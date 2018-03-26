15:45 26 марта
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Польские спецслужбы заявили о задержании "шпионившего в пользу России"

Польские СМИ сообщают о задержании на территории Польши «подозреваемого в совершении шпионажа в пользу Российской Федерации». Заявлено, что задержание проведено Агентством внутренней безопасности. Польское телевидение приводит заявление пресс-служба Агентства:
Задержан подозреваемый в осуществлении разведывательной деятельности в интересах России. Он интересовался деятельностью министерства энергетики страны и контактировал с офицерами разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.


При этом в польских СМИ заявлено, что речь идёт о гражданине Польши. Мало того, сообщается, что это кадровый сотрудник польского Минэнерго. Названо его имя: Марек В.

Польские спецслужбы заявили о задержании "шпионившего в пользу России"



Откровенно говоря, было бы странно, если бы сотрудник министерства энергетики не интересовался деятельностью министерства. Или в Польше сотрудники никакого интереса к своей работе не проявляют?

А если учесть, что теперь любых российских дипломатов в западных странах «партнёры» считают «разведчиками», то вся история укладывается в общезападный стиль антироссийской шпиономании. Удивительно, что у этого Марека В. при обыске не "нашли" ампулу с «Новичком»...


Использованы фотографии: zarubejom.ru
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Комментарии 22

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:25
    Охота на ведьм в самом разгаре! На костёр его, демократы !!! wassat
    a.s.zzz888
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:39
      Польская энергетика?А!Трубу газовую наверное дырявил..
      Цитата: a.s.zzz888
      Охота на ведьм в самом разгаре! На костёр его, демократы !!! wassat
      210окв
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:40
      И что ж там такого супер важного в "польской энергетике", что аж разведывать её надо? Наверное ядерный реактор на быстрых яблочных нейтронах и шелухи от семечек! fool
      майор Юрик
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:50
        майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:40 ↑ Новый
        И что ж там такого супер важного в "польской энергетике", что аж разведывать её надо?

        У них там ВСЁ в энергетике под грифом "Особой важности", ещё с времён пилсудского laughing
        a.s.zzz888
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:17
          Поляки есть поляки wink
          Теренин
  2. volodya (владимир) Сегодня, 12:25
    Ещё найдут и ампулу!Не надо подсказывать!
    volodya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:39
      Цитата: volodya
      Ещё найдут и ампулу!Не надо подсказывать

      не найдут. он её "законсервировал". в американский газ запустит
      LSA57
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:26
    Как вовремя. Только заявили о солидарности с англичанкой и собрались выслать наших дипломатов и тут на тебе - российский шпион. Дополнительная причина для очередного дипломатического скандала.
    rotmistr60
  4. новичок (garik) Сегодня, 12:27
    угар от “дурачка“ ещё долго будет туманить и без того смутный разум руссофобов.
    новичок
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:48
      Цитата: новичок
      угар от “дурачка“ ещё долго будет туманить и без того смутный разум руссофобов.

      интересно, они своего президента по этому поводу откапывать не будут? вдруг и его отравили laughing
      LSA57
      1. новичок (garik) Сегодня, 12:52
        у них возможно всё.
        новичок
  5. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 12:31

    Не этот?Судя по напуганному виду-настоящий русский шпион..
    Злой 55
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:47
      Этот сам себя зашугал Россией до такого состояния.
      rotmistr60
  6. К0щей Сегодня, 12:32
    Удивительно, что у этого Марека В. при обыске не "нашли" ампулу с «Новичком»...
    еще не вечер, все можно "поправить"))
    К0щей
  7. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 12:34
    Болезнь пришла из Киева. И она очень сильно заразная. А почему только одного уж сразу надо сеть накрывать
    ВадимЖивов
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:40
      Цитата: ВадимЖивов
      А почему только одного уж сразу надо сеть накрывать

      времени не хватает. торопятся
      LSA57
      1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 12:44
        Интересно какая шавка гавкнет следующей.?
        ВадимЖивов
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:47
          Цитата: ВадимЖивов
          Интересно какая шавка гавкнет следующей.?

          трибалтийская.
          LSA57
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:35
    Странно, что сов.секретные чертежи новейшего польского вантуза до сих пор ни кто не пытался выкрасть и продать российским спецслужбам.
    mavrus
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:36
    Сидит наш разведчик с агентом на лавочке. Тот и говорит:
    — Послушай, я тебе передал секретную информацию! Это что, я шпион?!
    Наш успокаивает:
    — Да нет, шпион это я… А ты просто предатель… lol
    Masya Masya
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:08
      С польским агентом!))))))
      Опер
  10. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:28
    А дома у него найдут шифровку на имя Владимира Владимировича.
    Сергей985
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