Потные ладошки,бегающий взгляд,неуверенные движения.. lol
      котовский
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:05
        Цитата: котовский
        Потные ладошки,бегающий взгляд,неуверенные движения..

        и диарея laughing
        LSA57
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:50
      Цитата: rotmistr60
      Не стоит анонсировать сюрпризы. Их нужно преподносить неожиданно, чтобы противник сначала опешил, а потом в аут. Надеюсь, что сюрпризы есть по мимо зигующей английской футбольной команды .
      Скорее всего Мария намекнула "партнёрам" на то, что им лучше замолчать, чем продолжать говорить и дала время на то, что бы обдумать это предложение. Сдаётся мне, что этот сюрприз из числа засекреченных архивных документов, касающихся начала Второй Мировой и причастности Великобритании к её возникновению и их тёплым отношениям с Адольфом. Будем ждать.
      сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом,
      Ныробский
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:24
    для всех, у кого хватает либо совести,

    Там где у них совесть была, выросло...
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:37
      Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:24
      для всех, у кого хватает либо совести,
      Там где у них совесть была, выросло...

      hi ! Это да, на том месте у них "выросло"... Но так "за Державу обидно!"... наша говорильня, даже на уровне МИД - полумеры. Пора бы и действо произвести, чтобы осадить зарвавшихся. Наверняка что то есть у нас, в противовес этому беспределу.
      a.s.zzz888
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:36
        Цитата: a.s.zzz888
        аша говорильня, даже на уровне МИД - полумеры.

        а какие могут быть "полные меры"?
        Пора бы и действо произвести, чтобы осадить зарвавшихся

        подскажите какое действие?
        LSA57
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:39
          LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:36 подскажите какое действие?

          читайте ниже пост...
          a.s.zzz888
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:05
      Цитата: Masya Masya
      Там где у них совесть была, выросло...


      Опасная Вы женщина Марина...

      hi
      Ванёк
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:16
        приветики, Всем! love
        Цитата: Ванёк
        Опасная Вы женщина Марина...

        Справедливая!!! wink
        Masya Masya
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:07
      Цитата: Masya Masya
      Там где у них совесть была, выросло...

      но очень незначительных размеров laughing
      LSA57
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:33
    наглы нам обвинениями в не совершаемом преступлении, мы - заявление, они поговаривают новыми санкциями, вплоть до недопущения к гейропе Аэрофлота!!!, мы им - "сюрприз"... может быть нам уже хватит их развлекать своей говорильней, может быть нам пора переходить в контрнаступление?! angry
    a.s.zzz888
    1. котовский (Константин) Сегодня, 09:46
      Цитата: a.s.zzz888
      может быть нам уже хватит их развлекать своей говорильней, может быть нам пора переходить в контрнаступление?!

      Спокойствие,только спокойствие..
      Говорильня и мелкие подлости,это как раз прерогатива "партнеров".
      В долгую давим.По правилам давим.
      котовский
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:50
        котовский (Константин) Сегодня, 09:46 ... В долгую давим.По правилам давим.

        Вот "в долгую" - это точно, но результат получается (по крайней мере пока) обратный. request
        a.s.zzz888
        1. котовский (Константин) Сегодня, 09:53
          Цитата: a.s.zzz888
          Вот "в долгую" - это точно, но результат получается (по крайней мере пока) обратный.

          Результата еще нет как такового.Пакостят да и только.
          Забодаем,они уже поплыли,ошибаются. hi
          котовский
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:10
      Цитата: a.s.zzz888
      может быть нам пора переходить в контрнаступление?!

      какому? "Калибрами" "жахнуть"? дипломатия в этом и заключается, не доводить дело до войны
      LSA57
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:15
        LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:10 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        может быть нам пора переходить в контрнаступление?!
        какому? "Калибрами" "жахнуть"? дипломатия в этом и заключается, не доводить дело до войны

        Зачем такие крайности, есть и другие более "тихие", но от того более громкие. По линии контрразведки, к примеру. Слить их шпионское стадо миру, а это знаете ли дорогОго стОит...
        a.s.zzz888
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:38
          Цитата: a.s.zzz888
          Зачем такие крайности, есть и другие более "тихие", но от того более громкие

          вот какая беда, никто о них кроме вас не знает
          Слить их шпионское стадо миру, а это знаете ли дорогОго стОи

          вы думаете у них нет данных о наших разведчиках?
          LSA57
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:41
            LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:38 вот какая беда, никто о них кроме вас не знает

            Ехидство - ещё не показатель ума! Адью.
            a.s.zzz888
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:34
    Еще есть кадры зигующей королевы Елизаветы 2(в детском возрасте), вместе со своим семейством. Обязательно нужно их ткнуть мордой об стол.
    Egorovich
  7. RUSOIVAN (Иван) Сегодня, 09:54
    Черный? Мы теперь расисты?
    RUSOIVAN
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:56
    К чему придумывать новую терминологию. Это называется хуцпа
    Дормидонт
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:00
    Если у всей Европы рожа в пуху, то стыдиться им не перед кем, может ещё что про королевскую семью есть? Это болезненный вопрос для Англии.
    ul_vitalii
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:14
      Цитата: ul_vitalii
      Это болезненный вопрос для Англии.

      так и надо бить по больному angry
      LSA57
  10. rruvim (Роман) Сегодня, 10:46
    Ёлки... После этого надо заявлять: все дети наших чиновников и богатых людей лишаются Российского гражданства, все деньги вложенные в Британскую экономику и недвежимость объявляются преступными. Все туристы, которые собираются посетить Лондон и Британию автоматически лишаются Российского гражданства. Все товары из Британии облагаются дополнительной пошлиной. Все российские компании, школы, торговые Центры, которые имеют хоть 1% Британского капитала, обязуются платить 25% НДФЛ. и 25% НДС. Кто вылетел в Англию обратно не возвращается. Вся недвижимость этого человека в России конфисковывается. Вот как надо! Пока публично не извинятся. А эта Захаровская Бла-бла-бла...
    rruvim
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