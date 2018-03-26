США реанимируют программу нейтронного оружия

Направленная энергия – это больше чем просто большие лазеры. Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц,

Мы не должны терять свой путь... с рядом других технологий, работа над которыми была начата в 1980-х и начале 1990-х годов и которые теперь доступны для возобновления... Я буду очень приветствовать иные подходы, которые не были в центре внимания в последние годы или последние десятилетия,