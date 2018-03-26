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США реанимируют программу нейтронного оружия
В следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космосе станет нейтронная пушка, передает Лента.ру заявление замминистра обороны США Майка Гриффина.
Он напомнил, что 90-х Пентагон рассматривал нейтронное оружие «для использования в космических противоракетных системах». По его словам, такое оружие может быть «полезным в самых разных средах», а его использование «не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб».
В 2005-2009 годах инженер-физик Гриффин занимал пост главы НАСА. Является автором множества научных работ по проектированию космических аппаратов.
Направленная энергия – это больше чем просто большие лазеры. Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц,сказал Гриффин.
Он напомнил, что 90-х Пентагон рассматривал нейтронное оружие «для использования в космических противоракетных системах». По его словам, такое оружие может быть «полезным в самых разных средах», а его использование «не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб».
Мы не должны терять свой путь... с рядом других технологий, работа над которыми была начата в 1980-х и начале 1990-х годов и которые теперь доступны для возобновления... Я буду очень приветствовать иные подходы, которые не были в центре внимания в последние годы или последние десятилетия,заявил Гриффин.
В 2005-2009 годах инженер-физик Гриффин занимал пост главы НАСА. Является автором множества научных работ по проектированию космических аппаратов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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