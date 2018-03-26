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Росатом разрабатывает «противоаварийное» топливо для АЭС
Топливная компания корпорации «Росатом» ТВЭЛ планирует до 2020 года представить свою новую разработку – «толерантное ядерное топливо», применение которого на АЭС поможет предотвращать аварии, подобные той, что произошла на японской станции «Фукусима-1», передает РИА Новости.
По словам главы ТВЭЛ Натальи Никипеловой, компания активно занимается созданием новых видов ядерного топлива.
Стимулом к созданию нового топлива стала авария на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
Тогда «после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива», напомнило издание.
В результате возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и разрушением твэлов (циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов).
Разработка толерантного топлива ведется также в США и Китае. Считается, что предотвратить пароциркониевые реакции станет возможно, в том числе «благодаря применению в твэлах защитных покрытий циркониевых оболочек, оболочек из карбида кремния (SiC) и стальных оболочек».
По словам главы ТВЭЛ Натальи Никипеловой, компания активно занимается созданием новых видов ядерного топлива.
Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить продолжительность топливной кампании,рассказала она.
Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку,добавила глава ТВЭЛ, отметив, что этой разработкой уже интересуются потенциальные потребители в Соединенных Штатах.
Стимулом к созданию нового топлива стала авария на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
Тогда «после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива», напомнило издание.
В результате возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и разрушением твэлов (циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов).
Разработка толерантного топлива ведется также в США и Китае. Считается, что предотвратить пароциркониевые реакции станет возможно, в том числе «благодаря применению в твэлах защитных покрытий циркониевых оболочек, оболочек из карбида кремния (SiC) и стальных оболочек».
Использованы фотографии: http://www.rosatom.ru
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