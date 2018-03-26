Месяц до запуска: Россия построила рекордный мост

До запуска в эксплуатации объекта, за строительством которого следит вся страна, остался всего месяц. В мае 2018 года, согласно объявленным планам, должно состоятся открытие Крымского моста, который навсегда свяжет полуостров с Краснодарским краем. На данный момент готово уже более 80% дорожного полотна. Устанавливаются системы безопасности, бордюры, освещение и информационные экраны.



Крымский мост станет одним из самых сложных инфраструктурных объектов в России. Сроки его проектировки и строительства поражают. Столь капитальные сооружения и за столь ограниченное время в нашей стране еще никогда не создавались. Несмотря на форсирование строительства, качество исполняемых работ находится на высоте.



Этим летом российские туристы смогут забыть о многочасовых очередях на переправу "Тамань - Керчь" и добраться до полуострова за считанные минуты.











