10:57 26 марта
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Израильский «Железный купол» среагировал на стрелковое оружие

Израильские военные признали, что батареи ПРО «Железный купол» на границе с сектором Газа были активированы в результате сбоя системы, передает РИА Новости.



С палестинской стороны ракетного обстрела не было, говорится в релизе военного ведомства.


Обстрела в направлении Израиля не было… Тревога была активирована батареями "Железный купол", которые среагировали на огонь из стрелкового оружия,
сообщили в пресс-службе.

Местное телевидение показало несколько любительских видеороликов, на которых запечатлены многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона. За вечер там «несколько раз сработали системы оповещения о ракетном обстреле, призывая 130 тысяч жителей города укрыться в бомбоубежищах», рассказали СМИ.

Издания предполагают, что причиной сбоя «Железного купола» стал пулеметный огонь в ходе масштабного учения, которое в воскресенье проводилось боевиками движения «Хамас» на территории сектора Газа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. котовский (Константин) Сегодня, 09:49
    Слишком умный получился.. lol
    котовский
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 09:51
      Цитата: котовский
      Слишком умный получился.. lol

      интересно как он отреагирует на воздушного ЗМЕЯ lol
      амирбек
      1. Тралл Сегодня, 09:56
        Восстание машин? smile
        Тралл
        1. Татьяна Сегодня, 10:01
          Цитата: Тралл
          Восстание машин? smile
          Нет! Это уже восстание Искусственного интеллекта! Пока примитивного. А что будет, когда Искусственный интеллект повзрослеет?!
          Татьяна
          1. Тралл Сегодня, 10:05
            Цитата: Татьяна
            Это уже восстание Искусственного интеллекта!

            Интересно, кто в итоге победит? smile
            Тралл
            1. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 10:12
              он уже победил исходя из картинки wassat
              viktor_ui
            2. Татьяна Сегодня, 10:15
              Цитата: Тралл
              Цитата: Татьяна
              Это уже восстание Искусственного интеллекта!
              Интересно, кто в итоге победит? smile

              Да ответ художника дан прямо на самой картинке! crying
              Татьяна
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:02
          Столько смаиликов смеющихся,сразу забыли про пожар и погибших детей.
          "Люди" там в теме про пожар в Кемеро еврее коменты с соболезнованиями выставляют.Там свои коменты оставляйте. Может и глядишь,вспомните .что вы люди.
          Александр романов
          1. котовский (Константин) Сегодня, 10:17
            Цитата: Александр романов
            Столько смаиликов смеющихся,сразу забыли про пожар и погибших детей.
            "Люди" там в теме про пожар в Кемеро еврее коменты с соболезнованиями выставляют.Там свои коменты оставляйте. Может и глядишь,вспомните .что вы люди.

            Простите,но какой смысл от наших коментов с соболезнованиями?
            Горю не поможешь. hi
            И да..Зачем еврею тема про косячный кумпол,лучше написать как ты скорбишь,
            ведь никто не проверит правда или нет.
            котовский
          2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 10:21
            Цитата: Александр романов
            Столько смаиликов смеющихся,сразу забыли про пожар и погибших детей.
            "Люди" там в теме про пожар в Кемеро еврее коменты с соболезнованиями выставляют.Там свои коменты оставляйте. Может и глядишь,вспомните .что вы люди.

            Ну как же? Радость-то какая. Сбой системы у Израиля. Такую радость даже пол сотни (мои соболезнования, Саня hi ) погибших не омрачат.
            профессор
            1. котовский (Константин) Сегодня, 10:35
              Цитата: профессор
              Ну как же? Радость-то какая

              Мелочь а приятно..
              Цитата: профессор
              (мои соболезнования, Саня

              Как мило...
              А полосатые постоянно спрашивают "как твои дела",
              им правда интересно?
              котовский
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 10:46
                Цитата: котовский
                Мелочь а приятно..

                Вы хамасовец? Может араб? А чего же приятного? request

                Если система действительно отреагировала на пулеметный огонь (что мало вероятно), то можете не сомневаться, что её быстро настроят. Ну а если наши радары способны обнаружить вот такой предмет на расстоянии в несколько км, то я снимаю шляпу. hi
                профессор
                1. котовский (Константин) Сегодня, 10:48
                  Цитата: профессор
                  Вы хамасовец? Может араб? А чего же приятного?

                  Я русский слава богу..А приятно что еврейское супероружие неочень супер.
                  Цитата: профессор
                  Ну а если наши радары способны обнаружить вот такой предмет на расстоянии в несколько км, то я снимаю шляпу

                  Больше похоже на сбой системы.
                  котовский
                  1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 10:55
                    Цитата: котовский
                    Я русский слава богу..А приятно что еврейское супероружие неочень супер.

                    Если вы русский, то пишите грамотно по-русски. А то я не русский грамотнее в вашем языке чем вы сами. Кстати, мы привыкшие, что любая еврейская неудача это радость антисемиту.

                    Цитата: котовский
                    Больше похоже на сбой системы.

                    А вы думали, что только у вас есть неимеющиеаналоговвмире радары? wassat Апропо, эти радары пользуются хорошим спросом за рубежем.
                    https://oleggranovsky.livejournal.com/125673.html
                    23.03.18 газета «Калькалист» со ссылкой на представителей IAI сообщила, что за 12 лет IAI продала 100 РЛС MMR в 9 стран (включая Израиль), в т.ч. в Индию и Канаду. Доходы IAI от продаж данной РЛС – почти 2 млрд долларов. И это без учёта предстоящей поставки РЛС в Чехию. В связи с поставкой 100-й РЛС MMR (причём речь именно о MMR, без прочих вариантов) на заводе «Эльта» в Ашдоде прошла специальная церемония. Представители завода считают, что вполне реально в дальнейшем продать ещё не менее 150 таких РЛС.
                    профессор
                2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:55
                  Цитата: профессор
                  Если система действительно отреагировала на пулеметный огонь (что мало вероятно), то можете не сомневаться, что её быстро настроят.

                  Управляет этим фейерверком компьютер, в автоматическом режиме. А компьютерам свойственно сбоить по тысяче причин, либо без причин вовсе. Поэтому настраивайте там что попало и сидите, ждите очередного внешне беспричинного салюта.
                  Капитан Пушкин
        3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:04
          Цитата: Тралл
          Восстание машин?


          Восстание машин возглавят банкоматы
          Vadivak
    2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:52
      Или слишком "нервный". Не вынесли датчики большого шума у соседей.
      oleg-gr
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:55
        Цитата: oleg-gr
        Слишком умный получился

        Цитата: oleg-gr
        Или слишком нервный.

        Вот "второе" то ...вернее получается ! fool
        Nikolaevich I
      2. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:07
        Цитата: oleg-gr
        Или слишком "нервный". Не вынесли датчики большого шума у соседей.

        Откуда там датчики? Есть РЛС, которая фиксирует объект, траекторию полёта, машина вычисляет по траектории степень угрозы и соответственно принимается решение сбивать объект или нет. А как она может реагировать на огонь из стрелкового оружия для меня загадка, хотя артиллерийские снаряды радар должен реагировать.
        Аскет
      3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:42
        Цитата: oleg-gr
        Или слишком "нервный". Не вынесли датчики большого шума у соседей.

        Технический сбой. Чего стеснятся? Будем искать причину и исправлять ее. Как по другому? Главное что никто не врет и не прячет проблему.
        Арон Заави
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:10
      А вот, как неудачно работает "Пэтриот" в Саудовской Аравии
      Владыка Ситх
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:23
        Цитата: Владыка Ситх
        От

        А это другой ракурс, или другая ракета?
        Серый брат
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:31
          Другой ракурс.
          Владыка Ситх
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:34
            Цитата: Владыка Ситх
            Другой ракурс.

            Разлёт поражающих элементов впечатляет.
            Серый брат
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:49
    А что ,нормально.Интересно что быстрей закончится .Патроны у палестинского пулемёта.Или ракеты у израильтян laughingИ вообще накой такая система которая не отличает цели? Или сейчас начнут заливать про то какая у них чувствительная система что даже на пули(пусть от крупнокалиберного) видит и реагирует.
    Наблюдатель2014
  3. andrewkor Сегодня, 09:50
    "Вот пуля пролетела и ага"!Даже роя беспилотников не надо,шмальнуть трассирующими и система захлебнулась в собственных испражнениях!Что скажут господа с бело-голубым флагом?
    andrewkor
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:07
      andrewkor Сегодня, 09:50 Что скажут господа с бело-голубым флагом?

      Они только на нас "хором и дружно"... laughing
      a.s.zzz888
  4. tchoni (Евгений) Сегодня, 09:50
    Хорошая чувствительность. Стелс не пройдет
    tchoni
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:54
      Редкая птичка долетит до середины Иордана
      Дормидонт
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:57
      Цитата: tchoni
      . Стелс не пройдет

      Ага....если ракеты останутся...
      Nikolaevich I
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:52
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:53
    причиной сбоя «Железного купола» стал пулеметный огонь
    Если "купол" реагирует даже на пулеметный огонь, то ракет не напасутся. Хотя со своей головной болью пусть сами разбираются.
    Обстрела в направлении Израиля не было…
    Интересно, а авиационный удар все равно нужно нанести? Осталось послушать заинтересованную сторону о чудо-куполе.
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 10:17
      Если "купол" реагирует даже на пулеметный огонь

      Каждому 12.7 мм по ракете «Тами́р». Нормально! lol
      А чё?! Денег до фига - пусть практикуются........ wink
      Соломон Кейн
  7. мерцание (Николай) Сегодня, 09:55
    Обстрела в направлении Израиля не было… Тревога была активирована батареями "Железный купол", которые среагировали на огонь из стрелкового оружия,
    Хорошая система, может она еще и на мух начнет реагировать?
    мерцание
    1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:15
      сайт превращается в желтую прессу,вчера был мощный ракетный обстрел Ашкелона
      igor67
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:22
        А при чем здесь сайт если черным по белому написано
        Израильские военные признали...
        rotmistr60
        1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:29
          Цитата: rotmistr60
          А при чем здесь сайт если черным по белому написано
          Израильские военные признали...

          кто написал?Вестник Мордовы?или ещё .я вам выложил одно из видео ночного,обстрела, вы видите пулимётные очереди,вроде взрослый человек,
          igor67
        2. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:35
          может полет ракет кто то сравнил пулиметной очередью,а потом трудности или специально перевели
          igor67
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:39
            Вам не угодишь. Если кто-то обвиняет Россию или пишет о ней плохо вы тут, как тут и не вспоминаете о "желтой прессе". Если про Израиль - либо фейк, либо "желтизна".
            сайт превращается в желтую прессу
            rotmistr60
            1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:43
              Цитата: rotmistr60
              Вам не угодишь. Если кто-то обвиняет Россию или пишет о ней плохо вы тут, как тут и не вспоминаете о "желтой прессе". Если про Израиль - либо фейк, либо "желтизна".
              сайт превращается в желтую прессу

              кому вам?если конкретно обо мне,никогда необвинял Россию,можете просмотреть мои коменты,но вот чушь про пулимёт извините hi читать смешно.
              igor67
              1. котовский (Константин) Сегодня, 10:53
                Цитата: igor67
                но вот чушь про пулимёт извините читать смешно.

                Ну так...читаем и смеемся.. laughing
                котовский
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:05
    Так этот купол и на крик ворОн будет реагировать! laughing А ракетки то, тю-тю... А денежки то, тю-тю... Сколько стоит 30 патронов из магазина АК, и сколько стоят ракетки, улетевшие неизвестно куда и зачем? laughing
    Может наши "друзья" из "от туда" прокоментируют... А в ответ - тишина!
    a.s.zzz888
  9. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:07
    О! теперь арабам можно израильтян не хило тролить -стреляя вдоль своей границы-пусть тратят недешевые противоракеты.....а потом, "под шумок" и что-то настоящее запустить...
    Monster_Fat
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:11
      Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:07 Новый
      О! теперь арабам можно израильтян не хило тролить -стреляя вдоль своей границы-пусть тратят недешевые противоракеты.....а потом, "под шумок" и что-то настоящее запустить...

      По ходу так оно и будет. Так что евреям придётся разряжать свои пусковые, чтобы в трубу не пролететь! laughing
      a.s.zzz888
  10. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:19
    Вопрос.
    На что именно среагировала система?
    Livonetc
  11. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 10:19
    Сбой системы или чрезмерная чувствительность пока не ясно. Факт, что 20 ракет ушли в пустую. Но лучше ошибка типа бета , чем ошибка типа альфа.
    Кстати по Хамасу авиация нанесла удар дабы не баловались стрелковкой в нашу сторону.
    профессор
    1. котовский (Константин) Сегодня, 10:41
      Цитата: профессор
      Факт, что 20 ракет ушли в пустую

      Цитата: профессор
      авиация нанесла удар дабы не баловались

      Арабы виноватыми остались,что евреи ракеты про...ли.. wink
      котовский
  12. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 10:22
    Народ, если оставить в стороне стеб по поводу ложной сработки ЖК, и включить голову, то получается что у евреев есть технология радиолокационной засечки летящих пуль. Что ,в свою очередь, наводит на размышления о перспективных комплексах выявления огневых точек противника (антиснайперских в том числе) и использования оных (с развитием сетецентрических технологий) в цепочке батальон-рота-взвод-боец.
    У кого какие будут мысли по этому поводу?
    АнтиFREEZ
    1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 10:29
      Цитата: АнтиFREEZ
      оставить в стороне стеб по поводу ложной сработки ЖК, и включить голову, то получается что у евреев есть технология радиолокационной засечки летящих пуль.
      Ну вот, правильная мысль. Ждём свидетелей вывоза технологии из СССР.
      KonoGon
    2. котовский (Константин) Сегодня, 10:46
      Цитата: АнтиFREEZ
      У кого какие будут мысли по этому поводу?

      Цитата: АнтиFREEZ
      Народ, если оставить в стороне стеб по поводу ложной сработки ЖК

      Конечно..Супероружие у суперлюдей..
      Цитата: KonoGon
      Ну вот, правильная мысль. Ждём свидетелей вывоза технологии из СССР.

      Да мы верим что вы сами умные.
      котовский
    3. Skay (Сергей) Сегодня, 10:56
      У кого какие будут мысли по этому поводу?

      Мои мысли о скоротечности жизни бойца на поле боя
      Skay
  13. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 10:25
    По своему функционалу это просто "Ржавый дуршлаг".
    22 dmdc
  14. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:34
    Сбой в любой системе возможен, это же техника. Доработают ПО. Зато, сколько жизней своих граждан уже спасли. Наглядный пример того, как государство о безопасности своего населения заботится. Чем зубоскалить, лучше порадуемся за израильтян. Мирные граждане почему страдать от террористов должны? И да, это именно террористы, раз они по мирным стреляют.
    Сергей985
  15. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:36
    хм.. а вот с этого момента поподробнее хотелось бы. Это означает, что радар купола способен распознавать и завязывать трассы на такие цели? То что ложно сработало в минус писателям ПО, а то что вообще увидело респект инженерам. Хотя минус хренову тучу денег и нервов, это конечно фэйл.
    Pacifist
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:41
      Вы опередили мой пост. good Точно так,
      voyaka uh
  16. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:40
    Конечно, хорошо что радар настолько чуткий, что засек даже пули от крупнокалиберного пулемета (баллистическая траектория) , но плохо, что комп не отличил их от ракет. Нужно будет подправлять ПО.
    voyaka uh
  17. лысова (владимир) Сегодня, 10:41
    Почему считают сбоем, если среагировал на 12.7 ( зажигалка ) ?!!! С полосой пропускания постарались ? winked
    лысова
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