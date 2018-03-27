Тайна гибели Юрия Гагарина не раскрыта до сих пор

27 марта 1968 года, пятьдесят лет назад, вблизи деревни Новосёлово, что в Киржачском районе Владимирской области, произошла авиакатастрофа. Упал МиГ-15УТИ - реактивный двухместный учебно-тренировочный самолет. На борту самолета находились два человека – два Героя Советского Союза, гордость советской авиации – инженер-полковник Владимир Серегин и полковник авиации Юрий Гагарин. Оба летчика погибли.Летчик-космонавт, первый человек, побывавший в космосе, за семь лет, прошедших со времени первого космического полета, Гагарин был настоящим символом эпохи. В тот злополучный день он совершал учебно-тренировочный полет – несмотря на регалии, звание полковника, присвоенное еще в 29-летнем возрасте, Золотую Звезду Героя Советского Союза, Юрий Гагарин продолжал летать. Ему было всего 34 года – казалось, что вся жизнь впереди, ждет еще немало увлекательных полетов и экспериментов. Нелепая трагедия оборвала жизнь летчика-космонавта.Вместе с Юрием Гагариным погиб пилот-инструктор Владимир Серегин. Он был старше первого космонавта на 12 лет и Золотую Звезду Героя Советского Союза получил не за космические полеты, а на фронте. Владимир Сергеевич Серегин, инженер-полковник, прошел войну в составе штурмовой авиации, совершил 140 вылетов боевого значения и 50 разведывательных вылетов, за что и был удостоен высокой награды. После войны Серегин окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского и проходил службу в испытательной авиации. С марта 1967 года инженер-полковник Владимир Серегин командовал полком, занимавшимся летной тренировкой космонавтов при Центре подготовки космонавтов ВВС.Юрий Алексеевич Гагарин в 1964 году был назначен заместителем начальника Центра подготовки космонавтов ВВС. Длительный перерыв в летной практике был вызван учебой космонавта в Военно-воздушной академии имени Жуковского и защитой дипломной работы. Кроме того, на Юрии Гагарине была огромная общественная и политическая нагрузка – после первого полета в космос он стал сверхпопулярной фигурой не только в Советском Союзе, но и в мире.Постоянные визиты, встречи с общественностью, с политическими деятелями, учеными и деятелями культуры отнимали у Юрия Гагарина очень много времени. Но, как человек увлеченный авиацией, он мечтал вернуться к полетам. Поэтому, когда появилось определенное свободное время, Юрий Гагарин вернулся к полетам и стал тренироваться на МиГ-15УТИ со своим старшим товарищем полковником Владимиром Серегиным. С 13 марта по 22 марта 1968 года Юрий Гагарин совершил 18 полетов с летчиком-инструктором общей продолжительностью в 7 часов. Для того, чтобы приступить к самостоятельным вылетам, Юрию Гагарину оставалось всего 2 полета.Полеты Юрий Гагарин и Владимир Серегин осуществляли на самолете МиГ-15УТИ № 612739. Согласно имеющимся сведениям, он был выпущен 19 марта 1956 года заводом «Аэро Водоходы» в Чехословакии. В июле 1962 году самолет прошел первый ремонт, а в марте 1967 года – второй ремонт. Четыре раза – в 1957, 1959, 1964 и 1967 годах – ремонтировали и двигатель РД-45ФА № 84445А, который был изготовлен еще в 1954 году. После последнего ремонта двигатель наработал 66 часов 51 минуту, тогда как его межремонтный ресурс составлял 100 часов.Утром 27 марта 1968 года в 10:18 самолет МиГ-15УТИ под управлением Владимира Серегина и Юрия Гагарина взлетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Щелково. На выполнение назначенного задания было выделено не менее 20 минут, но в 10:31 Юрий Гагарин сообщил на землю о том, что задание окончено и попросил разрешения развернуться и лететь на аэродром. После этого связь с экипажем пропала. Вскоре стало ясно, что у самолета должно было закончиться топливо, поэтому на поиски машины были подняты вертолеты. В результате трехчасовых поисков, около 14:50 по московскому времени, в 65 километрах от аэродрома Чкаловский были обнаружены обломки самолета МиГ-15УТИ. На следующее утро на место происшествия прибыли члены Государственной комиссии. Обнаружили останки Владимира Серегина и Юрия Гагарина, которые были опознаны их сослуживцами и родственниками. Также обнаружили личные вещи двух летчиков, включая бумажник с водительскими правами и фотографией Королева, кусок летной куртки Гагарина с его талонами на питание.Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия, которая включала в свой состав летную, инженерную и медицинскую подкомиссии. По официальной версии, самолет совершил резкий маневр и сорвался в штопор, но вывести его в горизонтальный полет летчикам не удалось и самолет столкнулся с землей. Технических неисправностей в самолете выявлено не было, как и каких-либо посторонних веществ в крови погибших пилотов.Отчет, подготовленный подкомиссиями, остался засекреченным, поэтому до сих пор точно неизвестны подлинные причины катастрофы, унесшей жизни первого космонавта и прославленного летчика – испытателя. Удалось лишь установить, что катастрофа произошла в 10:31 по московскому времени – сразу после того, как Юрий Гагарин пообщался с землей и сообщил о выполнении задания.Генерал-лейтенант авиации Сергей Михайлович Белоцерковский (1920-2000) руководил инженерной подготовкой советских космонавтов, служил в Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, где прошел путь от преподавателя до заместителя начальника академии по учебной и научной работе. Именно он был руководителем дипломного проекта Юрия Гагарина. По версии генерала Белоцерковского, причиной катастрофы стал срыв самолета в плоский штопор в результате воздействия спутного следа от другого самолета. Катастрофе сопутствовали плохие погодные условия, определенные недостатки в самой конструкции самолета, плохая организация радиолокационного наблюдения за полетами, наличие просчетов в планировании.Космонавт генерал-майор авиации Алексей Архипович Леонов считает, что Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли в результате того, что рядом с их самолетом прошел другой самолет – Су-15. Его пилот, не видя Гагарина, опустился ниже 400 метров под облака, включил форсаж и пролетел рядом, на расстоянии 10-15 метров на скорости звука, в результате чего был перевернут самолет Гагарина и Серегина. Этот факт, как считает Алексей Леонов, советское правительство предпочло скрыть, чтобы не подвергать наказанию летчика Су-15 – ведь Гагарина и Серегина было уже не вернуть, а летчик на Су-15 тоже был профессионалом, подчиненным Андрея Туполева. Если бы эта версия была бы рассекречена, то, учитывая общественное мнение, пришлось бы наказать этого офицера очень жестко – народ требовал бы самого серьезного, возможно – высшего наказания для виновника гибели советского космонавта номер один.В 1963-1972 гг. Центром подготовки космонавтов ВВС руководил генерал-майор авиации Николай Федорович Кузнецов – Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны и войны в Корее, прославленный летчик-истребитель.Белоцерковский считал, что в тех условиях Кузнецов мог и должен был отменить учебный полет Серегина и Гагарина, но этого не произошло. Сам Гагарин за минуту до столкновения, когда он вел переговоры с землей, находился в нормальном состоянии. Скорее всего, самолет под его управлением попал в след другого самолета либо столкнулся с каким-то посторонним объектом – зондом, стаей птиц. Даже горизонтальный порыв ветра, как считают эксперты, мог стать причиной крушения самолета.Кстати, сам генерал Кузнецов, руководивший Центром подготовки космонавтов ВВС, отмечал, что у полковника Серегина, скорее всего, были проблемы со здоровьем. В то время он часто жаловался на тошноту и сердечные боли. Во время полета у Серегина мог произойти сердечный приступ, из-за чего полковник расстегнул ремни кресла и парашюта. Гагарин, который был отвлечен управлением самолетом, не заметил, что происходит с инструктором, а тело Серегина, тем временем, стало перемещаться по кабине и сдвинуло органы управления, заблокировав некоторые из них. Гагарин не стал катапультироваться, а пытался около 10 минут кружить над Новоселово, рассчитывая, что Серегин придет в себя. В результате космонавт погиб вместе со своим другом, не став бросать сослуживца в беде.Генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, заслуженный летчик-испытатель СССР, считал, что попадание самолета Серегина и Гагарина в след проходящего самолета крайне маловероятно. По мнению Микояна, скорее всего самолет столкнулся с посторонним объектом – метеорологическим зондом. В пользу этой версии, по мнению Микояна, говорило то, что стрелка прибора, показывающего разницу между давлением внутри кабины и снаружи, замерла на отметке в −0,01 атмосферы. То есть, герметичность кабины была нарушена еще до того, как произошло столкновение самолета с землей. Кроме того, на месте падения самолета, как отмечал Микоян, было собрано только две трети фонаря кабины, что также указывает на столкновение с каким-то посторонним объектом еще в воздушном пространстве.Полковник Игорь Кузнецов, участвовавший в расследовании обстоятельств катастрофы, считает, что к моменту столкновения с землей летчики уже были без сознания – они потеряли его, потому что, заметив разгерметизацию кабины, стали резко снижаться. Перепад высоты привел к тому, что оба пилота оказались в обморочном состоянии и потеряли управление самолетом.Помимо версий, выдвигавшихся профессиональными летчиками и авиационными инженерами, и тогда, и сейчас широко распространены «народные» версии гибели Юрия Гагарина, которые имеют самое разное и порой совершенно причудливое содержание. Например, «в народе» рассуждали о том, что Серегин и Гагарин якобы полетели выпившими, употребив по стакану водки. Но эта сомнительная версия была опровергнута результатами экспертизы – алкоголь и иные вещества в крови и останках погибших летчиков обнаружены не были.Еще более безумная версия гласит, что Юрий Гагарин якобы организовал имитацию собственной смерти, потому что ему надоело повышенное внимание к его персоне, а сам удалился в глухую деревню и погиб много лет спустя в результате несчастного случая на охоте. Другой вариант этой версии утверждает, что на самом деле Гагарина арестовали советские спецслужбы, которые сделали ему пластическую операцию на лице и поместили в закрытую психиатрическую больницу, где он и провел оставшиеся годы своей жизни. Такие версии, разумеется, не выдерживают критики.Но есть и еще один аспект, который, тем не менее, нельзя упускать – политическая подоплека гибели первого космонавта. Известно, что как только произошла катастрофа над деревней Новоселово, помимо Государственной комиссии в составе летчиков, инженеров и врачей, была создана и отдельная специальная комиссия Комитета государственной безопасности СССР. Перед ней ставились задачи выяснить, не была ли гибель Гагарина подстроена какими-то внешними силами – иностранными спецслужбами, террористическими организациями, а также не явилась ли катастрофа результатом злоупотреблений или халатности обслуживающего персонала. В результате расследования контрразведчиков были установлены многочисленные нарушения в работе аэродрома. Тем не менее, генерал-майор Николай Кузнецов сохранил должность начальника Центра подготовки космонавтов ВВС СССР и занимал ее еще четыре года после произошедшей катастрофы – до 1972 года. В то время, если была бы реально доказана вина Кузнецова или его подчиненных, он, разумеется, лишился бы своей должности.Подробности проведенного КГБ СССР расследования, разумеется, остаются засекреченными. Это обстоятельство породило множество слухов о том, что Гагарина «убрали» или иностранные, или даже сами советские спецслужбы. Первая версия аргументируется тем, что США и другие страны Запада были заинтересованы в ухудшении имиджа советского государства и гибель первого космонавта, ставшего фигурой мирового масштаба, вполне вписывалась в эти планы. Вторая версия объясняет катастрофу исходя из противоборства внутри самой советской элиты, либо ссорой Юрия Гагарина с представителями советского руководства.Как бы там ни было, но трагедия 27 марта 1968 года унесла жизни двух выдающихся советских летчиков, один из которых был настоящим боевым офицером и героем войны, а другой – первым в мире человеком, вышедшим в космическое пространство. Урны с прахом Юрия Гагарина и Владимира Серегина были захоронены в Кремлевской стене с воинскими почестями. Прошло пятьдесят лет, но память о Юрии Гагарине, первом космонавте, до сих пор хранит все человечество. Раскрытие подлинных подробностей его гибели спустя полвека имело бы исключительно положительное значение для страны и для дальнейшего сохранения памяти о легендарном космонавте.