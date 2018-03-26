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Россия поделится опытом борьбы с терроризмом
Российские военные на VII Московской конференции по международной безопасности поделятся с ее участниками опытом борьбы с террористами, полученным в ходе сирийской компании, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Конференция MCIS-2018 пройдет 4-5 апреля 2018 года в Москве.
Отмечается, что «в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке». Будет также обсужден феномен «мягкой силы» как инструмент решения военно-политических задач.
Ранее сообщалось, что в форуме примут участие 34 министра обороны из разных стран мира. Также приглашение направлено руководству Пентагона.
Пятого марта представитель НАТО заявил:
По словам представителя альянса, «НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность». Организация «продолжает стремиться к конструктивным отношениям», добавил он.
В настоящее время в Соединенных Штатах действуют ограничения на контакты с российским военным ведомством. Регулярные контакты осуществляются лишь по линии начальников генштабов и по каналам предупреждения конфликтов в Сирии.
Конференция MCIS-2018 пройдет 4-5 апреля 2018 года в Москве.
В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления,говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что «в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке». Будет также обсужден феномен «мягкой силы» как инструмент решения военно-политических задач.
Ранее сообщалось, что в форуме примут участие 34 министра обороны из разных стран мира. Также приглашение направлено руководству Пентагона.
Пятого марта представитель НАТО заявил:
Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога.
По словам представителя альянса, «НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность». Организация «продолжает стремиться к конструктивным отношениям», добавил он.
В настоящее время в Соединенных Штатах действуют ограничения на контакты с российским военным ведомством. Регулярные контакты осуществляются лишь по линии начальников генштабов и по каналам предупреждения конфликтов в Сирии.
Использованы фотографии: http://ren.tv
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