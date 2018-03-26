15:45 26 марта
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ВМС США пополнились очередным эсминцем типа Arleigh Burke

ВМС США получили 64-й эсминец типа Arleigh Burke. Торжественная церемония введения в боевой состав состоялась на верфи в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Корабль получил название USS Ralph Johnson (DDG-114).

ВМС США пополнились очередным эсминцем типа Arleigh Burke


Корабль заложили в сентябре 2014 года, спуск на воду состоялся в декабре 2016 года. В ноябре прошлого года эсминец был передан в состав ВМС США, а в минувшее воскресенье официально вошёл в боевой состав американского флота.


USS Ralph Johnson — ракетный эсминец класса Arleigh Burke модификации Flight IIA. Его водоизмещение составляет свыше 9000 т, длина — более 150 м, ширина — 20 м.

Эсминцы типа Arleigh Burke строятся уже три десятилетия и при этом остаются одними из самых высокотехнологичных боевых кораблей в мире. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, на каждом из эсминцев расположен ангар для одного или двух вертолётов (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль), передает "Warspot"

Использованы фотографии: navy.mil
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Комментарии 79

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  1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:42
    Бутылку Шампанского в Корму! Поздравляю ВМС США! Ральф Джонсон - хорошее название!
    rruvim
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:49
      У нас заказали еще пару "Кинжалов"

      bulvas
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:52
        Поздравляю! А пару кораблей, для парадов, не заказали?
        rruvim
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:55
          Цитата: rruvim
          Бутылку Шампанского в Корму! Поздравляю ВМС США! Ральф Джонсон - хорошее название!


          Цитата: rruvim
          Поздравляю! А пару кораблей, для парадов, не заказали?


          Может хватит поздравлять?
          Как-то неадекватно смотритесь, когда столько радости
          bulvas
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:07
            Это радость со слезами. Что я кроме "Грачонков" новых кораблей на нашем флоте не вижу.
            rruvim
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:16
              Цитата: rruvim
              Это ... со слезами.


              Пожалеть?
              bulvas
              1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:19
                Пожалейте наш Флот!
                rruvim
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:21
                  Цитата: rruvim
                  Пожалейте наш Флот!


                  Кто-то осмелился напасть на наш флот?
                  bulvas
                  1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:24
                    Да легко. Почитайте Сивкова в ВПК. Он там по "полочкам" всё разбирает...
                    rruvim
                    1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:27
                      И до Сивкова нас "по полочкам разбирали" все кому не лень, болтуны

                      И где они все?
                      bulvas
            2. котовский (Константин) Сегодня, 12:17
              Цитата: rruvim
              со слезами

              Да ладно..
              Цитата: rruvim
              Бутылку Шампанского в Корму! Поздравляю ВМС США! Ральф Джонсон - хорошее название!

              Гигимония закончилась,а денажки еще тратят..
              котовский
            3. sub307 Сегодня, 14:09
              Я Вам Роман ещё добавлю "соли на рану" - на самом деле Это не 64-й, а 65-й Арли Бёрк
              "Ральф Джонсон" с бортовым номером DDG114 должен был стать 64-м эсминцем в серии кораблей типа "Арли Бёрк", однако следующий за ним по порядку эсминец "Рафаэль Перальта" (DDG115) успели ввести в строй летом 2017 года.
              Корабль относится к новой модификации Flight IIA: Restart, которую командование ВМС заказало после отказа от массового производства новейших эсминцев типа "Зумвальт". "
              https://flot.com/2018/295177/
              Вот так нужно строить!
              sub307
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:04
        А почему только ракет?А не кораблей?
        Цитата: bulvas
        У нас заказали еще пару "Кинжалов"
        210окв
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:14
          Цитата: 210окв
          А почему только ракет?А не кораблей?
          Цитата: bulvas
          У нас заказали еще пару "Кинжалов"


          По кочану

          Нам сначала надо больниц построить достаточно и дорог

          Нападать пока мы не собираемся, а для обороны - ракет достаточно, дешевле и наверняка.

          bulvas
        2. Borik (Борис) Сегодня, 13:09
          Для них и "Кинжалов" не нужно ни "Шквалов". Подойдет любой танкер или сухогруз. Янки же слепые в море.
          Borik
          1. Комментарий был удален.
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:53
      rruvim (Роман) Сегодня, 11:42
      Бутылку Шампанского в Корму!

      С поэтичным названием "Шквал"!
      a.s.zzz888
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:20
        Шквал-фейк! Уверяю Вас.
        rruvim
        1. котовский (Константин) Сегодня, 12:22
          Цитата: rruvim
          Шквал-фейк! Уверяю Вас.

          Опять уверяете...
          Слово паразит?
          котовский
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:25
            Ну нет шквала! Есть "Вьюга"...
            rruvim
        2. bulvas (Василий) Сегодня, 12:23
          Цитата: rruvim
          Шквал-фейк! Уверяю Вас.


          сам ты фейк

          - "Уверяю Вас"
          бальное платьице одень и пускай свои слюни в другом месте
          bulvas
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:22
            Платьица нет, а слюни пускаю! Но Флота нет. Военного! Есть корабли, но не те...
            rruvim
    3. ASG7 (ASG) Сегодня, 13:17
      Новье. На нем еще не одна Сушка не сидела.
      ASG7
    4. sub307 Сегодня, 14:19
      Кстати о названии Роман:
      "Эсминец назван в честь Ральфа Джонсона, которого посмертно наградили Медалью Почета, высшей воинской наградой США, за то, что он своим телом закрыл от взрыва нескольких товарищей по оружию во время боя во Вьетнаме в марте 1968 года." https://flot.com/2018/295177/
      А вот у нас именем "закрывателя от взрыва" своих товарищей, у нас их тоже хватает, боевой корабль вряд ли назовут... "закрывателей "больше, чем кораблей во всей кораблестроительной программе.
      sub307
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:24
        Ральф Джонсон для американцев авторитет. Для вмфшников...
        rruvim
  2. роман66 (роман) Сегодня, 11:45
    где-то немного завидно. ничего хорошего желать ему не буду. чтоб вин сдох
    роман66
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:46
    Очередная цель для Х-32, семь мелей под киль!!! crying wassat
    Egorovich
    1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 11:50
      Как бы делов не наделал бы он до того как пкр влетит ему в брюхо
      NordOst16
    2. rruvim (Роман) Сегодня, 11:52
      Ещё надо долететь...
      rruvim
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:58
        Цитата: rruvim
        Ещё надо долететь...


        кто помешает?

        когда долетит, не забудьте поздравить
        bulvas
      2. SOF (Александр) Сегодня, 12:04
        Цитата: rruvim
        Ещё надо долететь...

        ...еще надо "доплыть"...
        Вы хотя бы лучше маскировались в своем коленнопреклонении....
        SOF
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:12
          Я коленноприклонен. Но не перед Янки.Но DDG-114 сошёл со стапели, набран экипаж. Люди прошли "приёмку". Откалибровали компьютеры. Мне обидно, что кроме новостей о "Грачёнках", не говорят о наших новых Фрегатов, не о наших Корветах. Об эсминцах я умолчу.
          rruvim
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:15
            Цитата: rruvim
            Мне обидно,


            Высморкайтесь в платочек
            bulvas
            1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:17
              Уже плачу...
              rruvim
        2. котовский (Константин) Сегодня, 12:21
          Цитата: SOF
          Вы хотя бы лучше маскировались в своем коленнопреклонении....

          Еврейские полутона.. hi
          котовский
          1. SOF (Александр) Сегодня, 12:25
            Цитата: котовский
            Цитата: SOF
            Вы хотя бы лучше маскировались в своем коленнопреклонении....

            Еврейские полутона.. hi

            ...это очень даже очевидно...
            Тут, на поверку, очень много оказывается этаких "сограждан", с паспортами а-ля "и вашим, и нашим".... как в том анекдоте про обезьяну, которая металась в муках выбора - красивая она или умная...
            SOF
            1. котовский (Константин) Сегодня, 12:31
              Цитата: SOF
              Тут, на поверку, очень много оказывается этаких "сограждан"

              Палятся на природной наглости.. laughing
              У нас в родове хохлы есть,после них еврейская хитрость
              не работает.. wink
              котовский
      3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:19
        rruvim
        Ещё надо долететь...
        Судя по вашим восторгам по поводу американского корабля и ехидной иронии в отношении российского оружия вы перепутали страну проживания. Не переживайте, долетит, что признают и американцы.
        rotmistr60
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:28
          Страну проживания я не перепутал. Из окна видна! А как диванный стратег отвечу, не долетит не один ЛА до Американской АУГ. Просто не долетит.
          rruvim
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:31
            Вы не в окно, а на карту глянте и хотя бы представте где могут находится наши АПЛ, корабли, стратегическая авиация в это время. А потом делайте вывод долетит до американского авианосца (корабля) или нет.
            rotmistr60
            1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:08
              Наши АПЛ у причалов! Все до единого, кроме "дизелей". Смотрите карту!
              rruvim
  4. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 11:49
    Не травите душу
    NordOst16
  5. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:51
    2 года на корабль. Тихая зависть.
    konstantin68
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:22
      Китайцы за год строят эсминцы. Причём нашей разработки.
      rruvim
      1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:26
        Китайцы в 2016 за 7 недель эсминец построили.
        Bronevick
    2. котовский (Константин) Сегодня, 12:25
      Цитата: konstantin68
      2 года на корабль. Тихая зависть.

      Завидуете,но не забираете.. request
      котовский
  6. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:26
    Цитата: rruvim
    Шквал-фейк! Уверяю Вас.

    Не фейк точно. Другое дело,там вопросы есть с боевым применением. Ну дык,оружие это инструмент,где-то топор нужен,где-то перочинный ножичек.
    konstantin68
  7. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 12:32
    США великая морская держава!И флот содержит,и армию,и на коррупцию хватает,и весь мир в кулаке держит.А если тут есть особо умные патриоты,то пусть сами себе ответят,раз мы такие лучшие в мире,почему мы так не можем?Мне ничего доказывать не надо,я давно все знаю.Себе доказывайте.
    Palagecha
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:45
      Цитата: Palagecha
      США великая морская держава!И флот содержит,и армию,и на коррупцию хватает,и весь мир в кулаке держит.А если тут есть особо умные патриоты,то пусть сами себе ответят,раз мы такие лучшие в мире,почему мы так не можем?Мне ничего доказывать не надо,я давно все знаю.Себе доказывайте.


      Если давно все знаете, предложите, что нам делать

      Всем помереть?
      Или пригласить Маккейна в президенты?
      Или, как соседи, у себя все засрать и поехать батрачить к полякам, предварительно, сдав Крым под базы "великой морской державы"

      Еще, подскажите, давно_все_знающий, с чего вдруг США - это великая морская держава?

      Они нас побеждали когда-нибудь?
      Или Китай, или еще кого, хотя бы КНДР?

      В чем их величие?

      Насчет Граченков и Каракуртов, для тех, кому величие великой морской державы не дает покоя:

      - все эти МРК для нас крайне удачные, благодаря им, удалось обойти ДРСМД.
      Под прицелом этих корабликов - вся Европа со всеми базами НАТО, а они под надежной защитой.
      Кроме того, их легко перекинуть по внутренним водным путям, в результате, зона их действия от юга Каспия до самого Севера

      bulvas
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:02
        На простой вопрос, простой ответ. Измените нашу экономику с либеральной на плановую.
        rruvim
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:20
          Цитата: rruvim
          На простой вопрос, простой ответ. Измените нашу экономику с либеральной на плановую.


          во как!
          а как же "великая морская держава"?

          Они уже перешли с либеральной на плановую?
          bulvas
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:40
            В Амерокосии как раз плановая экономика. Если Вы вообще в экономике разбираетесь...
            rruvim
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:42
              Цитата: rruvim
              В Амерокосии как раз плановая экономика. Если Вы вообще в экономике разбираетесь...


              конечно, плановая

              там есть Госплан, который предписывает каждой фирмочке, сколько изготовить обуви, сколько выгулять собачек, сколько произвести автомобилей или снять фильмов

              И особенно - сколько написать программ и разработать новых процессоров, а ресторанам и Макдональдсам - сколько продать стейков, гамбургеров и вишневых пирожков
              bulvas
              1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:47
                Ну сами и ответили. Именно так! А ещё госкорпорациям, как Боинг и Дженерал Электрик произвести крылатых ракет.
                rruvim
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:53
                  Цитата: rruvim
                  Ну сами и ответили. Именно так! А ещё госкорпорациям, как Боинг и Дженерал Электрик произвести крылатых ракет.


                  А у нас (или еще где-то) вооружение без плана производят?
                  от фонаря?
                  bulvas
      2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:07
        Цитата: bulvas
        Если давно все знаете, предложите, что нам делать

        Боюсь, Вы просите невозможного. Тут, на ВО, уже недели две идёт весеннее поветрие: люди задают вопросы и сами же себе и отвечают. laughing Не удивлюсь, если скоро кто-нибудь сам с собой прилюдно поругается . wassat laughing
        Paranoid50
      3. rruvim (Роман) Сегодня, 13:09
        Под МРК Европа не под прицелом. Это точно! Просто Калибров мало! Единственное, что у нас есть, это "ядрённые" ракеты. И всё!!! Но с этим можно "разговаривать". Вопрос: с КЕМ и КАК. Мы "прокнокали" ситуацию, когда развалили Союз. Сейчас мы "никто" и не "Как"!
        rruvim
        1. котовский (Константин) Сегодня, 13:17
          Цитата: rruvim
          И всё!!!

          Фигасе..и все.. belay
          Цитата: rruvim
          Мы "прокнокали" ситуацию, когда развалили Союз

          Согласен,вы прокнокали,не добили Россию теперь локти кусаете,
          вместе с полосатыми. negative
          котовский
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:23
            Цитата: rruvim
            .... Это точно! ....


            Это кто сказал?

            Если в свой горшок научился попадать "точно!", это еще не значит что все в жизни понял и можешь учить других


            bulvas
            1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:28
              Я не учу! Но Вы сами и так понимаете. Более того лучше меня.
              rruvim
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:37
                Цитата: rruvim
                Я не учу! Но Вы сами и так понимаете. Более того лучше меня.


                Я понимаю то, что ни кто не осмелился открыто напасть на нас, несмотря на свои великие флоты и "стелсы"

                Если они такие великие, а мы такие ничтожные, почему они пытаются ущипнуть нас и куснуть из под забора, как последние шавки беззубые?

                Чего тогда они свои корабли убрали подальше от Сирии?

                Пока нет ни одного факта, подтверждающего величие и непобедимость США, но зато огромное количество фактов, подтверждающих их подлость и мелкую гадость, которая от них исходит
                bulvas
                1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:43
                  На нас уже нападали! И не раз! Только Анголу и Гренаду вспомните. А про 1968-69 году не говорю. Ставропольский край обстреляли, 2-человека убитыми... Наши посольства мочили в Кабуле и Багдаде. Мало? Карлова убили на глазах у всех. Мало?
                  rruvim
                  1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:44
                    Миротворцев в Осетии, туристов в Абхазии. Мало?
                    rruvim
                  2. bulvas (Василий) Сегодня, 13:46
                    Цитата: rruvim
                    Наши посольства мочили в Кабуле и Багдаде. Мало? Карлова убили на глазах у всех. Мало?


                    так я об этом и написал:

                    Цитата: bulvas
                    но зато огромное количество фактов, подтверждающих их подлость и мелкую гадость, которая от них исходит


                    только при чем здесь флот или авиация?
                    bulvas
                    1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:58
                      Не при чём. Просто оказалось, что при поддержке Сирийской кампании, у нас нет и ни Флота, ни Авиации. Были куплены старые турецкие сухогрузы. Причём, очень старые. А количество Калибров, выпущенных по целям за 4-ре года равно одному месяцу "томагавков" в 1991-м году.
                      rruvim
  8. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 12:40
    Кстати,пока американцы спускают со стапелей реальные корабли,президент согласился выделить 85 миллиардов рублей на разработку новой версии самолета "Сухой Суперджет 100",так как старая версия плоха украинскими двигателями, импортными комплектующими и сложностью послепродажного обслуживания.А так денег нет...
    Palagecha
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:56
      Цитата: Palagecha
      Кстати,пока американцы спускают со стапелей реальные корабли,президент согласился выделить 85 миллиардов рублей на разработку новой версии самолета "Сухой Суперджет 100",так как старая версия плоха украинскими двигателями, импортными комплектующими и сложностью послепродажного обслуживания.А так денег нет...


      Нет там никаких "украинских двигателей", не надо врать
      и в остальном врете
      bulvas
  9. rruvim (Роман) Сегодня, 12:44
    Вы вообще не понимаете, что за изделие DDG-114. Это - красавец! Личный состав из Кеннтуки. "Яйцеголовые" из Техаса. Полный боекомплект BGM-109A TLAM-N. Вся система переведена на LINUX. Это "песня", а не Корабль!
    rruvim
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:58
      Цитата: rruvim
      Вы вообще не понимаете, что за изделие DDG-114. Это - красавец! Личный состав из Кеннтуки. "Яйцеголовые" из Техаса. Полный боекомплект BGM-109A TLAM-N. Вся система переведена на LINUX. Это "песня", а не Корабль!


      Пацан, как попал сюда, на взрослый форум?
      Шел бы в игрушки играть
      bulvas
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:04
        Играю. А пацан - слово нехорошее, но хотя-бы определяет мой пол.
        rruvim
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:40
          Цитата: rruvim
          Играю. А пацан - слово нехорошее, но хотя-бы определяет мой пол.


          юноша подойдет?
          bulvas
      2. котовский (Константин) Сегодня, 13:12
        Цитата: bulvas
        Пацан, как попал сюда, на взрослый форум?

        Ладно бы пацан..Провокатор.. yes
        котовский
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:22
          Наберите в Yandex музыка сингл "провокация". Тогда и поймёте...
          rruvim
  10. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:01
    Нам бы фрегаты проекта 22350М за такие сроки бы сдавать...или хотя бы 22350...мда...
    НЕКСУС
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:23
      Весь вопрос в двигателях... Увы...
      rruvim
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:24
        Цитата: rruvim
        Весь вопрос в двигателях... Увы...

        В 19 вроде как обещают запустить серийное производство серийных отечественных СУ.
        НЕКСУС
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:29
          Пермь пока не может...
          rruvim
  11. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:09
    Очень жаль, но факт США штампуют эти эсминцы очень быстро...ну а для наших ВС - очередная морская цель....
    Alexey-74
  12. next322 (алекс) Сегодня, 13:10
    Цитата: rruvim
    Это радость со слезами. Что я кроме "Грачонков" новых кораблей на нашем флоте не вижу.
    ну вы зря так........мы скоро ответим супостату новейшими Горшковым и Греном,и они нас сразу станут бояться laughing
    next322
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:20
      Особенно Греном! laughing
      rruvim
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