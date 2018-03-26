ВМС США пополнились очередным эсминцем типа Arleigh Burke

ВМС США получили 64-й эсминец типа Arleigh Burke. Торжественная церемония введения в боевой состав состоялась на верфи в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Корабль получил название USS Ralph Johnson (DDG-114).Корабль заложили в сентябре 2014 года, спуск на воду состоялся в декабре 2016 года. В ноябре прошлого года эсминец был передан в состав ВМС США, а в минувшее воскресенье официально вошёл в боевой состав американского флота.USS Ralph Johnson — ракетный эсминец класса Arleigh Burke модификации Flight IIA. Его водоизмещение составляет свыше 9000 т, длина — более 150 м, ширина — 20 м.Эсминцы типа Arleigh Burke строятся уже три десятилетия и при этом остаются одними из самых высокотехнологичных боевых кораблей в мире. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, на каждом из эсминцев расположен ангар для одного или двух вертолётов (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль), передает "Warspot"