Польские спецслужбы заявили о задержании "шпионившего в пользу России"

Задержан подозреваемый в осуществлении разведывательной деятельности в интересах России. Он интересовался деятельностью министерства энергетики страны и контактировал с офицерами разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

Польские СМИ сообщают о задержании на территории Польши «подозреваемого в совершении шпионажа в пользу Российской Федерации». Заявлено, что задержание проведено Агентством внутренней безопасности. Польское телевидение приводит заявление пресс-служба Агентства:При этом в польских СМИ заявлено, что речь идёт о гражданине Польши. Мало того, сообщается, что это кадровый сотрудник польского Минэнерго. Названо его имя: Марек В.Откровенно говоря, было бы странно, если бы сотрудник министерства энергетики не интересовался деятельностью министерства. Или в Польше сотрудники никакого интереса к своей работе не проявляют?А если учесть, что теперь любых российских дипломатов в западных странах «партнёры» считают «разведчиками», то вся история укладывается в общезападный стиль антироссийской шпиономании. Удивительно, что у этого Марека В. при обыске не "нашли" ампулу с «Новичком»...