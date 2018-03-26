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Польские спецслужбы заявили о задержании "шпионившего в пользу России"
Польские СМИ сообщают о задержании на территории Польши «подозреваемого в совершении шпионажа в пользу Российской Федерации». Заявлено, что задержание проведено Агентством внутренней безопасности. Польское телевидение приводит заявление пресс-служба Агентства:
При этом в польских СМИ заявлено, что речь идёт о гражданине Польши. Мало того, сообщается, что это кадровый сотрудник польского Минэнерго. Названо его имя: Марек В.
Откровенно говоря, было бы странно, если бы сотрудник министерства энергетики не интересовался деятельностью министерства. Или в Польше сотрудники никакого интереса к своей работе не проявляют?
А если учесть, что теперь любых российских дипломатов в западных странах «партнёры» считают «разведчиками», то вся история укладывается в общезападный стиль антироссийской шпиономании. Удивительно, что у этого Марека В. при обыске не "нашли" ампулу с «Новичком»...
Задержан подозреваемый в осуществлении разведывательной деятельности в интересах России. Он интересовался деятельностью министерства энергетики страны и контактировал с офицерами разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.
При этом в польских СМИ заявлено, что речь идёт о гражданине Польши. Мало того, сообщается, что это кадровый сотрудник польского Минэнерго. Названо его имя: Марек В.
Откровенно говоря, было бы странно, если бы сотрудник министерства энергетики не интересовался деятельностью министерства. Или в Польше сотрудники никакого интереса к своей работе не проявляют?
А если учесть, что теперь любых российских дипломатов в западных странах «партнёры» считают «разведчиками», то вся история укладывается в общезападный стиль антироссийской шпиономании. Удивительно, что у этого Марека В. при обыске не "нашли" ампулу с «Новичком»...
Использованы фотографии: zarubejom.ru
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