Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Израильский «Железный купол» среагировал на стрелковое оружие
Израильские военные признали, что батареи ПРО «Железный купол» на границе с сектором Газа были активированы в результате сбоя системы, передает РИА Новости.
С палестинской стороны ракетного обстрела не было, говорится в релизе военного ведомства.
Местное телевидение показало несколько любительских видеороликов, на которых запечатлены многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона. За вечер там «несколько раз сработали системы оповещения о ракетном обстреле, призывая 130 тысяч жителей города укрыться в бомбоубежищах», рассказали СМИ.
Издания предполагают, что причиной сбоя «Железного купола» стал пулеметный огонь в ходе масштабного учения, которое в воскресенье проводилось боевиками движения «Хамас» на территории сектора Газа.
С палестинской стороны ракетного обстрела не было, говорится в релизе военного ведомства.
Обстрела в направлении Израиля не было… Тревога была активирована батареями "Железный купол", которые среагировали на огонь из стрелкового оружия,сообщили в пресс-службе.
Местное телевидение показало несколько любительских видеороликов, на которых запечатлены многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона. За вечер там «несколько раз сработали системы оповещения о ракетном обстреле, призывая 130 тысяч жителей города укрыться в бомбоубежищах», рассказали СМИ.
Издания предполагают, что причиной сбоя «Железного купола» стал пулеметный огонь в ходе масштабного учения, которое в воскресенье проводилось боевиками движения «Хамас» на территории сектора Газа.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти