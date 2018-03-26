Россия поделится опытом борьбы с терроризмом

В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления,

Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога.