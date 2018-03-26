10:53 26 марта

Впечатляющие кадры: саудитам устроили «ад на земле»

Бойцы йеменского сопротивления осуществили попытку массированного ракетного удара по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Более того, ракетный удар был нанесен и по ряду значимых инфраструктурных объектов страны. Целями стали гражданские аэродромы крупных саудовских городов, таких как Джизан, Наджран и Абха.

По сообщениям властей Саудовской Аравии, большинство ракет были перехвачены зенитно-ракетными комплексами "Пэтриот". СМИ называют разные цифры: от 4 до 7 ракет были сбиты, и от 1 до 4 ракет поразили неопределенные цели.

Хуситы регулярно осуществляют пуски ракет по целям на территории противника, однако эта атака стала крупнейшей на всю историю конфликта в Йемене.


Солдаты саудовской армии засняли несколько эффектных моментов перехвата ракет в воздухе. Также, судя по кадрам, видно, что несколько противоракет упали практически сразу же после запуска.







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Комментарии 8

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  1. Татьяна Сегодня, 09:55
    Война всегда приходит туда, откуда она пришла!
    Татьяна
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 09:59
    На Украину война пришла из Соединенных штатов Америки.
    Интересуюсь.
    Когда она к ним с Украины придет?
    Victor_B
    1. Татьяна Сегодня, 10:33
      Цитата: Victor_B
      На Украину война пришла из Соединенных штатов Америки.
      Интересуюсь.
      Когда она к ним с Украины придет?

      Только ли из США? А почему, например, и не из стран НАТО?
      Война распространяется по принципу близкодействия. И возвращается она зачинщику войн тоже по такому же принципу!
      Этим правилом пользуется Вашингтон со своим Пентагоном. Но если это правило взять на вооружение, то стратегически его можно и обойти. Хотя вряд ли! Так что всему своё время!
      Нужно отметить, что тактически Вашингтон умеет вовремя "переобуваться" во время развязанных им мировых войн, принимая участие в них тактически в плане прокси-войны.
      Татьяна
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:03
    Вот им там не скучно.Там видать свои "Пэтриоты" наделали беды больше чем йеменцы.своими ракетами.
    Наблюдатель2014
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 10:06
    Главное, по моему мнению, в данном обстреле психологическое воздействие на саудитов. И второе, кто поставляет йеменцам ракеты?
    solzh
    1. C0ba1tum (Алексей) Сегодня, 10:52
      Еще в прошлый раз на Иран валили, сейчас думаю вообще активно будут проталкивать. Не удалось подпалить Сирию, подпалят Иран? Или нанесут удар по Иранским силам в Сирии?
      C0ba1tum
  5. Skay (Сергей) Сегодня, 10:31
    Нда... Третье видео бодрит...
    Skay
  6. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 10:46
    Опасно такие ракеты запускать разворот чуть ли не на 180 ха ха laughing
    Сумрачный стрелок
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