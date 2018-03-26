Впечатляющие кадры: саудитам устроили «ад на земле»

Бойцы йеменского сопротивления осуществили попытку массированного ракетного удара по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Более того, ракетный удар был нанесен и по ряду значимых инфраструктурных объектов страны. Целями стали гражданские аэродромы крупных саудовских городов, таких как Джизан, Наджран и Абха.



По сообщениям властей Саудовской Аравии, большинство ракет были перехвачены зенитно-ракетными комплексами "Пэтриот". СМИ называют разные цифры: от 4 до 7 ракет были сбиты, и от 1 до 4 ракет поразили неопределенные цели.



Хуситы регулярно осуществляют пуски ракет по целям на территории противника, однако эта атака стала крупнейшей на всю историю конфликта в Йемене.





Солдаты саудовской армии засняли несколько эффектных моментов перехвата ракет в воздухе. Также, судя по кадрам, видно, что несколько противоракет упали практически сразу же после запуска.

















