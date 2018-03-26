Партия модернизированных ТОС-1А "Солнцепек" поступила в ЗВО

«Солнцепек» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении

Огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Ленинградской области ЗВО, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», передает пресс-служба округа. Количество машин в поступившей партии не уточняетсяСистема «Солнцепек» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.Отмечается, что изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.- добавили в пресс-службе ЗВО.