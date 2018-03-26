Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике

Уникальные противолодочные Ту-142 особенно востребованы в Арктике с ее большими расстояниями и неразвитой аэродромной инфраструктурой,

Противолодочная авиация Северного флота обнаружила подводные лодки НАТО, отрабатывающие нанесение массированного ракетного удара, сообщают Известия По словам военных источников, два самолета Ту-142 противолодочной авиации с 20-го по 22 марта, выполняя задачи «в акватории Баренцева моря, у российского побережья Северного Ледовитого океана, а также вдоль границ территориальных вод Канады и США», обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение подлодки НАТО, действовавшие в море Бофорта в рамках учения Ice Exercise 2018.Пятинедельные международные маневры «Ice Exercise 2018» начались 10 марта и стали одними из самых масштабных учений альянса в Арктическом регионе. «В море Бофорта (Северный Ледовитый океан, около берегов Аляски) были направлены две американские (Hartford и Connecticut) и одна британская (Trenchant) субмарины. Они отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования», – пишет газета.Российский противолодочный самолет Ту-142 создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Первый полет он совершил в 1968 году. Спустя 4 года машина была принята на вооружение. На борту – специальные гидроакустические буи, детектор магнитных аномалий, торпеды и глубинные бомбы. Экипаж – 10 человек.По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, эти машины «способны надежно прикрыть побережье Севера России – от Камчатки до Баренцева моря».добавил эксперт.