15:43 26 марта
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Франция строит загоризонтный радар

Франция начала испытания прототипа загоризонтной радиолокационной станции. Разработкой занимается компания Onera, назвавшая разработку DRTLP. Станция будет способна отслеживать пуски баллистических ракет с расстояния в несколько тысяч километров, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com

Франция строит загоризонтный радар

Масштабный макет загоризонтного радара DRTLP


Контракт на разработку загоризонтного радара Минобороны Франции заключило 2011 году. Разработкой радиолокационной станции занимаются компания Thales и французский центр аэрокосмических исследований ONERA. Первые испытания планировалось провести в 2016 году, но позже сроки были перенесены.


На данный момент создан только опытный образец, он имеет 20 м в высоту и является 1/8 полноразмерной радарной установки. В ONERA не раскрывают технических деталей DRTLP, однако согласно условиям контракта, загоризонтный радар должен иметь возможность отслеживать пуски баллистических ракет с расстояния до 3000 км. Кроме того, разработчики намерены протестировать установку на возможность обнаружения и отслеживания космических спутников. Испытания проходят на ракетном исследовательском полигоне в Бискароссе на юго-западе Франции. По завершении испытаний Минобороны Франции примет решение о дальнейшем финансировании программы.

Использованы фотографии: thalesgroup.com
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Комментарии 23

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  1. rruvim (Роман) Сегодня, 10:55
    Зачем он им?
    rruvim
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:58
      Для самоуспокоения, мол что-то всё-таки взлетело, радар работает и пора со всеми прощаться smile
      ul_vitalii
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:01
        Так, таки, где его установить? На Востоке Альпийские Горы. Только, если с Африки что-то прилетит?
        rruvim
        1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:32
          Только, если с Африки что-то прилетит?

          Конечно. Это против баллистических ракет Намибии. Ну, не против же России с передачей данных в США в конце концов...
          Wedmak
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:38
            Ну собственно я об этом. DRTLP - разработка конца 90-х, кроме, как от Марокканских и Ливийских ракет она "данные" не даст. Но Ливии уже нет, а Марокко практически оккупирована Францией.
            rruvim
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:04
        Виталий,добрый день..Что пора попрощаться им и заштатники скажут.Наверное..
        Цитата: ul_vitalii
        Для самоуспокоения, мол что-то всё-таки взлетело, радар работает и пора со всеми прощаться smile
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:08
          Дима, здравствуй! Конечно скажут, на миру и смерть красна. hi
          ul_vitalii
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:52
      Повёрнут будет естественно в нашу сторону
      vkl.47
    3. ASG7 (ASG) Сегодня, 13:20
      Приятно первыми узнать, что тебя уж больше не будет.
      ASG7
  2. Тралл Сегодня, 10:56
    Стиль радара - шале smile
    Тралл
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 10:59
      Я тоже думаю, что будут приезжать и распивать "Шампусик"...
      rruvim
      1. Alex777 (Александр) Сегодня, 13:01
        Деньги им похоже некуда девать.
        Тема направленности радара осталась нераскрытой. hi
        Alex777
  3. Skay (Сергей) Сегодня, 11:00
    Как обычно, против Ирана? Или Сев.Кореи?
    Skay
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:24
      Не могут. У них Запад сплошные горы и не маленькие. КНДР может только с Севера, но пролетать "болванка" будет через Гренландию, а там ПРО США. Но и через нас также. Думаю, просто Французы "прикалываются"... Либо боятся Америки. Что логично...
      rruvim
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:02
    отслеживать пуски баллистических ракет с расстояния до 3000 км.
    Кого отслеживать собираются? Расстояние от Парижа до Москвы по прямой 2487 км. А наши ракеты если будут стартовать, то явно не из Подмосковья.
    rotmistr60
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:40
      Цитата: rotmistr60
      Расстояние от Парижа до Москвы по прямой 2487 км. А наши ракеты если будут стартовать, то явно не из Подмосковья.

      Проектная дальность позволяет перекрыть пространство вплоть до Архангельска при установке радара на севере Франции. При установке на Юге Франции, перекрыть все Черное море и Средиземное море, включая Сирию. Не стоит забывать, что есть и другие страны НАТО и их пособники, которые расположены гораздо ближе к России.
      Если учесть, что Россия в принципе не собирается первой применять любое оружие, то формально данная РЛС не несет ни какой угрозы.
      Но фактически Thalel не имеет опыта разработки и эксплуатации подобных систем, непонятно как потом это будет интегрировано в систему предупреждения о ракетном нападении. Союз, а потом и России набили очень "много шишек" прежде чем снизить до минимума уровень ложных срабатывания СПРН. Кроме того, наверняка найдутся желающие подтолкнуть Европу к войне с Россией и ложное срабатывание французского радара может быть серьезным поводом.
      Vita VKO
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:59
        Не может до Архангельска. Траектории полёта наших "стратегов" я имею ракеты, север, Юг. Франция там никаким образом. Средней дальности -Калининград и Юг. Франция опять не причём. Единственный противник для DRTLP это Американцы, либо что-то из Африки.
        rruvim
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:57
          Цитата: rruvim
          Не может до Архангельска. Траектории полёта наших "стратегов" я имею ракеты, север, Юг. Франция там никаким образом.

          Очевидно, что в данном случае речь идет о создании первого эшелона СПРН для обеспечения боевых действий ПРО развернутых в Польше и Румынии.
          Vita VKO
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:05
            Там Альпы. Вряд-ли. Думаю Южное направление. Мы сказали, что Сармат полетит через Южный Полюс, они и "ответили". Но только проектом...
            rruvim
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:15
    Если Франция сама задумала создать загоризонтальную РЛС, то вопрос для чего это ей??? Если под патронажем США, то тогда понятно для чего.....
    Alexey-74
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:34
      Я думаю, как раз против Америки. Достаточно будет поглядеть, где её разместят. Но скорей всего - это просто Фейк. DRTLP - это идея и не более того.
      rruvim
  6. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:20
    Ага, и опять против ракет из Ирана и Сев. Кореи.
    Ой не оттуда Франция удара ожидает, не оттуда...
    Враг уже внутри страны.
    Zomanus
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:12
      Согласен! Муслимы вылезают из разных "дыр". Жалко Францию...
      rruvim
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