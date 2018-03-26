В Британии заявили, что Скрипаль проводил "секретную встречу" в день покушения

Одним из наиболее убедительных объяснений того, что их телефоны были выключены утром того самого дня, когда они стали жертвами нападения, является следующее: они собирались с кем-то тайно встретится, но при этом хотели остаться вне поля зрения. Устройства GPS в их телефонах не работали. Это соответствует методам работы Скрипаля в бытность его разведчиком.

Британское издание The Sun , не брезгующее и откровенно «жёлтыми» публикациями, выходит с материалом о событиях в день отравления шпиона Скрипаля и его дочери Юлии. В издании говорится о том, что Сергей и Юлия Скрипаль, «вероятно, проводили секретную встречу с кем-то в день покушения». The Sun утверждает, что ссылается на источники в британских спецслужбах, сделавших вывод о «вероятной секретной встрече» на основании того, что у Скрипалей в тот день были на несколько часов отключены их телефоны.Приводится заявление такого характера:Значит ли это, что британские спецслужбы фактически признаются в том, что вели фактически круглосуточное наблюдение за Сергеем Скрипалем?Напомним, что несколько дней назад в «Би-Би-Си» вышел материал о том, что Скрипаль якобы написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить вернуться на Родину. В пресс-службе Кремля эту публикацию опровергли, отметив, что никаких писем от Скрипаля не получали.