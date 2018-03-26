15:46 26 марта
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Росатом разрабатывает «противоаварийное» топливо для АЭС

Топливная компания корпорации «Росатом» ТВЭЛ планирует до 2020 года представить свою новую разработку – «толерантное ядерное топливо», применение которого на АЭС поможет предотвращать аварии, подобные той, что произошла на японской станции «Фукусима-1», передает РИА Новости.

Росатом разрабатывает «противоаварийное» топливо для АЭС


По словам главы ТВЭЛ Натальи Никипеловой, компания активно занимается созданием новых видов ядерного топлива.


Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить продолжительность топливной кампании,
рассказала она.

Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку,
добавила глава ТВЭЛ, отметив, что этой разработкой уже интересуются потенциальные потребители в Соединенных Штатах.

Стимулом к созданию нового топлива стала авария на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Тогда «после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива», напомнило издание.

В результате возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и разрушением твэлов (циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов).

Разработка толерантного топлива ведется также в США и Китае. Считается, что предотвратить пароциркониевые реакции станет возможно, в том числе «благодаря применению в твэлах защитных покрытий циркониевых оболочек, оболочек из карбида кремния (SiC) и стальных оболочек».

Использованы фотографии: http://www.rosatom.ru
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Комментарии 11

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  1. Тралл Сегодня, 11:47
    Шумеры уже заранее отказались? smile
    Тралл
    1. Например Сегодня, 12:30
      Скоро русские грузовики с ядерными двигателями будут колесить по нашим просторам. wink
      При этом они будут абсолютно безопасны и не будут коптить солярой и отравлять нашу природу.
      Ура!!! Физикам-ядерщикам удачи!!!
      Будем мазуто-саляро-бензино-керасин продавать в Европу, пусть душатся. А сами ездить на авто которое не нужно заправлять. Запас хода будет ограничен сроком эксплуатации.
      Ура!Ура!Ура!
      Например
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:40
        Какой в нашем мире самый сильный бог? Золотой телец!
        "Нефтяное лобби" - один из самых сильных орденов, поклоняющихся Золотому Тельцу. Да, внутри ордена неизбежно идут взаимные трения, но стоит появиться внешнему врагу (страна, выпустившая компактный, безопасный, надёжный и долговременный ядерный движок), как все трения будут временно отложены на поздний срок, и страну уничтожат. Это вам не бомбой грозить, это уже на святое - НА КОШЕЛЁК замахнутся.
        Shurik70
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:57
        Цитата: Например
        Скоро русские грузовики с ядерными двигателями будут колесить по нашим просторам.
        При этом они будут абсолютно безопасны и не будут коптить солярой и отравлять нашу природу.

        Брехня ... Неужели научились отменять распад радиационных материалов ? Да они не будут видимо и обонятельно заметно засорять воздух, они тихо будут ездить и делиться радиоизлучением !
        Если что и будет, то не при нашей жизни, на счастье !
        Starover_Z
    2. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 13:19
      На Фукусиме взрыв был заранее запланирован. Там даже при наличии защиты всё равно вывели из строя реактор и устроили радиационную катастрофу. Смысл делать защищенное топливо если кто-то разработает план как взорвать реактор с таким топливом ?
      Geisenberg
  2. Vard Сегодня, 11:47
    Прогресс не стоит на месте... И очень хорошо что АЭС станут безопасными...
    Vard
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:48
    Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку,

    И вот тут она душой не покривила. Идём, по-тихой, впереди планеты всей.
    a.s.zzz888
  4. rruvim (Роман) Сегодня, 11:50
    Наталья Никипелова молодец! Так "запудрить" мозги! Вспомнить Фукусиму. Чернобыль что-то не вспомнила.... У нас ТВЭЛ и так максимально защищены, после того же Чернобыля.А кабрид кремния начал применяться на "створах" ещё в конце 80-х.
    rruvim
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:09
    так называемое толерантное топливо
    А русский синоним нельзя было подобрать. Благодаря западу это слово вызывает отрицательные эмоции. А, то что впереди планеты всей так это признают и западные специалисты в этой области.
    rotmistr60
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:13
      Цитата: rotmistr60
      А русский синоним нельзя было подобрать.

      Для продвижения на внешний рынок - самое то. laughingНо, по-моему, здесь налицо противоречие:
      так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям.
      Толерантность и устойчивость... В принципе, фигня, вопросы терминологии.
      Paranoid50
  6. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:54
    Другого определения топлива, кроме "толерантное", не нашлось?
    Уже на подсознательном уровне негативную реакцию это словечко у нормальных людей вызывает, тут же вспоминаются сексуально озабоченные лгбт-эшники и распоясавшиеся беженцы на фоне беспомощной, прошу прощения, - очень толерантной, полиции стран ЕС.
    Rostislav
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