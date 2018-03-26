19:47 26 марта

Ядерный «Буревестник» пролетит несколько суток

Эффект от послания Владимира Путина Федеральному Собранию, которое он зачитал 1 марта текущего года, до сих пор виден на страницах СМИ, в том числе и западных.

Зарубежная пресса продолжает обсуждать новые виды вооружений, которые были анонсированы лично президентом РФ. Эксперты выстраиваются в очередь, чтобы прокомментировать "Сармат", "Кинжал", "Буревестник" и других, но все едины в одном – ответа у западных держав на такое оружие пока нет.

На днях окончилось голосование на сайте Минобороны РФ, где было предложено выбрать названия для новых оружейных систем. Наземная лазерная установка теперь называется "Пересвет", подводная многоцелевая стратегическая система получила название "Посейдон", а крылатая ракета с ядерной силовой установкой теперь официально именуется "Буревестником".


Последняя, к слову, способна преодолеть десятки тысяч километров, и поразить цель на территории врага с любого направления.



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Комментарии 13

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  1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 16:16
    Дай Бог, если так можно про оружие говорить...
    Осталось дело за малым: пустить в производство, а как известно у нас с этим туговато...
    Самаритянин
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:31
      Туговато да не везде, ЯО очень быстро принимают на вооружение и ставят на поток. Я и не помню что бы анонсировали ЯО и в итоге не поставили на вооружение, или тянули годы.
      Romka47
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:41
        Ядерный «Буревестник» пролетит несколько суток
        то есть ; "сколь угодно долго "(С) ВВП.
        андрей юрьевич
        1. Borik (Борис) Сегодня, 17:21
          Наземная лазерная установка теперь называется "Пересвет",

          А как я думаю этому оружию подошло бы название "Солнечный зайчик".
          Все поди в детстве игрались зеркальцем и слепили друг друга.
          Borik
          1. Железностоп (Василий) Сегодня, 17:32
            Мы больше повторяли опыты Архимеда )
            Железностоп
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:11
      Цитата: Самаритянин
      Осталось дело за малым: пустить в производство, а как известно у нас с этим туговато...

      Авангард уже пошел в серию...думаю и за Кинжалом дело не станет в серии. Что до Посейдона,то и тут уверен все очень близко к серии.
      НЕКСУС
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:32
    А я на счёт ядерной установки к "Пересвет" feel Сразу сказал что питает его ядерная энергоустоновка.
    Наблюдатель2014 (Сергей) 3 марта 2018 09:51 | Система войсковой ПВО нового поколения будет разработана в этом году
    В ходе данной НИР будет проведен скрупулезный анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения
    Мини ядерный реактор судя по всему не только для крылатых ракет и торпед пригодился
    Наблюдатель2014
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:36
    До сих пор не верится. Но ,думаю,ВВП не стал бы бакланить,за ним такого не водилось никогда. Вот молодцы тогда!
    konstantin68
  4. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:56
    "Кузькина Мать" нужно было назвать или ка буржуйский фильм про пацана и убивашку winked
    Deadушка
  5. Чарик Сегодня, 18:36
    да сказки -радуйся радуйся хлопай в ладоши
    Чарик
    1. Лекс. Сегодня, 19:06
      А если не сказка ?
      Лекс.
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:20
      Цитата: Чарик
      да сказки -радуйся радуйся хлопай в ладоши

      Сказками ядерный щит страны не построишь,а именно о нем речь идет.Так что блефом это может называть или сказками очень не далекий человек. Блеф,особенно такого масштаба очень легко раскрываем. И смысла в нем нет,от слова совсем.К тому же,матрассы уже присвоили нашему оружию свои названия. Видимо тоже поиграть с нами в "сказки" решили,по вашему.
      НЕКСУС
  6. zulusuluz Сегодня, 19:27
    В общей сложности, треть голосов - 73%, из России
    Математики, блин. (4:50)
    zulusuluz
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