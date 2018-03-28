13:54 28 марта
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Наш ответ: США припугнули Россию суперсовременным оружием

У нас тоже есть "мультики", заявили в США, и опубликовали свою подборку оружия будущего. В сети появился видеоролик, который демонстрирует новые оружейные разработки американского военно-промышленного комплекса.

Согласно первой части ролика, на вооружение ВВС США в скором будущем должны поступить тяжелые беспилотные самолеты. Они будут управляться с пилотируемого истребителя F-35. Вероятнее всего для этого намерены задействовать технологии искусственного интеллекта.

Далее американские мультипликаторы демонстрируют некий нано-костюм, но тема не получает дальнейшего развития. Однако человек в таком костюме осуществляет запуск так называемого "роя беспилотников". Подобные технологии прорыва ПВО противника были анонсированы американцами еще более двух лет назад.


Следом мы видим применение крылатой ракеты, которая, по видимому, излучает ЭМИ, отключая всю электронику вокруг.



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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 10:02
    Последние события в Сирии показали что США не смогли ни чего противопоставит Российским глушилкам... Учитывая что наши ещё не потеряли навыков войны без интернета и туалетной бумаги, в этом случае у нас весьма солидное преимущество...
    Vard
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:29
      Да Голливуд уже не тот. Поистрепался laughing
      Венд
  2. синоби (Юрий) Сегодня, 10:16
    Страшно,аж жуть!Ага. lol
    Пугали рельсотронами,сдулись.Пугали стелсами,сдулись.Пугали ЯО,сдулись и сдуваются дальше.Пугают дронами,ну все всё поняли... negative
    синоби
  3. mavrus (Андрей) Сегодня, 10:30
    С 1980-х годов помню ролик про СОИ с элементами космического базирования ... Там было намного интересней и более реалистично. Хоть и оказалось блефом, но можно было поверить. А это какая-то нарезка из детских мультсериалов
    mavrus
  4. gorgo (Владимир) Сегодня, 10:44
    Ну, у них мультик покрасивее, конечно...
    gorgo
  5. мерцание (Николай) Сегодня, 10:55
    Надо Голливуду 700 миллиардов выделить и тогда все встанет на свои места. Причем надо торопиться, так как Китай запустил торги нефтяным фьючерсом в юанях ... А то 700 млрд может и не хватить laughing
    мерцание
  6. -ш- (Саша) Сегодня, 10:58
    даже это видео для войны с папуасами, без ввс и пво, всё это и даже сейчас можно обнаружить и сбить...за ролик спасибо,поржал,особенно когда робот сбрасывает контейнер
    -ш-
    1. freejack (Олег) Сегодня, 12:46
      за ролик спасибо,поржал,особенно когда робот сбрасывает контейнер

      Ну что Вы ржете?... В Голливуде старались - старались... Мультик-то получился красивше и ярче... Как раз, чтоб успокоить ихних домохозяек... lol
      freejack
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 11:07
    на вооружение ВВС США в скором будущем должны поступить тяжелые беспилотные самолеты. Они будут управляться с пилотируемого истребителя F-35.

    Насколько я помню, в СССР в 30-х годах были попытки создать нечто подобное. Кроме беспилотных самолётов создавались танки и пулеметы с дистанционным управлением. Т.ч. господа из Пентагона отстают от нас))) А мультик красивый)))
    solzh
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