10:54 26 марта
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Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике

Противолодочная авиация Северного флота обнаружила подводные лодки НАТО, отрабатывающие нанесение массированного ракетного удара, сообщают Известия.



По словам военных источников, два самолета Ту-142 противолодочной авиации с 20-го по 22 марта, выполняя задачи «в акватории Баренцева моря, у российского побережья Северного Ледовитого океана, а также вдоль границ территориальных вод Канады и США», обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение подлодки НАТО, действовавшие в море Бофорта в рамках учения Ice Exercise 2018.


Пятинедельные международные маневры «Ice Exercise 2018» начались 10 марта и стали одними из самых масштабных учений альянса в Арктическом регионе. «В море Бофорта (Северный Ледовитый океан, около берегов Аляски) были направлены две американские (Hartford и Connecticut) и одна британская (Trenchant) субмарины. Они отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования», – пишет газета.

Российский противолодочный самолет Ту-142 создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Первый полет он совершил в 1968 году. Спустя 4 года машина была принята на вооружение. На борту – специальные гидроакустические буи, детектор магнитных аномалий, торпеды и глубинные бомбы. Экипаж – 10 человек.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, эти машины «способны надежно прикрыть побережье Севера России – от Камчатки до Баренцева моря».

Уникальные противолодочные Ту-142 особенно востребованы в Арктике с ее большими расстояниями и неразвитой аэродромной инфраструктурой,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 27

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  1. BAI Сегодня, 10:15
    А подводные лодки при этом под водой находились или в лед вмерзли?
    BAI
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:18
      В дрейфе были, значит на поверхности.
      Сергей985
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:23
        Цитата: Сергей985
        В дрейфе были, значит на поверхности.

        паруса спустили? belay wink
        LSA57
        1. Тралл Сегодня, 10:41
          Памперсы полоскали smile
          Тралл
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:19
      У одной из них действительно были проблемы с подготовкой к пуску из-за льда. Опыта маловато у американцев, а тем более англичан всплывать во льдах.
      rotmistr60
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:25
        Сообщалось что не смогли занять нужное положение лодки для запуска ракет.Насчет того что "вмерзла"конечно чушь.
        Цитата: rotmistr60
        У одной из них действительно были проблемы с подготовкой к пуску из-за льда. Опыта маловато у американцев, а тем более англичан всплывать во льдах.
        210окв
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:26
        Цитата: rotmistr60
        Опыта маловато у американцев,

        и не будет. менталитет не тот laughing
        LSA57
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:23
      Цитата: BAI
      А подводные лодки при этом под водой находились или в лед вмерзли?

      на гусеницах по дну ползли lol
      LSA57
    4. лысова (владимир) Сегодня, 10:46
      Она со страху то и вмёрзла.
      лысова
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:18
    Самолёты 62 года, прошлого века, выследили новейшие мерикатосовские посудины. Потому результат их учений -двойка с минусом. Задачки-то они свои не выполнили. Потому как наши самолеты сделали из невидимых подводных лодок, обычные видимые надводные калоши. bully
    a.s.zzz888
    1. kos 75 (Костя) Сегодня, 10:22
      Эти подлодки уже неделю как журналисты выследили.
      kos 75
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:26
        kos 75 (Костя) Сегодня, 10:22 ↑ Новый
        Эти подлодки уже неделю как журналисты выследили.

        Ну так мерикатосы об этом не знают! Они продолжают скрываться во льдах Баренцева моря. Надевают чёрные очки, подымают воротники, и даже отключили свои мобильники! Как в том старом анекдоте: "А что, Джон действительно неуловимый?! Да нет, он просто никому на фиг, не нужен!" wassat
        a.s.zzz888
      2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:29
        Цитата: kos 75
        Эти подлодки уже неделю как журналисты выследили

        причем журналисты всего мира.....прошло пол месяца и наши решили про пиариться....
        Тикси-3
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:43
          Цитата: Тикси-3
          причем журналисты всего мира.....прошло пол месяца и наши решили про пиариться.

          ну да. журналисты имеют все средства слежения за АПЛ. одно дело журналисты, другое МО. те ляпнут и забыли. а МО не могут себе ляпы позволить. ну и значит не надо было раньше времени всё это озвучивать. не нужен нашим военным такой дешёвый пиар.
          LSA57
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:28
      Цитата: a.s.zzz888
      Потому как наши самолеты сделали из невидимых подводных лодок, обычные видимые надводные калоши.

      а "древний" СУ-24 сделал в Чёрном море "слепым" новый кораблик
      LSA57
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:29
        LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:28 а "древний" СУ-24 сделал в Чёрном море "слепым" новый кораблик

        Старые кони борозд не портят!
        a.s.zzz888
    3. котовский (Константин) Сегодня, 10:32
      Цитата: a.s.zzz888
      Самолёты 62 года, прошлого века, выследили новейшие мерикатосовские посудины.

      Надо было сбросить им какую нибудь непонятную штуку,
      чтоб ползала по дну и сигналы передавала.. lol
      котовский
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:36
        котовский (Константин) Сегодня, 10:32 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Самолёты 62 года, прошлого века, выследили новейшие мерикатосовские посудины.
        Надо было сбросить им какую нибудь непонятную штуку,
        чтоб ползала по дну и сигналы передавала.. lol

        Старый пожаротушитель, с проволокой - типа антенны... bully Чтобы они всей мерикатосией месяца три гадали - чего же это такое...
        a.s.zzz888
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:48
        Цитата: котовский
        Надо было сбросить им какую нибудь непонятную штуку,

        может и сбросили wink
        LSA57
  3. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 10:18
    Природа дожмёт недочеловеков! Нам остаётся только не мешать! hi
    Гильятон
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:29
      Цитата: Гильятон
      Нам остаётся только не мешать!
      сидеть на берегу с удочкой, пивом и попкорном и ждать когда его труп проплывёт мимо lol
      LSA57
  4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 10:29
    Жаль,что только выследили,а атаку не сымитировали wassat ,а то б подлодники вражьи там бы заявления на увольнение и пешком по льду домой
    Proton
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:30
    По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, эти машины «способны надежно прикрыть побережье Севера России – от Камчатки до Баренцева моря».

    Феерично! С ног сшибательная новость!
    Надежно прикрыть, это как? Нужно 100 таких машин или две надежно прикроют. А сколько у нас есть, хватит?
    Способны надежно прикрыть или надежно прикрывают.....
    Не нужно болтологии, нужна конкретика. Тогда и будет Новость.
    +/- за новости отменить. А в остальных разделах, где присутствует авторство, анализ, РАБОТА - оставить.
    Mavrikiy
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:51
      Цитата: Mavrikiy
      Не нужно болтологии, нужна конкретика. Тогда и будет Новость.

      какая? вас посадить в самолёт и всё показать? какая именно?
      LSA57
  6. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:38
    В 80-х годах на СФ (Кипелово) базировалась дивизия (2 полка) Ту-142, сейчас осталась одна эскадрилья.
    Piramidon
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:53
      Цитата: Piramidon
      В 80-х годах на СФ (Кипелово) базировалась дивизия (2 полка) Ту-142, сейчас осталась одна эскадрилья.

      раньше вся электроника была ламповая и локоторы и другое оборудование были очень слабыми. техника не стоит на месте и где раньше надо было иметь много но слабого, теперь достаточно меньше, но мощнее
      LSA57
  7. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:48
    Цитата: 210окв
    Сообщалось что не смогли занять нужное положение лодки для запуска ракет.Насчет того что "вмерзла"конечно чушь.

    Если не вмерзла, то для чего её из льдины выдалбливать?

    сибиралт
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