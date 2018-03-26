15:43 26 марта

Месяц до запуска: Россия построила рекордный мост

До запуска в эксплуатации объекта, за строительством которого следит вся страна, остался всего месяц. В мае 2018 года, согласно объявленным планам, должно состоятся открытие Крымского моста, который навсегда свяжет полуостров с Краснодарским краем. На данный момент готово уже более 80% дорожного полотна. Устанавливаются системы безопасности, бордюры, освещение и информационные экраны.

Крымский мост станет одним из самых сложных инфраструктурных объектов в России. Сроки его проектировки и строительства поражают. Столь капитальные сооружения и за столь ограниченное время в нашей стране еще никогда не создавались. Несмотря на форсирование строительства, качество исполняемых работ находится на высоте.

Этим летом российские туристы смогут забыть о многочасовых очередях на переправу "Тамань - Керчь" и добраться до полуострова за считанные минуты.




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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 11:36
    Обязательно съездию... раньше переправа пугала, а теперь нет... за севастопольской бухтой под Качей крупнейший в Европе песчаный пляж...
    Vard
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:41
      Крым замечательное место, хорошо бы , чтоб после введения моста в эксплуатацию, там бы всё подешевело.
      Анти-Корр.
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:14
        Цитата: Анти-Корр.
        Крым замечательное место, хорошо бы , чтоб после введения моста в эксплуатацию, там бы всё подешевело.

        Вот видео с места строительства.
        Анти-Корр.
  2. антивирус Сегодня, 11:40
    Власть ДОЛЖНА стрясти с "друзей" денег на компенсацию затрат по срочному строит-ву Крымского моста.
    В Якутск не построили и от др проектов отвлекли срочно деньги
    антивирус
    1. К0щей Сегодня, 11:54
      Цитата: антивирус
      Власть ДОЛЖНА стрясти с "друзей" денег на компенсацию затрат по срочному строит-ву Крымского моста.

      про стрясти согласен, но мост реально был нужен и чем быстрее, тем лучше. Якутску, к счастью, никто не может устраивать блокады)
      К0щей
  3. синоби (Юрий) Сегодня, 11:41
    Может и цены упадут.А так пока в таиланд сгонять дешевле выходит.
    синоби
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:09
    Представляю визг шумеров,когда мостик откроют. Чего мы только не услышим! Ждемс с нетерпением!
    konstantin68
    1. антивирус Сегодня, 13:42
      они пожелают провалиться -- больше не смогут другого сказать
      антивирус
  5. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:11
    Цитата: Vard
    Обязательно съездию... раньше переправа пугала, а теперь нет... за севастопольской бухтой под Качей крупнейший в Европе песчаный пляж...

    ...и вода шикарная и по чистоте и по цвету. Из Города в выходные ездим в Любимовку или под Качу.
    konstantin68
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:33
    Три года подряд отдыхаю в Крыму. Судак, Меганом, Коктебель.... В сентябре прошлого года на неделю застрял в Керчи из за шторма. Было время осмотреть стройку моста. Вот, думал хорошо бы следующим летом от переправы уже не зависить и вот пожалуйста ☺️
    Sadko88
  7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:56
    Вчера ,глядя передачу с интервью Захаровой,в ютюбе,читал комменты ...такой срач устроили хохлы и за мост в том числе. Уверен,когда мост заработает в полную силу,многие украинцы изойдут на экскременты в бандеровском порыве патриотическом .Но при этом ,там же в ютюбе,украинцы матом просят открутить газовый кран. wassat
    НЕКСУС
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:32
      такой срач устроили хохлы

      украинцы матом просят открутить газовый кран.
      А у них сейчас и радость и проблема и даже горе - это патриотический срач и матерщина. Четыре года, а болезнь всё не отступает.
      Теренин
    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:57
      Цитата: НЕКСУС
      такой срач устроили хохлы

      если бы только срач! Только что прошла новость- в Азовском море, в нейтральных водах, украинские пограничники арестовали и увели в Бердянск сейнер с 10 керчанами.
      Silvestr
  8. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:54
    Через месяц проеду по мосту. Переправа надоела, потеря времени. Надеюсь, что по мосту быстрее.
    Silvestr
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