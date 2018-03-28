Наш ответ: США припугнули Россию суперсовременным оружием

У нас тоже есть "мультики", заявили в США, и опубликовали свою подборку оружия будущего. В сети появился видеоролик, который демонстрирует новые оружейные разработки американского военно-промышленного комплекса.



Согласно первой части ролика, на вооружение ВВС США в скором будущем должны поступить тяжелые беспилотные самолеты. Они будут управляться с пилотируемого истребителя F-35. Вероятнее всего для этого намерены задействовать технологии искусственного интеллекта.



Далее американские мультипликаторы демонстрируют некий нано-костюм, но тема не получает дальнейшего развития. Однако человек в таком костюме осуществляет запуск так называемого "роя беспилотников". Подобные технологии прорыва ПВО противника были анонсированы американцами еще более двух лет назад.





Следом мы видим применение крылатой ракеты, которая, по видимому, излучает ЭМИ, отключая всю электронику вокруг.









