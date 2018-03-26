Израильский «Железный купол» среагировал на стрелковое оружие

Обстрела в направлении Израиля не было… Тревога была активирована батареями "Железный купол", которые среагировали на огонь из стрелкового оружия,

Израильские военные признали, что батареи ПРО «Железный купол» на границе с сектором Газа были активированы в результате сбоя системы, передает РИА Новости С палестинской стороны ракетного обстрела не было, говорится в релизе военного ведомства.сообщили в пресс-службе.Местное телевидение показало несколько любительских видеороликов, на которых запечатлены многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона. За вечер там «несколько раз сработали системы оповещения о ракетном обстреле, призывая 130 тысяч жителей города укрыться в бомбоубежищах», рассказали СМИ.Издания предполагают, что причиной сбоя «Железного купола» стал пулеметный огонь в ходе масштабного учения, которое в воскресенье проводилось боевиками движения «Хамас» на территории сектора Газа.