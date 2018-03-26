15:45 26 марта
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Россия поделится опытом борьбы с терроризмом

Российские военные на VII Московской конференции по международной безопасности поделятся с ее участниками опытом борьбы с террористами, полученным в ходе сирийской компании, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Россия поделится опытом борьбы с терроризмом


Конференция MCIS-2018 пройдет 4-5 апреля 2018 года в Москве.


В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления,
говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что «в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке». Будет также обсужден феномен «мягкой силы» как инструмент решения военно-политических задач.

Ранее сообщалось, что в форуме примут участие 34 министра обороны из разных стран мира. Также приглашение направлено руководству Пентагона.

Пятого марта представитель НАТО заявил:

Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога.


По словам представителя альянса, «НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность». Организация «продолжает стремиться к конструктивным отношениям», добавил он.

В настоящее время в Соединенных Штатах действуют ограничения на контакты с российским военным ведомством. Регулярные контакты осуществляются лишь по линии начальников генштабов и по каналам предупреждения конфликтов в Сирии.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 8

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  1. Тралл Сегодня, 12:05
    Зря НАТОвцы отказались, узнали бы о методах борьбы с ними...
    Тралл
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:06
    Так уж получилось что с терроризмом мы боремся четверть века в полный рост.И опыта не занимать.И можем подучить,если попросят..
    210окв
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:12
    России действительно есть чем поделиться. Ведь опыт наработанный в Сирии огромен.
    мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога
    Конечно, как можно вести диалог между тем кто борется с терроризмом и тем кто ему способствует всеми средствами.
    rotmistr60
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:30
    Ранее сообщалось, что в форуме примут участие 34 министра обороны из разных стран мира

    полторак ом тоже будет? bully
    a.s.zzz888
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:19
    Конечно, зря отказались. Могли бы поинтересоваться, как это американцы лупят исключительно по больницам, школам, свадьбам и рынкам, а от ударов ВКС с 2015 года не пострадал ни один(!) мирный житель. Поучились бы, как чугуняками ФАБ по 250 кг попадать бандюкам точно в глаз, даже шкурки не попортив. Да и вообще, как побеждать бандформирования от крупных (тысячи) до маленьких(единицы) не вступая в прямой боевой контакт, куда девать захваченных пленных, в т.ч. раненных и пр. и пр. Весьма занятная конференция могла бы получиться.
    А. Привалов
    1. Стилет_71 Сегодня, 14:26
      Цитата: А. Привалов
      Поучились бы

      За таким опытом лучше в Израиль, там не только бомбы, там даже пули попадают исключительно в экстремистов и террористов, даже когда они маскируются под Палестинских детей negative
      Стилет_71
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:53
        Совершенно верно! А вы думали, что Николай Патрушев в Иерусалим с заместителями министров иностранных дел, внутренней безопасности и юстиции, а также генералами и представителями разведки, зря приезжал?
        А. Привалов
  6. figter (Евгений) Сегодня, 14:07
    А России, кроме как опытом борьбы с терроризмом, поделиться больше и нечем..
    figter
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