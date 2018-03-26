Франция строит загоризонтный радар

Масштабный макет загоризонтного радара DRTLP

Франция начала испытания прототипа загоризонтной радиолокационной станции. Разработкой занимается компания Onera, назвавшая разработку DRTLP. Станция будет способна отслеживать пуски баллистических ракет с расстояния в несколько тысяч километров, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.comКонтракт на разработку загоризонтного радара Минобороны Франции заключило 2011 году. Разработкой радиолокационной станции занимаются компания Thales и французский центр аэрокосмических исследований ONERA. Первые испытания планировалось провести в 2016 году, но позже сроки были перенесены.На данный момент создан только опытный образец, он имеет 20 м в высоту и является 1/8 полноразмерной радарной установки. В ONERA не раскрывают технических деталей DRTLP, однако согласно условиям контракта, загоризонтный радар должен иметь возможность отслеживать пуски баллистических ракет с расстояния до 3000 км. Кроме того, разработчики намерены протестировать установку на возможность обнаружения и отслеживания космических спутников. Испытания проходят на ракетном исследовательском полигоне в Бискароссе на юго-западе Франции. По завершении испытаний Минобороны Франции примет решение о дальнейшем финансировании программы.