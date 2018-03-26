15:45 26 марта
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В Британии заявили, что Скрипаль проводил "секретную встречу" в день покушения

Британское издание The Sun, не брезгующее и откровенно «жёлтыми» публикациями, выходит с материалом о событиях в день отравления шпиона Скрипаля и его дочери Юлии. В издании говорится о том, что Сергей и Юлия Скрипаль, «вероятно, проводили секретную встречу с кем-то в день покушения». The Sun утверждает, что ссылается на источники в британских спецслужбах, сделавших вывод о «вероятной секретной встрече» на основании того, что у Скрипалей в тот день были на несколько часов отключены их телефоны.

Приводится заявление такого характера:
Одним из наиболее убедительных объяснений того, что их телефоны были выключены утром того самого дня, когда они стали жертвами нападения, является следующее: они собирались с кем-то тайно встретится, но при этом хотели остаться вне поля зрения. Устройства GPS в их телефонах не работали. Это соответствует методам работы Скрипаля в бытность его разведчиком.


В Британии заявили, что Скрипаль проводил "секретную встречу" в день покушения



Значит ли это, что британские спецслужбы фактически признаются в том, что вели фактически круглосуточное наблюдение за Сергеем Скрипалем?

Напомним, что несколько дней назад в «Би-Би-Си» вышел материал о том, что Скрипаль якобы написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить вернуться на Родину. В пресс-службе Кремля эту публикацию опровергли, отметив, что никаких писем от Скрипаля не получали.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:40
    Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?
    210окв
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:43
      Цитата: 210окв
      Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?


      Встреча ветеранов клуба "Продажная шкура"! am
      майор Юрик
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:52
        Цитата: майор Юрик
        Встреча ветеранов клуба "Продажная шкура"!

        на повестке дня один вопрос, кто следующий lol
        LSA57
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:57
          Говорят Чечваркину чудятся кругом следящие за ним
          Балу
          1. Татьяна Сегодня, 15:20
            Интересную версию о смерти Скрипаля высказал политолог Нагорный.

            Нагорный считает, что покушение на Скрипаля является результатом острейшей внутриполитической борьбы клана Клинтонов против Трампа ещё со времён избирательной компании при Обаме. А именно.
            В США была создана спецкомиссия для расследования предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года, которую возглавил спецпрокурор США Роберт Мюллер. Перед ней была поставлена задача уличить Трампа в связях с Россией.
            Эта задача была передана бывшему сотруднику Ми-6, который обратился к киевской СБУ и к группам спецслужб Прибалтийских республик. Он же и координировал схему, а экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль консультировал по этому информационному массиву. Все собранные материалы были переданы в США и рассмотрены комиссией Мюллера.

            В ходе расследования комиссии Мюллера представители различных спецслужб, входивших в нее и ориентировавшихся на Клинтон, допустили целую серию антиконституционных действий, связанных со вскрытием почты, прослушками и т. д. Все это было фиксировано Трампом и его сторонниками, которые возглавляли эти же спецслужбы.
            В результате большое количество сторонников Клинтон, в том числе и бывшие руководители ФБР и ЦРУ, участвовавшие в этой схеме, могут подвергнуться уголовному преследованию. А это уголовное преследование, в свою очередь, выявит нити, ведущие к разведке Великобритании Ми-6.
            Вот, для того чтобы этого не случилось, нужно было прервать эту схему, и поэтому и был зачищен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Поскольку он мог стать важнейшим свидетелем во всей этой истории.
            И Россия здесь вовсе не причём.

            См. «Политолог: Скрипаль мог сдать сеть Клинтон. Его отравили» - https://rossaprimavera.ru/news/0054b104
            Татьяна
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:46
      Цитата: 210окв
      Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?

      Логи потёрли у сотовых операторов. Или пасли их изначально с мобильной базовой станцией.
      Серый брат
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:51
      Цитата: 210окв
      Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?

      да ещё при свидетеле дочери
      LSA57
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:58
        Дочь завезла "отраву". Так признал кононёр...
        rruvim
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:01
          Цитата: rruvim
          Дочь завезла "отраву".

          правнучка павлика морозова laughing
          LSA57
        2. demo (Ван) Сегодня, 13:20
          Не кононёр, а коронер -в некоторых странах англо-саксонской правовой семьи должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти.
          А то на ум пришла канонерка.
          А это из другой оперы.
          demo
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:51
      Цитата: 210окв
      Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?

      Вероятно встреча по письму, с просьбой вернуться в Россию. Но такой сценарий не устраивал Британию. Они ведь понятия не имеют, что предателей у нас не привечают. Это в стиле запада.
      Венд
    5. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:55
      Цитата: 210окв
      Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?

      Вчера на ТВ была озвучена связь с киевским торговцем оружием П. , в т.ч. и химическим. Скрипаль сам родом из Киева. Много мути, пока ясно, что Россия не имеет к этому отношение.
      Утверждалось также, что Скрипаль бывал в Посольстве России в Лондоне.
      Балу
    6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:06
      210окв (дмитрий) [b] hi
      Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?
      И не говори Дмитрий.Задостали уже.! Ага встреча у него была прям с Путиным.Имитировали отравление чтобы рейтинги поднять am
      Наблюдатель2014
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:43
    «вероятно, проводили секретную встречу с кем-то в день покушения»
    Да с представителем английских спецслужб и проводили.
    Это соответствует методам работы Скрипаля в бытность его разведчиком
    А в бытность сотрудничества с МИ-6, которое его вербовало в свое время не соответствует? По их инструкциям и работал. Интересно, сутулая спит спокойно или все же снятся кошмары как ее выкидывают из премьерского кресла?
    rotmistr60
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:04
      Приветствую, тёзка hi
      Интересно, сутулая спит спокойно или все же снятся кошмары как ее выкидывают из премьерского кресла?
      Бабушку "Сутулую" бесцеремонно используют в своих целях "банкующие". Составляется общий план (проект) очередного информационного мероприятия (атаки) на Россию. Там, в режиме сетевого графика чётко расписано кому, когда, что и как...говорить и действовать (не взирая на гос.должности т.к. утверждено хозяином и деньги выделены). Пока из-за низкой квалификации исполнителей много глупых "проколов". Но, со временем, наши заклятые друзья, в этом направлении будут работать профессиональней. yes
      Теренин
  3. Симак Сегодня, 12:46
    Теперь отмызаться начнут... "то лыжи не едут,то я стый"...)))
    Симак
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:54
      Цитата: Симак
      Теперь отмызаться начнут...

      и не подумают.
      LSA57
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:48
    всё чудесатее и чудесатее... Ждём сюрприза от Захаровой! wink
    Masya Masya
  5. rruvim (Роман) Сегодня, 12:56
    Кто-то ещё проводил секретную встречу. Литвиненко например.
    rruvim
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:56
    их телефоны были выключены утром того самого дня, когда они стали жертвами нападения,

    батарейки сели в мобилах... bully
    a.s.zzz888
  7. smart_ups (Сергей) Сегодня, 12:59
    Секретная встреча в баре "Голубая устрица"
    smart_ups
  8. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 13:01
    Видимо на секретной встрече ему предлагали ледоруб или шарфик, а он выбрал газ.
    Geisenberg
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:08
    Борька написал письмо Путину-вдруг повис на шарфике, Скрипаль написал письмо Путину- чего то вдруг съел.
    Сами себя сдают недоумки, "хромых лошадей" пристреливают за ненадобностью,не так ли!?
    Если письма были,конечно...
    HAM
  10. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 13:11
    ага, проводил, взял с собой дочь, любовницу, собаку, кастрюлю с макаронами.. и т.д. и т.п. а мэй сидела на заборе и сразу учуяла запах знакомый..-" ба,да это же " новичок"..ну примерно так все и было..
    толя ежик
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:36
      Но зачем Вы врёте. Зашёл в Итальянскую пицеррию,предварительно взяв Дочь. Сел на скамейке в 30-метрах от Шан-Роуд. Поели и отрарились. Бегун увидел их и позвонил на 112-ть. Приехал Констенбль и позвонил в 112. Сразу приехали "Астронавты". Две машины из MI-6, и одна из MI-5. И началось...
      rruvim
      1. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 15:21
        итальянцы подтвердили что у них куплена кастрюля (10 литров) макарон и что купивший ее представился секретным агентом и что он идет на секретную встречу..так что все верно..джентельмены не могут врать..
        толя ежик
  11. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:42
    Зачем публиковать откровенные фейки, да еще такой "авторитетнейшей" газеты?
    Сергей985
  12. mavrus (Андрей) Сегодня, 13:48
    Цитата: 210окв
    Какие секретные встречи мог проводить старый провалившийся шпион!?

    Шпионов бывших не бывает, вполне мог заниматься торговлей чего-либо секретного, с той же химбазы с рядом с которой жил.
    mavrus
  13. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:07
    цырк да и только если встреча секретная откуда они о ней могли знать))
    HMR333
  14. Strashila (I) Сегодня, 14:09
    Телефон выключен и что... когда это останавливало спец службы его отследить, пусть британцы объяснят, как они восстановили передвижение Скрипаля... если он реально хотели тайно встретиться, то телефоны вообще бы с собой не брали... и своей машиной не пользовались.
    Strashila
  15. Иван Иванов_10 (Иван Иванов) Сегодня, 15:11
    Как двумя незаметными ядовитыми выстрелами по сумочке Юлии
    англичане отравили семью Скрипалей
    Из установленного источника: https://mirsegondya.com/obshhestvo/uralskij-radio
    lyubitel-vyyasnil-po-video-kak-otravili-skripalya
    /?utm_source=push
    Очевидно, что это работа профессионалов под заказ в исполнении английской разведки. С помощью пневматической винтовки прицельно было выпущено две мягкие пули с ядом по сумочке Юлии, где, разрушившись, осыпали ядом не только сумочку, но и одежду, и воздух, с которым контактировали оба Скрипаля. Из-за того, что концентрация ОВ была условно маленькой и поступала дозированно, то и симптомы развивались постепенно, но нарастающе. Но не зная вида яда, а тем более отсутствие антидота быстрого действия врачи бы не смогли их спасти и оба Скрипаля должны были погибнуть... Более того, именно два подряд выстрела было сделано, что характерно для бинарных видов химоружия, когда два нейтральных и нетоксичных вещества при смешивании в воздушной среде становятся особо опасным боевым отравляющим веществом.
    ВОТ И ОТВЕТ Мэй-ЯГЕ Великобритании. Это её заказ на это преступление. «На воре и шапка горит!!!».
    Иван Иванов_10
  16. Иван Иванов_10 (Иван Иванов) Сегодня, 15:19
    Как двумя незаметными ядовитыми выстрелами по сумочке Юлии
    англичане отравили семью Скрипалей
    Из установленного источника: https://mirsegondya.com/obshhestvo/uralskij-radio
    lyubitel-vyyasnil-po-video-kak-otravili-skripalya
    /?utm_source=push
    Очевидно, что это работа профессионалов под заказ в исполнении английской разведки. С помощью пневматической винтовки прицельно было выпущено две мягкие пули с ядом по сумочке Юлии, где, разрушившись, осыпали ядом не только сумочку, но и одежду, и воздух, с которым контактировали оба Скрипаля. Из-за того, что концентрация ОВ была условно маленькой и поступала дозированно, то и симптомы развивались постепенно, но нарастающе. Но не зная вида яда, а тем более отсутствие антидота быстрого действия врачи бы не смогли их спасти и оба Скрипаля должны были погибнуть... Более того, именно два подряд выстрела было сделано, что характерно для бинарных видов химоружия, когда два нейтральных и нетоксичных вещества при смешивании в воздушной среде становятся особо опасным боевым отравляющим веществом.
    ВОТ И ОТВЕТ Мэй-ЯГЕ Великобритании. Это её заказ на это преступление. «На воре и шапка горит!!!».
    Иван Иванов_10
Картина дня