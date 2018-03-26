15:44 26 марта
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США реанимируют программу нейтронного оружия

В следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космосе станет нейтронная пушка, передает Лента.ру заявление замминистра обороны США Майка Гриффина.



Направленная энергия – это больше чем просто большие лазеры. Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц,
сказал Гриффин.


Он напомнил, что 90-х Пентагон рассматривал нейтронное оружие «для использования в космических противоракетных системах». По его словам, такое оружие может быть «полезным в самых разных средах», а его использование «не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб».

Мы не должны терять свой путь... с рядом других технологий, работа над которыми была начата в 1980-х и начале 1990-х годов и которые теперь доступны для возобновления... Я буду очень приветствовать иные подходы, которые не были в центре внимания в последние годы или последние десятилетия,
заявил Гриффин.

В 2005-2009 годах инженер-физик Гриффин занимал пост главы НАСА. Является автором множества научных работ по проектированию космических аппаратов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. новичок (garik) Сегодня, 12:24
    помнится, где то на закате СССР, читал в журнале о нйтронной бомбе. то ли мы её сделали, то ли собирались, уж не вспомню.
    новичок
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:28
      Таки да, что то было. Звучное нынче у Вас, но нонешним временам - новичок (garik) good
      a.s.zzz888
      1. новичок (garik) Сегодня, 12:30
        “Неприятность эту мы переживёи“. как то так.
        новичок
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:33
        США реанимируют программу нейтронного оружия


        Охо-хо! А кто будет потом реанимировать янкесов, да и их холуев тоже! Не понятно и не факт! negative
        майор Юрик
    2. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:32
      принцип как у двухступенчатой водородной бомбы, только контейнер идет не из урана, а из вольфрама, например, и нет плутониевого запала
      Инжeнeр
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:48
        Цитата: Инжeнeр
        например, и нет плутониевого запала

        В том-то и "заковыка"!Был "плутониевый запал"!И этот факт являлся одним из главных аргументом критики нейтронного оружия. Не могли в то время "сварганить" "чиста" термоядерный заряд ! И сейчас "стараются"...говорят даже,что есть некоторые успехи,но в данный момент-"чистого" термоядерного боеприпаса нема !
        Nikolaevich I
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:37
      А что, нейтронная бомба перестала быть ядерной? Там меняется пропорция поражающих факторов в строну нейтронного излучения, но остальные остаются хотя бы и в несколько меньшей мощности.
      сибиралт
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 12:48
        А что, нейтронная бомба перестала быть ядерной? Там меняется пропорция поражающих факторов в строну нейтронного излучения


        От неё отказались. И не из каких-то "моральных", а из-за чисто прагматических. Мощность взрыва - единицы килотонн, радиус поражения людей от проникающей радиации совпадал с радиусом поражения ударной волной. Смысла нет. Идея была - людей нет, инфраструктура цела. Не вышло.
        dauria
        1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 14:18
          Но она крайне эффективна в космосе, где нет атмосферы за счёт которой можно генерировать ударную волну. А поток нейтронов разрушит электронику и вызовет преждевременную неполную реакцию деления в боеприпасе. Видимо не всё у них хорошо с точным наведением кинетического перехватчика
          NordOst16
    4. федоров (Валерий) Сегодня, 12:38
      Да какой "закат" ? Я в школу пошел в 1980-м, и уже с первого класса знал,что она есть. У отца из старой военной училищевской тетради рисунки взрывов перерисовывал. Так что никакого секрета особо не было. Плюс учения,сирены,бомбоубежища -за руки взялись и погнали. Все все прекрасно знали. И даже были готовы..покончить с мировым империализмом wink
      А в остальном - СОИ номер два, проходили уже при Рейгане.
      И думаю Россия не в роли догоняющих.
      федоров
      1. новичок (garik) Сегодня, 12:44
        вы уверены, что всё вами обрисованное, касательно именно нейтронной бомбы?
        новичок
        1. федоров (Валерий) Сегодня, 13:05
          Касаемо было во всех отношениях.
          федоров
          1. новичок (garik) Сегодня, 13:11
            признаться, заинтриговали. пришлось погуглить. так выпуск бомб (судя из инета), начался в 81г. и сайтов вроде ВО не было. интересная у вашего папы тетрадь.
            новичок
    5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:09
      Цитата: новичок
      помнится, где то на закате СССР, читал в журнале о нйтронной бомбе. то ли мы её сделали, то ли собирались, уж не вспомню.

      Создатель — Самуэль Коэн (1921—2010), американский физик, известен именно как «отец нейтронной бомбы».

      Эксперименты долгое время не доходили до стадии производства серийных нейтронных боеприпасов. Впервые технология его производства была разработана в США во второй половине 1970-х. Сейчас технологией производства такого оружия обладают также Россия, Франция и Китай. В России также созданы и нейтронные пушки. В частности марсоход Curiosity оснащен российской нейтронной пушкой, и хотя выходная мощность установленной на названном марсоходе нейтронной пушки великовата для лабораторного инструмента, но мала для оружия, это уже прообраз будущих боевых нейтронных пушек.
      НЕКСУС
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:13
        благодарю, НЕКСУС.
        новичок
      2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 14:21
        Царь бомба была нейтронной бомбой.
        NordOst16
    6. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:14
      Цитата: новичок
      то ли мы её сделали, то ли собирались, уж не вспомню.

      "Нейтронную волну" подняли мерикосы...
      Nikolaevich I
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:21
        так понятно. я говорю о том, что прочитал в журнале “Наука и техника“.
        новичок
    7. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:33
      Цитата: новичок
      читал в журнале о нйтронной бомбе

      Было дело, тоже помню,шуму было... В итоге похерили тему.
      Paranoid50
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:39
        да. закрыли тему т.к. для военны целей был урон относительно неуд. но ведь для гражданской инфоструктуры само то. ибо радиация от нейтронной бомбы проходила через 3/4года.
        новичок
        1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 14:20
          Ну это смотря какие конструкции на земле были. Если они содержали много кобальта, то место попадания долго ещё светилось
          NordOst16
          1. новичок (garik) Сегодня, 15:02
            так много ли мест на карте отдельно взятого гос.ва с зележами кобальта.
            новичок
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:24
    а его использование «не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб»
    А вот это наверное для американцев одно из важных свойств. Имея такое оружие нанести удар, а потом на голубом глазу разводить руками и удивляться - кто же это сотворил?
    rotmistr60
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:28
      да нет,скорей тыкать пальцем в кого на данный момент нужно и орать-"это все они!"
      Ратник с пулеметом
    2. К0щей Сегодня, 12:29
      Цитата: rotmistr60
      А вот это наверное для американцев одно из важных свойств. Имея такое оружие нанести удар, а потом на голубом глазу разводить руками и удивляться - кто же это сотворил?

      нашим тоже надо возобновить разработку системы по изменению погоды... у вас ураганы и наводнения? пИчалька...
      К0щей
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:28
    Жертвы ЕГ! Мощное нейтронное облучение вызовет резкий рост концентрации короткоживущих изотопов в атакованном объекте. Гадать, что именно нанесло удар - не придется. У них физику в школе перестали преподавать?
    Горный стрелок
    1. andrej-shironov Сегодня, 12:35
      smile Евгений ну чему удивляться что большинство молодых не знает что такое нейтронное излучение и в чём его вред. И как осуществить мечту: захватить инфраструктуру противника в целости без живого населения. Сейчас всё больше в школах Библию да менеджмент изучают, нежели точные науки.
      andrej-shironov
  4. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:34
    очень интересно как они хотят получить пучок нейтронов без ядерного или термоядерного синтеза
    Инжeнeр
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:12
      Цитата: Инжeнeр
      как они хотят получить пучок нейтронов без ядерного или термоядерного синтеза

      Ну...есть,так называемые,нейтронные "пушки" (из "области" пучкового оружия) .Есть и схемы без участия "ядерного реактора" ("ускорительный" тип...на основе камеры плазменного фокуса...)
      Nikolaevich I
  5. Gogia (Игорь) Сегодня, 12:36
    Цитата: Горный стрелок
    Жертвы ЕГ! Мощное нейтронное облучение вызовет резкий рост концентрации короткоживущих изотопов в атакованном объекте.

    Почему только короткоживущих? Еще и долгоживущих - это как нейтрон сядет :)))
    В принципе для этого делали т.н. рентгеновские лазеры... Они как раз и вытворяют подобные штуки.
    Gogia
  6. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:44
    Все им неймется.
    Rostislav
  7. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:46
    Вспоминается песенка времён молодости:
    Возьмём мы Рейгана за ..опу
    И дружно скажем Роне: нет!
    Не надо бомбы нам в Европу,
    Давай-ка лучше джинсы или хлеб.
    Нет нейтронной бомбе, мира я хочу,
    Слава Леониду Ильичу!
    Как-то так. Если надо, споём и Трампу, споём и Supertrampу! tongue
    Игорь В
  8. лысова (владимир) Сегодня, 12:46
    Не оставляет доказательств - ещё как. Долбанные аксиомщики.
    лысова
  9. Волька Сегодня, 13:11
    янки бесятся в бессильной злобе, все более кидаясь в крайности и пугая мир очередными страшилками, однако все никак понять не могут, что их безумство не при каких обстоятельствах безнаказанным не останется...
    Волька
  10. shans2 (shans2) Сегодня, 13:42
    У России уже есть прототипы пучкового оружия. Путин просто не сказал)
    shans2
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