15:45 26 марта
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Партия модернизированных ТОС-1А "Солнцепек" поступила в ЗВО

Огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Ленинградской области ЗВО, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», передает пресс-служба округа. Количество машин в поступившей партии не уточняется

Партия модернизированных ТОС-1А "Солнцепек" поступила в ЗВО


Система «Солнцепек» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.


Отмечается, что изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

«Солнцепек» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении
- добавили в пресс-службе ЗВО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:09
    Как там эсляндцы с разными шпротниками себя почувствовали?Как на вертеле?
    210окв
  2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:09
    Партия модернизированных ТОС-1А "Солнцепек" поступила в ЗВО

    Сейчас трибалты вой поднимут
    Piramidon
    1. dm_Россия (Дмитрий) Сегодня, 12:11
      не, не сейчас. задержка...дойти должно. Да и памперсы сначало надо сменить на сухие и не столь дурно пахнущие
      dm_Россия
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:16
        Цитата: dm_Россия
        не, не сейчас. задержка...дойти должно.

        Пардон, поправку на "скорость эстонцев" забыл сделать. hi lol
        Piramidon
  3. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 12:20
    Эта установка в ДЕЛЕ страшна!...
    Если кто попрёт, то при применении сразу "попрёт" обратно...
    Служаки из пeндocтана побегут в первых рядах!... Если успеют...
    ГРАНАТ-19
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:18
      Это новая установка для приготовления БАРБЕКЮ.
      Borik
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:22
    Слушайте,кто из специалистов объяснит,зачем создавать отдельную ТОС,если термобарический боеприпас для Град/Торнадо оказывает похожее воздействие?
    konstantin68
  5. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 13:52
    Цитата: konstantin68
    Слушайте,кто из специалистов объяснит,зачем создавать отдельную ТОС,если термобарический боеприпас для Град/Торнадо оказывает похожее воздействие?


    Задачи разные.И защищенность.ТОС непосредственно действуют в боевых порядках войск,для их поддержки.А Грады/Торнадо находятся за десятки км от линии фронта.
    Xscorpion
  6. strannik1985 (владимир) Сегодня, 14:19
    Цитата: konstantin68
    Слушайте,кто из специалистов объяснит,зачем создавать отдельную ТОС,если термобарический боеприпас для Град/Торнадо оказывает похожее воздействие?

    У обычных РС низкая точность при стрельбе на короткие дистанции.
    strannik1985
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