15:45 26 марта
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Там может быть "кремлёвский жучок". В США запретили устанавливать памятник советским лётчикам

В американском городе Элизабет-Сити (Северная Каролина) уровень русофобии дошёл до запредельной отметки. По сообщению Associated Press, местные власти отказались от установки памятника советским лётчикам, который изначально договорились (с администрацией) открыть в городе представители дипкорпуса РФ. Установка памятника должна была осуществляться на российские средства.

Речь идёт о памятнике весом около 25 тонн. Это памятник 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении приказа по перегону самолетов из США в СССР. Операция "Зебра" была рассекречена в США в 1994 году, а в России только в 2007-м. Отливка памятника производилась по заказу Минобороны России.

Там может быть "кремлёвский жучок". В США запретили устанавливать памятник советским лётчикам

Американские военные самолёты



По словам представителя городского собрания, они отказывают общественной организации в установке скульптурной группы, так как она может "нанести вред безопасности местных жителей". В пресс-релизе администрации Элизабет-Сити утверждается, что Россия "может использовать памятник героям Второй мировой войны в качестве средства для шпионажа".

Из материала портала USNews, ссылающегося на AP:
В памятнике могут установить устройства для наблюдения за гражданами. Кремль может через него наблюдать за базой Береговой охраны, которая в нашем городе располагается. Россия же известна своими взломами компьютерных сетей.


Член администрации Элизабет-Сити Анита Хаммер заявила, что уважает павших советских воинов, но "сейчас не те времена, чтобы в США устанавливались подобные памятники".



Установка памятника весом в 25 тонн, отлитого по заказу Министерства обороны РФ, была согласована с руководством Элизабет-Сити в прошлом году. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация, в свою очередь, собиралась благоустроить парк, где должен был появиться монумент. Однако теперь американская сторона резко изменила свою позицию.

"Мы живем в сложное время, люди очень обеспокоены многими вещами. Я понимаю, что это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и есть американцы, которые воевали в этой войне и похоронены в России. Но тогда времена были другими, нежели сейчас", - заявила член городского совета Анита Хаммер.

Ее коллега Джонни Уолтон и вовсе увязал с монументом целую теорию заговора. По его мнению, в памятнике может быть установлено некое устройство, при помощи которого Кремль сможет при необходимости удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе. "Россия известна своими взломами. Они эксперты по взломам, а у нас находится крупнейшая база Береговой охраны, которая не сможет никому помочь из-за неработающих компьютеров, поскольку курсором мышки управляет Россия", - заявил Уолтон.

Прошлым летом ТАСС сообщал, что российская делегация во главе с замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым встретилась с властями Элизабет-Сити и представила им проект памятника 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР. Операция, известная как проект "Зебра", была рассекречена в США в 1994 году, а в России в 2007-м.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 11:18
    Делюсь...как шпионить... Сейчас везде установлены веб камеры с доступом в интернет... Причём доступ свободный...
    Vard
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:20
    Маразм и шпиономания в полный рост.
    210окв
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 11:51
      А потом начнут из окон выпадать с криками - «Русские идут. Русские идут. Они здесь. Я видел русских солдат!». Форрестол не даст соврать! Кстати, где он?
      Ушлый_башкорт
      1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 12:35
        Ладно вам! Памятник там поставят после определённых консультаций с автором проекта, разработчиком и финансистом с Российской стороны. Памятник там стоять будет.
        R.L.
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:49
          Речь не про сам памятник, а про истерию вокруг России.
          Ушлый_башкорт
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:22
    Россия "может использовать памятник героям Второй мировой войны в качестве средства для шпионажа"
    Как говорят: без комментариев. Чушь возведенную в смысл американского образа жизни русскому человеку даже понимать нет необходимости.
    rotmistr60
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:25
    Лавровское "Д Б" - это самая лучшая характеристика для америкосов.
    Egorovich
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 11:41
      Цитата: Egorovich
      Лавровское "Д Б" - это самая лучшая характеристика для америкосов.

      М.Задорнов тоже оценивал их вполне адекватно. tongue
      AlexVas44
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:26
    По его мнению, в памятнике может быть установлено некое устройство, при помощи которого Кремль сможет при необходимости удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе.

    Ну вот кто скажет, что мерикатосы умные?! Тысячу раз вспоминаю слова М.Задорнова, Царство ему небесное!
    a.s.zzz888
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:27
    мания преследования на лицо... wink
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:42
      Цитата: Masya Masya
      мания преследования на лицо..

      мания безоговорочно верить своим сми
      LSA57
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:50
        а вот у меня вопрос- что такого плохого делают американцы в предполагаемом парке , и чего не должны видеть мы?
        роман66
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:22
          В памятнике могут установить устройства для наблюдения за гражданами. Кремль может через него наблюдать за базой Береговой охраны, которая в нашем городе располагается. Россия же известна своими взломами компьютерных сетей.
          LSA57
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:35
    Может быть и хорошо, что не успели поставить. А не то пришлось бы смотреть как сатанисты его оскверняют и выражать глубокую озабоченность
    Дормидонт
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:36
    вот это я понимаю у них зомбоящик работает на полную катушку...
    taiga2018
  9. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:38
    Есть в славном городе Одессе. Потёмкинская лестница. Там, тоже, есть, памятник. Если на него смотреть, с определённого направления...

    А ещё говорят в Рязани грибы с глазами*
    Ванёк
  10. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:56
    Это уже не русофобия, а шизофрения.
    Piramidon
  11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:31
    Беспощадная форма паранойи топчет американский и европейский континент. Медицина бессильна, поскольку на них на всех не хватит нейролептиков.
    Ныробский
  12. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:37
    О, заявление городского совета уже обрастает байками) Почему-то наши СМИ больше русофобские чем даже сами американцы
    Инжeнeр
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