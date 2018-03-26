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Там может быть "кремлёвский жучок". В США запретили устанавливать памятник советским лётчикам
В американском городе Элизабет-Сити (Северная Каролина) уровень русофобии дошёл до запредельной отметки. По сообщению Associated Press, местные власти отказались от установки памятника советским лётчикам, который изначально договорились (с администрацией) открыть в городе представители дипкорпуса РФ. Установка памятника должна была осуществляться на российские средства.
Речь идёт о памятнике весом около 25 тонн. Это памятник 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении приказа по перегону самолетов из США в СССР. Операция "Зебра" была рассекречена в США в 1994 году, а в России только в 2007-м. Отливка памятника производилась по заказу Минобороны России.
По словам представителя городского собрания, они отказывают общественной организации в установке скульптурной группы, так как она может "нанести вред безопасности местных жителей". В пресс-релизе администрации Элизабет-Сити утверждается, что Россия "может использовать памятник героям Второй мировой войны в качестве средства для шпионажа".
Из материала портала USNews, ссылающегося на AP:
Член администрации Элизабет-Сити Анита Хаммер заявила, что уважает павших советских воинов, но "сейчас не те времена, чтобы в США устанавливались подобные памятники".
Установка памятника весом в 25 тонн, отлитого по заказу Министерства обороны РФ, была согласована с руководством Элизабет-Сити в прошлом году. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация, в свою очередь, собиралась благоустроить парк, где должен был появиться монумент. Однако теперь американская сторона резко изменила свою позицию.
"Мы живем в сложное время, люди очень обеспокоены многими вещами. Я понимаю, что это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и есть американцы, которые воевали в этой войне и похоронены в России. Но тогда времена были другими, нежели сейчас", - заявила член городского совета Анита Хаммер.
Ее коллега Джонни Уолтон и вовсе увязал с монументом целую теорию заговора. По его мнению, в памятнике может быть установлено некое устройство, при помощи которого Кремль сможет при необходимости удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе. "Россия известна своими взломами. Они эксперты по взломам, а у нас находится крупнейшая база Береговой охраны, которая не сможет никому помочь из-за неработающих компьютеров, поскольку курсором мышки управляет Россия", - заявил Уолтон.
Прошлым летом ТАСС сообщал, что российская делегация во главе с замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым встретилась с властями Элизабет-Сити и представила им проект памятника 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР. Операция, известная как проект "Зебра", была рассекречена в США в 1994 году, а в России в 2007-м.
Речь идёт о памятнике весом около 25 тонн. Это памятник 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении приказа по перегону самолетов из США в СССР. Операция "Зебра" была рассекречена в США в 1994 году, а в России только в 2007-м. Отливка памятника производилась по заказу Минобороны России.
Американские военные самолёты
По словам представителя городского собрания, они отказывают общественной организации в установке скульптурной группы, так как она может "нанести вред безопасности местных жителей". В пресс-релизе администрации Элизабет-Сити утверждается, что Россия "может использовать памятник героям Второй мировой войны в качестве средства для шпионажа".
Из материала портала USNews, ссылающегося на AP:
В памятнике могут установить устройства для наблюдения за гражданами. Кремль может через него наблюдать за базой Береговой охраны, которая в нашем городе располагается. Россия же известна своими взломами компьютерных сетей.
Член администрации Элизабет-Сити Анита Хаммер заявила, что уважает павших советских воинов, но "сейчас не те времена, чтобы в США устанавливались подобные памятники".
Установка памятника весом в 25 тонн, отлитого по заказу Министерства обороны РФ, была согласована с руководством Элизабет-Сити в прошлом году. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация, в свою очередь, собиралась благоустроить парк, где должен был появиться монумент. Однако теперь американская сторона резко изменила свою позицию.
"Мы живем в сложное время, люди очень обеспокоены многими вещами. Я понимаю, что это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и есть американцы, которые воевали в этой войне и похоронены в России. Но тогда времена были другими, нежели сейчас", - заявила член городского совета Анита Хаммер.
Ее коллега Джонни Уолтон и вовсе увязал с монументом целую теорию заговора. По его мнению, в памятнике может быть установлено некое устройство, при помощи которого Кремль сможет при необходимости удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе. "Россия известна своими взломами. Они эксперты по взломам, а у нас находится крупнейшая база Береговой охраны, которая не сможет никому помочь из-за неработающих компьютеров, поскольку курсором мышки управляет Россия", - заявил Уолтон.
Прошлым летом ТАСС сообщал, что российская делегация во главе с замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым встретилась с властями Элизабет-Сити и представила им проект памятника 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР. Операция, известная как проект "Зебра", была рассекречена в США в 1994 году, а в России в 2007-м.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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