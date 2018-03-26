Ядерный «Буревестник» пролетит несколько суток

Эффект от послания Владимира Путина Федеральному Собранию, которое он зачитал 1 марта текущего года, до сих пор виден на страницах СМИ, в том числе и западных.



Зарубежная пресса продолжает обсуждать новые виды вооружений, которые были анонсированы лично президентом РФ. Эксперты выстраиваются в очередь, чтобы прокомментировать "Сармат", "Кинжал", "Буревестник" и других, но все едины в одном – ответа у западных держав на такое оружие пока нет.



На днях окончилось голосование на сайте Минобороны РФ, где было предложено выбрать названия для новых оружейных систем. Наземная лазерная установка теперь называется "Пересвет", подводная многоцелевая стратегическая система получила название "Посейдон", а крылатая ракета с ядерной силовой установкой теперь официально именуется "Буревестником".





Последняя, к слову, способна преодолеть десятки тысяч километров, и поразить цель на территории врага с любого направления.









